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В Україні кадрова криза, і не тільки в структурі державної влади, - "слуга народу" Корнієнко про компетентність держслужбовців

В Україні кадрова криза, і не тільки в структурі державної влади, -

Україні не вистачає якісних кадрів для державної служби.

Про це перший заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів в інтерв'ю виданню ZN.UA, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується компетентності, то в країні давно кадрова криза. І не тільки в структурі державної влади. Знайти хорошого фахівця - велика проблема. Я особисто спілкувався з більш ніж 200 кандидатами на посади категорії А, і якщо п'ятеро з них відповідали необхідному рівню, то це добре. Всі вони, до речі, усвідомлено прийшли з бізнесу. А десятки тисяч середнього рівня? А як взагалі зрозуміти ефективність тих, хто вже працював до нас, якщо її ніхто ніколи не вимірював? Питань насправді досить", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" зустрінуться сьогодні із Саакашвілі, щоб поставити запитання і почути його програму, - Корнієнко

За словами голови партії, необхідно предметно займатися реформою державної служби.

"Вона зі своїми директоратами розкололи міністерства та інші органи центральної влади на ворогуючі табори, зайшла в глухий кут. Потрібна нова стратегія ... Якісне кадрове оновлення можливо тільки за паралельного перезавантаження алгоритму роботи всієї системи держуправління і кожного її елемента зокрема", - зазначив Корнієнко.

Як базовий приклад він вказав Міністерство цифрової трансформації, глава якого Михайло Федоров "прийшов і буквально з нуля створив робочу систему".

кадри (313) держслужбовці (337) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+37
Это вы таких набрали в свою команду. Нормальные обходят клоунаду стороной.
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26.04.2020 22:54 Відповісти
+33
а вы только сейчас заметили, что

социальные лифты ЗЕ стали черпать говнище с днища ?

