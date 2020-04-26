УКР
В нынешних реалиях украинский бизнес рискует не открыться после карантина, - предприниматель Соколовский

Государство должно было обеспечить заказами отечественных производителей, а не радоваться количеству бортов с закупленными в Китае средствами защиты.

Об этом рассуждает в Facebook директор компании "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский, передает Цензор.НЕТ.

Как пишет предприниматель, история показала, "что в условиях пандемии государство (и это не только МЗ, но и силовые ведомства, ОП и Кабмин) предпочло вместо поддержки отечественного производителя и украинцев, которые работают на этих предприятиях, закупать товары в Китае, обеспечивая работой китайцев, а не простых украинцев. В таких реалиях украинский бизнес рискует не открыться после карантина, а десятки тысяч украинцев в одном только легпроме останутся без работы".

По его словам, все работодатели требуют, чтобы покупались не только украинская форма или медицинские комбинезоны, но и украинские вагоны, украинская машиностроительная техника, украинские трамваи и пр: "Я уже приводил пример с закупкой вагонов для "Интерсити+", когда переговоры ведутся только с корейцами, а отечественного производителя - кременчугский КВСЗ даже не удостаивают общением и честным тендером. А это только один из примеров предприятия с 7500 сотрудниками, которые завтра могут стать безработными!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Некоторые категории предпринимателей и потерявшие работу из-за карантина смогут получить помощь на детей до 10 лет, - Минсоцполитики

А если кроме того взять еще и потребность городов в Украине в 20000 автобусов и 2000 троллейбусов до 2025 года, то добавлю, что по данным Федерации работодателей Украины, при закупке их в Украине госбюджет еще дополнительно получает в среднем с каждого автобуса 360 тысяч грн. налогов, а с каждого троллейбуса 1,5 млн. налогов!"

Соколовский приводит статистику Союза украинских предпринимателей, согласно которой на сегодня уже 6% предприятий полностью закрыли свой бизнес, 29% прекратили работу временно, а 51% смогут продержаться в условиях карантина максимум еще месяц. А всего один месяц пребывания страны на жестком карантине уменьшает годовой ВВП на 5%.

Спасти ситуацию, по мнению директора "Текстиль-Контракт", может ряд мер по поддержке украинского бизнеса, главные из которых:

- жизнеобеспечение с помощью замкнутой системы;

- создание условий формирования спроса внутри страны;

- на время карантина отмена уплаты ЕСВ и НДФЛ для тех предприятий, которые не сокращают персонал в таких условиях. "Ведь треть предпринимателей уже сократили до 50% своего штата. Это позволит работодателям хоть как-то удержать рабочие места", - отмечает Соколовский.

- крайне важно продлить мораторий на проверки до конца года, чтобы по окончании карантина было время оправиться от кризиса, а не заниматься администрированием;

- продлить сроки для уплаты налогов и подачи налоговых деклараций.

Также читайте: "Макдональдс" можно, а маленьким кофейням нет, - бизнесмен Давиденко о двойных стандартах властей по отношению к бизнесу во время карантина

"А еще, - полагает Соколовский, - именно сейчас у президента, ВР и премьера есть возможность договориться наконец-то с МВФ и поддержать введение налога на выведенный капитал (НнВК) для всех с 1 января 2021 года. Ведь про прибыль практически всему бизнесу в Украине на ближайшие год-два, боюсь, придется забыть. Зато появятся отличные возможности внутреннего инвестирования и привлечения капитала в условиях, когда в мире существует реальный тренд на поиск альтернативы китайскому производству".

"И поэтому, - заключает предприниматель, - я не прошу нам помочь закупать украинское, я это требую".

Как пишет в своем посте Соколовский, "Текстиль-Контакт" оперативно перестроил производство на защитную продукцию и готов был обеспечивать в том числе медиков защитой по ценам вполне конкурентными с китайскими производителями.

"Еще месяц назад мы были героями, а в итоге из-за конфликта между МЗ и его уполномоченным ДП "Медичні закупівлі України", мы остались без оборотных денег и с пошитым на заказ товаром, который уже сейчас может защищать определенные категории наших медиков", - отмечает предприниматель.

