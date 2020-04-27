Ми не платимо за пролікований випадок COVID-19: ми даємо лікарням бюджет, - в.о. глави Нацслужби здоров'я Мовчан

Пакет лікування COVID-19 в стаціонарі не оплачуватиме за пролікований випадок, він сформований на основі готовності клініки надати відповідну медичну допомогу, повідомила в.о. голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Оксана Мовчан.

"З цього пакету стаціонарної допомоги (лікування COVID-19. - Ред.) ми не платимо за пролікований випадок, ми даємо бюджет. Це принцип пожежної бригади: ми не знаємо, скільки буде пожеж, але ми повинні розуміти, що, якщо їх буде багато ми зможемо їх всі загасити", - сказала вона в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що такий принцип оплати дозволить підтримувати клініки в стані готовності.

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"Лікарня повністю оснащена, лікарям проведена оплата, у них є все необхідне обладнання, всі запаси ліків і вони готові в будь-який момент включитися. Тут не підходить оплата за пролікований випадок, тому що вона має на увазі певну інертність і в оплаті, і в готовності. Мінфін з нами погодився ", - сказала вона.