Ми не платимо за пролікований випадок COVID-19: ми даємо лікарням бюджет, - в.о. глави Нацслужби здоров'я Мовчан
Пакет лікування COVID-19 в стаціонарі не оплачуватиме за пролікований випадок, він сформований на основі готовності клініки надати відповідну медичну допомогу, повідомила в.о. голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Оксана Мовчан.
"З цього пакету стаціонарної допомоги (лікування COVID-19. - Ред.) ми не платимо за пролікований випадок, ми даємо бюджет. Це принцип пожежної бригади: ми не знаємо, скільки буде пожеж, але ми повинні розуміти, що, якщо їх буде багато ми зможемо їх всі загасити", - сказала вона в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Вона зазначила, що такий принцип оплати дозволить підтримувати клініки в стані готовності.
"Лікарня повністю оснащена, лікарям проведена оплата, у них є все необхідне обладнання, всі запаси ліків і вони готові в будь-який момент включитися. Тут не підходить оплата за пролікований випадок, тому що вона має на увазі певну інертність і в оплаті, і в готовності. Мінфін з нами погодився ", - сказала вона.
Будь ласка, зачекайте...
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1. є бюджет
2. Но ми його не тратим
3. Вперто тягнем до кінця року і десь в грудні місяці починаєм тратить "бо на наступний рік не дадуть" тендери-уєндири нема коли! Треба вже вот за тиждень вот все взяти і потратити - деколи навіть щось обломлюється лікарні, але переважно лікарні якраз "обломуються", а обломлюється головному головному лікарю нова машинка чи квартирку дітям ... Трішки йде наверх у вигляді откату, трішки лизоблюдам головного і главбуху, який це все "обіляє" (курва чого до цього моменту фінансовий відділ не виведений на аутсорс і з окремим аудитом) ...
а если всё смешать в общую кучу, как это сделали сейчас, то можно эти средства тратить не по назначению (красть).
Хоча я цих недобитків розумію місць де красти можна стало менше, ось їм зле.
Я там доречі чув що ще з осінні лікарям перестали платити вчасно зарплату - це всюди так? А зараз і того тільки половину заплатили...