Читайте также: Киевских предпринимателей освободили до 30 апреля от уплаты ЕСВ, - Кличко

По его словам, продукция компании полностью соответствовала озвученным ГП "МЗУ" требованиям, тендер был выигран честно, цены поставили самые низкие. Однако постфактум условия тендера были изменены, и предприятие осталось без контракта, но с уже с нашитыми 23 тысячами комбинезонов на 5,5 млн гривен, которые Минздрав отказался забирать, "так как нет медицинского сертификата соответствия международным ДСТУ, который не может дать ни одна лаборатория в Украине, и которого перед тендером никто не требовал".

Автор: 

+20
В нынешних реалиях украинский бизнес рискует не открыться после карантина, - предприниматель Соколовский - Цензор.НЕТ 5777
показати весь коментар
26.04.2020 23:30 Відповісти
+12
В нынешних реалиях украинский бизнес рискует не открыться после карантина, - предприниматель Соколовский - Цензор.НЕТ 1266
показати весь коментар
26.04.2020 23:28 Відповісти
+8
Все будет хуже и хуже. Не ждите того не дадут. Заберут последнее что еще осталось.
показати весь коментар
26.04.2020 23:24 Відповісти
Спорим не откроется, а если и откроется, то только в благополучных для бизнеса местах.
показати весь коментар
26.04.2020 23:18 Відповісти
https://www.facebook.com/officialsavchenko/?__tn__=kC-R&eid=ARAkP1C1Pcohcl8qpmk7l80x_VxAGhjDltYy4y5GZjmg33dzw7zApgz_IqA257Hm0WiS0mxk8eWrRRuU&hc_ref=ARSq-EZPn3MsQHDs8hzH-8VV9-SRvLkm2rC2QbrRxuom7Z8CQ1VGbZRJd3EdobOaBa4&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCwMgDmBJSGkPQzgCdoaceXwfuGyppoly6_Qx7nRB5Wo3rJP5y3iC7IqXYQNJa6eGOYKfuSiLAJDoOb9Wqvdf69xoMREk7AItuuly7kU-GXkU3lJMC_p3IP9HtkKsIYd6yBRWOBqZjpprXKdR-BqdRo7wxINJ2mStvaFCw14JsLyULKhELEenuiRZbQd79ZpA2tkOaCLduTkj5yKsINz4KhytFa8X96jMDVru09zsWT6dLxGPDaQgRIPCC2oiA7Il-W4BJtw-9lo9IDZtgsYztvPiWQ2FQrOnVvobH70EM6Zbr-77lmWCqkMFy_cZTN3uBK4E90uXMSfFrCCcbKP1kdf5L6 Олександр Савченко
https://www.facebook.com/officialsavchenko/photos/a.1501354143452051/2816174598636659/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCwMgDmBJSGkPQzgCdoaceXwfuGyppoly6_Qx7nRB5Wo3rJP5y3iC7IqXYQNJa6eGOYKfuSiLAJDoOb9Wqvdf69xoMREk7AItuuly7kU-GXkU3lJMC_p3IP9HtkKsIYd6yBRWOBqZjpprXKdR-BqdRo7wxINJ2mStvaFCw14JsLyULKhELEenuiRZbQd79ZpA2tkOaCLduTkj5yKsINz4KhytFa8X96jMDVru09zsWT6dLxGPDaQgRIPCC2oiA7Il-W4BJtw-9lo9IDZtgsYztvPiWQ2FQrOnVvobH70EM6Zbr-77lmWCqkMFy_cZTN3uBK4E90uXMSfFrCCcbKP1kdf5L6&__tn__=-R 24 квітня о 17:23 · https://www.facebook.com/pg/officialsavchenko/posts/?ref=page_internal#

Чотири вимоги до влади від економіста.
Україна єдина країна серед всіх країн західної цивілізації, яка цинічно і демонстративно відмовилась від допомоги своїм громадянам та малому і середньому бізнесу під час найбільшої кризи з часів краху СРСР.
Економічна теорія і практика провідних країн світу беззаперечно диктує необхідність прямої фінансової допомоги людям і бізнесу у розмірі від 10 до 20% ВВП. ВВП України приблизно 4000 млрд грн., отже пряма фінансова допомога не може бути меншою ніж 400 млрд грн.

