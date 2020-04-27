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Новини Будні поліції
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Заступника голови КМДА Слончака затримали за напад на поліцейського в Києві. Кличко заявив, що вже ухвалив рішення щодо свого заступника. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція зупинила Mercedes у Києві за незначне порушення ПДР, але ситуація перейшла в конфлікт із бійкою і затриманням. За кермом була депутатка Київради Костенко, а пасажиром, який вдарив поліцейського, виявився заступник голови КМДА Слончак. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що вже ухвалив рішення щодо свого заступника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram-каналі написав мер Києва Віталій Кличко.

"Друзі! Рішення щодо заступника голови КМДА Володимира Слончака я ухвалив, як тільки дізнався про інцидент, що стався за його участю в неділю пізно ввечері. Сьогодні все буде оформлено документально", - написав він.

Нагадаємо, вчора в Києві на вулиці Льва Толстого правоохоронці зупинили автомобіль Mercedes, щоб зробити зауваження водієві, який забув увімкнути фари. Як пише "Київ Оперативний" на своїй сторінці у Facebook, зазвичай за такого правопорушення поліція тільки дивиться документи, перевіряє в базах, попереджає і відпускає. Однак ця конкретна ситуація склалася інакше.

"Починалось все доволі стандартно - на вулиці Льва Толстого правоохоронці зупинили автомобіль Mercedes (AA2626EK). Причина теж стандартна - водійка на ім‘я Костенко Людмила Василівна (вона ж депутат та заступник голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку) забула увімкнути фари.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невідомий у під'їзді житлового будинку в Києві побив заступника голови КМДА Слончака, чиновник перебуває у важкому стані (оновлено)

Заступника голови КМДА Слончака затримали за напад на поліцейського в Києві. Кличко заявив, що вже ухвалив рішення щодо свого заступника 01

По суті, нічого б не було - у 99% випадків за таке правопорушення копи просто дивляться документи, перевіряють у наявних базах, попереджають і відпускають. Мабуть, так би і закінчилося, але збоку від Костенко сидів ще один чиновник - Слончак Володимир Вікторович (він же заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень), який вирішив трохи подуркувати перед панянкою, а тому постійно промовляв "та ви знаєте хто ми", "та завтра від вас тут і сліду не буде" тощо.

Заступника голови КМДА Слончака затримали за напад на поліцейського в Києві. Кличко заявив, що вже ухвалив рішення щодо свого заступника 02

Так як на його репліки ніхто не реагував, він вирішив вийти з авто, почав чіплятися до інспектора патрульної поліції, а потім взагалі накинувся на нього із кулаками. Неадекватного дебошира-заступника затримали, а правоохоронцю викликали швидку і госпіталізували із травмою", - пише видання.

Заступника голови КМДА Слончака затримали за напад на поліцейського в Києві. Кличко заявив, що вже ухвалив рішення щодо свого заступника 03

Тим часом, Костенко відмовилася від проходження будь-яких тестів на стан сп’яніння. Автівка поїхала на штраф-майданчик.

Заступника голови КМДА Слончака затримали за напад на поліцейського в Києві. Кличко заявив, що вже ухвалив рішення щодо свого заступника 04
Фото: Київ Оперативний/Facebook

На місці працювала слідчо-оперативна група, яка задокументувала цю подію.

Заступника голови КМДА Слончака затримали за напад на поліцейського в Києві. Кличко заявив, що вже ухвалив рішення щодо свого заступника 05
Заступника голови КМДА Слончака затримали за напад на поліцейського в Києві. Кличко заявив, що вже ухвалив рішення щодо свого заступника 06

Автор: 

Кличко Віталій (3527) напад (1139) Нацполіція (15276) скандал (629) Слончак Володимир (15)


