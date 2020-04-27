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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні з COVID-19 госпіталізовано 2833 особи, з них 124 дитини і 294 медики. До апаратів ШВЛ підключено 110 пацієнтів, - ЦГЗ

В Україні з COVID-19 госпіталізовано 2833 особи, з них 124 дитини і 294 медики. До апаратів ШВЛ підключено 110 пацієнтів, - ЦГЗ

В Україні на амбулаторному лікуванні перебувають 6176 пацієнтів, з них 490 дітей і 1455 медпрацівників. Всього потребували госпіталізації 2833 осіб з них 124 дитини і 294 медики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦГЗ.

За даними ЦГЗ, до апаратів штучної вентиляції легенів підключені 110 осіб, в тому числі одна дитина і 7 медиків.

Також повідомляється, що в результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 220 осіб, з них 116 чоловіків і 104 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%).

Загалом 864 пацієнти вже одужали, з них 169 медиків, - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

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Всього в Україні досліджено 93519 зразків методом ПЛР.

Як повідомлялося раніше, в Україні на ранок 27 квітня зафіксовано 392 нові випадки COVID-19: всього - 9009, летальних - 220, одужали 864 людини.

В Україні з COVID-19 госпіталізовано 2833 особи, з них 124 дитини і 294 медики. До апаратів ШВЛ підключено 110 пацієнтів, - ЦГЗ 01

Автор: 

карантин (18172) лікарі (1290) ЦГЗ (264) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А сколько лежит в Украине сейчас с обычной пневмонией и чего цыхверка в разы большая, чем от этого "covid", но о том молчок?
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27.04.2020 09:34 Відповісти
 
 