я это понял еще после выборов в Раду
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26.04.2020 22:57 Відповісти
+26
Кто же из нормальных и грамотных к вам, зебилам, работать пойдёт? Ищите среди 73%...
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26.04.2020 22:55 Відповісти
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А где Михаил Федоров и куда он уже ушел?
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26.04.2020 22:53 Відповісти
Спрятали от американцев. Там куча вопросов о федоровских ботофермах и их вмешательстве в американскую политтусовку.
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26.04.2020 23:00 Відповісти
ушли все
если изберут Саакашвили, он потушит свет
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26.04.2020 23:00 Відповісти
Парламентская фракция "Слуги народа" не принимала решения о голосовании за назначение Михеила Саакашвили вице-премьером по реформам . О дискуссиях во фракции рассказали сами народные депутаты.
Так, по словам Ирины Верещук, большинство фракции не готово поддержать назначение Саакашвили по разным причинам политического и правового характера.
Она пояснила, что во фракции существует договоренность: если 70% членов поддерживают то или иное решение, то остальные поддерживают большинство. Что касается Саакашвили, то ему заручиться такой поддержкой президентской фракции пока что не удалось.
"Я думаю, что в ближайшее время кандидатура не будет внесена в парламентский зал. Нет большинства для голосования, и я понимаю, что 70% не готовы голосовать", - рассказала Верещук в эфире телеканала "Украина 24" вечером в воскресенье, 26 апреля.
Ее коллега по фракции Мария Мезенцева отметила, что окончательного понимания ситуации во фракции еще нет, но позиция депутатов может проясниться с ближайшее время.
"Голосования проходят в малых группах, их официально подтвержденных результатов у нас нет", - пояснила она.
Мезенцева уточнила, что на недавнюю встречу с Саакашвили приходили более 140 членов фракции "Слуги народа". Соответственно, более 100 депутатов на этой встрече отсутствовали.
Политик не исключила, что за Саакашвили могут проголосовать представители и других политических сил.
"В Верховной Раде есть и другие фракции… Может быть принято решение, что на рассмотрение парламента, на внеочередное заседание 30 апреля будет вынесен вопрос о назначении вице-премьера по реформам. Тогда будет голосовать весь зал и определяться", - отметила Мезенцева, уточнив, что лично она нажмет зеленую кнопку.
Сам Саакашвили поясняет нежелание большинства "слуг" голосовать за него эффектом внезапности и "замешательством" депутатов.
По словам Михеила Саакашвили, Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ.
Источники ZN.UA в Офисе президента сообщают, что кандидатуру Саакашвили Зеленскому предложил глава ОП Андрей Ермак . Он давно знаком с экс-президентом Грузии: оба учились на факультете международных отношений КНУ им. Т.Г. Шевченко.
При этом большинство фракции "Слуги народа" скептически относятся к идее предоставления Саакашивли должности в Кабмине. Депутаты опасаются, что он использует ее для самопиара и затем со скандалом уйдет из правительства, чтобы повести свой политпроект на выборы.
24 апреля Саакашвили встречался с фракцией "Слуги народа" и пытался убедить депутатов в необходимости поддержать его назначение в Кабмин.
12 февраля 2018 года Михеила Саакашвили, которого президент Петр Порошенко в июле 2017 года лишил украинского гражданства, выдворили из Украины. Решение было принято на фоне акций протеста в Киеве, которые организовывал Саакашвили.
Политика задержали бойцы спецподразделения ГПСУ в киевском ресторане и уже через час чартерным рейсом отправили в Варшаву .
После выдворения из Украины ГПСУ на три года запретила Саакашвили въезд в страну .
28 мая Владимир Зеленский отменил решение пятого президента Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства Украины . На следующий день Саакашвили вернулся в Украину .
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27.04.2020 03:42 Відповісти
https://zn.ua/POLITICS/v-sluge-naroda-ocenili-gotovnost-frakcii-golosovat-za-saakashvili-352395_.html
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27.04.2020 03:43 Відповісти
Палата №6 в размышлении - принимать нового члена, или нет?...
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27.04.2020 04:33 Відповісти
Нет в Украине кадрового кризиса, а есть кризис политической воли! Были у власти "нувориши", "менеджеры этих самых "нуворишей", сейчас - апофеоз (!) пришли к власти ШУТЫ, но ВСЕ ТЕХ ЖЕ "нуворишей"! И все "вертяться" в одной парадигме - как бы Украину разворовывать так, чтобы находились еще дураки, которые будут производить им новые (после размародерствованных материальных ценностей бывшего СССР) материальные ценности да еще при этом имитировать перед Западом борьбу с коррупцией и растаскивать и кредиты Запада! Не все так просто в этой жизни, но НАЧАТЬ надо с отстранения на пушечный выстрел от любой государственной должности "нуворишей" и их шутов!
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27.04.2020 14:41 Відповісти
В Украине кадровый кризис, и не только в государственной власти, - Корниенко о компетентности госслужащих - Цензор.НЕТ 2080
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26.04.2020 22:54 Відповісти
Ты эту хрень наклей на футболку и пройдись по улице. Не забудьзаписаться к травматологу и психиатру.
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26.04.2020 23:42 Відповісти
https://censor.net/user/468610 Це був тролинг прихильників Зе.
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26.04.2020 23:47 Відповісти
Уже везде эти наклейки поисчезали... На витринах и стёклах автомобилей - потому что разбивают, а владельцам - в морды плюют... Они начали понимать, что завтра морды просто будут бить, поэтому "зашифровались"...
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27.04.2020 04:37 Відповісти
Это вы таких набрали в свою команду. Нормальные обходят клоунаду стороной.
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26.04.2020 22:54 Відповісти
Странно, если дебилы выбирают других дебилов из квартала или знакомые-знакомых из Кривого Рога начинают назначать на госдолжности, то почему удивляются, что у них кризис с управленцами?
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26.04.2020 23:11 Відповісти
https://poems.net.ua/ Поэты » https://poems.net.ua/poet/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Высоцкий Владимир Семёнович
Письмо в редакцию телевизионной передачи "Очевидное - невероятное" из сумасшедшего дома, с Канатчиковой дачиЧитай, и тебе всё станет ясно... (А потом прослушать песню - для эмоционального подъёма...).
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27.04.2020 04:47 Відповісти
цікаво на скільки він вважає себе компетентним по всіх галузях економіки, спец.
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27.04.2020 07:43 Відповісти
Кто же из нормальных и грамотных к вам, зебилам, работать пойдёт? Ищите среди 73%...
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26.04.2020 22:55 Відповісти
Неужели идиоты заканчиваются.
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26.04.2020 23:35 Відповісти
Идиоты у них никогда не закончатся. А вот нормальные даже не начинались.
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27.04.2020 07:42 Відповісти
Да-а-а, тупее уже вряд ли найдут.
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27.04.2020 07:42 Відповісти
цензор сколько пеця скинул бутусову для коректировки цитат не про липецкого миллиардера ?
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26.04.2020 22:55 Відповісти
вот я и думаю почему при пети Бутусова даже не трогали ..а сейчас я понял
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26.04.2020 22:56 Відповісти
есть чем?
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26.04.2020 23:04 Відповісти
😀,🤕
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26.04.2020 23:09 Відповісти
👍
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26.04.2020 23:10 Відповісти
а вы только сейчас заметили, что