Ми підійшли до Рубікону, час порад пройшов, прийшов час вимог.
Мої вимоги такі:
1. Кожен громадянин України, який на 1 квітня офіційно працював у приватному секторі та сплачував ПДФО та ЄСВ за час карантину з державного бюджету, повинен отримати по 5000 грн/місяць, діти 2000 грн/місяць, пенсіонери 1000 грн/місяць. Люди, які працювали, але не сплачували податки, а також безробітні під час карантину, після їхньої онлайн-регістрації у Центрі занятос мають отримати не менше 2000 грн/місяць.
2. Звільнення всіх підприємців, приватних малих та середніх підприємств від ПДФО та ЄСВ до 1 вересня 2020, а податку на землю та нерухомість до 1 січня 2021.
3. Процентну ставку НБУ треба зменшити до 3% і на якийсь час тримати її від'ємною (меншою ніж інфляція). За такою ставкою НБУ повинен підтримати всі комерційні банки до 01.01.2020 ліквідністю для кредитних канікул - пролонгації на 6 місяців та здешевлення до 4-5% кредитів всім українцям, малому і середньому бізнесу.
4. На час карантину та виходу України з кризи до 1 липня максимальна зарплата всіх міністрів, державних чиновників, депутатів, суддів…, а також працівників всіх підприємств з державною часткою власності має становити не більше ніж 20 тис грн., а з 1 липня до 1 січня 2021 р. 30 тис. грн. На цей час бонуси також не виплачуються.
Вірю, що мої чотири вимоги до влади підтримають 99% українців. Проблема у тому, що більшість українців, а також депутатів та міністрів не знають, що це можливо і правильно. Вони перебувають в шорах примітивних підходів, які їм нав'язали диванні експерти, асистенти та радники.
Примитівні рішення зараз не лише помилкові, вони небезпечні. Вони руйнують економіку (-15% ВВП)України, робочі місця (- 25%)та добробут українців (- 30 реальних доходів).
показати весь коментар
26.04.2020 23:52 Відповісти
Сказки ! Еще ни одна власть в Украине не поддержала народ во время кризиса!Только отбирала последнее!
показати весь коментар
27.04.2020 00:00 Відповісти
Це можливе лишень тоді , коли влада і ті котрі стоять за кулісами зрозуміють, що Україна в них одна. А другої України не існує. Що їхні статки мають сенс лише в Україні а не де ніде. Що олігархам мішало прийняти закони під себе , щоб не вивозити капітал за кордон.. Не платити податки. То не платити всім. І багатим і бідним. Хто наповнить кошторис а хай олігархи думають. Часи коли накопичування капіталу через масові грабунки пройшли. Тепер треба гроші заробляти
показати весь коментар
27.04.2020 00:18 Відповісти
Аж сльози на очі навернулись, а от тут таки полялись :
"Звільнення всіх підприємців, приватних малих та середніх підприємств від ПДФО та ЄСВ до 1 вересня 2020, а податку на землю та нерухомість до 1 січня 2021."



