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Новини Коронавірус і карантин
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Список симптомів коронавірусу розширився: додали головні та м'язові болі, - Центр з контролю і профілактики захворювань США

Список симптомів коронавірусу розширився: додали головні та м'язові болі, - Центр з контролю і профілактики захворювань США

Кількість симптомів коронавірусу може бути значно більшою, ніж повідомлялося раніше. До списку симптомів потрапили головні та м'язові болі.

Такого висновку дійшли американські вчені, повідомив Центр з контролю і профілактики захворювань США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Так, список доповнили озноб, тремтіння з ознобом, біль у м'язах, біль у горлі і втрата смаку або нюху.

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Раніше санітарний регулятор описував лише три загальні симптоми COVID-19: висока температура, кашель і утруднене дихання. Усі ці ознаки можуть проявлятися протягом 2-14 днів після зараження.

Центр рекомендував звертатися по допомогу до лікаря в чотирьох випадках: у разі ускладненого дихання, відчуття болю або тиску в грудях, розгубленості, якої раніше не спостерігалося, синюшного кольору обличчя або губ.

Голова відділу геріатрії та геронтології Університету Еморі Каміл Воган заявив, що літні люди, хворі на COVID-19, демонструють "нетипові" симптоми. За словами Воган, серед симптомів COVID-19 зазвичай виділяють три основні: це лихоманка, кашель і задишка, однак люди старшого покоління - вікова група, яка найбільше схильна до ризику важких ускладнень або смерті від коронавірусу, - можуть не мати жодного із цих симптомів.

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"Літні люди на ранній стадії захворювання можуть спати більше звичайного або втратити апетит. Вони можуть здаватися "надзвичайно апатичними", втрачати орієнтацію в просторі, відчувати запаморочення і падати. Іноді вони просто перестають говорити", - навела приклад лікарка.

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Топ коментарі
+7
А у сердечников ещё и боли в сердце.
У склеротиков - боли в суставах.
У стариков - обострение маразма.
Короче, страдают лёгкие, а болит у каждого своё.
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27.04.2020 08:27 Відповісти
+6
Ближайшие перспективы диагностики заболеваний в Украине: Чем бы вы не заболели, - у вас коронавирус.
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27.04.2020 08:22 Відповісти
+3
Це симптоми грипу що привели у статті...
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27.04.2020 08:41 Відповісти
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Я давно чув про ускладнення після короновірусу, які можуть спазмувати судини головного мозку, лицьові нерви... Звичайно, що це впливає на тиск та інше самопочуття людини.
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27.04.2020 08:21 Відповісти
Ближайшие перспективы диагностики заболеваний в Украине: Чем бы вы не заболели, - у вас коронавирус.
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27.04.2020 08:22 Відповісти
А у сердечников ещё и боли в сердце.
У склеротиков - боли в суставах.
У стариков - обострение маразма.
Короче, страдают лёгкие, а болит у каждого своё.
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27.04.2020 08:27 Відповісти
Откуда данные по симптомам или ты - кацап?
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27.04.2020 12:40 Відповісти
Я даже не сомневаюсь, что ты дебил.
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27.04.2020 12:59 Відповісти
А ещё и бульба.
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27.04.2020 13:07 Відповісти
...посилене вживання горілки.
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27.04.2020 08:36 Відповісти
Це симптоми грипу що привели у статті...
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27.04.2020 08:41 Відповісти
Ну, то вже зрозуміло, що немає жодного "спеціального" симптома. Від апатії до діареї.
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27.04.2020 10:24 Відповісти
Синюшный цвет лица и губ...да ещё тёмно-коричневое, опухшее выражение морды!
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27.04.2020 08:47 Відповісти
Все зрозуміло, раніше коронавірус звали "мігрень".
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27.04.2020 09:06 Відповісти
Куди звали?
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27.04.2020 19:26 Відповісти
Список симптомів коронавірусу розширився: додали головні та м'язові болі, - Центр з контролю і профілактики захворювань США - Цензор.НЕТ 629
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27.04.2020 09:10 Відповісти
 
 