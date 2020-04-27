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Новини Силовики
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Двоє львівських автолюбителів не поділили дорогу і побилися - один з них потрапив до лікарні з пробитою легенею, - патрульна поліція

Двоє львівських автолюбителів не поділили дорогу і побилися - один з них потрапив до лікарні з пробитою легенею, - патрульна поліція

Вдень 25 квітня патрульні Львівщини отримали повідомлення про конфлікт на вулиці Спокійній, внаслідок якого одного з учасників госпіталізували з підозрою на перелом ребер і терміново забрали на операцію, так як виявили пробиту легеню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Львівщини, вдалося з'ясувати, що сталося.

"Двоє водіїв автомобілів Volkswagen не поділили дорогу. Зрештою, зупинилися і почали вирішувати конфлікт силою. Невідомий, який їхав позаду потерпілого, завдавши тілесних ушкоджень, зірвав номерний знак з іншого автомобіля та поїхав з місця події.

Оскільки в патрульних була інформація лише про марку автомобіля, час і напрямок, яким рухалися ці транспортні засоби, вони почали шукати спільно із Центром безпеки міста відео із камер спостережень, які зафіксували їх.

Патрульні встановили номерний знак і можливі місця перебування цього автомобіля", - йдеться в повідомленні.

Екіпаж виявив його на вулиці Чукаріна.

"Поліцейські почали опитувати мешканців усіх квартир і таки встановили ймовірного зловмисника. 31-річний львів'янин відмовився відчиняти двері і повідомив, що буде спілкуватися з поліцейськими лише в присутності адвоката. Інформацію передали у Франківський відділ поліції.

Номерний знак з автомобіля потерпілого знайшли на вулиці Роксолани. Далі справою займаються слідчі, - резюмують у пресслужбі.

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Двоє львівських автолюбителів не поділили дорогу і побилися - один з них потрапив до лікарні з пробитою легенею, - патрульна поліція 01

Автор: 

Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) патрульна поліція (1443) Львівська область (2462)


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Топ коментарі
+10
Екатерина Вторая слово "ещё" писала как "истцо"... Но, ей простительно - она лишь лет в 17 услышала "русский" язык и начала его учить... А это быдло его и с рождения выучить неспособно...
"- Почему украинцы и беларусы знают русский язык лучше, чем сами русские?
- Потому что украинцы и беларусы учат его в школе, с учебником и ручкой в руках, а "русские" - в подворотне, с бутылкой пива и сигаретой...".
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27.04.2020 08:20 Відповісти
+8
Сергей Михалков
Бараны

