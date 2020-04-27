Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 206,5 тис. осіб, кількість інфікованих наближається до 3 млн. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 23 квітня у світі зареєстрували 2 971 639 випадків інфікування COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 206 542 смерті від коронавірусу.
Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 54 876, хворих - 965 910, протестовано - 5 441 079.
Іспанія повідомляє про 226 629 випадків COVID-19, 23 190 осіб померли.
В Італії зафіксовано 197 675 випадків інфікування коронавірусною інфекцією, з них - 26 644 летальні.
Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в США, Іспанії, Італії та Франції.
У Франції загинули 22 890 осіб, у Великій Британії - 20 795, у Німеччині - 5976, в Ірані - 5710, у Туреччині - 2805 в Бельгії - 7094, в Нідерландах - 4491, Канаді - 2663.
У РФ кількість заражених досягла 80 949 осіб, з яких 747 померли, в Білорусі - 10 463, померли - 72; в Польщі - 11 617, померли - 535; в Молдові - 3408, померли - 96; в Угорщині - 2500, померли - 272; в Румунії - 11 036, померли - 619; в Словаччині - 1379, померли - 18.
Нагадаємо, в Україні на ранок 26 квітня зафіксовано 492 нові випадки COVID-19, загалом - 8617, летальних - 209, одужали 840 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вот он ответ:
https://twitter.com/newkc14/status/1254528505007595520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F С помощью самоизоляции они уничтожают на нашу иммунную систему. https://twitter.com/newkc14/status/1254528505007595520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F Это хуже #коронавируса
https://twitter.com/newkc14/status/1254528505007595520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F Все больше людей ведут здоровый образ жизни. Фармокомпании несут огромные убытки.
https://twitter.com/newkc14/status/1254528505007595520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F Они вводят новую модель медицины-принудительную медицину, #вакцинацию
Журнашлюхи выделили жирным заголовок - типо - ссытесь, быдлаки, мы вас зашугиваем...
Не видно, значит нет его.
Олександр Лукашенко dd1d9a29
Новости не о чем. у меня есть интересней факты:
Д-р Эриксон сообщает, что на врачей в США «оказывали давление», чтобы они указывали причиной COVID-19 в свидетельствах о смерти, хотя сами они не соглашались. Доктор Эриксон утверждает, что блокировки и страх ослабляют иммунную систему и здоровье людей.
26.04.2020 23:46
ua Pavlo Dudra
д-р Еріксон... а бо як творяться абсолютні фейки в ЛАхті...
доктор з Каліфорніїї тепер чомусь з округу Вашингтон..
апропо-у "першоджерелі" з Ютубу(два невідомі чувачки за столом) коментарі виключені...
---------------------------------------------------------------------
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
pl галина галка
А зебілам пофіг карантин - не карантин.
Все рівно дома сидять, ледарі! Головне щоб були сємкі, пиво і квартал ??????
26.04.2020 09:18
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
-----------------------------------------------
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
ua Борис Козлов 6516a265
ложь!
Считают странно, допустим 1000000 заразились, из них усопли - 100000 и еще 100000 вылечено = летальность 10%. А то шо остальные 800000 приблизительно так же распределятся(допустим что никто больше не заразится уже), т.е. усопших будет 0.5млн. и столько же инвалидов, то есть выздоровевших, т.е. летальность ВНЕЗАПНО уже 50%.
настолько примитивно крутят миром как цыган ром пиратом солнцем.
25.04.2020
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
вопрос в том, что параллельно под видом борьбы с этим вирусом из людей сделают бесправное быдло в стойле, ходящее только строем.
Ну то ладно - а заборона відвідування заповідника?
Є ще пояснення - бидло повинно привчатись ходити там, де йому дозволяє мурло при владі, якого те ж саме бидло і обрало...
мужик, так правила дорожного движения нарушает быдло.
Так дафай запретить автомобили - патамушобыдло.
Именно шо быдло кэруе быдлом.
Мені якось однаково як гейРопейське чи азіатське бидло привчало бидло до послухання.
Я знаю шо мої предки жили по совісті і так же вирішували питання...
А тут свого не знають і заглядають у дупу мавпам...
Кстати, а вменяемые критерии выздоровления уже появились? А доказательства того, что бессимптомные носители могут заражать других?
Здесь все темы - политические.
От аварии и драки, до пожаров и импичментов.
Думаю, нюрбергский процесс устраивать не станут.
ПІДТРИМУЮ.
https://www.bbc.com/future/article/20200401-coronavirus-why-death-and-mortality-rates-differ