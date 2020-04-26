Глава ОП Єрмак - мій інститутський друг. Він багато разів приїжджав до Грузії, вивчав наш досвід реформ, - Саакашвілі
Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі зазначає, що керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак вивчав досвід реформ в Грузії.
Про це Саакашвілі заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Керівник Офісу Президента України мій давній друг, інститутський, ми разом вчилися. Він багато разів приїжджав до Грузії, вивчав теж наш досвід реформ. Він прекрасно в курсі цього досвіду реформ. Він, до речі, взяв людину, яка зробила "Батумське диво", Левана Варшаломідзе (глава уряду грузинської Автономної Республіки Аджарія в 2004-2012 роках. - Ред.) керівником офісу інвестицій при президенті Зеленському", - сказав Саакашвілі.
Топ коментарі
+49 Pawlo Kit
показати весь коментар26.04.2020 23:37 Відповісти Посилання
+46 Pawlo Kit
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+41 Leonov Vlad
показати весь коментар26.04.2020 23:54 Відповісти Посилання
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Каха Бендукідзе - послідовний лібертаріанець, тобто прихильник мінімальної участі держави в економічному житті, максимальної приватизації, зниження податкового навантаження на бізнес та скасування величезної кількості механізмів регулювання економіки.
Перетворення, котрі Бендукідзе проводив у http://dw.de/p/1AMw4 Грузії на посаді міністра з координації економічних реформ у 2004-2007 роках, багатьом не сподобалися, однак завдяки цим змінам Грузія піднялась із 137-го до 11-го місця в рейтингу країн за умовами ведення бізнесу, а ВВП країни за цей час зростав у середньому на 9,3 відсотки на рік. Каха Бендукідзе впевнений, що лібертаріанські принципи проведення реформ підходять і для України, попри відмінності як у масштабах, так і в національному менталітеті.
Deutsche Welle: В Україні так багато проблем, що незрозуміло, за що варто взятися в першу чергу. З чого, на Вашу думку, необхідно почати?
Каха Бендукідзе: По-перше, Україні необхідно знизити видатки бюджету, тому що інакше країна не зможе існувати. По-друге, потрібно знизити навантаження на бізнес, тому що інакше економіка не буде рости. По-третє - приборкати корупцію, інакше країни не буде. На всі ці три питання можна відповісти словом "дерегуляція". Це добре для економіки й одночасно знищує корупцію: нема законів, котрі можна порушувати за хабарі. І це дещо скорочує видатки держави. Усе це обов'язково потрібно зробити.
Ну если дЕрЬмак друг Неистового Реформуна Сааки, тогда всё проясняется.
Зе чомсь вирішив,що Міхо буде противагою Авакяну... Тимошенко не ризикнув
Красиво разводят фанатов сулугуни и зелуполикого.
Так что это получается ермек и пецин институтский друг? 😮
Ой....Ой......ой......ой...
Андрей Борисович Ермак - глава Офиса президента Украины.
Место рождения. Образование. Родился 21 ноября 1971 в Киеве.
В 1995 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, получил степень магистра по международному частному праву.
Саакашвили
Дата рождения: 21.12.1967
Уроженец Тбилиси. В 1984 году на родине окончил с золотой медалью среднюю школу. В 1992-м с отличием - факультет международного права Киевского института международных отношений. Как стипендиат Конгресса США был направлен на обучение в Колумбийский университет (Нью-Йорк), в 1994 году получил степень магистра права.
В 1995-м Саакашвили защитил докторскую диссертацию в Университете Джорджа Вашингтона (Вашингтон, округ Колумбия). Учился в Страсбургском институте прав человека, в Академии европейского права во Флоренции и в Гаагской академии международного права.
Какой институтский друг??? Эта придурь уже забрехалась...
Ах ты же негодяй двуличный!