социальные лифты ЗЕ стали черпать говнище с днища ?

я это понял еще после выборов в Раду
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26.04.2020 22:57 Відповісти
А это значит крупный специалист по кадрам.Он в квартале какую роль играл?
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26.04.2020 22:57 Відповісти
В офісній сральні туалетний папір міняв.
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26.04.2020 23:17 Відповісти
В Украине кадровый кризис, и не только в государственной власти, - Корниенко о компетентности госслужащих - Цензор.НЕТ 7110
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26.04.2020 22:58 Відповісти
Наконец понял, что Порошенко собрал специалистов, чтобы спасти страну, а не искал: Чтоб не пил, не курил, тёщу мамой называл?
А может подготавливает общественное мнение к назначению Рыгов?

Напомню ещё раз зраде:
В Германии по программе денацификации были люстрированы все чиновники, но вскорости большинство вернули, т.к. не нашлось такого огромного количества специалистов.

Зрада про Порошенко ещё не пропала? Стали видны его дела после отметания зрады Слугой?
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26.04.2020 22:59 Відповісти
СААКАШВИЛИ КАК НАДЕЖДА И СТРАХ ЗЕЛЕНСКОГО
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26.04.2020 22:59 Відповісти
да саакашвили просто подставляют
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26.04.2020 23:05 Відповісти
Кадровый калейдоскоп
В Украине кадровый кризис, и не только в государственной власти, - Корниенко о компетентности госслужащих - Цензор.НЕТ 3837
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26.04.2020 22:59 Відповісти
это скорее сюжет известного романа Агаты Кристи о 12 негритятах



