За добу в Чернівецькій області виявили 35 нових випадків Covid-19, 26 осіб госпіталізовано, - голова ОДА Осачук

У Чернівецькій області сьогодні, 26 квітня, зафіксували 35 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.

Загальна кількість випадків Covid-19 в області від початку епідемії становить 1376.

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"Також за останню добу було госпіталізовано 26 буковинців", - йдеться в повідомленні.