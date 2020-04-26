УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8823 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
13 672 65

У Нідерландах зафіксовано масове зараження тварин коронавірусом на двох норкових фермах

У Нідерландах зафіксовано масове зараження тварин коронавірусом на двох норкових фермах

Спалах стався на двох норкових фермах.

У Нідерландах зафіксували масове зараження тварин коронавірусом на двох норкових фермах. Про це повідомляє Міністерство економіки, сільського господарства та інновацій Нідерландів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними міністерства, у тварин на фермах у муніципалітетах Ларбек та Гемерт Бекель було виявлено симптоми захворювання на коронавірус, в тому числі проблеми з диханням. Щоб запобігти розповсюдженню захворювання, тварин та відходи заборонили вивозити за межі ферм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мешканка Чернівецької області заради гри напоїла спиртним собаку і зняла це на відео: їй загрожує штраф до 5,1 тис ФОТО

В уряді вважають, що тварини могли заразитися від людей, оскільки у деяких співробітників ферм були симптоми коронавірусу. Наразі в'їзд до ферм закрито, медики також не рекомендують гуляти поблизу місць розведення норок.

Як зазначили в міністерстві, раніше вчені довели схильність тхорів, а отже й норок, до зараження коронавірусом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я поки не зафіксувала жодного випадку передачі коронавірусу людині від тварини. При цьому організація фіксувала випадки зараження тварин від людей. Наприклад, інфікування котів та собак.

тварини (468) карантин (18172) Нідерланди (1588) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+14
Бідні норки. Тепер їх вб`ють не за шкурки а за коронавірус.
показати весь коментар
26.04.2020 22:12 Відповісти
+12
Мож.этот вирус уже давно с нами живет только тестировать начали только сейчас
показати весь коментар
26.04.2020 22:11 Відповісти
+12
Не. Ямки здоровы и успешно размножаются.
показати весь коментар
26.04.2020 22:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мож.этот вирус уже давно с нами живет только тестировать начали только сейчас
показати весь коментар
26.04.2020 22:11 Відповісти
Зазвичай ви б мали написати, що норки там хворіють кожний рік.
показати весь коментар
26.04.2020 22:35 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2020 00:22 Відповісти
Характерні признаки ковід19 - це переповнені лікарні і постійно працюючі крематорії. Давно таке у нас?!
показати весь коментар
26.04.2020 23:09 Відповісти
Ну последние лет этак 30 точно. Кто там считал сколько и от чего у нас народу померло? Не знают сколько живых.
показати весь коментар
27.04.2020 06:02 Відповісти
Этого ещё не хватало
показати весь коментар
26.04.2020 22:11 Відповісти
Бідні норки. Тепер їх вб`ють не за шкурки а за коронавірус.
показати весь коментар
26.04.2020 22:12 Відповісти
но ведь это не по-людски !
показати весь коментар
26.04.2020 22:22 Відповісти
Нужно сначала вылечить бедных норок! А уж потом - на шубы!
показати весь коментар
26.04.2020 22:25 Відповісти
вот это по человечески - вырастить и убить !
показати весь коментар
26.04.2020 22:27 Відповісти
А шо дєлать? Не додумались парацетамол хавати як наші на таможні )
показати весь коментар
26.04.2020 22:25 Відповісти
бедные животинки. И тут от людей пострадали.
показати весь коментар
27.04.2020 02:44 Відповісти
Підсумок то один.
показати весь коментар
26.04.2020 22:25 Відповісти
Если вирус передается животным от людей то должен и обратно тоже.
показати весь коментар
26.04.2020 22:13 Відповісти
В Нидерландах зафиксировано массовое заражение животных коронавирусом на двух норковых фермах - Цензор.НЕТ 3578
показати весь коментар
26.04.2020 22:15 Відповісти
логично...
это очевидно же..., НО не для ВОЗ....
показати весь коментар
26.04.2020 22:16 Відповісти
Чому ви так вирішили? Ви вірусолог?
показати весь коментар
26.04.2020 22:23 Відповісти
Не обязательно быть вирусологом, чтобы уметь строить логические цепочки.
Если один и тот же вирус способен поражать/"жить"/размножаться в клетках человека и животного (млекопитающего, в данном случае), то он может передаваться как от человека к животному, так и наоборот. Даже если ВОЗ, которому веры давно уже нет, этого "не подтверждает".
показати весь коментар
27.04.2020 00:29 Відповісти
Кто ходит в пушнине поднять руку или ставьте лайк
показати весь коментар
26.04.2020 22:13 Відповісти
отныне пусть боится своей шубы, тварь дрожащая, и завидует тем, кто ходит в синтепончике !
показати весь коментар
26.04.2020 22:25 Відповісти
В мене кіт ходить, це рахується?
показати весь коментар
26.04.2020 22:26 Відповісти
пусть шубу снимет, животноненависник усатый !
показати весь коментар
26.04.2020 22:28 Відповісти
Кошки между прочим болеют чумой...так что бойся))))
показати весь коментар
26.04.2020 22:36 Відповісти
Собаки теж, в мене вже років 30 і коти і собаки.
показати весь коментар
26.04.2020 22:38 Відповісти
У мышей в последнее время начал процветать норкобизнес...
показати весь коментар
26.04.2020 22:17 Відповісти
Похоже этот вирус-бисексуал.людей и животных имеет.
показати весь коментар
26.04.2020 22:19 Відповісти
((( а що це таке бісєксюал.?.(.
показати весь коментар
26.04.2020 22:58 Відповісти
если в голландии норки на фермах могут заразиться, то в Украине ямки на дорогах тоже не застрахованы от заражений )))
показати весь коментар
26.04.2020 22:19 Відповісти
Не. Ямки здоровы и успешно размножаются.
показати весь коментар
26.04.2020 22:26 Відповісти
показати весь коментар
26.04.2020 22:51 Відповісти
І нехай хтось тепер доведе, що цей вірус був у "природі" - природні віруси не заражають всіх підряд, лише штучно створені.
показати весь коментар
26.04.2020 22:21 Відповісти
китайские ученые они такие ученые !
показати весь коментар
26.04.2020 22:24 Відповісти
они поняли, что Поднебесная может неплохо заработать на масках
показати весь коментар
26.04.2020 22:30 Відповісти
бешенство
показати весь коментар
26.04.2020 22:38 Відповісти
Из бактериальных сибирская язва домашний скот (кстати по этой причине понравилась военным), чума грызуны ...
показати весь коментар
26.04.2020 22:50 Відповісти
Грьізуньі не болели они переносили блох.,.
показати весь коментар
27.04.2020 01:00 Відповісти
То-то бы Эдвард Дженнер удивился. Он коровьей оспой людей прививал. После наблюдения, что доярки, подхватившие ее от коров, натуральной оспой не болеют.
показати весь коментар
26.04.2020 22:57 Відповісти
Бред.
показати весь коментар
27.04.2020 09:01 Відповісти
Про це вже декілька днів пишуть, просто ЦН не роздуплився.
показати весь коментар
26.04.2020 22:24 Відповісти
Цензор теж писав раніше про кім чен іна. А це були новини за станом на сьогодні - 21:30
показати весь коментар
26.04.2020 22:51 Відповісти
Вопрос-и шо?норкам какая разница от чего сдохнуть.от вируса или от ножа.шкуру то вирус не портит.
показати весь коментар
26.04.2020 22:26 Відповісти
"Утка жаренная, цвет черный...."неужели мало фактических тоскливых новостей, что есть необходимость в таких?
Млин.. у животных на фермах.выявлены СИМПТОМЫ... заболевания коронавирусом
у некоторых сотрудников ферм были симптомы коронавируса..

