В Україні кадрова криза, і не тільки в структурі державної влади, - "слуга народу" Корнієнко про компетентність держслужбовців
Україні не вистачає якісних кадрів для державної служби.
Про це перший заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів в інтерв'ю виданню ZN.UA, передає Цензор.НЕТ.
"Що стосується компетентності, то в країні давно кадрова криза. І не тільки в структурі державної влади. Знайти хорошого фахівця - велика проблема. Я особисто спілкувався з більш ніж 200 кандидатами на посади категорії А, і якщо п'ятеро з них відповідали необхідному рівню, то це добре. Всі вони, до речі, усвідомлено прийшли з бізнесу. А десятки тисяч середнього рівня? А як взагалі зрозуміти ефективність тих, хто вже працював до нас, якщо її ніхто ніколи не вимірював? Питань насправді досить", - сказав він.
За словами голови партії, необхідно предметно займатися реформою державної служби.
"Вона зі своїми директоратами розкололи міністерства та інші органи центральної влади на ворогуючі табори, зайшла в глухий кут. Потрібна нова стратегія ... Якісне кадрове оновлення можливо тільки за паралельного перезавантаження алгоритму роботи всієї системи держуправління і кожного її елемента зокрема", - зазначив Корнієнко.
Як базовий приклад він вказав Міністерство цифрової трансформації, глава якого Михайло Федоров "прийшов і буквально з нуля створив робочу систему".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
если изберут Саакашвили, он потушит свет
Так, по словам Ирины Верещук, большинство фракции не готово поддержать назначение Саакашвили по разным причинам политического и правового характера.
Она пояснила, что во фракции существует договоренность: если 70% членов поддерживают то или иное решение, то остальные поддерживают большинство. Что касается Саакашвили, то ему заручиться такой поддержкой президентской фракции пока что не удалось.
"Я думаю, что в ближайшее время кандидатура не будет внесена в парламентский зал. Нет большинства для голосования, и я понимаю, что 70% не готовы голосовать", - рассказала Верещук в эфире телеканала "Украина 24" вечером в воскресенье, 26 апреля.
Ее коллега по фракции Мария Мезенцева отметила, что окончательного понимания ситуации во фракции еще нет, но позиция депутатов может проясниться с ближайшее время.
"Голосования проходят в малых группах, их официально подтвержденных результатов у нас нет", - пояснила она.
Мезенцева уточнила, что на недавнюю встречу с Саакашвили приходили более 140 членов фракции "Слуги народа". Соответственно, более 100 депутатов на этой встрече отсутствовали.
Политик не исключила, что за Саакашвили могут проголосовать представители и других политических сил.
"В Верховной Раде есть и другие фракции… Может быть принято решение, что на рассмотрение парламента, на внеочередное заседание 30 апреля будет вынесен вопрос о назначении вице-премьера по реформам. Тогда будет голосовать весь зал и определяться", - отметила Мезенцева, уточнив, что лично она нажмет зеленую кнопку.
Сам Саакашвили поясняет нежелание большинства "слуг" голосовать за него эффектом внезапности и "замешательством" депутатов.
По словам Михеила Саакашвили, Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ.
Источники ZN.UA в Офисе президента сообщают, что кандидатуру Саакашвили Зеленскому предложил глава ОП Андрей Ермак . Он давно знаком с экс-президентом Грузии: оба учились на факультете международных отношений КНУ им. Т.Г. Шевченко.
При этом большинство фракции "Слуги народа" скептически относятся к идее предоставления Саакашивли должности в Кабмине. Депутаты опасаются, что он использует ее для самопиара и затем со скандалом уйдет из правительства, чтобы повести свой политпроект на выборы.
24 апреля Саакашвили встречался с фракцией "Слуги народа" и пытался убедить депутатов в необходимости поддержать его назначение в Кабмин.
12 февраля 2018 года Михеила Саакашвили, которого президент Петр Порошенко в июле 2017 года лишил украинского гражданства, выдворили из Украины. Решение было принято на фоне акций протеста в Киеве, которые организовывал Саакашвили.
Политика задержали бойцы спецподразделения ГПСУ в киевском ресторане и уже через час чартерным рейсом отправили в Варшаву .
После выдворения из Украины ГПСУ на три года запретила Саакашвили въезд в страну .
28 мая Владимир Зеленский отменил решение пятого президента Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства Украины . На следующий день Саакашвили вернулся в Украину .
Письмо в редакцию телевизионной передачи "Очевидное - невероятное" из сумасшедшего дома, с Канатчиковой дачиЧитай, и тебе всё станет ясно... (А потом прослушать песню - для эмоционального подъёма...).
социальные лифты ЗЕ стали черпать говнище с днища ?
я это понял еще после выборов в Раду
А может подготавливает общественное мнение к назначению Рыгов?
Напомню ещё раз зраде:
В Германии по программе денацификации были люстрированы все чиновники, но вскорости большинство вернули, т.к. не нашлось такого огромного количества специалистов.
Зрада про Порошенко ещё не пропала? Стали видны его дела после отметания зрады Слугой?
что там о последнем ?
ах да, он думал, что всех перехитрил, но увидел петлю и повесился.
Вова, это очень печальная история......
https://twitter.com/pastorkopf
https://twitter.com/pastorkopf PastorKopf (25%)
Новий віце-прем'єр Грузії, - джерело
Они обнаглели до того, что называют свою недопартию всей Украиной???
Когда этот пипец уже закончится???
Для начала штраф на руководителя за неисполнение того что обязан был исполнить.
Реестр чиновников с указанием всех проколов! ВОЛЧИЙ БИЛЕТ! Запрет на профессию!
Уже годами пишут во власти "условия на должность под нужного кандидата". Типа, диплом о ВО, опыт работы, там, скажем пять лет... А потом добавляют, чтоб беленький был и с серьгой желтенькой в правом ухе
Где уж тут до измерения длины.