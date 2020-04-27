Анрі Кичка, один з останніх вижилих в Освенцимі в'язнів, помер від коронавірусу в Брюсселі

Один з останніх в'язнів нацистського концтабору Освенцим Анрі Кичка помер у будинку для літніх людей у Брюсселі від наслідків захворювання на COVID-19 на 95-му році життя.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням наDW, про це повідомив у своєму блозі його син Мішель Кичка.

Як передала в неділю, 26 квітня, газета The Brussels Times, Анрі багато працював над тим, щоб донести правду про Голокост до покоління, яке зростає.

"Мікроскопічний вірус домігся того, в чому не досягла успіху ціла нацистська армія. Мій батько вижив у "марші смерті". Але сьогодні завершився його марш життя", - написав Мішель. Він також повідомив, що зміг поговорити з батьком востаннє телефоном вранці 25 квітня.

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Анрі Кичка народився в Брюсселі в 1926 році в сім'ї євреїв польського походження. Його батьки втекли на Захід від антисемітських переслідувань у Східній Європі. У 1942 році, після окупації Бельгії нацистською Німеччиною мати і батько Анрі були депортовані. Його сестер, тітку і матір пізніше відправили в газові камери в Освенцимі.