В нынешних реалиях украинский бизнес рискует не открыться после карантина, - предприниматель Соколовский

Государство должно было обеспечить заказами отечественных производителей, а не радоваться количеству бортов с закупленными в Китае средствами защиты.

Об этом рассуждает в Facebook директор компании "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский, передает Цензор.НЕТ.

Как пишет предприниматель, история показала, "что в условиях пандемии государство (и это не только МЗ, но и силовые ведомства, ОП и Кабмин) предпочло вместо поддержки отечественного производителя и украинцев, которые работают на этих предприятиях, закупать товары в Китае, обеспечивая работой китайцев, а не простых украинцев. В таких реалиях украинский бизнес рискует не открыться после карантина, а десятки тысяч украинцев в одном только легпроме останутся без работы".

По его словам, все работодатели требуют, чтобы покупались не только украинская форма или медицинские комбинезоны, но и украинские вагоны, украинская машиностроительная техника, украинские трамваи и пр: "Я уже приводил пример с закупкой вагонов для "Интерсити+", когда переговоры ведутся только с корейцами, а отечественного производителя - кременчугский КВСЗ даже не удостаивают общением и честным тендером. А это только один из примеров предприятия с 7500 сотрудниками, которые завтра могут стать безработными!

А если кроме того взять еще и потребность городов в Украине в 20000 автобусов и 2000 троллейбусов до 2025 года, то добавлю, что по данным Федерации работодателей Украины, при закупке их в Украине госбюджет еще дополнительно получает в среднем с каждого автобуса 360 тысяч грн. налогов, а с каждого троллейбуса 1,5 млн. налогов!"

Соколовский приводит статистику Союза украинских предпринимателей, согласно которой на сегодня уже 6% предприятий полностью закрыли свой бизнес, 29% прекратили работу временно, а 51% смогут продержаться в условиях карантина максимум еще месяц. А всего один месяц пребывания страны на жестком карантине уменьшает годовой ВВП на 5%.

Спасти ситуацию, по мнению директора "Текстиль-Контракт", может ряд мер по поддержке украинского бизнеса, главные из которых:

- жизнеобеспечение с помощью замкнутой системы;

- создание условий формирования спроса внутри страны;

- на время карантина отмена уплаты ЕСВ и НДФЛ для тех предприятий, которые не сокращают персонал в таких условиях. "Ведь треть предпринимателей уже сократили до 50% своего штата. Это позволит работодателям хоть как-то удержать рабочие места", - отмечает Соколовский.

- крайне важно продлить мораторий на проверки до конца года, чтобы по окончании карантина было время оправиться от кризиса, а не заниматься администрированием;

- продлить сроки для уплаты налогов и подачи налоговых деклараций.

"А еще, - полагает Соколовский, - именно сейчас у президента, ВР и премьера есть возможность договориться наконец-то с МВФ и поддержать введение налога на выведенный капитал (НнВК) для всех с 1 января 2021 года. Ведь про прибыль практически всему бизнесу в Украине на ближайшие год-два, боюсь, придется забыть. Зато появятся отличные возможности внутреннего инвестирования и привлечения капитала в условиях, когда в мире существует реальный тренд на поиск альтернативы китайскому производству".

"И поэтому, - заключает предприниматель, - я не прошу нам помочь закупать украинское, я это требую".

Как пишет в своем посте Соколовский, "Текстиль-Контакт" оперативно перестроил производство на защитную продукцию и готов был обеспечивать в том числе медиков защитой по ценам вполне конкурентными с китайскими производителями.

"Еще месяц назад мы были героями, а в итоге из-за конфликта между МЗ и его уполномоченным ДП "Медичні закупівлі України", мы остались без оборотных денег и с пошитым на заказ товаром, который уже сейчас может защищать определенные категории наших медиков", - отмечает предприниматель.

По его словам, продукция компании полностью соответствовала озвученным ГП "МЗУ" требованиям, тендер был выигран честно, цены поставили самые низкие. Однако постфактум условия тендера были изменены, и предприятие осталось без контракта, но с уже с нашитыми 23 тысячами комбинезонов на 5,5 млн гривен, которые Минздрав отказался забирать, "так как нет медицинского сертификата соответствия международным ДСТУ, который не может дать ни одна лаборатория в Украине, и которого перед тендером никто не требовал".