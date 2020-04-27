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Україні необхідно запровадити систему відстеження руху тютюнової продукції для виконання зобов’язань перед ЄС

Україні необхідно запровадити систему відстеження руху тютюнової продукції для виконання зобов’язань перед ЄС

За даними експертів тютюнового ринку, для того, щоб повністю відповідати взятим Україною зобов’язанням у рамках Угоди про асоціацію Україна-ЄС, необхідно запровадити додаткові механізми контролю для ринку.

Наприклад, запровадження автоматизованої системи відстеження за рухом тютюнової продукції від виробника до роздрібної точки (Track & Trace). Про це йдеться в матеріалі Української правди.

Адже у час тотального локдауну і повної економічної невизначеності розбалансувати ринок дуже легко, кажуть експерти.

Тільки спроба перерозподілу торговельної маржі на складному і зарегульованому державою ринку спричинила обурення найбільших гравців і ризик недоотримання доходів до державної скарбниці.

Автор: 

цигарки (983) тютюн (541)


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Какие, блин, сигареты?
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27.04.2020 09:48 Відповісти
А забезпечити європейську ЗП Україна не зобов"язувалась перед ЄС?
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27.04.2020 09:54 Відповісти
А хіба за 5 років потужних реформ й безальтернативних перемог вони ще на зрости до європейського рівня? Ти засмучуєш Петра Олексійовича!
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27.04.2020 10:34 Відповісти
Где купить машинку для набивания папирос?
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27.04.2020 10:23 Відповісти
 
 