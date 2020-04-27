УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12569 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 380 32

Пандемія COVID-19 не буде для Євросоюзу тим, чим Чорнобиль став для СРСР, - посол Щерба

Пандемія COVID-19 не буде для Євросоюзу тим, чим Чорнобиль став для СРСР, - посол Щерба

Євросоюз, який виріс із готовності багатьох людей жити краще, переживе пандемію COVID-19, і європейці не сховаються по своїх "національних квартирах".

Про це посол України в Австрії Олександр Щерба написав у статті "Чому Австрія дає мені надію", опублікованій провідною віденською газетою Wiener Zeitung, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Пандемія не стане для Європейського Союзу тим, чим Чорнобиль став для СРСР. Тоді, 34 роки тому, люди почувалися зрадженими і - що найважливіше - обманутими владою. Натомість об’єднану Європу можна критикувати за чимало речей, але подібну байдужість і лицемірство точно не знайти в її ДНК. Криза це чітко показала", - йдеться у статті.

Дипломат зазначає, що коронакриза була своєрідним дежавю для українців: "Це відчуття незримої, але всюдисущої небезпеки, ці такі привітні, але порожні весняні вулиці - мільйони українців колись вже це бачили. А саме - 34 роки тому, коли гірке слово "Чорнобиль" ("полин" староукраїнською) потрясло весь світ".

Дивіться також: "Чорнобиль. Зона. 21-й вік": фільм про пожежу в зоні ЧАЕС, що знищила відселене село Товстий Ліс. ВIДЕО

Посол констатує, що відтоді багато чого відбулося: "З’ясувалося, що Чорнобиль був лише першою із цілої низки подій на нашому життєвому шляху, які були незбагненними спочатку, але все ж таки трапилися і змінили наш світ назавжди. Пандемія COVID-19, без сумнівів, встане в цей ряд".

За словами очільника українського диппредставництва, реакція австрійської влади в нинішній ситуації дає йому "надію, що Європа пройде через цю кризу достойно".

"У жоден момент пандемії Австрія не впала в паніку чи істерію. Австрійські літаки евакуювали представників інших націй. Австрійські автобани були й лишаються відкритими для транзитного потоку інших країн. Австрія була і лишається відкритою для голосів інших країн - як у ЄС, так і за його межами. Так, в Австрії теж були помилки, ніхто не гарантований від цього. Але посеред кризи коронавірусу вона поводить себе солідарно - і люди це бачать", - зазначається у статті.

Посол зазначає, що світ іще далекий від того, аби одужати та лишити цю кризу позаду. Проте, за його словами, певним чином було б справедливо, якби одужання і повернення до нормального життя почалися саме тут – "Австрія на це заслужила".

Щерба переконаний, що будуть розчаровані ті, хто сподіваються, що європейський час нині "повернеться на 50 або 75 років назад, і нації Європи перелякано сховаються по національних квартирах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Список симптомів коронавірусу розширився: додали головні та м'язові болі, - Центр з контролю і профілактики захворювань США

"ЄС переживе цю пандемію - тому що він виріс не з політичних розрахунків, не з відчуття наживи чи страху, а з готовності багатьох європейців жити інакше, ніж протягом тисячоліть до того. ЄС - це експеримент глобального значення, спроба людства прорватися до нового, більш гуманного і чесного співіснування. Ця спроба не завершиться через вірус, яким би небезпечним він не був", - зазначає дипломат.

"Світ уважно спостерігає за тим, як діє Європа, - сміливо і розумно чи панічно та егоїстично. Цей досвід - як добрий, так і поганий - треба буде взяти з собою в нову реальність, яка виникне після пандемії, аби з новим завзяттям взятися за старі проблеми Європи (наприклад, за проблему російсько-української війни, яка все ще, на жаль, триває). Принцип має бути тим самим: чесно і солідарно, сміливо і розумно", - наголошує український посол у своїй статті.

Автор: 

Австрія (975) карантин (18172) СРСР (347) Чорнобиль (398) Євросоюз (13666) Щерба Олександр (61) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
...а пустые прилавки почему были? Плохо работали?
показати весь коментар
27.04.2020 08:58 Відповісти
+5
поэтому ты сбежал из Раши в ЕС?
показати весь коментар
27.04.2020 09:03 Відповісти
+3
Это был намёк на развал какого бы то ни было союза.
показати весь коментар
27.04.2020 08:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хорошо сказал. Австрия лидирует среди европейцев в борьбе с пандемией.
показати весь коментар
27.04.2020 08:36 Відповісти
Мегаэксперт конечно высказался.
Забыл только сказать что ЕС и СССР ничего общего не имеют.
показати весь коментар
27.04.2020 08:39 Відповісти
Это был намёк на развал какого бы то ни было союза.
показати весь коментар
27.04.2020 08:41 Відповісти
Нужно хоть иногда думать. Чернобыль для СССР стал началом конца. Чем не станет для ЕС нынешняя эпидемия.
показати весь коментар
27.04.2020 08:42 Відповісти
Ну как же. Некоторые до сих пор мечтают о совке. И птички тогда веселее пели, и мороженое вкуснее было, и государство за тебя всё решало...
показати весь коментар
27.04.2020 08:46 Відповісти
Многие украинцы мечтают о ЕС думаячто это как СССР, что как вступите в ЕС вам сразу из Брюселя привезут мешки денег, зарплаты как в Германии и мороженное вкусное, и проблемы за вас будут все решать.
показати весь коментар
27.04.2020 09:00 Відповісти
поэтому ты сбежал из Раши в ЕС?
показати весь коментар
27.04.2020 09:03 Відповісти
Я родился в Первом рижском роддоме, как и мои родители.
показати весь коментар
27.04.2020 09:41 Відповісти
А родители родителей как в Латвию попали? В качестве "освободителей"?
показати весь коментар
27.04.2020 10:19 Відповісти
1940 godu Latviji uroven zyzni byl takoj kak i Sveciji i Daniji.A potom prisli osvoboditeli,spasli tak skazat
показати весь коментар
27.04.2020 10:30 Відповісти
Родители родителей тоже в Латвии родились. Русские жили на территории Латвии когда еще латышей не было в природе.
показати весь коментар
27.04.2020 11:13 Відповісти
Я в курсе. Русские ещё динозавров застали, не говоря про строительство пирамид.
показати весь коментар
27.04.2020 11:54 Відповісти
Прийшов вірус із Ухані

