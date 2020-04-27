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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 206,5 тис. осіб, кількість інфікованих наближається до 3 млн. ІНФОГРАФІКА

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 206,5 тис. осіб, кількість інфікованих наближається до 3 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 23 квітня у світі зареєстрували 2 971 639 випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 206 542 смерті від коронавірусу.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 54 876, хворих - 965 910, протестовано - 5 441 079.

Іспанія повідомляє про 226 629 випадків COVID-19, 23 190 осіб померли.

В Італії зафіксовано 197 675 випадків інфікування коронавірусною інфекцією, з них - 26 644 летальні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Великій Британії та Італії зафіксували найнижчу з березня кількість летальних випадків через коронавірус

Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в США, Іспанії, Італії та Франції.

У Франції загинули 22 890 осіб, у Великій Британії - 20 795, у Німеччині - 5976, в Ірані - 5710, у Туреччині - 2805 в Бельгії - 7094, в Нідерландах - 4491, Канаді - 2663.

У РФ кількість заражених досягла 80 949 осіб, з яких 747 померли, в Білорусі - 10 463, померли - 72; в Польщі - 11 617, померли - 535; в Молдові - 3408, померли - 96; в Угорщині - 2500, померли - 272; в Румунії - 11 036, померли - 619; в Словаччині - 1379, померли - 18.

Нагадаємо, в Україні на ранок 26 квітня зафіксовано 492 нові випадки COVID-19, загалом - 8617, летальних - 209, одужали 840 осіб.

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 206,5 тис. осіб, кількість інфікованих наближається до 3 млн 01

Автор: 

карантин (18172) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Риск вирусной атипичной пневмонии 5-7%. Медианная смертность не превышает 3-5%, в основном в группах риска, которые и так не долго бы протянули. Это точно повод нагибать экономику и ставить миллионы людей на грань голодной смерти?
Кстати, а вменяемые критерии выздоровления уже появились? А доказательства того, что бессимптомные носители могут заражать других?
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27.04.2020 08:31 Відповісти
+2
ну не мог понять - в чём смысл запрета посещения парков, прибережных зон, Кличко, падло, вообще хотел запретить выезд за город.
Вот он ответ:
https://twitter.com/newkc14/status/1254528505007595520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F С помощью самоизоляции они уничтожают на нашу иммунную систему. https://twitter.com/newkc14/status/1254528505007595520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F Это хуже #коронавируса
https://twitter.com/newkc14/status/1254528505007595520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F Все больше людей ведут здоровый образ жизни. Фармокомпании несут огромные убытки.
https://twitter.com/newkc14/status/1254528505007595520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F Они вводят новую модель медицины-принудительную медицину, #вакцинацию

Журнашлюхи выделили жирным заголовок - типо - ссытесь, быдлаки, мы вас зашугиваем...
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27.04.2020 08:29 Відповісти
+2
В Беларуси, вообще, этот вирус никто нигде не видел.
Не видно, значит нет его.
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27.04.2020 08:34 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
По состоянию на утро 23 апреля???
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27.04.2020 08:20 Відповісти


Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 206,5 тис. осіб, кількість інфікованих наближається до 3 млн - Цензор.НЕТ 7942
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27.04.2020 08:33 Відповісти
В целом смертность снижается, всего 4 тыс за сутки, из которых большая часть в США.
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27.04.2020 08:27 Відповісти
ну не мог понять - в чём смысл запрета посещения парков, прибережных зон, Кличко, падло, вообще хотел запретить выезд за город.
Вот он ответ:
https://twitter.com/newkc14/status/1254528505007595520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F С помощью самоизоляции они уничтожают на нашу иммунную систему. https://twitter.com/newkc14/status/1254528505007595520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F Это хуже #коронавируса
https://twitter.com/newkc14/status/1254528505007595520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F Все больше людей ведут здоровый образ жизни. Фармокомпании несут огромные убытки.
https://twitter.com/newkc14/status/1254528505007595520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F Они вводят новую модель медицины-принудительную медицину, #вакцинацию

Журнашлюхи выделили жирным заголовок - типо - ссытесь, быдлаки, мы вас зашугиваем...
показати весь коментар
27.04.2020 08:29 Відповісти
В Беларуси, вообще, этот вирус никто нигде не видел.
Не видно, значит нет его.
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27.04.2020 08:34 Відповісти
Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 206,5 тис. осіб, кількість інфікованих наближається до 3 млн - Цензор.НЕТ 6438
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27.04.2020 09:03 Відповісти
Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 206,5 тис. осіб, кількість інфікованих наближається до 3 млн - Цензор.НЕТ 7929
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27.04.2020 09:26 Відповісти
відверта "робота" ольгінських на тему :"вірус нестрашний-від поліомеліту гине більше" або"заражайся Україно весело і здихай"