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Топ коментарі
+33
Полицейские его спровоцировали кричать что оно пуп земли?))
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27.04.2020 08:10 Відповісти
+25
Жлобье они и в Мерседесе жлобье. Кстати, чего там фары ещё и включать нужно?
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27.04.2020 08:03 Відповісти
+19
Называется, "Убедив себя, что его дерьмо пахнет фиалками, чиновник "Нашёл на жопу приключение...".
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27.04.2020 08:05 Відповісти
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Виталий Кличко выступая про корона вирус пытается завоевать себе ПОДМОЧЕННЫЙ авторитет, А его заместители один ЗА другим показывают какиЕ у Кличка заместители - КАК ГОВОРИТСЯ ; ПОКАЖИ КАКИЕ У ТЕБЯ ЗАМЕСТИТЕЛИ И Я СКАЖУ КАКОЙ И ТЫ.
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27.04.2020 11:32 Відповісти
Тьотя, ти за зелених шмаркль голосувала чи тобі платить Каломойський?
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27.04.2020 11:38 Відповісти
Лохи хавають все, що їм покажуть. Де там напад на поліцейського? Тиждень тому підкинули якісь гроші (ніби-то хабар) іншому заступнику Кличка, зараз три машини поліції випадково затримали іншого заступника.Іде полювання на Кличка. Зеленим шмарклям і авакяну ну дуже хочеться осідлати Київ перед виборами.
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27.04.2020 11:37 Відповісти
Они как свисток ! Шума много , давление падает, а толку никакого. Сильного тронуть страшно , а облаять салабона из-за забора можно. И главное когда спрашиваеш ; СКАЖИ ЧЕСНО ,ЕСЛИ ТЫ БЫЛ БЫ МИНИСТРОМ , ВОРОВАЛ БЫ ? Подумают немного и говорят - А ЧТО Я НЕ ЧЕЛОВЕК ЧТО ЛИ
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27.04.2020 11:57 Відповісти
Місцеві "царьлкі"-майже скрізь ведуть себе по-хамські.
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27.04.2020 12:00 Відповісти
Попалась лахудра возомнившая - теперь лишат тебя шалаву прав за алкашинство за рулем. Плюс и по должности тебя 100% в очко опустят показательно в виде лахудры-жертвы.
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27.04.2020 12:03 Відповісти
Ти щас про кого? не пий більше, та ще зранку
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27.04.2020 12:07 Відповісти
Иди нахй *****
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27.04.2020 12:22 Відповісти
Это Ссалончака в 2019 отметелили в подъезде за дело 100% тварюку проворованную. Мало тогда ему писдюлин отвесили - ожило мразь и само в драку кидается, петух возомнивший.
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27.04.2020 12:08 Відповісти
Из описания по инциденту с Ссалончаком: "Так, как на его реплики никто не реагировал, он решил выйти из авто, начал приставать к инспектору патрульной полиции, а затем вообще набросился на него..."
Я ЖЕ ГОВОРИЛ, ЧТО ЭТО ЧМО *****! К полицейскому приставал гомик патыканый, а потом еще и набросился на мента! Оголодал как, пазель подшконошный
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27.04.2020 12:12 Відповісти
А по шалаве той ты Кличко решение принял? Дать подсрачник лахудре и пусть летит фанерой в Париж наворованное тратить.
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27.04.2020 12:15 Відповісти
Боже Боже , які дібіли у владі .
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27.04.2020 12:43 Відповісти
После отбытия сурового наказания у хулигана появятся шансы на место у корыта как у Богданца и Иванисова.Депутат"Слуга народа" Богданец избил водителя и получил условный срок. Водитель получил черепно-мозговую травму в виде переломов костей черепа, ушиба мягких тканей лица и сотрясение головного мозга./ 21.11.19 Они насиловали меня вчетвером, - жертва рассказала о преступлении с участием действующего нардепа"Слуги народа" Иванисова / 21.11.19 "Завтра я заставлю этого человека сложить мандат ", - Зеленский об Иванисове.-А хрен тебе моржовый ответил депутат.
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27.04.2020 14:04 Відповісти
У меня вопрос к Кличко? Как человек с интеллектуальным уровнем гопника из Троещины начала 90-х попал на эту должность? сразу вспоминается бессмертный Булгаков и его герой Шариков: "Позвольте, но как же он служил в очистке...". И смех, и грех...
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27.04.2020 14:13 Відповісти
Спалился холоп перед женой,а курица перед мужем.На ****** ехали стопудово.
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27.04.2020 14:42 Відповісти
О! Так вы тоже с ней знакомы!
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27.04.2020 20:19 Відповісти
И много таких замов у Кличко..!?
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27.04.2020 18:11 Відповісти
Заступника голови КМДА Слончака затримали за напад на поліцейського в Києві. Кличко заявив, що вже ухвалив рішення щодо свого заступника - Цензор.НЕТ 1489
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27.04.2020 19:38 Відповісти
Ціла депутатка України спілкується з українськими поліцейськими неукаїнською ніби з Урала, де їй і місце і природніше бути!
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27.04.2020 18:39 Відповісти
Кіно і "українські" депутати...
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27.04.2020 18:40 Відповісти
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