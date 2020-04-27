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Новини Коронавірус і карантин
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Весь персонал і пацієнтів Харківської психіатричної лікарні, де стався спалах COVID-19, буде протестовано на коронавірус - Кучер

Весь персонал і пацієнтів Харківської психіатричної лікарні, де стався спалах COVID-19, буде протестовано на коронавірус - Кучер

Персонал і пацієнтів Харківської обласної психіатричної лікарні №1 в с.Стрілеча, де було підтверджено 3 випадки COVID-19 серед медиків та 11 випадків серед пацієнтів, буде протестовано на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова облдержадміністрації Олексій Кучер.

"Відділення, в якому була встановлена ​​хвороба, зараз закрито на карантин ... Будуть протестовані всі працівники, весь персонал (лікарні. - Ред.), а це трохи більш ніж 500 осіб, а також усі особи, які там перебувають, навіть ті, які в інших відділеннях", - сказав Кучер у відеокоментарі, поширеному пресслужбою ХОДА в неділю ввечері.

За його словами, епідеміологічне дослідження, яким чином в лікарню було занесено інфекцію, ще не закінчено, але вже можна припустити, що її занесла санітарка, у якої першої підтверджено COVID-19.

Кучер зазначив, що за останню добу були досліджені 25 зразків, з них 11 дали позитивний результат на коронавірус. Ще 30 зразків мають бути досліджені найближчим часом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через спалах коронавірусу в психлікарні на Харківщині закрили для в'їзду село

Зараз село закрито на в'їзд і виїзд, для всіх, крім медпрацівників і тих, хто там зареєстрований і проживає.

Кучер запевнив, що лікарня забезпечена всім необхідним, але в Стрілечому немає аптеки. Тому найближчим часом там має бути організований пересувний аптечний пункт.

Як повідомлялося, раніше за минулу добу в Харківській області було підтверджено 22 випадки COVID-19, зокрема 11 - у пацієнтів Обласної психіатричної лікарні №1. Раніше діагноз було підтверджено у 3 медиків цієї ж лікарні.

Автор: 

карантин (18172) ОДА (1631) психлікарня (87) Харків (5700) Харківщина (6054) Кучер Олексій (66) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Зараження медиків психіатрів є продовженням непрофесійних методів управління медичною галуззю.
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27.04.2020 07:31 Відповісти
+2
Весь персонал і пацієнтів Харківської психіатричної лікарні, де стався спалах COVID-19, буде протестовано на коронавірус - Кучер - Цензор.НЕТ 4611
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27.04.2020 08:25 Відповісти
+1
Вот это прикол УКРАИНА бедная страна а санитарки по КУРШАВЕЛЯМ отдыхают!!! Или все как всегда виноват тот кто НАЗНАЧЕН виноватым!!! А кто из главных врачей украл баблишка и где отдыхал енто ТАБУ!
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27.04.2020 08:11 Відповісти
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Зараження медиків психіатрів є продовженням непрофесійних методів управління медичною галуззю.
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27.04.2020 07:31 Відповісти
https://censor.net/user/133794"..... є продовженням непрофесійних методів управління медичною галуззю..." на пострадянському просторi. Пргонившая до основания медицина сопротивляется до последнего.Как же потерять теплое место? У участкового терапевта(семейного) 2(две) медсестры. Одна сидит за компом, вторая роется в сматфоне. Иногда что-то пишут, передают друг-другу.
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27.04.2020 08:34 Відповісти
В Стрелечьей нет аптеки--Это в самом селе нет , или в больнице нет? Бедные граждане Украины.
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27.04.2020 07:58 Відповісти
В Липцах есть аптека.
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27.04.2020 08:41 Відповісти
Больше тестов - хороших и разных, с обязательной перепроверкой в Киеве.
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27.04.2020 08:11 Відповісти
Вот это прикол УКРАИНА бедная страна а санитарки по КУРШАВЕЛЯМ отдыхают!!! Или все как всегда виноват тот кто НАЗНАЧЕН виноватым!!! А кто из главных врачей украл баблишка и где отдыхал енто ТАБУ!
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27.04.2020 08:11 Відповісти
Что-то пропустил про Куршавель. Где есть инфа?
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27.04.2020 08:26 Відповісти
Обыгрывается факт где радовские депутаты первыми позаражались в феврале-марте и занесли заразу в Украину.
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27.04.2020 08:34 Відповісти
Причем Куршавель?То,что Стрелечье находится в районе Гоптовки, и в 200 м от российской границы,ни о чем не говорит?
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27.04.2020 08:48 Відповісти
Срилеча этож на границе с белгородской областью, я то карте посмотрел .Так шо не понятно откуда все туда было занесено.
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27.04.2020 08:23 Відповісти
Весь персонал і пацієнтів Харківської психіатричної лікарні, де стався спалах COVID-19, буде протестовано на коронавірус - Кучер - Цензор.НЕТ 4611
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27.04.2020 08:25 Відповісти
С мокшанских болот ветер подул,вот и занесло.
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27.04.2020 12:02 Відповісти
Это кошмар, как этих бедолаг лечить ? Тут свое лечение очень проблемное, и на него накладывается лечение ковида. При лечении ковида поблизости должен быть психиатр, чтобы контролировать, если что пойдет не так. Но если ковидом заболели и медработники, то возможно, они будут проходить курс лечения в соседней палате. Тогда они смогут подстраховать, если что.
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27.04.2020 08:24 Відповісти
Прочитал "Коронавирус в психбольнице" и подумал, что депутатов в Раде он поразил...
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27.04.2020 09:01 Відповісти
 
 