Ігорьоня, питання до тебе, так як суперекономіст Савченко тут не відповість - з кого стягується податок на нерухомість? І за що?
показати весь коментар
27.04.2020 01:42 Відповісти
https://censor.net/user/347491 ніяка влада ніколи гроші українцям не роздавала, вони фінансували економіку через якесь пляцьке ре-фінансування власних банків - прям херак держкошти і собі в банк.І хвалились цим всякі прем"єри і віце-хр-прем"єри, як гарно вони підтримують економіку. І часто то були кредитні кошти. А нормальні країни через нормальні зарплати та податки інвестують своїх громадян для підняття купівельної спроможності і в результаті мають сильну економіку і резерви бюджетів на випадок яких нещасть.
показати весь коментар
27.04.2020 08:54 Відповісти
Потрібно підтримати споживчі ринки, а для цього потрібно виплатити кожному громадянину України по 10 тис. грн на місяць на оплату комуналки, продукти та товари першої необхідності. Ці гроші наситять споживчі ринки та дадуть можливість бізнесу продавати свої товари та послуги!
показати весь коментар
26.04.2020 23:18 Відповісти
І бажано це робити довічно.
показати весь коментар
26.04.2020 23:22 Відповісти
Захід виділяє на підтримку громадян та бізнесу під час епідемії коронавірусу до 30% ВВП, а Україна виділяє нуль бо влада не хоче віддавати золотовалютні резерви громадянам! Але ж ці гроші і належать громадянам і мають бути використані заради для громадян і через громадян для підтримки ринків та бізнесу! Саме громадяни цими грошима і підтримають українського виробника - самі визначать кого підтримати!
показати весь коментар
26.04.2020 23:49 Відповісти
Все будет хуже и хуже. Не ждите того не дадут. Заберут последнее что еще осталось.
показати весь коментар
26.04.2020 23:24 Відповісти
https://censor.net/user/347491 Ти ж знаєш,що цього не буде.Навіщо взагалі це кожного разу писати?
показати весь коментар
26.04.2020 23:27 Відповісти
Навіть коли падаєш у прірву, треба думати про щось хороше.
показати весь коментар
26.04.2020 23:38 Відповісти
А може роздати їм іконки з рпц і ножиці для обрізання (ложки для причастя)?
показати весь коментар
26.04.2020 23:28 Відповісти
А краще 20 000. Де ця недолуга і обкрадена держава візьме гроші? Вимагають якийсь 157 сертифікат на одноразовий захисний комбінезон, сертифікат який вчора не треба був, а сьогодні треба.Для чого , кому потрібний цей папірець?
показати весь коментар
26.04.2020 23:28 Відповісти
Да хоть по миллиону, зебил. Включай станок и как в Зимбабве будешь бабки кравчучками возить
показати весь коментар
26.04.2020 23:35 Відповісти
так так . і при цьому ціни підняти так щоб борги можна було погасити мінімум через 10 років
показати весь коментар
27.04.2020 00:20 Відповісти
А кому это надо? Украину спецом ведут к дефолту.
показати весь коментар
27.04.2020 09:39 Відповісти
"Титаник" тонет а капитан с 95 командой шутят да веселятся. Умрет бизнес-умрет страна.
показати весь коментар
26.04.2020 23:22 Відповісти
похоже, это и есть ихнее предназначение-"умрет", потому и веселятся
показати весь коментар
27.04.2020 08:56 Відповісти
хм... требует он. Не для того Мойша табуретку президентом сделал что бы твои требования выполнять!
показати весь коментар
26.04.2020 23:25 Відповісти
Каждый скоро будет сам за себя. Страна медленно но уверенно падает в кому.
показати весь коментар
26.04.2020 23:28 Відповісти
Тьма и безнадега,хаос,анархия-это уже бродит по стране.
показати весь коментар
26.04.2020 23:26 Відповісти
Кінець епохи бідності.
показати весь коментар
26.04.2020 23:28 Відповісти
В нынешних реалиях украинский бизнес рискует не открыться после карантина, - предприниматель Соколовский - Цензор.НЕТ 1266
показати весь коментар
26.04.2020 23:28 Відповісти
а те фанатики, которые верили в доллар по 11 и в ато за 2 недели, уже варятся? ))
показати весь коментар
26.04.2020 23:46 Відповісти
Чому . Якщо провести обмін гривні з теперішньої на гривню в Київській Русі. тоді гривня буде коштувати навіть по ціні металобрухту ----? так мінімум 65 доларів. Дивно? А Грн К.Р. це брусок срібла вагою приблизнно 13 тройських унцій. І тоді нехай у світі хтось попробує перекрутити курс грошей. До того срібло чистий метал а золото чортовий
показати весь коментар
27.04.2020 00:27 Відповісти
Я б ще призначив окремі пекельні борошна для найтупішого типу зебілів - "все за Зелика, а я шо, самый(-ая) особенный(-ая)?"
Таких зшивати навіть не в "человеческую многоножку", а у МНОГОЖОПУЮ НЕКРОМАТРЕШКУ - тлустий, огидний, грубо-сокирний конгломерат з хаотично поєднаних шматків розчленованих трупів, поєднаних у спільну систему травлення і випорожнення. І щоб оце амебної форми ***** повзало, незграбно перевалюючись і тягнучи за собою драні тельбухи, з яких лізе гнійнокриваве лайно.
показати весь коментар
27.04.2020 03:49 Відповісти
В нынешних реалиях украинский бизнес рискует не открыться после карантина, - предприниматель Соколовский - Цензор.НЕТ 5777
показати весь коментар
26.04.2020 23:30 Відповісти
Золотые слова золотого человека. И чем только зебилы слушали весной 2019 года?
показати весь коментар
26.04.2020 23:42 Відповісти
Так народ как раз её и послушал.
показати весь коментар
27.04.2020 00:50 Відповісти
Так так до поки будемо разгаварівать на русском а не розмовляти українською то будемо мати ці незгоди. Якщо рвати з парєбріком, то рвати до кінця і остаточно. І лайно тут сили мати не буде
показати весь коментар
27.04.2020 00:30 Відповісти
