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Новини Коронавірус і карантин
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У Великій Британії та Італії зафіксували найнижчу з березня кількість летальних випадків через коронавірус

У Великій Британії та Італії зафіксували найнижчу з березня кількість летальних випадків через коронавірус

Влада Великої Британії за добу зафіксувала 413 випадків смерті пацієнтів із коронавірусною хворобою. Це - найнижчий показник з кінця березня.

Про це повідомили 26 квітня в національній службі охорони здоров'я, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Загальна кількість померлих у країні, таким чином, перевищила 20,7 тис.

Коронавірусом заразилися понад 152,8 тис. мешканців Великої Британії, до того ж 4 тис. 463 з них захворіли за минулу добу.

Читайте: Промисловість відновить роботу 4 травня, - прем'єр Італії Конте розповів про план виходу країни з карантину

Медики в Італії зафіксували за добу 260 випадків смерті пацієнтів від наслідків зараження коронавірусом COVID-19, інформує Інтерфакс-Україна із посиланням на управління цивільної оборони.

Це найкращий показник із середини березня: відтоді щодня в країні вмирало понад 300 осіб з коронавірусом.

Загальна кількість заражених у країні - 197 675 осіб (на 2324 більше, ніж станом на вечір 25 квітня). Кількість померлих за весь час поширення захворювання в Італії - 26 644 особи.

Нині на COVID-19 ще хворіють понад 106 тис. мешканців Італії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем'єр Великої Британії Джонсон повністю відновився після коронавірусу і з понеділка повернеться до роботи

Автор: 

Велика Британія (5663) Італія (1587) карантин (18172) смерть (6779) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Смерть 300 чел в день от одной заразы- это всего лишь "истерика"?
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27.04.2020 00:37 Відповісти
+4
А еще у них у всех был вирус герпеса...
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27.04.2020 00:47 Відповісти
+2
Хех а если бы еще и Британия сказала что в ВОЗ ни копейки не даст - то ыпыдимыя сразу бы того ... Но есть "лекарство" по круче - Трамп выходит и со скорбной рожей сообщает: выборы фсе пока короновирус не победим - уххххх как ыпыдимия пошла бы на спад! Норках в Диснейленде виражи проще будут
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27.04.2020 01:17 Відповісти
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та ну нах .чудо )))!
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27.04.2020 00:33 Відповісти
Смерть 300 чел в день от одной заразы- это всего лишь "истерика"?
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27.04.2020 00:37 Відповісти
А еще у них у всех был вирус герпеса...
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27.04.2020 00:47 Відповісти
"от различных болезней погибает в 100 раз больше людей"

и шо карантин спасает от НЕ-инфекционных болезней как-то?

я просто не понимаю, как можно быть таким тупым, ну ты ж уже полтора месяца сидишь на карантине - за это время можно прочитать целую научную монографию по карантину и его способам применения.
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27.04.2020 01:18 Відповісти
Вот где зараза зарыта. https://www.youtube.com/watch?v=RarZMMq6HNY
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27.04.2020 02:59 Відповісти
И что, раз умирает? Да, умирает. От старости, от рака, от инфаркта да еще хрен знает от чего. А ещё кто-то самоубивается. Но ты ж ведь не спешишь спрыгнуть с крыши высотки вниз. Так ведь?

Читая подобные комменты, просто диву даешься, на сколько туп и ограничен бывает человек.
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27.04.2020 02:14 Відповісти
Это есть гуд !!!
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27.04.2020 00:41 Відповісти
Все сливки Запада облажались по полной. Может кроме Германии, с некоторыми оговорками. Большая европейская пятерка и США. Даже в Турции которая подпирает их сзади в 2 раза меньше смертей чем в Германии.
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27.04.2020 00:41 Відповісти
Ну Турции болеть особо некогда - надо овощи фрукты и т.д. зарубеж продавать. Новости про эпидемию этому не поспособствуют.
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27.04.2020 00:53 Відповісти
на росії трупи ніхто і не рахує.
тому не бачу причин для бахвальства.
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27.04.2020 07:46 Відповісти
В ожидании лета.
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27.04.2020 00:48 Відповісти
Бриты что то вообще про излеченных молчат. На ворлдметерс данных по излеченных нет. Странно что там на Туманном Альбионе такое.
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27.04.2020 00:52 Відповісти
не прошло и квартала...
пока ясно одно - нрвые правила личной гигиены
и новые подходы в работе общестаенных мест...
остальное зависит от ученных
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27.04.2020 00:54 Відповісти
Хех а если бы еще и Британия сказала что в ВОЗ ни копейки не даст - то ыпыдимыя сразу бы того ... Но есть "лекарство" по круче - Трамп выходит и со скорбной рожей сообщает: выборы фсе пока короновирус не победим - уххххх как ыпыдимия пошла бы на спад! Норках в Диснейленде виражи проще будут
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27.04.2020 01:17 Відповісти
ну да - як за часів СРСР - Чорнобиля нема і всі на пєрвамай!
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27.04.2020 10:07 Відповісти
думаешь трамп ночами ходит и на людей чихает? а потом вдруг перестанет и инфекция такая - а ну ладно, больше не будем распространяться. Так в твоей больной головушке происходят эти процессы?
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27.04.2020 11:35 Відповісти
Нет левацкая преса по недоразумению называющая себе демократами играет первую скрипку в нагнетании истерии ...
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27.04.2020 13:59 Відповісти
Больше четырёхсот умерших за один день- это катастрофа , а не снижение. Плюс тысячи заразившихся. Количество умерших стабильно высокое- вот о чем нужно говорить. Не дай Бог нам такой 'хорошей статистики'
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27.04.2020 07:56 Відповісти
если пол месяца назад было под тысячу а сейчас 260 то да, это хорошие новости и тенденция. Не надо в крайности. Бога - НЕТ.
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27.04.2020 11:33 Відповісти
Теология- не мой конёк. Но все-таки есть вещи, которые не объяснишь без признания вмешательства высших сил. Не все объяснишь случаем и совпадением. Например, как объяснить наличие души у.человека?
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27.04.2020 12:39 Відповісти
объясни лучше, как так получилось, что в первый день был создан свет, а на третий - Солнце? Почему при возведении Вавилонской башни строителей разделили дабы те не достигли неба, а сейчас Илон Маск летает как к себе домой и никто ему не мешает?))))))))))) Или попроще - откуда у Евы пупок? Все вопросы риторические.

p.s. у человека нет души, есть инстинкты и сознание.
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28.04.2020 10:42 Відповісти
Это интерпретация Большого взрыва Эйнштейна . Конечно, про Вавилонскую башню -это красивая сказка. Но я ж говорю не об этих сказках. Инстинкты и сознание - слишком просто. Тогда мы бы были простыми животными ( хотя в некоторых случаях так и есть). В моей жизни было много ситуаций, где без высших сил не обошлось.
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28.04.2020 13:05 Відповісти
понятно)
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28.04.2020 15:06 Відповісти
старики (и молодняк с сопуткой) - уже заканчиваются?
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27.04.2020 11:31 Відповісти
 
 