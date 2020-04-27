Заступника голови КМДА Слончака затримали за напад на поліцейського в Києві. Кличко заявив, що вже ухвалив рішення щодо свого заступника. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція зупинила Mercedes у Києві за незначне порушення ПДР, але ситуація перейшла в конфлікт із бійкою і затриманням. За кермом була депутатка Київради Костенко, а пасажиром, який вдарив поліцейського, виявився заступник голови КМДА Слончак. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що вже ухвалив рішення щодо свого заступника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram-каналі написав мер Києва Віталій Кличко.

"Друзі! Рішення щодо заступника голови КМДА Володимира Слончака я ухвалив, як тільки дізнався про інцидент, що стався за його участю в неділю пізно ввечері. Сьогодні все буде оформлено документально", - написав він.

Нагадаємо, вчора в Києві на вулиці Льва Толстого правоохоронці зупинили автомобіль Mercedes, щоб зробити зауваження водієві, який забув увімкнути фари. Як пише "Київ Оперативний" на своїй сторінці у Facebook, зазвичай за такого правопорушення поліція тільки дивиться документи, перевіряє в базах, попереджає і відпускає. Однак ця конкретна ситуація склалася інакше.

"Починалось все доволі стандартно - на вулиці Льва Толстого правоохоронці зупинили автомобіль Mercedes (AA2626EK). Причина теж стандартна - водійка на ім‘я Костенко Людмила Василівна (вона ж депутат та заступник голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку) забула увімкнути фари.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невідомий у під'їзді житлового будинку в Києві побив заступника голови КМДА Слончака, чиновник перебуває у важкому стані (оновлено)

По суті, нічого б не було - у 99% випадків за таке правопорушення копи просто дивляться документи, перевіряють у наявних базах, попереджають і відпускають. Мабуть, так би і закінчилося, але збоку від Костенко сидів ще один чиновник - Слончак Володимир Вікторович (він же заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень), який вирішив трохи подуркувати перед панянкою, а тому постійно промовляв "та ви знаєте хто ми", "та завтра від вас тут і сліду не буде" тощо.

Так як на його репліки ніхто не реагував, він вирішив вийти з авто, почав чіплятися до інспектора патрульної поліції, а потім взагалі накинувся на нього із кулаками. Неадекватного дебошира-заступника затримали, а правоохоронцю викликали швидку і госпіталізували із травмою", - пише видання.

Тим часом, Костенко відмовилася від проходження будь-яких тестів на стан сп’яніння. Автівка поїхала на штраф-майданчик.



Фото: Київ Оперативний/Facebook

На місці працювала слідчо-оперативна група, яка задокументувала цю подію.



