Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 206,5 тис. осіб, кількість інфікованих наближається до 3 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 23 квітня у світі зареєстрували 2 971 639 випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 206 542 смерті від коронавірусу.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 54 876, хворих - 965 910, протестовано - 5 441 079.

Іспанія повідомляє про 226 629 випадків COVID-19, 23 190 осіб померли.

В Італії зафіксовано 197 675 випадків інфікування коронавірусною інфекцією, з них - 26 644 летальні.

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Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в США, Іспанії, Італії та Франції.

У Франції загинули 22 890 осіб, у Великій Британії - 20 795, у Німеччині - 5976, в Ірані - 5710, у Туреччині - 2805 в Бельгії - 7094, в Нідерландах - 4491, Канаді - 2663.

У РФ кількість заражених досягла 80 949 осіб, з яких 747 померли, в Білорусі - 10 463, померли - 72; в Польщі - 11 617, померли - 535; в Молдові - 3408, померли - 96; в Угорщині - 2500, померли - 272; в Румунії - 11 036, померли - 619; в Словаччині - 1379, померли - 18.

Нагадаємо, в Україні на ранок 26 квітня зафіксовано 492 нові випадки COVID-19, загалом - 8617, летальних - 209, одужали 840 осіб.