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"Оголосіть своїм "псам" карантин", - Філатов звернувся до Зеленського з приводу затримання мера Покрова

Мер Дніпра Борис Філатов виступив з офіційним зверненням щодо затримання мера Покрова.

Як повідомлялося раніше, після гучного затримання мера Покрова Олександра Шаповала, 25 квітня жителі вийшли на мітинг на його підтримку на площі перед місцевою міською радою. Мер Дніпра Борис Філатов виступив з офіційним зверненням стосовно затримання мера Покрова.

Про це стало відомо на його сторінці в Facebook. (Наводимо звернення мовою оригіналу).

"Уважаемый Владимир Александрович! Уважаемый господин Президент!

Буквально вчера, я обещал выступить с официальным обращением касаемо задержания мэра Покрова Александра Шаповала. Выступаю.

Владимир Александрович, почти уверен, что Вы - честный человек, который, надеюсь, желает нашей стране только хорошего. Так вот, главное, что Вы нам всем обещали - это справедливость. И сегодня мы будем говорить лишь о ней. И ни о чём больше.

Могу ли я задать Вам, господин Президент, только один вопрос: "Скажите, а разве справедливо, когда за человека, который якобы украл 1,3 миллиона гривен, прокуратура просит залог в 17 миллионов?"

Нет, нет, конечно, Вы не влияете на правоохранительные органы и новый Генеральный прокурор, в отличие от предшественника, уж точно не "Ваш человек". Но просто скажите: "Это справедливо?" Или Александр Шаповал, который никого не убил и не изнасиловал, должен сидеть за решёткой, только потому, что ему влупили неподъёмный залог, перед которым требовали неподъёмный откат?

И ещё наберусь наглости задать один вопрос.

А разве справедливо, когда вся страна на карантине, но только две ветви власти его не соблюдают? Местное самоуправление и силовики. Одни борются с эпидемией, а другие - Ваши опричники ( да, Владимир Александрович, да ), так называемые "псы государевы", сутками рыщут в поисках свежей крови. И коронавирус им не помеха.

Нет, нет, конечно, как я уже говорил, что, безусловно, Вы вообще ни при чём. Но вот только Вы должны понять одно, Владимир Александрович. Вам не удасться сделать вид, что Вы не несёте политическую ответственность за те безобразия, которые происходят в вверенной Вам стране. В особенности перед местными выборами.

Вы же за справедливость, правда?

Так объявите своим "псам" карантин. Хотя бы до конца эпидемии.А то им явно скучно. Или, может, по деньгам поиздержались.

Ну и, наконец, скажите, когда уже закончатся бесконечные уголовные дела? Против мэров. Против местных депутатов. Общественных активистов.Политических оппонентов.А особенно против веселых тётенек, которые по-смешному угрожают Вам в Ютубе, а по итогу, подлецы в погонах ищут у них в детских кроватях водяные пистолеты.

Поверьте, у меня давние мировоззренческие разногласия с мэрами Одессы и Харькова, но хотелось бы понять, а когда закончатся их бесконечные уголовные дела, которые годами переходят в наследство от одного президента к следующему?

И скажите, новые "пидозры" в карантин - это разве справедливо?

Поверьте, мне не нравится, что в Запорожье построили аэропорт, который конкурирует с Днепром ( ой, кстати, а где наш?), но когда мэра Запорожья за него преследуют ( опять же в карантин ) - это чистое скотство. В Киеве гоняют замов Кличко, в Виннице СБУ (!) ищет в мэрии (!!) украденную соль (!!!). Или у нас уже все хорошо в стране с госбезопасностью, что надо спецслужбе солью заниматься?

Львов, Сумы, Полтава, Покров, Черкассы, Конотоп...

Владимир Александрович, неужели каждое утро, Ваши аппаратчики не кладут Вам на стол сводки о том, что в Украине уголовные дела штампуются пачками? В вашем знаменитом турборежиме. В карантин. Что та неуправляемая свора, которую Вы так красиво обещали реформировать и привести в чувства, сегодня объединила против себя всех: от запада до востока, от миллионного города до маленького посёлка, от "крепкого хозяйственника" до добровольца. Против лжи, преследований и репрессий.

Знаете, Владимир Александрович, нынче по всему миру из-за эпидемии народ из тюрем выпускают, а у нас в Украине, наоборот, пакуют. И, конечно, раз мы о справедливости, скажите, Вам разве неведомо про обыска, которые ваши "псы" массово проводят у ваших оппонентов по прошествию НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ после якобы совершения преступлений? Скажите, это поиск доказательств или желание растоптать?

Ах, да, забыл. Извините.

