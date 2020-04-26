Глава ОП Єрмак - мій інститутський друг. Він багато разів приїжджав до Грузії, вивчав наш досвід реформ, - Саакашвілі

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі зазначає, що керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак вивчав досвід реформ в Грузії.

Про це Саакашвілі заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Керівник Офісу Президента України мій давній друг, інститутський, ми разом вчилися. Він багато разів приїжджав до Грузії, вивчав теж наш досвід реформ. Він прекрасно в курсі цього досвіду реформ. Він, до речі, взяв людину, яка зробила "Батумське диво", Левана Варшаломідзе (глава уряду грузинської Автономної Республіки Аджарія в 2004-2012 роках. - Ред.) керівником офісу інвестицій при президенті Зеленському", - сказав Саакашвілі.

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