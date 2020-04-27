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Глава Мінфіну Марченко: Є підстави для розслідування діяльності Нефьодова і Верланова правоохоронними органами

Глава Мінфіну Марченко: Є підстави для розслідування діяльності Нефьодова і Верланова правоохоронними органами

Міністр фінансів Сергій Марченко бачить підстави для розслідування правоохоронцями діяльності звільнених у п'ятницю, 24 квітня, глави Державної митної служби Максима Нефьодова і глави Державної податкової служби Сергія Верланова.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"... Є достатні підстави для розслідування їхньої діяльності правоохоронними органами", - сказав глава Мінфіну.

Говорячи про такі підстави стосовно ексглави Державної податкової, Марченко повідомив про скарги з боку бізнесу на затримки з автоматичним відшкодуванням ПДВ, безпідставне блокування податкових накладних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук назвав звільнення Верланова і Нефьодова "зачисткою" антикорупціонерів

"З таким підходом люди просто втрачають свій бізнес. І це замість того, щоб у такий складний період допомогти йому вижити", - сказав міністр.

"На митниці зафіксовано порушення під час митного оформлення товарів - це стосується і визначення митної вартості, і недотримання термінів митного оформлення. Досі не запущено систему автоматичних сканерів на пунктах пропуску. Ну і, звичайно, контрабанда нікуди не зникла", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр фінансів відмовився коментувати відставку Нефьодова: "Марченко від мене втік"

Автор: 

Нефьодов Максим (383) Марченко Сергій (585) Верланов Сергій (153)


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Топ коментарі
+28
А до братьев дерьмаков дойдет когда-нибудь очередь?
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27.04.2020 10:21 Відповісти
+13
и что интересно - это уже не папередники, а лучшие зеленые люди, которое все перезагрузили и побороли типа... может и в другом такая же шляпа и лапша
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27.04.2020 10:32 Відповісти
+11
Что-то мне подсказывает, что через короткое время я опять буду читать эту фразу, только фамилии будут другие, и одна из них - Марченко.
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27.04.2020 10:28 Відповісти
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От цікаво, Нефьодов - це ж порохобот з уряду Гройсмана і Марченко - порохобот - заступник голови адміністрації Порошенка і член партії Гройсмана.

Оце дилема у зебілів буде - на чий ж бік стати?)))) Хто ж з них більший порохобот?
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27.04.2020 10:20 Відповісти
Поки що бу проблему лише в тебе.
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27.04.2020 10:47 Відповісти
Нефьодов - це ж порохобот з уряду Гройсмана і Марченко..

И кто-ж назначил его на должность в таможню? Порошенко? Или все таки чмошник зеленый?
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27.04.2020 11:23 Відповісти
а членограй думал, раз нефёдка организовал некислый поток денег от госзакупок в нужные карманы, то он и для членограя всё это организует с таможни, где денег не меньше. Но... оказалось, что нефёдка если для кого и организовывет денежные потоки, то уж точно не для членограистых ушлёпков.
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27.04.2020 12:42 Відповісти
А до братьев дерьмаков дойдет когда-нибудь очередь?
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27.04.2020 10:21 Відповісти
очень хочу верить, что дойдет, но не при этой власти...
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27.04.2020 10:26 Відповісти
Дерьмаков просто расстрелять и забыть. Чтобы такой гадости больше не заводилось в Украине.
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27.04.2020 11:53 Відповісти
Може тоді, коли ти почнеш писати українською. Патріот - ха-ха.
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27.04.2020 14:39 Відповісти
Значит, нужно народ собирать.
Это политические репрессии.
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27.04.2020 10:23 Відповісти
Они чиновники, а не политики. И вообще, что за каждого выгнанного зеуродца майдан собирать? Пусть сами с собой разбираются.
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27.04.2020 10:41 Відповісти
"о жалобах со стороны бизнеса на задержки с автоматическим возмещением НДС"