По крутой тропинке горной
Шел домой барашек черный
И на мостике горбатом
Повстречался с белым братом.
И сказал барашек белый:
«Братец, вот какое дело:
Здесь вдвоем нельзя пройти,
Ты стоишь мне на пути»
Черный брат ответил: «Ме,
Вы в своем, баран, уме?
Пусть мои отсохнут ноги,
Если я сойду с дороги!»
Помотал один рогами,
Уперся другой ногами…
Как рогами ни крути,
А вдвоем нельзя пройти.
Сверху солнышко печёт,
А внизу река течёт.
В этой речке утром рано
Утонули два барана.
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27.04.2020 08:22 Відповісти
+6
Правильно писати "лючче" або "лудше".
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27.04.2020 06:29 Відповісти
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патрульные Львовщины получили сообщение о конфликте на улице Спокойной, в результате которого одного из участников госпитализировали с подозрением на перелом ребер Источник:https://censor.net/n3191686
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27.04.2020 01:47 Відповісти
"Антилигенти" на вул Спокійній не живуть
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27.04.2020 02:17 Відповісти
Жэсть!,вы сами себя истребляете! лутьше окупанта .....
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27.04.2020 02:21 Відповісти
а зачем?
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27.04.2020 06:33 Відповісти
В мене таке саме запитання? Де його відповідь?
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27.04.2020 06:58 Відповісти
ты обочина учи
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27.04.2020 07:00 Відповісти
Щось це мені нагадую перли ЗЕ: " Человек без воды может прожить семь дней. А зачем?".
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27.04.2020 07:16 Відповісти
Русь ненавидищь? Какую/? Древнюю или изначальную?
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27.04.2020 08:13 Відповісти
Правильно писати "лючче" або "лудше".
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27.04.2020 06:29 Відповісти
Можно исчьо "лучшее".
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27.04.2020 07:35 Відповісти
Уточняю: "лучшЕе", с ударением на первом "Е"... Так говорят в Костромской области...
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27.04.2020 08:22 Відповісти
Екатерина Вторая слово "ещё" писала как "истцо"... Но, ей простительно - она лишь лет в 17 услышала "русский" язык и начала его учить... А это быдло его и с рождения выучить неспособно...
"- Почему украинцы и беларусы знают русский язык лучше, чем сами русские?
- Потому что украинцы и беларусы учат его в школе, с учебником и ручкой в руках, а "русские" - в подворотне, с бутылкой пива и сигаретой...".
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27.04.2020 08:20 Відповісти
дякую Яре, що освіжили в моїй пам'яті цей вислів... Тільки минулого разу (декілька років тому), у вас було доповнення, що таким самим макаром "вчать" мову й наші охламони.
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27.04.2020 12:21 Відповісти
Деякі "наші охламони" не змушують себе навіть вчитаться, до кінця, в написане, і таке пишуть, що "ховайся"!!! Вчора одному дурню писав кілька постів, пояснюючи, що його "водний готський шлях", по Південному Бугу, Горині і Західному Бугу, для проводки "барж з кавунами" - дурість казкового масштабу, бо русло його, в середній течії, порожисте, і рівень води, в деяких місцях, не досягає і півметра, і дно - гранітне... Так він "рогом упирався..." півдня, доводячи, що він правий... А коли аргументів не залишилося, "кинув шматком лайна" і здриснув...
Тому найприкріше те, що такі "охламони" заміняють брак знань і розсудливості, агресивністю і нахабством - чим тупіше, тим "нахрапистіше"...
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27.04.2020 12:45 Відповісти
знаю, читав та підтримав, можете переконатись...
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27.04.2020 14:05 Відповісти
А "доповнення" - це "Здрастуйтемоїбатькисвині..."?...
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27.04.2020 14:25 Відповісти
Дебилов, неучей и быдла везде хватает, главное дело где их больше, по твоему комменту мне ответ очевиден.
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27.04.2020 08:01 Відповісти
Зато през членограй и этим все сказано
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27.04.2020 10:01 Відповісти
Трагичнее
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27.04.2020 11:10 Відповісти
ты можешь требовать?
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27.04.2020 07:02 Відповісти
Как это по русски - начать за здравие, закончить за упокой!
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27.04.2020 07:30 Відповісти
БАРАНОВИРУС - не излечим! Эпидемия постсоветкой культуры!
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27.04.2020 07:53 Відповісти
Прошу прощения, неизлечим пишется слитно ...
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27.04.2020 07:56 Відповісти
Тю, так это же "культурная столица", типа...
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27.04.2020 07:58 Відповісти
Надо было сжечь?
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27.04.2020 08:19 Відповісти
Двое львовских автолюбителей не поделили дорогу и подрались - один из них попал в больницу с пробитым легким, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 1513
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27.04.2020 08:20 Відповісти
Сергей Михалков
Бараны

По крутой тропинке горной
Шел домой барашек черный
И на мостике горбатом
Повстречался с белым братом.
И сказал барашек белый:
«Братец, вот какое дело:
Здесь вдвоем нельзя пройти,
Ты стоишь мне на пути»
Черный брат ответил: «Ме,
Вы в своем, баран, уме?
Пусть мои отсохнут ноги,
Если я сойду с дороги!»
Помотал один рогами,
Уперся другой ногами…
Как рогами ни крути,
А вдвоем нельзя пройти.
Сверху солнышко печёт,
А внизу река течёт.
В этой речке утром рано
Утонули два барана.
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27.04.2020 08:22 Відповісти
Правило ДДД никто не отменял :"Дай Дорогу Дураку"... Посмотрел специально, где же у нас во Львове эта улица. Тихий район с частными домами. А в воскресенье, когда тишь для благодать, повздорить из-за какой-то чепухи скорей всего... Не понимаю я этих людей...
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27.04.2020 08:40 Відповісти
вот вам и европейский город. ( может переселенцы )
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27.04.2020 08:46 Відповісти
Ага, во Львове😁. Они, в подавляющем большинстве, в Киеве. Только и видишь номера АН и ВВ. Меня одно такое чмо с ВВ тоже недавно подрезали, когда осуществляло левый поворот со среднего ряда. Ещё и быковать стало.
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27.04.2020 09:11 Відповісти
легкое было пробито? ))
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27.04.2020 10:13 Відповісти
Танунах, не хотелось марать руки о грязь😁
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27.04.2020 10:30 Відповісти
подібно, це були люди зі сталіно і з ворошиловограда....або їм подібних..
Львову просто повезло, що не було до того ж жителів сталінграду....
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27.04.2020 09:11 Відповісти
Схоже...
Взагалі то, згідно змін до ПДД, перевагу має більш "крутіший" ТС... В даному випадку на рівнозначному перехресті, рівнобедрені Volkswagen, повинні були конкурувати номерними знаками, але адреналін баранів затуманив зір... Повезло, що не було "самки", бо тоді, ще інші правила "культури" при намаганні зачарувати звивистими рогами.
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27.04.2020 12:35 Відповісти
Народ дичіє .
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27.04.2020 12:47 Відповісти
 
 