что там о последнем ?
ах да, он думал, что всех перехитрил, но увидел петлю и повесился.
Вова, это очень печальная история......
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26.04.2020 23:03 Відповісти
Десять негритят, зебил. Хоть бы погуглил.
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27.04.2020 19:03 Відповісти
Совсем как у Лукашенко - бояре плохие и он их увольняет, а если бы выполнили его грозное распоряжения, то из США к нам иммигрировали бы, наверно...
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26.04.2020 23:05 Відповісти
В Украине кадровый кризис, и не только в государственной власти, - Корниенко о компетентности госслужащих - Цензор.НЕТ 7885
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26.04.2020 23:00 Відповісти
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26.04.2020 23:03 Відповісти
Ви менше ніж за рік розтринькали і зруйнували все, що професіонали створювали. Як ви можете "виміряти" чіюсь компетентність, будучи абсолютно некомпетентними? Тому, розумні люди і не хочуть з вами працювати, "реформатори" хрінові
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26.04.2020 23:02 Відповісти
ну и кто ж вам трускавецким выпускникам дохтур?
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26.04.2020 23:02 Відповісти
До вас не ваняло!
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26.04.2020 23:03 Відповісти
Корнієнко, не парся! Міністр юстиції звільнить всіх "пожізнєних" і ця "інтелігенція" закриє проблему. Пацан сказав і пацан зробить.
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26.04.2020 23:04 Відповісти
Кто же знал,что штат квартала 95 надо было увеличить в 50 раз
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26.04.2020 23:04 Відповісти
В Украине кадровый кризис, и не только в государственной власти, - "слуга народа" Корниенко о компетентности госслужащих - Цензор.НЕТ 8868
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26.04.2020 23:05 Відповісти
Це вам не прутнем на роялі грати.
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26.04.2020 23:07 Відповісти
нормальный человек попадая в госструктуру обречен утонуть в ****..й туче законов, подзаконных актов, регламентов, приказов и распоряжений, которые обрекают его на ступор. посему делать там нехрен.
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26.04.2020 23:08 Відповісти
В Украине кадровый кризис, и не только в государственной власти, - "слуга народа" Корниенко о компетентности госслужащих - Цензор.НЕТ 7989
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26.04.2020 23:10 Відповісти
Шо, в Кабмінє нікому працювать, чи мандатим законодайцям помічників не вистачає?
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26.04.2020 23:10 Відповісти
да какой голод? еще и другим подсобить можем....

https://twitter.com/pastorkopf

https://twitter.com/pastorkopf PastorKopf (25%)

