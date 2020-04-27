Весь персонал і пацієнтів Харківської психіатричної лікарні, де стався спалах COVID-19, буде протестовано на коронавірус - Кучер

Персонал і пацієнтів Харківської обласної психіатричної лікарні №1 в с.Стрілеча, де було підтверджено 3 випадки COVID-19 серед медиків та 11 випадків серед пацієнтів, буде протестовано на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова облдержадміністрації Олексій Кучер.

"Відділення, в якому була встановлена ​​хвороба, зараз закрито на карантин ... Будуть протестовані всі працівники, весь персонал (лікарні. - Ред.), а це трохи більш ніж 500 осіб, а також усі особи, які там перебувають, навіть ті, які в інших відділеннях", - сказав Кучер у відеокоментарі, поширеному пресслужбою ХОДА в неділю ввечері.

За його словами, епідеміологічне дослідження, яким чином в лікарню було занесено інфекцію, ще не закінчено, але вже можна припустити, що її занесла санітарка, у якої першої підтверджено COVID-19.

Кучер зазначив, що за останню добу були досліджені 25 зразків, з них 11 дали позитивний результат на коронавірус. Ще 30 зразків мають бути досліджені найближчим часом.

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Зараз село закрито на в'їзд і виїзд, для всіх, крім медпрацівників і тих, хто там зареєстрований і проживає.

Кучер запевнив, що лікарня забезпечена всім необхідним, але в Стрілечому немає аптеки. Тому найближчим часом там має бути організований пересувний аптечний пункт.

Як повідомлялося, раніше за минулу добу в Харківській області було підтверджено 22 випадки COVID-19, зокрема 11 - у пацієнтів Обласної психіатричної лікарні №1. Раніше діагноз було підтверджено у 3 медиків цієї ж лікарні.