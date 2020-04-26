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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Чернівецькій області виявили 35 нових випадків Covid-19, 26 осіб госпіталізовано, - голова ОДА Осачук

За добу в Чернівецькій області виявили 35 нових випадків Covid-19, 26 осіб госпіталізовано, - голова ОДА Осачук

У Чернівецькій області сьогодні, 26 квітня, зафіксували 35 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.

Загальна кількість випадків Covid-19 в області від початку епідемії становить 1376.

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"Також за останню добу було госпіталізовано 26 буковинців", - йдеться в повідомленні.

За добу в Чернівецькій області виявили 35 нових випадків Covid-19, 26 осіб госпіталізовано, - голова ОДА Осачук 01

Буковина (854) карантин (18172) COVID-19 (19765) Осачук Сергій (112) коронавірус (19923)


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Новости не о чем. у меня есть интересней факты:
Д-р Эриксон сообщает, что на врачей в США «оказывали давление», чтобы они указывали причиной COVID-19 в свидетельствах о смерти, хотя сами они не соглашались. Доктор Эриксон утверждает, что блокировки и страх ослабляют иммунную систему и здоровье людей. Уже наблюдается заметное увеличение «вторичных эффектов», таких как алкоголизм, депрессия, самоубийства, жестокое обращение с детьми и супругами. Доктор Эриксон рекомендует изолировать только больных, а не здоровых или всё общество. По его словам, маска имеет смысл только в острых ситуациях, например в больнице, но не в повседневной жизни.
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26.04.2020 23:46 Відповісти
д-р Еріксон... а бо як творяться абсолютні фейки в ЛАхті...


доктор з каліфорніїї тепер чомусь з округу Вашингтон..


апропо-у першоджерелв з Ютубу коментарі виключені...
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27.04.2020 07:26 Відповісти
 
 