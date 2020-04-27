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Новини Коронавірус і карантин
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Японія з 29 квітня закриває в'їзд для осіб, які прибувають з України та ще 13 країн

Японія з 29 квітня закриває в'їзд для осіб, які прибувають з України та ще 13 країн

Японія буде відмовляти у в'їзді мандрівникам ще з 14 країн, серед яких Україна, Білорусь, Росія, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у понеділок прем'єр-міністр Сіндзо Абе.

"Заходи стосовно цих 14 країн набудуть чинності з 29 квітня", - заявив Абе.

Загалом таких країн стало 87. Негромадянам Японії, які побували в будь-якій країні зі списку в межах двох тижнів до передбачуваного приїзду до Японії, в'їзд буде закритий. Це рішення пов'язане із заходами боротьби з поширенням коронавірусу.

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Раніше уряд Японії визнав тимчасово недійсними візи, видані іноземцям, що прибувають із країн, що не входять до цього чорного списку. Термін, на який візи мали вважатися недійсними, був спочатку встановлений до кінця квітня, тепер кабмін продовжив його до кінця травня. Раніше міністерство закордонних справ уже попередило японських громадян про небезпеку будь-яких поїздок до цих країн, підвищивши рівень небезпеки на другий за значимістю.

За останніми даними, в Японії підтверджено 13 441 випадок зараження коронавірусом, померли 372 людини.

Автор: 

карантин (18172) Японія (1211) Сіндзо Абе (21) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
По контракту много наших работают в основном переводчиками с японского
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27.04.2020 10:05 Відповісти
+1
Огласите весь список пожалуйста!
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27.04.2020 10:19 Відповісти
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ну всё... теперь нам точно конец...как же украинцы не попадут к подножью Фудзиямы?...обидно)
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27.04.2020 09:42 Відповісти
Они там в Японии, шо, ягоды не выращивают?
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27.04.2020 09:46 Відповісти
По контракту много наших работают в основном переводчиками с японского
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27.04.2020 10:05 Відповісти
с японского на какой? и кому?
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27.04.2020 11:02 Відповісти
Учителя которые там работают наши на украинский,русский с японского и наоборот для классов изучающие наши языки там
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27.04.2020 12:20 Відповісти
Огласите весь список пожалуйста!
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27.04.2020 10:19 Відповісти
Украина, Белорусь и Россия... Похоже японцы что-то знают.
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27.04.2020 11:03 Відповісти
Нічого такого. Просто Японія з її 13 тис. хворими на COVID-19 (тобто 0,01% від числа її громадян) заборонила в'їзд з країн, де цей відсоток вище. Нічого особистого. Елементарний прагматизм.
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27.04.2020 11:35 Відповісти
но при этом Испания, Италия, США в список не попали. Очевидно имеется в виду, что в указанной тройке статистики вообще нет
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27.04.2020 11:46 Відповісти
Попали.
Цей новой список лише додає 14 нових членів до попереднього списку з 73 "щасливчиків". Так що загалом їх стало 87.
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27.04.2020 12:43 Відповісти
Тобто цей новий список демонструє явний "прогрес" ціх країн в боротьбі з коронавірусом. Ось вже і Японія залишилась позаду
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27.04.2020 12:50 Відповісти
 
 