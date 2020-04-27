УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11311 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 181 19

Анрі Кичка, один з останніх вижилих в Освенцимі в'язнів, помер від коронавірусу в Брюсселі

Анрі Кичка, один з останніх вижилих в Освенцимі в'язнів, помер від коронавірусу в Брюсселі

Один з останніх в'язнів нацистського концтабору Освенцим Анрі Кичка помер у будинку для літніх людей у Брюсселі від наслідків захворювання на COVID-19 на 95-му році життя.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням наDW, про це повідомив у своєму блозі його син Мішель Кичка.

Як передала в неділю, 26 квітня, газета The Brussels Times, Анрі багато працював над тим, щоб донести правду про Голокост до покоління, яке зростає.

"Мікроскопічний вірус домігся того, в чому не досягла успіху ціла нацистська армія. Мій батько вижив у "марші смерті". Але сьогодні завершився його марш життя", - написав Мішель. Він також повідомив, що зміг поговорити з батьком востаннє телефоном вранці 25 квітня.

Читайте також: КМДА вирішила виплатити матеріальну допомогу в'язням концтабору "Освенцим"

Анрі Кичка народився в Брюсселі в 1926 році в сім'ї євреїв польського походження. Його батьки втекли на Захід від антисемітських переслідувань у Східній Європі. У 1942 році, після окупації Бельгії нацистською Німеччиною мати і батько Анрі були депортовані. Його сестер, тітку і матір пізніше відправили в газові камери в Освенцимі.

Автор: 

Брюссель (285) карантин (18172) Освенцим (15) Голокост (141) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Пройти пекло. Вижити. Прожити довгі роки. І вмерти від вірусу. Отаке життя. Спочивайте з миром
показати весь коментар
27.04.2020 09:59 Відповісти
+5
на 95-м году жизни.. от короновируса....что вы морозите....вообще удивительно что человек после всего дожил до такого возраста...
показати весь коментар
27.04.2020 09:55 Відповісти
+5
то, что ему было под сотню лет, как бы совсем неважно; нынче модно умирать не от старости, а от коронавируса.
показати весь коментар
27.04.2020 10:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
на 95-м году жизни.. от короновируса....что вы морозите....вообще удивительно что человек после всего дожил до такого возраста...
показати весь коментар
27.04.2020 09:55 Відповісти
У него фся жисть была впереди - а праклятый каранавирус сгубил фсе планы!
А так бы - жил бы да жил человек.
показати весь коментар
27.04.2020 10:51 Відповісти
Это отчасти показывает условия в том страшном концлагере, где после пребывания в течении 3 лет юный организм таки не подорвал своё здоровье
показати весь коментар
27.04.2020 13:45 Відповісти
Пройти пекло. Вижити. Прожити довгі роки. І вмерти від вірусу. Отаке життя. Спочивайте з миром
показати весь коментар
27.04.2020 09:59 Відповісти
ну с людьми то можно порешать даже с фашистами и даже в концлагере а вот с вирусом увы не вышло...нематериальные у него запросы у короны с вирусом....
показати весь коментар
27.04.2020 10:02 Відповісти
Это точно. Бабло не решает
показати весь коментар
27.04.2020 10:15 Відповісти
" І вмерти від вірусу." - Чайка, ти прикалуєшься, чи дійсно таке дурне?
показати весь коментар
27.04.2020 10:52 Відповісти
Чому дурні вважають себе розумними? Розкажи, ти ж профі. А ще розкажи, як можеш заперечити факт того, що у людини був виявлений короновірус? І саме ускладнення, яких не було ДО коронавірусу, спричинили смерь
показати весь коментар
27.04.2020 11:16 Відповісти
Если бы кто-то рядом с ним надел вовремя повязку на лицо, этот человек мог бы еще пожить, пообщаться с сыном...
показати весь коментар
27.04.2020 10:06 Відповісти
шутить изволите?
показати весь коментар
27.04.2020 10:17 Відповісти
Нет.
показати весь коментар
27.04.2020 10:18 Відповісти
то, что ему было под сотню лет, как бы совсем неважно; нынче модно умирать не от старости, а от коронавируса.
показати весь коментар
27.04.2020 10:09 Відповісти
А зачем торопиться на тот свет? В гости к Богу не бывает опозданий (с)
показати весь коментар
27.04.2020 10:29 Відповісти
Новость мирового масштаба! А теперь - всех поимённо!!!
показати весь коментар
27.04.2020 10:30 Відповісти
Высморкайся, Соплякова!
показати весь коментар
27.04.2020 11:09 Відповісти
Сегодня, 27 апреля, в Израиле пройдут мероприятия Дня памяти павших солдат и жертв террора. В этом году из-за эпидемии коронавируса отменены массовые церемонии, в том числе посещение кладбищ родственниками погибших. В то же время в течение всего дня в Зале памяти на горе Герцля солдаты ЦАХАЛа будут зачитывать имена каждого из погибших в войнах за время существования государства 23816 военнослужащих и 4166 гражданских жертв терактов.
показати весь коментар
27.04.2020 14:07 Відповісти
Кому суждено... тому...
показати весь коментар
27.04.2020 11:52 Відповісти
Слишком задержался дедушка в этом грешном и бренном мире, пара уходить, поди заждались его давно, а вирус лишь инструмент воли всевышнего!
показати весь коментар
27.04.2020 11:55 Відповісти
 
 