У голландцев нет ТЕСТОВ? И какого короновируса именно?
О чем и для чего эта новость?
показати весь коментар
26.04.2020 22:30 Відповісти
Кто то еще верит в естественное происхождение этого вируса?
показати весь коментар
26.04.2020 22:30 Відповісти
Если эта зараза заражает от летучих мышей до стиральных машин?
показати весь коментар
27.04.2020 01:41 Відповісти
Читав-читав.
Coronavirus vastgesteld bij nertsenfokkerijen in Noord-Brabant
В Нидерландах зафиксировано массовое заражение животных коронавирусом на двух норковых фермах - Цензор.НЕТ 4457
показати весь коментар
26.04.2020 22:34 Відповісти
так их протестировали на вирус, или думают, что у них вирус?
а то новость по дебильному написана....
показати весь коментар
26.04.2020 22:56 Відповісти
підтвердили науковці дослідницького ветеринарного центру в Лейлістад. Кажуть що тхори можуть бути носіями.
показати весь коментар
26.04.2020 23:51 Відповісти
Та ладно,этих коронавирусов есть немеряно,даже какой то китовый.И были все время.
показати весь коментар
26.04.2020 22:37 Відповісти
Самое главное не сколько заразились, а сколько выжило. Мозг включайте хоть иногда, а страх без причины это у лохов.
показати весь коментар
26.04.2020 22:45 Відповісти
Несмотря на то, что я затятый атеист, я иногда моделирую у себя в голове Армагеддон. Ну то есть прикидываю с разных сторон, как это может быть, просто для гимнастики ума. Глобальная война всех со всеми, метеорит, еще какой-нибудь космический ******, вот это вот все. И чем дальше, тем больше убеждаюсь, что конец времен наступит вместе с потерей человечеством всех цивилизационных навыков и знаний. Если совсем просто - когда весь мир ******** в корягу одномоментно.
показати весь коментар
26.04.2020 22:45 Відповісти
У Нідерландах зафіксовано масове зараження тварин коронавірусом на двох норкових фермах - Цензор.НЕТ 5750
показати весь коментар
26.04.2020 22:50 Відповісти
Глобальное падение средней температуры до минус сорок. И кердык всем. При более высокой есть шанс у небольших групп.
показати весь коментар
26.04.2020 23:00 Відповісти
Вот интересное видео , которое заставит задуматься. Чел поднял такие вопросы, на которые пока нет ответа.
https://youtu.be/k7UMdNoCwls
показати весь коментар
27.04.2020 09:06 Відповісти
Микроскопический колючий шарик заразил миллионы людей и захватил умы исследователей по всему миру
показати весь коментар
26.04.2020 22:52 Відповісти
Есть такое понятие, как «бритва Оккама» - отсечение лишнего и концентрация на наиболее эффективных моделях развития. Будем надеяться, что «бритва Оккама» нас побреет, а не отрежет голову.
показати весь коментар
26.04.2020 22:56 Відповісти
песец...
показати весь коментар
26.04.2020 23:30 Відповісти
тхорець.
показати весь коментар
26.04.2020 23:52 Відповісти
Норковые фермы? Не думал, что живодерство еще в тренде в Европе!
показати весь коментар
27.04.2020 00:06 Відповісти
Ох! Ніфіга собі! В Нідерландах тести витрачають навіть на худобу!
показати весь коментар
27.04.2020 07:29 Відповісти
Норкоторговля опасносте!
показати весь коментар
27.04.2020 08:19 Відповісти
 
 