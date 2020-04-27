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Новини Агресія Росії проти України Репресії в окупованому Криму
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Ситуацію в окупованому Криму потрібно обговорити в "нормандському форматі", - Чубаров

Ситуацію в окупованому Криму потрібно обговорити в

Глава Меджлісу Рефат Чубаров закликав учасників відеоконференції в "нормандському форматі" на рівні глав МЗС, запланованої на 30 квітня, обговорити ситуацію з правами людини в окупованому Криму.

Про це Чубаров написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"В умовах репресій, шо посилюються щодо кримських татар та етнічних українців у тимчасово окупованому Росією Криму, категоричних відмов російських окупантів у звільненні кримських політв'язнів, а також ультимативних тверджень офіційних представників Російської Федерації про те, що, мовляв, "питання щодо належності Криму закрито", закликаємо учасників відеоконференції "нормандського формату" на рівні міністрів, запланованої на 30 квітня 2020 року, обговорити ситуацію з правами людини і становищем кримськотатарського народу в тимчасово окупованому Криму", - заявив Чубаров.

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За словами глави Меджлісу, заборона вищого представницько-виконавчого органу кримськотатарського народу є однією зі злочинних дій Москви, спрямованих на придушення волі та єдності корінного народу Криму, який відкрито виступив проти російського вторгнення.

"Заборона Меджлісу кримськотатарського народу продемонструвала відверте нехтування та порушення державою-окупантом фундаментальних норм міжнародного права, включно з Міжнародною конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Конвенцією Ради Європи про захист прав людини і основних свобод, Декларацією ООН про права корінних народів", - наголосив Чубаров.

Політик констатував, що члени Меджлісу в тимчасово окупованому Криму зазнають переслідувань: "Російська Федерація демонстративно ігнорує Наказ Міжнародного Суду ООН від 9 квітня 2017 року, який зобов'язує Росію "утриматися від прийняття або підтримки обмежень щодо можливості кримських татар зберегти власні представницькі інститути, зокрема Меджліс", а також забезпечити вільний в'їзд-виїзд на територію Криму керівництву і членам Меджлісу кримськотатарського народу".

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У зв'язку з цим Чубаров закликав міжнародну спільноту до подальшого посилення санкцій щодо Росії "до відновлення державного суверенітету України над Кримом і прилеглими до нього водами Чорного та Азовського морів".

Як повідомлялося, 26 квітня 2016 року російський окупаційний "верховний суд Криму" оголосив Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборонив його діяльність на території РФ. 29 вересня 2016 року Верховний суд Росії, вища судова інстанція держави-окупанта, підтримав це незаконне рішення.

Ситуацію в окупованому Криму потрібно обговорити в нормандському форматі, - Чубаров 01
Ситуацію в окупованому Криму потрібно обговорити в нормандському форматі, - Чубаров 02

Автор: 