Вот это просто огонь - кому-то прищемили хвост с их миллиардными схемами по махинациям с НДС, и под видом "жалоб обеспокоенной общественности" убрали строптивцев. Сейчас вернут все как было, и жалоб больше не будет. И хуже не будет.
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27.04.2020 10:28 Відповісти
если бы убрали за это, то их бы больше и не вспоминали, во избежание.
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27.04.2020 10:32 Відповісти
так зеля же и убрал
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27.04.2020 10:33 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что через короткое время я опять буду читать эту фразу, только фамилии будут другие, и одна из них - Марченко.
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27.04.2020 10:28 Відповісти
Вообще это скверный анекдот. Накануне отставки Верланова Марченко рассказывает,что без Верланова все рухнет. А на следующий день-призывает расследовать дела коррупционеров. Только озебиленное население может это воспринимать нормально. В какой нибудь Швеции или Австрии ВСЯ эта власть летела бы в межпланетное пространство. И только в Украине 44 процента дегенератов готовы снова за нее голосовать.
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27.04.2020 12:29 Відповісти
а зеплесени своего мнения нет, куда рука в заднице направляет - туда и смотрят.
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27.04.2020 12:44 Відповісти
Воно то так але контрабанда на митниці без співучасті СБУ малореальна.Якщо копаєте то не зупиняйтесь поки не знайдете джерело проблеми.
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27.04.2020 10:28 Відповісти
кожна влада "копає" під митницю; і кожна - перестає, докопавшись до керівника митної служби...
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27.04.2020 12:10 Відповісти
Зеленського влаштовував Нефьодов поки його хвалив і прикривав Гончарук.Єрмак з Шмигалем вирішили поставити свою людину.Зараз інтрига-якщо звільнені буянитимуть то на них будуть відкривати справи щоб притихли бо як почнуть оприлюднювати дані то виникне питання до Баканова куда дивився.Поки їм натякають піти тихенько.
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27.04.2020 18:27 Відповісти
и что интересно - это уже не папередники, а лучшие зеленые люди, которое все перезагрузили и побороли типа... может и в другом такая же шляпа и лапша
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27.04.2020 10:32 Відповісти
Таки да, но имею сказать шо таки есть все основания для правоохранительных органов для расследования деятельности некоего гражданина ЗЕ, более известного, как "Писюанист", он же "Членограй", он же "Уклонист", он же "Шалава урода", он же "Фигляр", он же "Паяц", он же "Кукла папы Бени", он же "Говнобородько". Правоохранительные органы Великой Британии и США работу по расследованию его деятельности уже ведут.
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27.04.2020 10:34 Відповісти
Я тебе дещо засмучу, але під виглядом роялю маються на увазі пусті макітри твоєї отари!)
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27.04.2020 10:49 Відповісти
Я немножко вас разочарую тем, что смутить меня у вас совершенно не получилось. По причине, что умственно отсталые в своём развитии ЗеДятлы и прочая стая Жопоблоковцев с Юлькофанами, с их мнение, мне до лампады.
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27.04.2020 12:45 Відповісти
змеи против жаб.
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27.04.2020 10:53 Відповісти
Пацаны новые не опытные, не знали кому и куда относить бабло, не четкие инструкции, а вы сразу уволить.
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27.04.2020 10:55 Відповісти
это нефёдка-то неопытный?!? Поинтересуйтесь, куда деваются комиссии с прозорро.