Олександр Лукашенко dd1d9a29
Новости не о чем. у меня есть интересней факты:
Д-р Эриксон сообщает, что на врачей в США «оказывали давление», чтобы они указывали причиной COVID-19 в свидетельствах о смерти, хотя сами они не соглашались. Доктор Эриксон утверждает, что блокировки и страх ослабляют иммунную систему и здоровье людей.
26.04.2020 23:46
ua Pavlo Dudra
д-р Еріксон... а бо як творяться абсолютні фейки в ЛАхті...
доктор з Каліфорніїї тепер чомусь з округу Вашингтон..
апропо-у "першоджерелі" з Ютубу(два невідомі чувачки за столом) коментарі виключені...
---------------------------------------------------------------------
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
pl галина галка
А зебілам пофіг карантин - не карантин.
Все рівно дома сидять, ледарі! Головне щоб були сємкі, пиво і квартал ??????
26.04.2020 09:18
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
-----------------------------------------------
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
ua Борис Козлов 6516a265
ложь!
Считают странно, допустим 1000000 заразились, из них усопли - 100000 и еще 100000 вылечено = летальность 10%. А то шо остальные 800000 приблизительно так же распределятся(допустим что никто больше не заразится уже), т.е. усопших будет 0.5млн. и столько же инвалидов, то есть выздоровевших, т.е. летальность ВНЕЗАПНО уже 50%.
настолько примитивно крутят миром как цыган ром пиратом солнцем.
25.04.2020
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
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27.04.2020 09:28 Відповісти
вопрос не в том что вирус гадостный - это очевидно.
вопрос в том, что параллельно под видом борьбы с этим вирусом из людей сделают бесправное быдло в стойле, ходящее только строем.
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27.04.2020 09:51 Відповісти
Угумс. Змова всесвітнього уряду ...і тебе вилікують
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27.04.2020 10:04 Відповісти
бегом, стройными рядами беги на вакцинацию!!!
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27.04.2020 10:47 Відповісти
Якщо ти такий розумний, то поясни мені логіку заборони відвідування скверів, парків, заборона заходити до прибережної зони, спортмайданчиків ...
Ну то ладно - а заборона відвідування заповідника?

Є ще пояснення - бидло повинно привчатись ходити там, де йому дозволяє мурло при владі, якого те ж саме бидло і обрало...
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27.04.2020 11:12 Відповісти
Саме тому, що бидло. Якби в цих місцях дотримувалися хоча б дистанції - були б людьми. Ти до сих пір не зрозумів, ЧОМУ ми найбідніші, живучи в потенційно найбагатшій країні Європи?
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27.04.2020 11:20 Відповісти
"Якби в цих місцях дотримувалися хоча б дистанції..."

мужик, так правила дорожного движения нарушает быдло.
Так дафай запретить автомобили - патамушобыдло.

Именно шо быдло кэруе быдлом.
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27.04.2020 11:56 Відповісти
Раджу почитати хоч щось з історії скільки років і якими способами починаючи з середньовіччя привчали до дисципліни населення. Може хоч тоді зрозумієш, що ми ЗАВЖДИ будем у сраці. Е-ге-гей, засвистали козаченьки... На цьому ВСЕ.
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27.04.2020 12:18 Відповісти
Аби ти поменше заглядав у історію гейРопи та більше цікавився своєю - було б краще.
Мені якось однаково як гейРопейське чи азіатське бидло привчало бидло до послухання.

Я знаю шо мої предки жили по совісті і так же вирішували питання...
А тут свого не знають і заглядають у дупу мавпам...
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27.04.2020 17:17 Відповісти
Пробач, психонув...
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27.04.2020 18:30 Відповісти
Риск вирусной атипичной пневмонии 5-7%. Медианная смертность не превышает 3-5%, в основном в группах риска, которые и так не долго бы протянули. Это точно повод нагибать экономику и ставить миллионы людей на грань голодной смерти?
Кстати, а вменяемые критерии выздоровления уже появились? А доказательства того, что бессимптомные носители могут заражать других?
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27.04.2020 08:31 Відповісти
Не там ищешь ответы на свои вопросы.
Здесь все темы - политические.
От аварии и драки, до пожаров и импичментов.
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27.04.2020 08:37 Відповісти
😁👍
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27.04.2020 09:13 Відповісти
Да к тому же потом стоит будет посчитать умерших от голодной смерти в результате принятых карантинных мер и сравнить с потерями от пандемии: кого больше? Но с другой стороны, американцы, например, от этой пандемии за два-три месяца потеряли почти столько же людей, как за десять лет войны во Вьетнаме.
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27.04.2020 11:46 Відповісти
Еще пару дней и правительства многих стран начнут искать тех, кто устроил этот психоз, а через пару недель - ставить к стенке без суда и следствия.
Думаю, нюрбергский процесс устраивать не станут.
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27.04.2020 08:58 Відповісти
Китайська Маріонетка Гебреісус і ВОЗ 'підуть в розхід'.
ПІДТРИМУЮ.
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27.04.2020 09:30 Відповісти
В мире каждый день умирает около 250 тыс. чел. Почти всех умерших приписывают к короне. Этакой всемирный психоз, создаваемый СМИ по команде власти. Делают из людей стадо баранов, подобно идеологии любой мировой религии,но в короткие сроки под давлением МВД.Сталинский прием во всемирном масштабе. Врагов, диверсантов и капиталистическое окружение заменил" страшный вирус"...
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27.04.2020 10:50 Відповісти
Но когда экипаж авианосца в полном составе укладывает болезнь во Франции или США, то чем это отличается от применения биологического оружия во время войны?
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27.04.2020 11:50 Відповісти
На Рузвельте экипаж 4000, из них диагностировали ковид (не заболели) у 600. У французов экипаж 1900, диагностировано у 50. Осталось только выяснить "нулевого пациента", проследить цепочки заражения и определить виноватого в распространении.
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27.04.2020 12:30 Відповісти
Во всем мире проводится наглая фальсификация и манипуляция цифрами. Если подсчитывать смертность, например, по методике Италии и США, то там всех умерших от сердечно-сосудистых заболеваний, но инфицированных коронавирусом, включают в статистику смертности от короновируса. Властям просто не выгодно дифференцировать смертность от пневмонии у CoVid19 позитивных пациентов от других причин.
https://www.bbc.com/future/article/20200401-coronavirus-why-death-and-mortality-rates-differ
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27.04.2020 11:35 Відповісти
 
 