За кордоном від COVID-19 лікуються 163 українці, більшість - в Італії, - МЗС

За кордоном від коронавірусної хвороби вилікувалися 44 українці, 7 громадян України померли.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у Facebook Міністерства закордонних справ.

Зазначається, що найбільше українців проходять лікування в Італії. Там лікується 121 громадянин України. Крім того, українці лікуються від COVID-19 у Греції, Іспанії, Швеції, Чехії, Німеччині та інших країнах.

Загалом за кордоном одужали 44 українці.

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Сім громадян України за кордоном померли від початку епідемії COVID-19.

"16 975 громадян України звернулися по допомогу до дипломатичних установ України в межах системи "Захист", - йдеться в повідомленні.