Прилуки, Журавка і Варва на Чернігівщині визнані осередками спалаху коронавірусу, - ОДА

Три населені пункти в Чернігівській області - Прилуки, Журавка і Варва - визнані осередками спалаху коронавірусу.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє голова Чернігівської обласної державної адміністрації Андрій Прокопенко, передає Цензор.НЕТ.

"На півдні області три населені пункти – Прилуки, Журавка та Варва – визнані осередками спалаху інфекційної хвороби. Сьогодні виїхали на місце, щоб скоординувати роботу органів влади, медиків та всіх служб.

У селищі Варва із селищним головою Валентиною Саверською-Лихошва, в.о. голови РДА Володимиром Левадним, керівниками місцевих відділів Нацполіції, ДСНС, філії лабораторного центру відпрацювали комплекс обмежувальних заходів", - написав він.

За словами Прокопенка, у Варвинському районі вже 11 підтверджених хворих на коронавірус, з них 3 безпосередньо з Варви, 8 із села Журавка.

Також визначено 139 контактних осіб, 47 вже провели ПЛР-тестування. Діють 3 контрольно-пропускні пункти на в’їздах- виїздах із Журавки.

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"Вирішили вжити додаткових заходів: збільшити кількість КПП та розташувати їх таким чином, щоб максимально охопити автошляхи в районі. Також проговорили питання забезпечення працівників первинної ланки засобами індивідуального захисту, додаткової оплати тим, хто задіяний для чергування на КПП.

У Прилуках спільно з народним депутатом Валерієм Дубілем, міським головою Ольгою Попенко, депутатами обласної ради Сергієм Пащенком та Сергієм Варнавським провели засідання штабу з ліквідації НС.

У місті 4 випадки інфікування коронавірусом, троє з них це медичні працівники.

Вирішено запровадити додаткові заходи у Прилуках: обмеження доступу до лікувального закладу, контроль за кількістю перебування людей у супермаркетах з обов’язковою дезінфекцією, встановити КПП для контролю руху транспорту зі сторони Варвинського району", - зазначив голова ОДА.

Також він нагадав, що Прилуцька міська лікарня визначена опорною і саме до неї нині направляються хворі з діагнозом коронавірус із Прилук, Прилуцького, Варвинського, Ічнянського та Срібнянського районів.

"Спільно працюємо над тим, щоб лікарня була забезпечена всіма засобами захисту лікарів, дезінфікуючими засобами. Лікарні допомагають прилуцькі підприємці та благодійники. Зокрема, за їх допомоги було придбано два нових апарати ШВЛ для лікарні. Щиро за це дякую!

Закликаю жителів області: бережіть себе та своїх близьких – дотримуйтесь карантинних заходів!" - резюмував Прокопенко.