Просто членограй думал, что нефёдка бабло с таможни в его карманы направит, но тот, вот ведь утырок, по старой привычке бабло направил во всё те же карманы, а не членограйские.
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27.04.2020 12:47 Відповісти
Да мальчикам и девочкам интересно так шо там с Ермаками ? Им уже выдвинули обвинения .
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27.04.2020 11:06 Відповісти
Что могли сделать Нефедов и три его зама, если у нас прохождение товаров через таможню за 30 лет стало многомиллиардным бизнесом. Будь начальник таможни хоть святым, он ничего не сделает.
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27.04.2020 11:07 Відповісти
Именно для этого нужно расследовать, что он НЕ сделал что бы это прекратить.
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27.04.2020 11:18 Відповісти
Весь вопрос - кто будет расследовать. Там сами таможенники мало что решают, много других участников процесса.
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27.04.2020 11:24 Відповісти
именно поэтому нужно расследовать чем чаще - тем лучше. Если сами таможенники ничего не знают.
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27.04.2020 11:31 Відповісти
Хороший парень это не профессия.
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27.04.2020 11:34 Відповісти
вот он и прекратил, что товар перестали возить. налоговая и таможенная политика это часть экономической политики с которой у зелебобов плохо. максимум их разумения это отнять и поделить
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27.04.2020 11:27 Відповісти
До этого было лучше?
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27.04.2020 11:33 Відповісти
как показывают поступления да. даже если что-то надо менять - то не этим идиотам-мечтателям, продавцам счастья...
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27.04.2020 11:38 Відповісти
и меняли, но аккуратно. а эти с разбегу все поломали а собрать не знают как
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27.04.2020 11:39 Відповісти
Всю Зелёную мразоту за поребрик.
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27.04.2020 11:21 Відповісти
В Украине есть хоть какие то попередныки, которых бы не хотели посадить следующие за ними?
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27.04.2020 11:23 Відповісти
ГЛАВНЫЙ вопрос!?, были ЛИ сами указанные руководители замешаны в грязных схемах. А то, что такое происходит при правлении Зеленского, говорит О том, что он пытается сломать коррупционные схемы, НО ему это будет тяжело сделать - ПОТОМУ, что ВСЕ руководители, политики и чинуши годами погрязли все в коррупции, ОНИ "сидят" на денежной игле, И эта болезнь КАК видим не излечима. ВЫ ТОЛЬКО ПОСМОТРИТЕ КАК ВСЕ ПОЛИТИКИ - МИЛЛИОНЕРЫ НАШЕЙ СТРАНЫ РАССКАЗЫВАЮТ И УЧАТ КАК ДОЛЖНО СЕБЯ ВЕСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВО В ТАКОЕ ВРЕМЯ, И КАК ОНИ ВСЕ ЗАБОТЯТСЯ О ЖИТЕЛЯХ УКРАИНЫ - НО НЕ ОДИН ИЗ НИХ ДАЖЕ СЛОВОМ НЕ ОБМОЛВИЛСЯ, ЧТО БЫ В ТАКОЕ ВРЕМЯ ВВЕСТИ НАЛОГ НА БОГАТСТВО!
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27.04.2020 11:25 Відповісти
а может в тупую голову придет что корень зла не в "коррупции" а что лучшей системы предложить не могут. старое начали ломать, а новое забыли придумать и все встало
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27.04.2020 11:29 Відповісти
зебики начали ломать то что работало и все встало, а лучше сделать не смогли.

они и щас сами пользуются ручным назначением, потому что систему "конкурсов" как они заявляли сделать не смогли, только в ручном режиме кое-как работает...
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27.04.2020 11:33 Відповісти
зелибобы это типичные швондеры изи фильма про шарикова, максимум с идеей делиться надо, а сами а грязных валенках и калоши одеть не могут
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27.04.2020 11:37 Відповісти
Всё закончится ,как всегда,очередным ПШИКОМ. Основание: прошёл год никаких подвижок про борьбу с коррупцией,народ уже не верит громким заявлением зелёных,иногда лучше молчать ,чем говорить.
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27.04.2020 11:45 Відповісти
Та они там все наркоманы. Причём конченные
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27.04.2020 11:47 Відповісти
С контрабандой боритесь? Дам бесплатный совет - пройдитесь по деревням вблизи пунктов пропуска и посмотрите на особняки рядовых тружеников таможни!
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27.04.2020 12:35 Відповісти
Глава Минфина Марченко: Есть основания для расследования деятельности Нефьодова и Верланова

Ну надо же!
А порохоботы, ванги этакие, об этом говорили с самого начала!!!

зе-билы, жри-те
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27.04.2020 13:43 Відповісти
контрабанда никуда не исчезла

Вот это, бл..., "открытие"!
А зеленые дебилы в комментариях уже год как уверяют, что все будет зашибись с конрабасом!
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27.04.2020 13:45 Відповісти
Бред несет этот порохобот Марченко. Коррупция на таможне и в налоговой была преодолена еще прошлой осенью и об этом сообщил лично Владимир Саныч в своем эпохальном 14-ти часовом интервью!
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27.04.2020 14:15 Відповісти
 
 