Новий віце-прем'єр Грузії, - джерело

В Украине кадровый кризис, и не только в государственной власти, - "слуга народа" Корниенко о компетентности госслужащих - Цензор.НЕТ 6664
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26.04.2020 23:11 Відповісти
Прикольно
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27.04.2020 07:32 Відповісти
Нет никакого кадрового кризиса, просто свиньи столпились у казенного корыта урвать себе кусок побольше!
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26.04.2020 23:13 Відповісти
Твое нахождение на этой должности -прямое тому подтверждение.
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26.04.2020 23:15 Відповісти
и какая у меня должность? никогда не был на службе у государства (даже в армии)!
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26.04.2020 23:40 Відповісти
Мрази конченные!
Они обнаглели до того, что называют свою недопартию всей Украиной???
Когда этот пипец уже закончится???
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26.04.2020 23:15 Відповісти
Это только началоооо (i)
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27.04.2020 03:16 Відповісти
Вчитися треба було, а не купувати дипломи за сало. Крім того, що ви поголовно тупі, то ще і втратили всі моральні орієнтири, не маєте нічого святого. От це біда.
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26.04.2020 23:15 Відповісти
Конечно же, какие нормальные люди могут зелень понавыбирать?
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26.04.2020 23:18 Відповісти
Якщо ви слуги кремля караєте викривачів корупції і просуваєте мацквароте бидло то це не криза - це державна зрада
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26.04.2020 23:30 Відповісти
В Україні кадрова криза, і не тільки в структурі державної влади, - "слуга народу" Корнієнко про компетентність держслужбовців - Цензор.НЕТ 4574
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27.04.2020 07:21 Відповісти
В Україні кадрова криза, і не тільки в структурі державної влади, - "слуга народу" Корнієнко про компетентність держслужбовців - Цензор.НЕТ 7479
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26.04.2020 23:42 Відповісти
В Україні президентська криза, і через неї всі інші проблеми. Президент має бути людиною, компетентною в міжнародних і державних справах і безумовно проукраїнські налаштованою. А ми маємо прямо протилежну ситуацію.
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26.04.2020 23:52 Відповісти
Надо Людям уже эту праблему решать иначе половой орган бабушки!
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27.04.2020 03:13 Відповісти
Кто сказал этому Корниенко, что он может оценивать специалистов и определять их компетентность. Пусть прочитает свою собственную биографию - одна болтовня, никакого опыта работы на производстве а тем более управления производством. Откуда у него взяться пониманию, что не каждый и даже редкий бизнесмэн может быть хорошим управленцем. Успешный бизнесмэн не променяет свою свободу на госслужбу. Вот такие сраные оценщики и понабирали гончаруков и миловановых.
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27.04.2020 00:09 Відповісти
Оценка специалистов и определение их компетенции - прерогаттива одного из братьев.
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27.04.2020 07:45 Відповісти
Пока не прекратят вакханалию, с тем что чиновник сам себе назначает зарплату и премии, и ему за это не чего не будет, и он не отвечает ни за какие результаты управления. Результата никакого не будет! Рыба уже сгнила с головы! Узаконенные взятки, чтобы и дальше уничтожали промышленный потенциал Украины!
Для начала штраф на руководителя за неисполнение того что обязан был исполнить.
Реестр чиновников с указанием всех проколов! ВОЛЧИЙ БИЛЕТ! Запрет на профессию!
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27.04.2020 02:04 Відповісти
Андрюша я тебе обьясню,что надо менять мэнэджмэнт страны,членограй это ручная кукла!,и это уже всем видно!кроме самых упоротых зеждунов
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27.04.2020 03:12 Відповісти
Висновки щодо кадрової кризи вірні, а щодо реформи висновки не вірні. Кваліфікованих кадрів не вистачає, бо з цією владою спеціалісти не будуть працювати, а більше нема де взяти нових спеціалістів. Вчити нових спеціалістів дорого і довго. Вихід із цього становища лише нові вибори та формування влади, яка не буде займатися популістськими методами формування кадрового управління та переслідування спеціалістів за політичними уподобаннями.
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27.04.2020 03:33 Відповісти
Предлагаю на пост премьер министра моего друга Исака Васермана!
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27.04.2020 04:05 Відповісти
да ладно. все видят, кого как в Корее..а эти удивляются...пусть пешком в магаз сходят. цены увидят. и расплатятся пенсией, которую бабушки-дедушки получают.
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27.04.2020 04:36 Відповісти
кадровий кризіс не в Україні ,а в головах зе команди,в ніх завжди щось не в порядку ,поганому танцору завжди щось мішае ,професіоналів звільнив ,а чиновників набирае з вулиці,бездарі бездарів шукають
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27.04.2020 06:58 Відповісти
Даю дельный совет как найти профессионалов - не ищите среди своих избирателей!
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27.04.2020 07:12 Відповісти
Воровать только научились. Управлять им не удаётся.
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27.04.2020 07:18 Відповісти
Этот «кадровый кризис» был изначально запрограммирован=>левые «пассажиры», которые думают «схватил Бога за бороду», думают только(!) о себе/своих нуждах.........а нАрИд - то таке, подождет.......
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27.04.2020 07:50 Відповісти
що в д.Єрмака вже ніхто посади не купує, ай бяда, невже з кацапії будуть запрошувати, чи сракашвілю з його квартирими гастролерами на роботу треба взяти?
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27.04.2020 08:11 Відповісти
Я сним совершенно согласен. Действительно, как понять длину палки, когда не знаешь что такое сантиметры? Это *****ец, господа. Это ИХ уровень.
Уже годами пишут во власти "условия на должность под нужного кандидата". Типа, диплом о ВО, опыт работы, там, скажем пять лет... А потом добавляют, чтоб беленький был и с серьгой желтенькой в правом ухе
Где уж тут до измерения длины.
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27.04.2020 08:54 Відповісти
Такие вот фахицы, наслушавшись ускоренных курсов "как стать миллиардером, не отвлекаясь от управления государством", способны только смуту и чехарду устроить в любом органе государственной власти. Оценщики сраные из общих соображений.
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27.04.2020 12:45 Відповісти
А хтось адекватний міг голосувати за таке рило ? Ще там є верещук , юзік ... пиз..ць !
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10.07.2020 06:41 Відповісти
 
 