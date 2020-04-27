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За добу в Україні на COVID-19 захворіли 28 дітей і 73 медпрацівники, госпіталізовано 82 людини, - Степанов
Загалом з початку пандемії в Україні захворіли на COVID-19 614 дітей і 1749 медичних працівників.
Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 392 людини, з них 28 дітей та 73 медичні працівники, були госпіталізовані 82 людини, летальних випадків 12, 24 пацієнта одужали. Всього з початку пандемії захворіли 614 дітей і 1749 медичних працівників", - розповів Степанов.
Він зазначив, що за минулу добу провели 4251 дослідження методом ПЛР.
Згідно зі статистикою МОЗ, за минулу добу найбільше випадків коронавірусної хвороби зафіксовані в Харківській області - 49, Закарпатській обалсті - 46, Чернівецькій області - 34, в Києві - 32 випадки.
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Новый тест определяет COVID-19 с помощью телефона за 30 минут
Американские ученые разработали простой и недорогой аксессуар для смартфона диагностического назначения. Его можно применять в домашних условиях для первичной диагностики в том числе COVID-19, а после ослабления карантинных мер использовать для оперативной обследования людей на коронавирус в аэропортах и других общественных местах.
Устройство стоимостью $50 разработали ученые из Иллинойского университета. Оно определяет наличие вирусов и бактерий в образце и представляет собой небольшой прибор, который крепится как клипса к смартфону в области камеры.
Клипса состоит из небольшого картриджа с реагентами, а также портом для введения биоматериала для тестирования - капли крови или образца из носа.
Во время теста генетический материал патогена размножается до нескольких миллионов копий примерно за 10-15 минут.
С помощью светодиодов вирусные РНК окрашиваются зеленым цветом, благодаря чему их может обнаружить камера смартфона. На все тестирование - от помещения биоматериала в устройство до получения результата - требуется всего полчаса.
«Такой тест можно выполнять перед посадкой в самолет, концертом или конференцией», - прокомментировал соавтор исследования Брайан Каннингем. В обстоятельствах строгих карантинных мер он подойдет для домашнего тестирования. Прибор обладает необходимой для этого чувствительностью, уточняют ученые.
Сейчас команда завершает последние подготовительные этапы прежде, чем само устройство и тест на COVID-19 с помощью него станут доступны для массового использования.
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