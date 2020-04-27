Список симптомів коронавірусу розширився: додали головні та м'язові болі, - Центр з контролю і профілактики захворювань США

Кількість симптомів коронавірусу може бути значно більшою, ніж повідомлялося раніше. До списку симптомів потрапили головні та м'язові болі.

Такого висновку дійшли американські вчені, повідомив Центр з контролю і профілактики захворювань США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Так, список доповнили озноб, тремтіння з ознобом, біль у м'язах, біль у горлі і втрата смаку або нюху.

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Раніше санітарний регулятор описував лише три загальні симптоми COVID-19: висока температура, кашель і утруднене дихання. Усі ці ознаки можуть проявлятися протягом 2-14 днів після зараження.

Центр рекомендував звертатися по допомогу до лікаря в чотирьох випадках: у разі ускладненого дихання, відчуття болю або тиску в грудях, розгубленості, якої раніше не спостерігалося, синюшного кольору обличчя або губ.

Голова відділу геріатрії та геронтології Університету Еморі Каміл Воган заявив, що літні люди, хворі на COVID-19, демонструють "нетипові" симптоми. За словами Воган, серед симптомів COVID-19 зазвичай виділяють три основні: це лихоманка, кашель і задишка, однак люди старшого покоління - вікова група, яка найбільше схильна до ризику важких ускладнень або смерті від коронавірусу, - можуть не мати жодного із цих симптомів.

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"Літні люди на ранній стадії захворювання можуть спати більше звичайного або втратити апетит. Вони можуть здаватися "надзвичайно апатичними", втрачати орієнтацію в просторі, відчувати запаморочення і падати. Іноді вони просто перестають говорити", - навела приклад лікарка.