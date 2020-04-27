Двоє львівських автолюбителів не поділили дорогу і побилися - один з них потрапив до лікарні з пробитою легенею, - патрульна поліція
Вдень 25 квітня патрульні Львівщини отримали повідомлення про конфлікт на вулиці Спокійній, внаслідок якого одного з учасників госпіталізували з підозрою на перелом ребер і терміново забрали на операцію, так як виявили пробиту легеню.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Львівщини, вдалося з'ясувати, що сталося.
"Двоє водіїв автомобілів Volkswagen не поділили дорогу. Зрештою, зупинилися і почали вирішувати конфлікт силою. Невідомий, який їхав позаду потерпілого, завдавши тілесних ушкоджень, зірвав номерний знак з іншого автомобіля та поїхав з місця події.
Оскільки в патрульних була інформація лише про марку автомобіля, час і напрямок, яким рухалися ці транспортні засоби, вони почали шукати спільно із Центром безпеки міста відео із камер спостережень, які зафіксували їх.
Патрульні встановили номерний знак і можливі місця перебування цього автомобіля", - йдеться в повідомленні.
Екіпаж виявив його на вулиці Чукаріна.
"Поліцейські почали опитувати мешканців усіх квартир і таки встановили ймовірного зловмисника. 31-річний львів'янин відмовився відчиняти двері і повідомив, що буде спілкуватися з поліцейськими лише в присутності адвоката. Інформацію передали у Франківський відділ поліції.
Номерний знак з автомобіля потерпілого знайшли на вулиці Роксолани. Далі справою займаються слідчі, - резюмують у пресслужбі.
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"- Почему украинцы и беларусы знают русский язык лучше, чем сами русские?
- Потому что украинцы и беларусы учат его в школе, с учебником и ручкой в руках, а "русские" - в подворотне, с бутылкой пива и сигаретой...".
Тому найприкріше те, що такі "охламони" заміняють брак знань і розсудливості, агресивністю і нахабством - чим тупіше, тим "нахрапистіше"...
Бараны
По крутой тропинке горной
Шел домой барашек черный
И на мостике горбатом
Повстречался с белым братом.
И сказал барашек белый:
«Братец, вот какое дело:
Здесь вдвоем нельзя пройти,
Ты стоишь мне на пути»
Черный брат ответил: «Ме,
Вы в своем, баран, уме?
Пусть мои отсохнут ноги,
Если я сойду с дороги!»
Помотал один рогами,
Уперся другой ногами…
Как рогами ни крути,
А вдвоем нельзя пройти.
Сверху солнышко печёт,
А внизу река течёт.
В этой речке утром рано
Утонули два барана.
Львову просто повезло, що не було до того ж жителів сталінграду....
Взагалі то, згідно змін до ПДД, перевагу має більш "крутіший" ТС... В даному випадку на рівнозначному перехресті, рівнобедрені Volkswagen, повинні були конкурувати номерними знаками, але адреналін баранів затуманив зір... Повезло, що не було "самки", бо тоді, ще інші правила "культури" при намаганні зачарувати звивистими рогами.