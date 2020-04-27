За добу в Україні на COVID-19 захворіли 28 дітей і 73 медпрацівники, госпіталізовано 82 людини, - Степанов

Загалом з початку пандемії в Україні захворіли на COVID-19 614 дітей і 1749 медичних працівників.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 392 людини, з них 28 дітей та 73 медичні працівники, були госпіталізовані 82 людини, летальних випадків 12, 24 пацієнта одужали. Всього з початку пандемії захворіли 614 дітей і 1749 медичних працівників", - розповів Степанов.

Він зазначив, що за минулу добу провели 4251 дослідження методом ПЛР.

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Згідно зі статистикою МОЗ, за минулу добу найбільше випадків коронавірусної хвороби зафіксовані в Харківській області - 49, Закарпатській обалсті - 46, Чернівецькій області - 34, в Києві - 32 випадки.