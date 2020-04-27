За минулу добу на Львівщині зафіксовано 10 нових випадків інфікування коронавірусом, - ОДА

За минулу добу у Львівській області зафіксовано 10 нових випадків інфікування коронавірусом COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради із посиланням на дані заступниці міського голови Галини Слічної.

"Загалом за весь період карантину у Львівську обласну інфекційну лікарню звернулися 1565 осіб, госпіталізовано - 334, на амбулаторному лікуванні - 1231 особа, виписано - 237 осіб. Зараз у лікарні перебувають 97 осіб, з них у реанімації - 5 осіб, на апаратах ШВЛ немає нікого. Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 358 осіб, 12 осіб померли. 57 пацієнтів одужали", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 69 ПЦР-тестів, з яких 10 - позитивні.

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