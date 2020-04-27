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Новини Коронавірус і карантин
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За кордоном від COVID-19 лікуються 163 українці, більшість - в Італії, - МЗС

За кордоном від COVID-19 лікуються 163 українці, більшість - в Італії, - МЗС

За кордоном від коронавірусної хвороби вилікувалися 44 українці, 7 громадян України померли.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у Facebook Міністерства закордонних справ.

Зазначається, що найбільше українців проходять лікування в Італії. Там лікується 121 громадянин України. Крім того, українці лікуються від COVID-19 у Греції, Іспанії, Швеції, Чехії, Німеччині та інших країнах.

Загалом за кордоном одужали 44 українці.

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Сім громадян України за кордоном померли від початку епідемії COVID-19.

"16 975 громадян України звернулися по допомогу до дипломатичних установ України в межах системи "Захист", - йдеться в повідомленні.

За кордоном від COVID-19 лікуються 163 українці, більшість - в Італії, - МЗС 01

Автор: 

карантин (18172) МЗС (4173) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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По Миру идет волна антикитайской риторики.Скорее всего в жертву принесут Вечного Кормчего Си Дзиньпиня и его коммуняцкую шоблу
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27.04.2020 07:41 Відповісти
За кордоном від COVID-19 лікуються 163 українці, більшість - в Італії, - МЗС - Цензор.НЕТ 3362
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27.04.2020 07:56 Відповісти
 
 