Японія з 29 квітня закриває в'їзд для осіб, які прибувають з України та ще 13 країн

Японія буде відмовляти у в'їзді мандрівникам ще з 14 країн, серед яких Україна, Білорусь, Росія, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у понеділок прем'єр-міністр Сіндзо Абе.

"Заходи стосовно цих 14 країн набудуть чинності з 29 квітня", - заявив Абе.

Загалом таких країн стало 87. Негромадянам Японії, які побували в будь-якій країні зі списку в межах двох тижнів до передбачуваного приїзду до Японії, в'їзд буде закритий. Це рішення пов'язане із заходами боротьби з поширенням коронавірусу.

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Раніше уряд Японії визнав тимчасово недійсними візи, видані іноземцям, що прибувають із країн, що не входять до цього чорного списку. Термін, на який візи мали вважатися недійсними, був спочатку встановлений до кінця квітня, тепер кабмін продовжив його до кінця травня. Раніше міністерство закордонних справ уже попередило японських громадян про небезпеку будь-яких поїздок до цих країн, підвищивши рівень небезпеки на другий за значимістю.

За останніми даними, в Японії підтверджено 13 441 випадок зараження коронавірусом, померли 372 людини.