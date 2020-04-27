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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог за добу 11 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, застосувавши 152-мм артсистеми, міномети, озброєння БМП та ЗУ. Втрат немає, - штаб

Ворог за добу 11 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, застосувавши 152-мм артсистеми, міномети, озброєння БМП та ЗУ. Втрат немає, - штаб

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили зобов'язання про припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, 26 квітня противник застосував проти українських воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 152 мм, міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти, зенітну установку, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"Злочинні й нахабні дії російських окупантів уздовж лінії розмежування не залишилися безкарними - вогнем зі штатного озброєння підрозділи Об'єднаних сил рішуче придушили ворожу активність", - йдеться в повідомленні.

Так, вісім порушень режиму припинення вогню минулої доби зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Противник двічі обстріляв наші позиції біля Лебединського, використовуючи озброєння БМП-2, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. По захисниках Широкиного окупанти двічі вели вогонь із зенітної установки ЗУ-23-2, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також ручних протитанкових гранатометів.

Опорні пункти Об'єднаних сил неподалік Богданівки ворог обстрілював вранці і ввечері з міномета 82-мм калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. А по захисниках Новотроїцького застосував станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Біля Старогнатівки наші воїни зафіксували ворожий вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українського воїна поранено через ворожий обстріл у районі Лебединського, - штаб ОС

Об'єднані сили вживали заходів щодо збереження життя та здоров'я військовослужбовців та цивільного населення. На всі обстріли українські воїни дали противнику результативну та вмотивовану відповідь, змусивши окупантів припинити злочинну активність", - зазначено в повідомленні.

Також повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації випустили 9 мін 82-мм калібру по українських захисниках неподалік Новотошківського.

"По наших позиціях поблизу населеного пункту Хутір Вільний ворог застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Вночі з напряму населеного пункту Степове в бік підрозділів Об'єднаних сил біля Кримського ворожі найманці випустили шість артилерійських снарядів 152-мм калібру.

Втрат за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів серед українських захисників не було.

Наші військовослужбовці з наявних вогневих засобів давали окупаційним підрозділам гідну відсіч на кожен обстріл, а також вчасно і жорстко припиняли злочинну збройну активність. Усі спроби загарбників дестабілізувати ситуацію й надалі отримуватимуть адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників. Втрати противника уточнюються", - повідомили в штабі.

Водночас від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зі 120 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв наші позиції біля Катеринівки. У відповідь на порушення українські воїни застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися.

"За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили в пресцентрі ОС.

Ворог за добу 11 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, застосувавши 152-мм артсистеми, міномети, озброєння БМП та ЗУ. Втрат немає, - штаб 01
Ворог за добу 11 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, застосувавши 152-мм артсистеми, міномети, озброєння БМП та ЗУ. Втрат немає, - штаб 02

Автор: 

обстріл (29206) зброя (7535) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+17
Ворог за добу 11 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, застосувавши 152-мм артсистеми, міномети, озброєння БМП та ЗУ. Втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 1968
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27.04.2020 07:45 Відповісти
+12
Приємно дивує, що тепер прямо пишуть про те, що агресорами є не сепари, а військові формування російської федерації. Тобто це російсько-українська війна! Оці формулювання необхідно переносити у Мінську в домовленості.
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27.04.2020 07:51 Відповісти
+10
Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! 152мм це вже жерстко, цікаво, яким наші воїни рогатих покрошили???
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27.04.2020 08:10 Відповісти
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Ворог за добу 11 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, застосувавши 152-мм артсистеми, міномети, озброєння БМП та ЗУ. Втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 1968
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27.04.2020 07:45 Відповісти
Приємно дивує, що тепер прямо пишуть про те, що агресорами є не сепари, а військові формування російської федерації. Тобто це російсько-українська війна! Оці формулювання необхідно переносити у Мінську в домовленості.
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27.04.2020 07:51 Відповісти
Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! 152мм це вже жерстко, цікаво, яким наші воїни рогатих покрошили???
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27.04.2020 08:10 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА СЛАВА СЛАВА !!!!!!!
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля

Ворог за добу 11 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, застосувавши 152-мм артсистеми, міномети, озброєння БМП та ЗУ. Втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 8033
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27.04.2020 08:44 Відповісти
дякуємо, що даєте "отвєтку" на кожен постріл... бо не покаране зло нахабніє...
дякуємо, що живі-здорові, та не почули-забули "надо просто перестать стрелять"
дякуємо, що стоїте, не відступаєте, прикриваєте наш спокій, дім, дітей... карантин ))))
...
гори в пеклі і тлій на землі вата, що закликала в наш дім чужого солдата!!
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27.04.2020 10:10 Відповісти
Пользователь Интернет, в "Одноклассниках", житель Челябинска: "Вы не поверите, но мой сосед по даче, на полном серьёзе уверял меня, что самое эффективное средство борьбы с колорадскими жуками - рассаженный по грядкам укроп...".
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27.04.2020 12:01 Відповісти
Какие нехорошие оккупанты !...Исправно делают свое подлое дело...все го лишь...А нашим главное не забыть пыль с Байрактаров протереть ,которые уже год в ангаре пылятся!...))))
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27.04.2020 22:42 Відповісти
 
 