У регіоні, що постраждав унаслідок аварії на ЧАЕС, ще належить виконати велику роботу, - ООН

26 квітня ООН відзначає Міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу. У цей день 34 роки тому сталася аварія з викидом радіоактивної хмари, яка накрила величезні території Білорусі, України та Росії.

Як зазначають в ООН, через 30 з гаком років після вибуху і пожежі на Чорнобильській АЕС в Україні серйозні довготривалі наслідки аварії, як і раніше, відчуваються, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

У грудні 2016 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, котра оголосила 26 квітня днем ​​спогаду про наслідки аварії. В її заяві йдеться, що, попри досягнутий прогрес, "у постраждалому регіоні ще належить виконати велику роботу".

ООН заявила, що завершення будівництва захисної структури над реактором, найбільше пошкодженим унаслідок аварії, було важливою віхою, пройденою в 2019 році.

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У заяві наголошується, що 45 країн-донорів виділили на цей проєкт понад 2 мільярди доларів через фонди, керовані Європейським банком реконструкції та розвитку. З погляду міжнародного співробітництва, йдеться про один з наймасштабніших проєктів у галузі ядерної безпеки, зазначають в ООН.

Участь ООН у зусиллях щодо ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС почалася з резолюції, ухваленої 1990 року. Установи ООН продовжують тісно співпрацювати з урядами Білорусі, Росії та України для надання допомоги в розвитку місцевих громад, що постраждали від аварії.