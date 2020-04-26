У Нідерландах зафіксовано масове зараження тварин коронавірусом на двох норкових фермах
Спалах стався на двох норкових фермах.
У Нідерландах зафіксували масове зараження тварин коронавірусом на двох норкових фермах. Про це повідомляє Міністерство економіки, сільського господарства та інновацій Нідерландів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За даними міністерства, у тварин на фермах у муніципалітетах Ларбек та Гемерт Бекель було виявлено симптоми захворювання на коронавірус, в тому числі проблеми з диханням. Щоб запобігти розповсюдженню захворювання, тварин та відходи заборонили вивозити за межі ферм.
В уряді вважають, що тварини могли заразитися від людей, оскільки у деяких співробітників ферм були симптоми коронавірусу. Наразі в'їзд до ферм закрито, медики також не рекомендують гуляти поблизу місць розведення норок.
Як зазначили в міністерстві, раніше вчені довели схильність тхорів, а отже й норок, до зараження коронавірусом.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я поки не зафіксувала жодного випадку передачі коронавірусу людині від тварини. При цьому організація фіксувала випадки зараження тварин від людей. Наприклад, інфікування котів та собак.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
это очевидно же..., НО не для ВОЗ....
Если один и тот же вирус способен поражать/"жить"/размножаться в клетках человека и животного (млекопитающего, в данном случае), то он может передаваться как от человека к животному, так и наоборот. Даже если ВОЗ, которому веры давно уже нет, этого "не подтверждает".
Млин.. у животных на фермах.выявлены СИМПТОМЫ... заболевания коронавирусом
у некоторых сотрудников ферм были симптомы коронавируса..
У голландцев нет ТЕСТОВ? И какого короновируса именно?
О чем и для чего эта новость?
Coronavirus vastgesteld bij nertsenfokkerijen in Noord-Brabant
а то новость по дебильному написана....
https://youtu.be/k7UMdNoCwls