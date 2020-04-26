В Україні кадрова криза, і не тільки в структурі державної влади, - "слуга народу" Корнієнко про компетентність держслужбовців

Україні не вистачає якісних кадрів для державної служби.

Про це перший заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів в інтерв'ю виданню ZN.UA, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується компетентності, то в країні давно кадрова криза. І не тільки в структурі державної влади. Знайти хорошого фахівця - велика проблема. Я особисто спілкувався з більш ніж 200 кандидатами на посади категорії А, і якщо п'ятеро з них відповідали необхідному рівню, то це добре. Всі вони, до речі, усвідомлено прийшли з бізнесу. А десятки тисяч середнього рівня? А як взагалі зрозуміти ефективність тих, хто вже працював до нас, якщо її ніхто ніколи не вимірював? Питань насправді досить", - сказав він.

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За словами голови партії, необхідно предметно займатися реформою державної служби.

"Вона зі своїми директоратами розкололи міністерства та інші органи центральної влади на ворогуючі табори, зайшла в глухий кут. Потрібна нова стратегія ... Якісне кадрове оновлення можливо тільки за паралельного перезавантаження алгоритму роботи всієї системи держуправління і кожного її елемента зокрема", - зазначив Корнієнко.

Як базовий приклад він вказав Міністерство цифрової трансформації, глава якого Михайло Федоров "прийшов і буквально з нуля створив робочу систему".