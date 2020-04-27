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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні на COVID-19 захворіли 28 дітей і 73 медпрацівники, госпіталізовано 82 людини, - Степанов

За добу в Україні на COVID-19 захворіли 28 дітей і 73 медпрацівники, госпіталізовано 82 людини, - Степанов

Загалом з початку пандемії в Україні захворіли на COVID-19 614 дітей і 1749 медичних працівників.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 392 людини, з них 28 дітей та 73 медичні працівники, були госпіталізовані 82 людини, летальних випадків 12, 24 пацієнта одужали. Всього з початку пандемії захворіли 614 дітей і 1749 медичних працівників", - розповів Степанов.

Він зазначив, що за минулу добу провели 4251 дослідження методом ПЛР.

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Згідно зі статистикою МОЗ, за минулу добу найбільше випадків коронавірусної хвороби зафіксовані в Харківській області - 49, Закарпатській обалсті - 46, Чернівецькій області - 34, в Києві - 32 випадки.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Новый тест определяет COVID-19 с помощью телефона за 30 минут

Американские ученые разработали простой и недорогой аксессуар для смартфона диагностического назначения. Его можно применять в домашних условиях для первичной диагностики в том числе COVID-19, а после ослабления карантинных мер использовать для оперативной обследования людей на коронавирус в аэропортах и других общественных местах.
Устройство стоимостью $50 разработали ученые из Иллинойского университета. Оно определяет наличие вирусов и бактерий в образце и представляет собой небольшой прибор, который крепится как клипса к смартфону в области камеры.
Клипса состоит из небольшого картриджа с реагентами, а также портом для введения биоматериала для тестирования - капли крови или образца из носа.
Во время теста генетический материал патогена размножается до нескольких миллионов копий примерно за 10-15 минут.
С помощью светодиодов вирусные РНК окрашиваются зеленым цветом, благодаря чему их может обнаружить камера смартфона. На все тестирование - от помещения биоматериала в устройство до получения результата - требуется всего полчаса.
«Такой тест можно выполнять перед посадкой в самолет, концертом или конференцией», - прокомментировал соавтор исследования Брайан Каннингем. В обстоятельствах строгих карантинных мер он подойдет для домашнего тестирования. Прибор обладает необходимой для этого чувствительностью, уточняют ученые.
Сейчас команда завершает последние подготовительные этапы прежде, чем само устройство и тест на COVID-19 с помощью него станут доступны для массового использования.
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27.04.2020 10:12 Відповісти
За добу в Україні на COVID-19 захворіли 28 дітей і 73 медпрацівники, госпіталізовано 82 людини, - Степанов - Цензор.НЕТ 2583
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27.04.2020 10:12 Відповісти
Ссылка https://internetua.com/novyi-test-opredelyaet-covid-19-s-pomosxua-telefona-za-30-minut
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27.04.2020 10:14 Відповісти
Инфа из разряда верю-неверю.
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27.04.2020 10:17 Відповісти
Генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто показал, сколько может быть заболевших коронавирусом в Украине до конца текущей недели.

За добу в Україні на COVID-19 захворіли 28 дітей і 73 медпрацівники, госпіталізовано 82 людини, - Степанов - Цензор.НЕТ 6795
.Примерный прогноз составлен по средней между S-кривой и кубической кривой, основанный на предыдущих сводках Минздрава...
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27.04.2020 11:10 Відповісти
 
 