У Великій Британії та Італії зафіксували найнижчу з березня кількість летальних випадків через коронавірус
Влада Великої Британії за добу зафіксувала 413 випадків смерті пацієнтів із коронавірусною хворобою. Це - найнижчий показник з кінця березня.
Про це повідомили 26 квітня в національній службі охорони здоров'я, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Загальна кількість померлих у країні, таким чином, перевищила 20,7 тис.
Коронавірусом заразилися понад 152,8 тис. мешканців Великої Британії, до того ж 4 тис. 463 з них захворіли за минулу добу.
Медики в Італії зафіксували за добу 260 випадків смерті пацієнтів від наслідків зараження коронавірусом COVID-19, інформує Інтерфакс-Україна із посиланням на управління цивільної оборони.
Це найкращий показник із середини березня: відтоді щодня в країні вмирало понад 300 осіб з коронавірусом.
Загальна кількість заражених у країні - 197 675 осіб (на 2324 більше, ніж станом на вечір 25 квітня). Кількість померлих за весь час поширення захворювання в Італії - 26 644 особи.
Нині на COVID-19 ще хворіють понад 106 тис. мешканців Італії.
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и шо карантин спасает от НЕ-инфекционных болезней как-то?
я просто не понимаю, как можно быть таким тупым, ну ты ж уже полтора месяца сидишь на карантине - за это время можно прочитать целую научную монографию по карантину и его способам применения.
Читая подобные комменты, просто диву даешься, на сколько туп и ограничен бывает человек.
тому не бачу причин для бахвальства.
пока ясно одно - нрвые правила личной гигиены
и новые подходы в работе общестаенных мест...
остальное зависит от ученных
p.s. у человека нет души, есть инстинкты и сознание.