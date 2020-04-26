В нынешних реалиях украинский бизнес рискует не открыться после карантина, - предприниматель Соколовский
Государство должно было обеспечить заказами отечественных производителей, а не радоваться количеству бортов с закупленными в Китае средствами защиты.
Об этом рассуждает в Facebook директор компании "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский, передает Цензор.НЕТ.
Как пишет предприниматель, история показала, "что в условиях пандемии государство (и это не только МЗ, но и силовые ведомства, ОП и Кабмин) предпочло вместо поддержки отечественного производителя и украинцев, которые работают на этих предприятиях, закупать товары в Китае, обеспечивая работой китайцев, а не простых украинцев. В таких реалиях украинский бизнес рискует не открыться после карантина, а десятки тысяч украинцев в одном только легпроме останутся без работы".
По его словам, все работодатели требуют, чтобы покупались не только украинская форма или медицинские комбинезоны, но и украинские вагоны, украинская машиностроительная техника, украинские трамваи и пр: "Я уже приводил пример с закупкой вагонов для "Интерсити+", когда переговоры ведутся только с корейцами, а отечественного производителя - кременчугский КВСЗ даже не удостаивают общением и честным тендером. А это только один из примеров предприятия с 7500 сотрудниками, которые завтра могут стать безработными!
А если кроме того взять еще и потребность городов в Украине в 20000 автобусов и 2000 троллейбусов до 2025 года, то добавлю, что по данным Федерации работодателей Украины, при закупке их в Украине госбюджет еще дополнительно получает в среднем с каждого автобуса 360 тысяч грн. налогов, а с каждого троллейбуса 1,5 млн. налогов!"
Соколовский приводит статистику Союза украинских предпринимателей, согласно которой на сегодня уже 6% предприятий полностью закрыли свой бизнес, 29% прекратили работу временно, а 51% смогут продержаться в условиях карантина максимум еще месяц. А всего один месяц пребывания страны на жестком карантине уменьшает годовой ВВП на 5%.
Спасти ситуацию, по мнению директора "Текстиль-Контракт", может ряд мер по поддержке украинского бизнеса, главные из которых:
- жизнеобеспечение с помощью замкнутой системы;
- создание условий формирования спроса внутри страны;
- на время карантина отмена уплаты ЕСВ и НДФЛ для тех предприятий, которые не сокращают персонал в таких условиях. "Ведь треть предпринимателей уже сократили до 50% своего штата. Это позволит работодателям хоть как-то удержать рабочие места", - отмечает Соколовский.
- крайне важно продлить мораторий на проверки до конца года, чтобы по окончании карантина было время оправиться от кризиса, а не заниматься администрированием;
- продлить сроки для уплаты налогов и подачи налоговых деклараций.
"А еще, - полагает Соколовский, - именно сейчас у президента, ВР и премьера есть возможность договориться наконец-то с МВФ и поддержать введение налога на выведенный капитал (НнВК) для всех с 1 января 2021 года. Ведь про прибыль практически всему бизнесу в Украине на ближайшие год-два, боюсь, придется забыть. Зато появятся отличные возможности внутреннего инвестирования и привлечения капитала в условиях, когда в мире существует реальный тренд на поиск альтернативы китайскому производству".
"И поэтому, - заключает предприниматель, - я не прошу нам помочь закупать украинское, я это требую".
Как пишет в своем посте Соколовский, "Текстиль-Контакт" оперативно перестроил производство на защитную продукцию и готов был обеспечивать в том числе медиков защитой по ценам вполне конкурентными с китайскими производителями.
"Еще месяц назад мы были героями, а в итоге из-за конфликта между МЗ и его уполномоченным ДП "Медичні закупівлі України", мы остались без оборотных денег и с пошитым на заказ товаром, который уже сейчас может защищать определенные категории наших медиков", - отмечает предприниматель.
По его словам, продукция компании полностью соответствовала озвученным ГП "МЗУ" требованиям, тендер был выигран честно, цены поставили самые низкие. Однако постфактум условия тендера были изменены, и предприятие осталось без контракта, но с уже с нашитыми 23 тысячами комбинезонов на 5,5 млн гривен, которые Минздрав отказался забирать, "так как нет медицинского сертификата соответствия международным ДСТУ, который не может дать ни одна лаборатория в Украине, и которого перед тендером никто не требовал".