Крим (14190) Меджліс (330) росія (66080) санкції (12117) Чубаров Рефат (565) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+7
Розбудіть президента..
Бо він забув про Крим.
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27.04.2020 08:42 Відповісти
+6
Пора бы уже ему понять, что в нормандском формате обсуждают только Минское соглашение в котором Порошенко забыл написать про Крым.
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27.04.2020 08:53 Відповісти
+5
***** не хочет ничего обсуждать, что дальше?
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27.04.2020 08:46 Відповісти
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Розбудіть президента..
Бо він забув про Крим.
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27.04.2020 08:42 Відповісти
И про Черновцы он тоже забыл.
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27.04.2020 08:45 Відповісти
Ти радієш, що я в Чернівцях, а там епідемія ?
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27.04.2020 08:46 Відповісти
Почему я радуюсь?
Шо у вас за манеры?
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27.04.2020 08:51 Відповісти
Сестричка Крещатика ента...)))
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27.04.2020 09:01 Відповісти
Родная?
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27.04.2020 09:12 Відповісти
це рогате чмо тобі калякає...
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27.04.2020 08:54 Відповісти
із Запоріжжя воно
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27.04.2020 09:00 Відповісти
Бырышня, вы меня спутали с каким-то своим ухажером?
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27.04.2020 09:13 Відповісти
Він вже від керченської протоки відмовився, який там Крим...
Якщо це буде вигідно ***** - Єрмак його повідомить.
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27.04.2020 10:33 Відповісти
Оно ему надо???
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27.04.2020 10:46 Відповісти
Лучше не надо. А то клован с ермаком так "обсудят" что кража Крыма кацапами будет признана законной.
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27.04.2020 08:44 Відповісти
Чубаров, дурашка. тема Крыма со стороны России вообще не обсуждается Но тебе лишь бы помелом трепать
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27.04.2020 08:46 Відповісти
Вот именно. Лучше молча нагибать свинорусню ценами на нефть. А там самим в зубах Крым принесут.
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27.04.2020 08:48 Відповісти
Задача не выполнима.Это задача отдельных переговоров.А Нормандский формат пока не могут собрать даже по Донбассу,для которого формат и создан.Трамп лобызается с Плешфюрером.Тот и возомнил.
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27.04.2020 08:46 Відповісти
***** не хочет ничего обсуждать, что дальше?
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27.04.2020 08:46 Відповісти
Главное - озвучить тему для обсуждения и напомнить о своём существовании.
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27.04.2020 08:53 Відповісти
Пора бы уже ему понять, что в нормандском формате обсуждают только Минское соглашение в котором Порошенко забыл написать про Крым.
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27.04.2020 08:53 Відповісти
Ситуацію в окупованому Криму потрібно обговорити в "нормандському форматі", - Чубаров - Цензор.НЕТ 8244
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27.04.2020 09:11 Відповісти
Ситуацію в окупованому Криму потрібно обговорити в "нормандському форматі", - Чубаров - Цензор.НЕТ 356
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27.04.2020 09:12 Відповісти
Ситуацію в окупованому Криму потрібно обговорити в "нормандському форматі", - Чубаров - Цензор.НЕТ 5273
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27.04.2020 09:13 Відповісти
Ситуацію в окупованому Криму потрібно обговорити в "нормандському форматі", - Чубаров - Цензор.НЕТ 4405
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27.04.2020 09:14 Відповісти
У вас, мокшан, якесь психічне захворювання. Ви шизу свого "обнульонного" проектуєте на Пороха
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27.04.2020 09:29 Відповісти
Ситуацию в оккупированном Крыму нужно обсудить в "нормандском формате", - Чубаров - Цензор.НЕТ 9162
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27.04.2020 08:54 Відповісти
кацапи-це глісти на Землі!!
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27.04.2020 08:58 Відповісти
Если организатор партизанского сопротивления оккупантам в Крыму Чубаров сказал, то так тому и быть.
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27.04.2020 09:03 Відповісти
Наше сцикло не за что на это не пойдет
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27.04.2020 09:09 Відповісти
Ваше, точно ничего не сделало.
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27.04.2020 09:13 Відповісти
кому шо а зебилу петро
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27.04.2020 09:55 Відповісти
Пане Чубаров, воно не почне цю розмову, бо робить лише те, що потрібно фуйлу
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27.04.2020 09:28 Відповісти
нужно но это не при зешмаркле
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27.04.2020 09:46 Відповісти
"Нам, татарам, один хрен - что чай пить, что самовар пинать - лишь бы вспотеть!"©
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27.04.2020 09:50 Відповісти
Только если Чубаров встретится с Трампом может быть победа в Крыму. Вот кто ему мешает поговорить с Трампом? Никто не мешает, а он не встречается и потому Крым до сих пор оккупирован.
Профессиональные татары бредят помаленьку.
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27.04.2020 09:53 Відповісти
Глава Меджлиса Рефат Чубаров призвал участников видеоконференции в "нормандском формате" на уровне глав МИД, запланированной на 30 апреля, обсудить ситуацию с правами человека в оккупированном Крыму.

І що там обговорювати? Ви що досі не розумієте що для кацапів ви лайно і нічого вони соблюдать, як ви пишете, не збираються. Затямте собі що кацапи це окупанти, хочете прав - знищіть окупанта. Краще до Ердогана їдь домовлятися щоб він своїх птахів прислав вам на допогу - та розніс у щент міст та усі бази окупанта, де вони кучкуються. І що ви самі уже порубали ел. стовпи, знищили водоводи, спалили склади і авто окупанта, чи почали іх знищувати?
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27.04.2020 11:49 Відповісти
Птахи Ердогана щодня масово падають в Лівії. Та і не можуть вони перелетіти через море
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27.04.2020 23:29 Відповісти
 
 