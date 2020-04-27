Двоє львівських автолюбителів не поділили дорогу і побилися - один з них потрапив до лікарні з пробитою легенею, - патрульна поліція

Вдень 25 квітня патрульні Львівщини отримали повідомлення про конфлікт на вулиці Спокійній, внаслідок якого одного з учасників госпіталізували з підозрою на перелом ребер і терміново забрали на операцію, так як виявили пробиту легеню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Львівщини, вдалося з'ясувати, що сталося.

"Двоє водіїв автомобілів Volkswagen не поділили дорогу. Зрештою, зупинилися і почали вирішувати конфлікт силою. Невідомий, який їхав позаду потерпілого, завдавши тілесних ушкоджень, зірвав номерний знак з іншого автомобіля та поїхав з місця події.

Оскільки в патрульних була інформація лише про марку автомобіля, час і напрямок, яким рухалися ці транспортні засоби, вони почали шукати спільно із Центром безпеки міста відео із камер спостережень, які зафіксували їх.

Патрульні встановили номерний знак і можливі місця перебування цього автомобіля", - йдеться в повідомленні.

Екіпаж виявив його на вулиці Чукаріна.

"Поліцейські почали опитувати мешканців усіх квартир і таки встановили ймовірного зловмисника. 31-річний львів'янин відмовився відчиняти двері і повідомив, що буде спілкуватися з поліцейськими лише в присутності адвоката. Інформацію передали у Франківський відділ поліції.

Номерний знак з автомобіля потерпілого знайшли на вулиці Роксолани. Далі справою займаються слідчі, - резюмують у пресслужбі.

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