Чотири вимоги до влади від економіста.
Україна єдина країна серед всіх країн західної цивілізації, яка цинічно і демонстративно відмовилась від допомоги своїм громадянам та малому і середньому бізнесу під час найбільшої кризи з часів краху СРСР.
Економічна теорія і практика провідних країн світу беззаперечно диктує необхідність прямої фінансової допомоги людям і бізнесу у розмірі від 10 до 20% ВВП. ВВП України приблизно 4000 млрд грн., отже пряма фінансова допомога не може бути меншою ніж 400 млрд грн.
Ми підійшли до Рубікону, час порад пройшов, прийшов час вимог.
Мої вимоги такі:
1. Кожен громадянин України, який на 1 квітня офіційно працював у приватному секторі та сплачував ПДФО та ЄСВ за час карантину з державного бюджету, повинен отримати по 5000 грн/місяць, діти 2000 грн/місяць, пенсіонери 1000 грн/місяць. Люди, які працювали, але не сплачували податки, а також безробітні під час карантину, після їхньої онлайн-регістрації у Центрі занятос мають отримати не менше 2000 грн/місяць.
2. Звільнення всіх підприємців, приватних малих та середніх підприємств від ПДФО та ЄСВ до 1 вересня 2020, а податку на землю та нерухомість до 1 січня 2021.
3. Процентну ставку НБУ треба зменшити до 3% і на якийсь час тримати її від'ємною (меншою ніж інфляція). За такою ставкою НБУ повинен підтримати всі комерційні банки до 01.01.2020 ліквідністю для кредитних канікул - пролонгації на 6 місяців та здешевлення до 4-5% кредитів всім українцям, малому і середньому бізнесу.
4. На час карантину та виходу України з кризи до 1 липня максимальна зарплата всіх міністрів, державних чиновників, депутатів, суддів…, а також працівників всіх підприємств з державною часткою власності має становити не більше ніж 20 тис грн., а з 1 липня до 1 січня 2021 р. 30 тис. грн. На цей час бонуси також не виплачуються.
Вірю, що мої чотири вимоги до влади підтримають 99% українців. Проблема у тому, що більшість українців, а також депутатів та міністрів не знають, що це можливо і правильно. Вони перебувають в шорах примітивних підходів, які їм нав'язали диванні експерти, асистенти та радники.
Примитівні рішення зараз не лише помилкові, вони небезпечні. Вони руйнують економіку (-15% ВВП)України, робочі місця (- 25%)та добробут українців (- 30 реальних доходів).
"Звільнення всіх підприємців, приватних малих та середніх підприємств від ПДФО та ЄСВ до 1 вересня 2020, а податку на землю та нерухомість до 1 січня 2021."
Ігорьоня, питання до тебе, так як суперекономіст Савченко тут не відповість - з кого стягується податок на нерухомість? І за що?
Таких зшивати навіть не в "человеческую многоножку", а у МНОГОЖОПУЮ НЕКРОМАТРЕШКУ - тлустий, огидний, грубо-сокирний конгломерат з хаотично поєднаних шматків розчленованих трупів, поєднаних у спільну систему травлення і випорожнення. І щоб оце амебної форми ***** повзало, незграбно перевалюючись і тягнучи за собою драні тельбухи, з яких лізе гнійнокриваве лайно.
😜
Це ринок... Тут бентлі купують у третьому четвертому поколінні всі бізнесмени, окрім наших...
"так как нет медицинского сертификата соответствия международным ДСТУ, который не может дать ни одна лаборатория в Украине, и которого перед тендером никто не требовал"
Сертифікат відповідності міжнародному Державному Стандарту України (ДСТУ) - це чергове дно. Китайці такий сертифікат мають, а нашим - не дано...
А марсіанського ДСТУ їм не потрібно?
Все равно позовете, только немного позже....
Партия и правительство будет выполнять волю 70%, душить паразитов.
Как по мне то лучше поддерживать своих производителей, пусть даже это будет казаться дороже.
Но по факту китайский товар обойдется дороже. Китаец тебя точно кинет по качеству на последующих партиях. И с этим ничего нельзя сделать, такой у них менталитет. Проверял лично.