викосив Європу
кому ж тепер наші Дуні
будуть мити жопу
показати весь коментар
27.04.2020 09:11 Відповісти
Це ти про своїх мордвінок!?
показати весь коментар
27.04.2020 10:22 Відповісти
Da i Latviju nikogda nepriznovali kak cast sssr normalnyje strani mira takze
показати весь коментар
27.04.2020 09:09 Відповісти
Jesli ne okupacija 1940 goda Latvija zyla vsegda kak i Svecija ili Danija,poskolku te vremena ekonomika byla odinakova tex stran,daze luce cem finov.sssr masovoje razprava s umnimi liudmi,sylka,rastreli,lageria,emigracija,voz neadekvatnix liudej s rosiji dal otricatelni rezultat.Teper konecno vsio stanovitsia luce,no ecio nuzno vremia dagnat Sveciju ili Daniju po urovniu zyzni
показати весь коментар
27.04.2020 10:24 Відповісти
"Об (этом) посол Украины..."
показати весь коментар
27.04.2020 08:40 Відповісти
Ещё в 1983 г. украинец специалист по эксплуатации АЭС В.А. Сидоренко обращался к украинцу конструктору реакторов Чернобыльской АЭС Н.А.Доллежалю с указанием на недостатки аварийной защиты реакторов. Обращение было проигнорировано. Два украинца-три гетмана. Последствия Чернобыля: четыреждыуклонист -главнокомандующий во время войны с РФ.Президент страны для него чужой, которую он называл порноактрисоой на потеху русскому миру.За деньги.
показати весь коментар
27.04.2020 08:50 Відповісти
Пустые улицы городов в СССР были от того, что у всех(!) людей была работа. Кроме территории где позже проходила эвакуация, конечно.
показати весь коментар
27.04.2020 08:53 Відповісти
...а пустые прилавки почему были? Плохо работали?
показати весь коментар
27.04.2020 08:58 Відповісти
деньги ляшку жали, вот прилавки и опустошали
показати весь коментар
27.04.2020 09:02 Відповісти
Совок долго не признавал инфляцию, утверждал что один доллар= 96 копеек. Однако, население задолго до краха знало что это не так. На рынке все продавали гораздо дороже.
показати весь коментар
27.04.2020 09:14 Відповісти
Ne odnogo xorosego slova po sssr nemog bi skazat.Nicita,tiurma narodov,ogranicenyje svobodi celoveka,prakticeski zyli kak v tiurme
показати весь коментар
27.04.2020 09:41 Відповісти
когдавы уже передохните? совкодрочеры больные.
показати весь коментар
27.04.2020 09:21 Відповісти
В "трудовых лагерях" нацистов тоже у всех была работа. У рабов на плантациях тоже.
показати весь коментар
27.04.2020 09:31 Відповісти
Сентенции клоуна, прикупившего должность.
показати весь коментар
27.04.2020 09:11 Відповісти
Пандемія COVID-19 не буде для Євросоюзу тим, чим Чорнобиль став для СРСР, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 2113
показати весь коментар
27.04.2020 09:18 Відповісти
Единственная связь между Чернобылем и коронавирусом, это то что, и первое и второе устроили русские.
показати весь коментар
27.04.2020 09:26 Відповісти
мерзкий народец, нужно отменить для них Женевскую конвенцию.
показати весь коментар
27.04.2020 09:27 Відповісти
.""" Однако, по его словам, определенным образом было бы справедливо, если бы выздоровление и возвращение к нормальной жизни начались именно здесь - "Австрия это заслужила"."""

А он чей посол, автрийский или украинский?? Или это он лизнул дипломатически?
показати весь коментар
27.04.2020 10:19 Відповісти
Что же бриты свалили с такого хорошего союза? Или не все так и хорошо там на самом деле?
показати весь коментар
27.04.2020 10:21 Відповісти
Плохо там. Последнюю сухую корку доедают.
показати весь коментар
27.04.2020 11:56 Відповісти
 
 