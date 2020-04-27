Україні необхідно запровадити систему відстеження руху тютюнової продукції для виконання зобов’язань перед ЄС
За даними експертів тютюнового ринку, для того, щоб повністю відповідати взятим Україною зобов’язанням у рамках Угоди про асоціацію Україна-ЄС, необхідно запровадити додаткові механізми контролю для ринку.
Наприклад, запровадження автоматизованої системи відстеження за рухом тютюнової продукції від виробника до роздрібної точки (Track & Trace). Про це йдеться в матеріалі Української правди.
Адже у час тотального локдауну і повної економічної невизначеності розбалансувати ринок дуже легко, кажуть експерти.
Тільки спроба перерозподілу торговельної маржі на складному і зарегульованому державою ринку спричинила обурення найбільших гравців і ризик недоотримання доходів до державної скарбниці.
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