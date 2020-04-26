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Новини Новий Кабмін
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Найближчим часом кандидатуру Саакашвілі не буде внесено в Раду. Немає більшості для голосування, - "слуга народу" Верещук

Найближчим часом кандидатуру Саакашвілі не буде внесено в Раду. Немає більшості для голосування, -

Народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук прогнозує, що найближчим часом кандидатуру експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єра України з реформ не буде внесено до Верховної Ради, і вважає вдалішою ідеєю призначити його заступником керівника Офісу Президента України.

"Я думаю, що найближчим часом кандидатура не буде внесена до парламентської зали. Немає більшості для голосування, і я розумію, що 70% (фракції" Слуга народу ". - Ред.) не готові голосувати. У нас є домовленість між собою, що якщо 70% фракції голосує за, то меншість, у якого є своя позиція, підкоряється більшості. У кожного, звичайно, є своя позиція, у когось юридична, у когось політична. Я, в тому числі, утримаюся", - сказала вона в ефірі телеканалу "Україна 24" в п'ятницю ввечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Верещук вважає, що на цьому етапі і в нинішній системі координат в Україні Саакашвілі буде найбільш ефективним і корисним, працюючи в Офісі Президента України.

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"Нам зараз не вистачає в трикутнику Офіс Президента - Кабмін - парламент саме того комунікатора, людини, яка буде драйвером реформ з Офісу Президента. Тому що Кабмін є зарегульованим законом України про Кабінет міністрів, і починаються юридичні аспекти цього питання", - зазначила вона.

Верещук також вказала, що президент Зеленський сам поки жодного разу публічно не звертався і не пропонував фракції кандидатуру Саакашвілі.

Саакашвілі відповів на це, що, на його думку, жодна робота в Офісі Президента не замінить того, що можна зробити в Кабінеті міністрів. "Я не прошу ніяких посад, і можу собі знайти в житті заняття. Я просто не хочу дивитися, як Україна може постраждати від того цунамі, яке насувається", - вказав він.

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Говорячи про своє теоретичне призначення на посаду в Офісі Президента, Саакашвілі сказав: "При всій повазі, я - Міхеіл Саакашвілі. Я не можу бути заступником керівника Офісу Президента, я не шукаю посад. Я не можу бути на цій посаді. Дякую за пропозицію, але цю посаду, до речі, мені Зеленський не пропонував".

Зеленський Володимир (24368) Кабмін (14153) призначення (2301) Саакашвілі Міхеіл (2155) Офіс Президента (2033) Верещук Ірина (685)


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Топ коментарі
+24
Игорек ты из военных испердов в братья Ермака переквалифицировался ?

дурилка картонная....
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26.04.2020 23:18 Відповісти
+21
Зебили, витаю з перемогою!
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26.04.2020 23:12 Відповісти
+16
"Живущий в Голландии,грузин Саакашвили,предоставит в Польше программу реформ в Украине"

В ближайшее время кандидатура Саакашвили не будет внесена в Раду. Нет большинства для голосования, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 6090
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26.04.2020 23:14 Відповісти
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Поставьте Сакварелидзе Генпрокурором
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27.04.2020 10:30 Відповісти
"В ближайшее время кандидатура Саакашвили не будет внесена в Раду". Невже в депутатів прокинувся здоровий глузд? У нинішніх умовах персоналії нічого не вирішують, а Саакашвілі не втримається, і пересвариться з усіма. Нічого путнього не зробить, лише вчинить гармидер.
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27.04.2020 12:06 Відповісти
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