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У регіоні, що постраждав унаслідок аварії на ЧАЕС, ще належить виконати велику роботу, - ООН

У регіоні, що постраждав унаслідок аварії на ЧАЕС, ще належить виконати велику роботу, - ООН

26 квітня ООН відзначає Міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу. У цей день 34 роки тому сталася аварія з викидом радіоактивної хмари, яка накрила величезні території Білорусі, України та Росії.

Як зазначають в ООН, через 30 з гаком років після вибуху і пожежі на Чорнобильській АЕС в Україні серйозні довготривалі наслідки аварії, як і раніше, відчуваються, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

У грудні 2016 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, котра оголосила 26 квітня днем ​​спогаду про наслідки аварії. В її заяві йдеться, що, попри досягнутий прогрес, "у постраждалому регіоні ще належить виконати велику роботу".

ООН заявила, що завершення будівництва захисної структури над реактором, найбільше пошкодженим унаслідок аварії, було важливою віхою, пройденою в 2019 році.

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У заяві наголошується, що 45 країн-донорів виділили на цей проєкт понад 2 мільярди доларів через фонди, керовані Європейським банком реконструкції та розвитку. З погляду міжнародного співробітництва, йдеться про один з наймасштабніших проєктів у галузі ядерної безпеки, зазначають в ООН.

Участь ООН у зусиллях щодо ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС почалася з резолюції, ухваленої 1990 року. Установи ООН продовжують тісно співпрацювати з урядами Білорусі, Росії та України для надання допомоги в розвитку місцевих громад, що постраждали від аварії.

Автор: 

аварія (561) ЧАЕС (544) Чорнобиль (398) зона відчуження (326) чорнобильці (75)


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Генеральна Асамблея ООН говорить, що в Чорнобильській зоні треба проводити велику роботу. Але справа в тому, що така работу вимагає значних матеріальних і людських ресурсів. На сьогоднішній день ми знаходимось у системній кризі, тому ми не скоро почнемо там щось робити.
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27.04.2020 02:34 Відповісти
вы - это кто????
вас много???
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27.04.2020 04:34 Відповісти
Ми це українці. Ще є питання, бо саме з вами у мене нема бажання розмовляти.
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27.04.2020 04:46 Відповісти
Ах, вот, не зарыто неосвоенное (попиленное) еще бабло (золотая жила международных чинуш-дармоедов и паразитов)!
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27.04.2020 08:31 Відповісти
сколько же там пэдро "намылил" с двух ярдов???
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27.04.2020 10:15 Відповісти
 
 