Вы же, хоть и гарант Конституции, но тут совсем ни при чём. Особенно в преддверии местных выборов. И, безусловно, в моих советах совсем не нуждаетесь. Хотя я искренен в своих намерениях и хочу Вам сказать, Владимир Александрович, что сегодня местное самоуправление вам не враг, а, наоборот, оно для Вас спасение. Делегируйте местной власти все самые сложные вопросы по созданию достойной жизни в городах, посёлках и сёлах. Запретите огромной армии вороватых и неумных чиновников, прокуроров и силовиков, плодившихся в стране десятками лет, царствовать в регионах с мандатом от центральной власти. А сейчас, между прочим, с ВАШИМ мандатом Сделайте так, чтобы, наконец, в Украине возникло настоящее, а не "картонное" местное самоуправление.

С ресурсами, полномочиями и ответственностью. А сами займитесь обороной страны от агрессора, международной политикой и экономикой.

И в конце, ещё раз о справедливости. Если кто виноват, то пусть отвечает. Но можно хотя бы после эпидемии?

А справедливость нам вернуть не забудьте. Вы же так её обещали", - говорится в сообщении.

Автор: 

мер (510) Філатов Борис (463)


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Топ коментарі
+45
А то, что город был лидером в прозрачности закупок, дебилам не показатель.
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27.04.2020 10:06 Відповісти
+38
Глава ОП Ермак мой институтский друг.

Это оно про человека, продающего должности.
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27.04.2020 10:07 Відповісти
+37
1,3 миллиона -крупный ворюга -не смешите.Трухан и Геня -сепар в неприкосновенности.А там -миллиарды и трупы.
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27.04.2020 10:07 Відповісти
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Вы зря им отвечаете.Это кацарылые и зедебилы от бени.У них задание Филатова валить.
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27.04.2020 13:01 Відповісти
это ты про монику?
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27.04.2020 10:37 Відповісти
Кореша своего защищает, братишку.
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27.04.2020 10:39 Відповісти
100% Филатов повязан с ворьём. Требования абсолютно необоснованные, сколько украл мэр Покрова еще никто не знает и кстати Филатов не опровергает факт воровства, а полиция наоборот заявляет о доказательствах. Залог можно и нужно было было вообще не назначать, это не обязанность. Мэр на свободе в любом случае будет влиять на следствие.
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27.04.2020 10:38 Відповісти
Тебе зедебилу из франции виднее.
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27.04.2020 13:02 Відповісти
А какое тебе дело, сиди и не воняй.
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27.04.2020 10:40 Відповісти
А тебе какое дело срань зелёная, вот сиди и не верный.
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27.04.2020 14:44 Відповісти
Проститутка?
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27.04.2020 14:51 Відповісти
И не воняй.
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27.04.2020 14:52 Відповісти
Это просто беспредел, да как они посмели заводить дела на мэров и их замов, да еще назначать непосильные залоги. Занимайтесь внешними врагами а нас не смейте трогать псы ментовские.
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27.04.2020 10:45 Відповісти
маразм і дібілізм по звинуваченню Антоненка, Кузьменко і Дугарь
триває..
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27.04.2020 10:48 Відповісти
Зеленский - ты чмо ! Это мое личное суждение, арестуй меня за это!
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27.04.2020 10:51 Відповісти
Зеленский -это шут, паяц, клоун, дурак. Это его профессия.. А как по мне, я вас поддерживаю, это недоумковатое быдло, которое считает себя королем, но забывает, что корона быстро падает.
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27.04.2020 14:51 Відповісти
Шаповал уже дает признательные показание и заключает сделку со следствием. Поэтому Боря так суетится.
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27.04.2020 10:53 Відповісти
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27.04.2020 11:33 Відповісти
Увы, не та фигура Зесопля, чтобы у него были какие-то "псы".
Впечатление такое что у него фактически нет власти, потому и началась анархия на местном уровне. Хочет Беня посадить Филатова и еще несколько человек - берет и сажает, и никто ему не помешает. И так каждый местный царек может творить что хочет, главное с другими царьками сферы влияния обговорить, а на клоуна всем плевать.
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27.04.2020 11:00 Відповісти
Не тільки Шаповал, вже навіть Філатов з Садовим визнали що головою банди мерів був Ігор Д.
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27.04.2020 11:00 Відповісти
а ты дурней чем я думал.
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27.04.2020 11:02 Відповісти
Аналогічно, ти просто законів не знаєш.
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27.04.2020 11:21 Відповісти
Скажи это своему Филатову который защищает подследственного.
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27.04.2020 11:25 Відповісти
Точно надо как в 37. Арестовали- надо срочно родным отрекаться! Ох ты и идиот!
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27.04.2020 11:37 Відповісти
Нужно ждать решение суда, и только потом делать подобные заявления. Иначе "на воре шапка горит"
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27.04.2020 11:47 Відповісти
Какого, блеать, суда? Который Рифмастера арестовал? Или волонтерок?
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27.04.2020 12:02 Відповісти
ФИЛАТОВУ -РЕСПЕКТ !!!!! зеленому оманскому ОСЛУ И НЕДОМЕРКУ---статья за гос.измену !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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27.04.2020 11:55 Відповісти
А че ? членограй с игорешей- это сила
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27.04.2020 11:34 Відповісти
да уж, членограй все глубже в дерьмо погружается. а Боря молодец. уважаю мужика.
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27.04.2020 11:08 Відповісти
Гаспадин и таварисч президент)
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27.04.2020 11:28 Відповісти
Соевые, а Чикатило был учителем....кто бы мог подумать но вам то и думать нечем!
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27.04.2020 11:31 Відповісти
Зебылы, а зеленский членом играл по роялю...кто бы мог подумать,но вам то и думать нечем!
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27.04.2020 11:54 Відповісти
Со своим партнером "Игорь Д" можете в лаптерейх ехать. Дальневосточные гектары ждут!
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27.04.2020 12:04 Відповісти
Ты уже вышел,дебил -циклоп? Когда банку 3 литровую готовить?Мыслительница ты наша.
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27.04.2020 13:04 Відповісти
А это уже бунт!
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27.04.2020 11:32 Відповісти
проплаченное быдло, это не бунт а преступление во время пандемии!
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27.04.2020 11:35 Відповісти
Кем проплаченное? МВФ, Соросом, Коломойским, Путиным, инопланетянами...?
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27.04.2020 12:17 Відповісти
Это ты про режим в своем заведении?
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27.04.2020 13:06 Відповісти
Хорошее начало письма:
Уважаемый Владимир Александрович! Уважаемый господин Президент!

