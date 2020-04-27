Пожежі на Житомирщині локалізовано, в Чорнобильській зоні ведеться ліквідація двох осередків тління, - ДСНС. ВIДЕО

Пожежі в лісових масивах Овруцького та Олевського районів Житомирської області локалізовані.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

Пожежі в лісових масивах Овруцького району локалізовані.

"Станом на 7 год. 27 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам Словечанського лісового господарства у гасінні окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини", - йдеться в повідомленні, на офіційному сайті ДСНС в понеділок вранці.

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До гасіння залучено 626 осіб та 88 одиниць техніки, з них від ДСНС 58 рятувальників особового складу та 13 одиниць техніки.

Пожежа поблизу села Замисловичі Олевського району Житомирської області також локалізована.

"Станом на 7 год. 27 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісового господарства у гасінні окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини", - підсумували в ДСНС.

До гасіння залучено 27 осіб та 7 одиниць техніки, з них від ДСНС 2 людини особового складу і 1 одиниця техніки.

Також рятувальники продовжують гасіння пожеж на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв у зоні відчуження і безумовного відселення Чорнобильської АЕС, основні зусилля спрямовані на ліквідацію двох осередків тління (с. Крива Гора і с. Рудьки - с. Буряківка).

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" Станом на 7 год. 27 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію 2 осередків (с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем", - йдеться в повідомленні, на офіційному сайті ДСНС в понеділок вранці.

Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС і ЗСУ. Інженерною технікою створено 998 км мінералізованих смуг.

До гасіння залучено 1059 людей та 234 одиниці техніки, з них від ДСНС 1029 осіб особового складу і 221 одиниця техніки. Авіацією ДСНС з початку робіт здійснено 2230 скидів - 5130 тонн води.