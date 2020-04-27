У Великій Британії та Італії зафіксували найнижчу з березня кількість летальних випадків через коронавірус

Влада Великої Британії за добу зафіксувала 413 випадків смерті пацієнтів із коронавірусною хворобою. Це - найнижчий показник з кінця березня.

Про це повідомили 26 квітня в національній службі охорони здоров'я, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Загальна кількість померлих у країні, таким чином, перевищила 20,7 тис.

Коронавірусом заразилися понад 152,8 тис. мешканців Великої Британії, до того ж 4 тис. 463 з них захворіли за минулу добу.

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Медики в Італії зафіксували за добу 260 випадків смерті пацієнтів від наслідків зараження коронавірусом COVID-19, інформує Інтерфакс-Україна із посиланням на управління цивільної оборони.

Це найкращий показник із середини березня: відтоді щодня в країні вмирало понад 300 осіб з коронавірусом.

Загальна кількість заражених у країні - 197 675 осіб (на 2324 більше, ніж станом на вечір 25 квітня). Кількість померлих за весь час поширення захворювання в Італії - 26 644 особи.

Нині на COVID-19 ще хворіють понад 106 тис. мешканців Італії.

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