Владимир Александрович - отдельно, президент - отдельно. То есть Филатов этого мудака даже президентом не считает...
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27.04.2020 11:37 Відповісти
Меров избирал народ. А вот где изыскали 73% дебилов науке неизвестно.
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27.04.2020 11:39 Відповісти
Это точно, ВитьОК. Но хуже ЗЕдебилов, могут быть только порохососы
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28.04.2020 08:16 Відповісти
Мда. Подгорает у Филатова. Просто пятки горят! Развёл трёп, как баба базарная.
Главное- нарисовать несуществующую картинку. Прям все "от запада до востока возмущены арестами зеленых "псов"! Напротив. Возмущены НЕ арестами. Возмущены уголовными делами от рыгоанального Портного "за госизмену из-за отправки моряков через крымский мост", а не РЕАЛЬНЫМИ УГОЛОВНЫМИ ДЕЛАМИ ЗА МЕГАКОРРУПЦИЮ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ВЛАСТЬЮ (подконтрольные судьи и целые суды). За агента мацквы Шайтанова, который был повышен до генерала и допущен к гостайне! Где эти дела??? Почему открывается абсолютный БРЕД, позволяющий Пеце на весь мир волать о "политическом преследовании"?
И про свои "идеологические разногласия" с Гепой и Трухой Боря загнул.)) Регионалка в замах, беркут в управлении муниципальной полицией Днепра.... Какие уж тут "разногласия"?)
Манера общения вообще хамская. Спасибо, что хоть без мата (что у Филатова большая редкость). Надо было снять его ещё по результатам "пари". За украденные на "ремонте моста" бабки.
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27.04.2020 11:44 Відповісти
Филатов знает, что Шаповал за него срок тянуть не станет. Поэтому так бесится.
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27.04.2020 11:49 Відповісти
Уважаемые, вы же знаете - вова, хоть и нелох, конечно же не глуп...отнюдь...просто вовой вовсю рулит фсб
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27.04.2020 13:30 Відповісти
Вова и лох и глуп и им рулит ФСБ.
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27.04.2020 14:58 Відповісти
Вперёд города многотысячники и миллионики! Дайте прикурить этому президенту -брехуну!! президент Зеленский это клоун-профан и пустозвон!!!
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27.04.2020 13:43 Відповісти
ЭТО Филатов с цепи сорвался, И много себе чего позволяет - ТОЛЬКО его высказывания о заместителях Кличка, что их яко бы кто то гоняет - ОДИН ВЗЯТОЧНИК, ДРУГОЙ АЛКАШ - ГРУБИЯН, А Филатов их оправдывает. ВОТ такие высказывания МНОГО говорят О Филатове КАК о человеке. Получается так, что простого работягу садят сразу - потому, что у него вообще денег нет для залога, А для коррупционеров мэрам залог не нравиться., ОБНАГЛЕЛИ ОДНАКО.
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27.04.2020 16:18 Відповісти
Господи, спасибо, что только 23% дебилов, но от них столько вони
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27.04.2020 18:53 Відповісти
...когда еврейское козачество восстало...
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28.04.2020 01:40 Відповісти
Зеленого чмирька геть. Дострокові президентські.
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28.04.2020 07:27 Відповісти
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