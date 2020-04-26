Найближчим часом кандидатуру Саакашвілі не буде внесено в Раду. Немає більшості для голосування, - "слуга народу" Верещук

Народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук прогнозує, що найближчим часом кандидатуру експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єра України з реформ не буде внесено до Верховної Ради, і вважає вдалішою ідеєю призначити його заступником керівника Офісу Президента України.

"Я думаю, що найближчим часом кандидатура не буде внесена до парламентської зали. Немає більшості для голосування, і я розумію, що 70% (фракції" Слуга народу ". - Ред.) не готові голосувати. У нас є домовленість між собою, що якщо 70% фракції голосує за, то меншість, у якого є своя позиція, підкоряється більшості. У кожного, звичайно, є своя позиція, у когось юридична, у когось політична. Я, в тому числі, утримаюся", - сказала вона в ефірі телеканалу "Україна 24" в п'ятницю ввечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Верещук вважає, що на цьому етапі і в нинішній системі координат в Україні Саакашвілі буде найбільш ефективним і корисним, працюючи в Офісі Президента України.

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"Нам зараз не вистачає в трикутнику Офіс Президента - Кабмін - парламент саме того комунікатора, людини, яка буде драйвером реформ з Офісу Президента. Тому що Кабмін є зарегульованим законом України про Кабінет міністрів, і починаються юридичні аспекти цього питання", - зазначила вона.

Верещук також вказала, що президент Зеленський сам поки жодного разу публічно не звертався і не пропонував фракції кандидатуру Саакашвілі.

Саакашвілі відповів на це, що, на його думку, жодна робота в Офісі Президента не замінить того, що можна зробити в Кабінеті міністрів. "Я не прошу ніяких посад, і можу собі знайти в житті заняття. Я просто не хочу дивитися, як Україна може постраждати від того цунамі, яке насувається", - вказав він.

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Говорячи про своє теоретичне призначення на посаду в Офісі Президента, Саакашвілі сказав: "При всій повазі, я - Міхеіл Саакашвілі. Я не можу бути заступником керівника Офісу Президента, я не шукаю посад. Я не можу бути на цій посаді. Дякую за пропозицію, але цю посаду, до речі, мені Зеленський не пропонував".