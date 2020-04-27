Ворог за добу 11 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, застосувавши 152-мм артсистеми, міномети, озброєння БМП та ЗУ. Втрат немає, - штаб

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили зобов'язання про припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, 26 квітня противник застосував проти українських воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 152 мм, міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти, зенітну установку, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"Злочинні й нахабні дії російських окупантів уздовж лінії розмежування не залишилися безкарними - вогнем зі штатного озброєння підрозділи Об'єднаних сил рішуче придушили ворожу активність", - йдеться в повідомленні.

Так, вісім порушень режиму припинення вогню минулої доби зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Противник двічі обстріляв наші позиції біля Лебединського, використовуючи озброєння БМП-2, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. По захисниках Широкиного окупанти двічі вели вогонь із зенітної установки ЗУ-23-2, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також ручних протитанкових гранатометів.

Опорні пункти Об'єднаних сил неподалік Богданівки ворог обстрілював вранці і ввечері з міномета 82-мм калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. А по захисниках Новотроїцького застосував станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Біля Старогнатівки наші воїни зафіксували ворожий вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українського воїна поранено через ворожий обстріл у районі Лебединського, - штаб ОС

Об'єднані сили вживали заходів щодо збереження життя та здоров'я військовослужбовців та цивільного населення. На всі обстріли українські воїни дали противнику результативну та вмотивовану відповідь, змусивши окупантів припинити злочинну активність", - зазначено в повідомленні.

Також повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації випустили 9 мін 82-мм калібру по українських захисниках неподалік Новотошківського.

"По наших позиціях поблизу населеного пункту Хутір Вільний ворог застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Вночі з напряму населеного пункту Степове в бік підрозділів Об'єднаних сил біля Кримського ворожі найманці випустили шість артилерійських снарядів 152-мм калібру.

Втрат за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів серед українських захисників не було.

Наші військовослужбовці з наявних вогневих засобів давали окупаційним підрозділам гідну відсіч на кожен обстріл, а також вчасно і жорстко припиняли злочинну збройну активність. Усі спроби загарбників дестабілізувати ситуацію й надалі отримуватимуть адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників. Втрати противника уточнюються", - повідомили в штабі.

Водночас від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зі 120 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв наші позиції біля Катеринівки. У відповідь на порушення українські воїни застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися.

"За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили в пресцентрі ОС.