Разговаривай на здоровье. А другим не навязуй. Это хорошо, что в вашей стране разговаривают на украинском. У тебя vpn слетело
показати весь коментар
27.04.2020 05:49 Відповісти
У тебя vpn слетело +++
показати весь коментар
27.04.2020 07:58 Відповісти
Закрыть бы вход на ЦЕНЗОР через vpn и была бы победа над кацами в информвойне.
показати весь коментар
27.04.2020 09:41 Відповісти
Закрыть это мелко. Пусть пользуются. Рядом с ником прописать дату первого посещения. Если человек 2 часа как первый раз появился, с ним и разговор другой. Ещё можно анкету лояльности, кол-во постов, понравилось, в спам, но это не для Цензора.
показати весь коментар
27.04.2020 13:50 Відповісти
Про Потроха в точку.
показати весь коментар
27.04.2020 05:59 Відповісти
Сподіваюся що підприємці вже звільнили усіх зебілів за статтею "втрата довіри"?
показати весь коментар
26.04.2020 23:31 Відповісти
""Я уже приводил пример с закупкой вагонов для "Интерсити+", когда переговоры ведутся только с корейцами, а отечественного производителя - кременчугский КВСЗ даже не удостаивают общением и честным тендером. Источник: https://censor.net/n3191677" - если завод изготавливает ***о, о чём можно говорить с этим заводом!! Соколовский наверное с**е Таврию не купил??? умник к*ев, а купил наверное Японца или авто из пятерки немецких производителей!!!
показати весь коментар
26.04.2020 23:31 Відповісти
Когда захочется жрать а придет время что некому будет работать в поле то за булку хлеба отдаш "феррари".
показати весь коментар
26.04.2020 23:35 Відповісти
так эти морды думают, что такое время к ним никогда не придёт!!
показати весь коментар
26.04.2020 23:39 Відповісти
Совет. Хотите выжить то если есть возможность рвите когти в любую первую попавшую страну Европы. Умные остались там а дураки приперлись в этот бардак .
показати весь коментар
26.04.2020 23:31 Відповісти
В Италию или Испанию?
показати весь коментар
27.04.2020 05:51 Відповісти
Ребята, вы ж таки допроситесь - и на ваши семь-сорок, пардон, девять/сорок дней будет некислый движ с музлом и фейерверками. А хард-роковини... Мечта!
😜
показати весь коментар
26.04.2020 23:35 Відповісти
Пришло время когда человек человека боится. Хуже СПИДа ибо там можно резинкой обойтись а здесь хер на рыло. Власть все просрала и прозвиздела. Еще суркисята с бенями обдерут на последок бабло и все-кирдик всему. Ни пенсий ни зарплат а тогда хаос и анархия.
показати весь коментар
26.04.2020 23:41 Відповісти
и как всегда этим воспользуется х..ло кремлевскре, вывод - клоуны у власти - шестерки х..ла
показати весь коментар
26.04.2020 23:45 Відповісти
я не пойму - а какого х..я простым украинцам рекомендуют даже в самодельной многоразовой маске шастать, а тут международные дсту нарисовались? шо за бред?
показати весь коментар
26.04.2020 23:44 Відповісти
А чому не відкрити склади ЦО та й взяти там протигази(їх повинно вистачити на всіх) і ходити в них
показати весь коментар
27.04.2020 00:34 Відповісти
В нынешних реалиях украинский бизнес рискует не открыться после карантина, - предприниматель Соколовский - Цензор.НЕТ 5056
показати весь коментар
26.04.2020 23:46 Відповісти
Много дураков думают что там на верху думают о том как им лучше жить а хрен вам в очко. Им пофигу вы все. У них один интерес обчистить страну или верней всех вас и перегнать деньжата в обшоры и свалить отсюда. Украина 28 лет -это место где можно грабануть и обчистить. Гнилая система гибрида совка и мафии . Эта страна не для жизни.
показати весь коментар
26.04.2020 23:50 Відповісти
Очередной тупой сказочник. В эту чушь про украинских производителей никто уже давно не верит. Ваш шоколадный кумир чтобы умаслить заморских дядей покупал локомотивы Йованович за 3 миллиарда баксов, ненужные вертолеты за полмиллиарда евро, никчемные турецкие недоБПЛА по цене истребителей. А теперь оказывается не купили халаты и маски у украинских производителей. А где ты был такой умный месяц назад?
показати весь коментар
26.04.2020 23:55 Відповісти
Не верте никому ,не презеденту ни политикам. Они все время вам лгут. Ложь и есть их сила. Думайте о себе сами. Или выжить или умереть.
показати весь коментар
26.04.2020 23:56 Відповісти
Дурантин
показати весь коментар
26.04.2020 23:59 Відповісти
Украинская экономика умрет потому что не заказали защитные костюмы и маски в Украине. Сколько нужно сожрать грибов чтобы нести такой бред?
показати весь коментар
26.04.2020 23:59 Відповісти
Только вдумайтесь... 360 тысяч грн. налогов с автобуса государство получит.. сколько тогда стоимость того автобуса? причем того автобуса который гарантировано развалится, не успев "отбить" и 30% своей стоимости. Богданы и эталоны тому пример.
показати весь коментар
27.04.2020 00:41 Відповісти
Це ті які почали шити маски по 15 гривень за штуку, плачуть, що у китайців можна купити за 15 грн 50 штук...
Це ринок... Тут бентлі купують у третьому четвертому поколінні всі бізнесмени, окрім наших...
показати весь коментар
27.04.2020 00:58 Відповісти
те що можно виробляти у нас треба робити і це не тільки робочі місця, через імпорт ширпотребу з країни виходить валюта,зараз всі країни займуться протекціонізмом та будуть захищати свої ринки.
показати весь коментар
27.04.2020 01:11 Відповісти
Для того чтобы купить что-то ненужное, нужно сначала купить что-то ненужное. А средняя покупательная способность у нас ниже плинтуса. Поэтому и идет хорошо секонд хенд и дешевый ширпотреб.
показати весь коментар
27.04.2020 02:12 Відповісти
Ги-ги-ги - сміх скрізь сльози ...

