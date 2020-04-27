УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11180 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 880 4

Ми не платимо за пролікований випадок COVID-19: ми даємо лікарням бюджет, - в.о. глави Нацслужби здоров'я Мовчан

Ми не платимо за пролікований випадок COVID-19: ми даємо лікарням бюджет, - в.о. глави Нацслужби здоров'я Мовчан

Пакет лікування COVID-19 в стаціонарі не оплачуватиме за пролікований випадок, він сформований на основі готовності клініки надати відповідну медичну допомогу, повідомила в.о. голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Оксана Мовчан.

"З цього пакету стаціонарної допомоги (лікування COVID-19. - Ред.) ми не платимо за пролікований випадок, ми даємо бюджет. Це принцип пожежної бригади: ми не знаємо, скільки буде пожеж, але ми повинні розуміти, що, якщо їх буде багато ми зможемо їх всі загасити", - сказала вона в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що такий принцип оплати дозволить підтримувати клініки в стані готовності.

Також читайте: На ранок 27 квітня зафіксовано 392 нові випадки COVID-19 в Україні: всього - 9009, летальних - 220, одужали 864 людини, - МОЗ

"Лікарня повністю оснащена, лікарям проведена оплата, у них є все необхідне обладнання, всі запаси ліків і вони готові в будь-який момент включитися. Тут не підходить оплата за пролікований випадок, тому що вона має на увазі певну інертність і в оплаті, і в готовності. Мінфін з нами погодився ", - сказала вона.

Автор: 

карантин (18172) медицина (2136) лікарі (1290) лікування (607) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О це те що так бісило в Супрун мудаків від медицини - ну все зебіли і це пабєділи, значить розкладем на пальцях:
1. є бюджет
2. Но ми його не тратим
3. Вперто тягнем до кінця року і десь в грудні місяці починаєм тратить "бо на наступний рік не дадуть" тендери-уєндири нема коли! Треба вже вот за тиждень вот все взяти і потратити - деколи навіть щось обломлюється лікарні, але переважно лікарні якраз "обломуються", а обломлюється головному головному лікарю нова машинка чи квартирку дітям ... Трішки йде наверх у вигляді откату, трішки лизоблюдам головного і главбуху, який це все "обіляє" (курва чого до цього моменту фінансовий відділ не виведений на аутсорс і з окремим аудитом) ...
показати весь коментар
27.04.2020 10:15 Відповісти
Нет персонализации расходов нет прозрачности трат бюджетных ресурсов,
а если всё смешать в общую кучу, как это сделали сейчас, то можно эти средства тратить не по назначению (красть).
показати весь коментар
27.04.2020 10:27 Відповісти
Те же яйца,только в профиль ! Ось так слово "реформа" стає лайкою.
показати весь коментар
27.04.2020 13:06 Відповісти
Просрали реформу навіть не почавши. А потім скажуть що реформа була погана, хоча на першій ланці всім грошей хватало, щоб підняти зарплати терапевтам до 12-15 тисяч грн назвавши їх сімейними та давши людям право самим вирішувати кому з них працювати.
Хоча я цих недобитків розумію місць де красти можна стало менше, ось їм зле.

Я там доречі чув що ще з осінні лікарям перестали платити вчасно зарплату - це всюди так? А зараз і того тільки половину заплатили...
показати весь коментар
27.04.2020 13:29 Відповісти
 
 