За кордоном від COVID-19 лікуються 163 українці, більшість - в Італії, - МЗС
За кордоном від коронавірусної хвороби вилікувалися 44 українці, 7 громадян України померли.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у Facebook Міністерства закордонних справ.
Зазначається, що найбільше українців проходять лікування в Італії. Там лікується 121 громадянин України. Крім того, українці лікуються від COVID-19 у Греції, Іспанії, Швеції, Чехії, Німеччині та інших країнах.
Загалом за кордоном одужали 44 українці.
Сім громадян України за кордоном померли від початку епідемії COVID-19.
"16 975 громадян України звернулися по допомогу до дипломатичних установ України в межах системи "Захист", - йдеться в повідомленні.
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Senator S #201477
показати весь коментар27.04.2020 07:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Lvbnhj
показати весь коментар27.04.2020 07:56 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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