"так как нет медицинского сертификата соответствия международным ДСТУ, который не может дать ни одна лаборатория в Украине, и которого перед тендером никто не требовал"

Сертифікат відповідності міжнародному Державному Стандарту України (ДСТУ) - це чергове дно. Китайці такий сертифікат мають, а нашим - не дано...
А марсіанського ДСТУ їм не потрібно?
показати весь коментар
27.04.2020 01:35 Відповісти
Не выпендривайтесь! Зовите Тимошенко! Лучшего кризис-менеджера в стране нет!
Все равно позовете, только немного позже....
показати весь коментар
27.04.2020 02:18 Відповісти
МОЗ в этом случае Украина до лампочки главное откат....китайцы идут на это с удовольствием..... с трех раз где закупят
показати весь коментар
27.04.2020 04:29 Відповісти
А Потросяка з Гроцманом брехали, знищуючи заводи.
показати весь коментар
27.04.2020 05:58 Відповісти
Нет, пожалуйста!!! Пусть интерсити остаются корейскими!
показати весь коментар
27.04.2020 07:36 Відповісти
70% населения считают владельцев бизнеса сволочами и паразитами!
Партия и правительство будет выполнять волю 70%, душить паразитов.
показати весь коментар
27.04.2020 08:32 Відповісти
Чиновники кинули этого предпринимателя на 5 лямов, лишив его оборотных средств. Завтра он будет вынужден уволить или отправить в отпуск без содержания своих работников.
Как по мне то лучше поддерживать своих производителей, пусть даже это будет казаться дороже.
Но по факту китайский товар обойдется дороже. Китаец тебя точно кинет по качеству на последующих партиях. И с этим ничего нельзя сделать, такой у них менталитет. Проверял лично.
показати весь коментар
27.04.2020 08:40 Відповісти
 
 