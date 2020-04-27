Глава Мінфіну Марченко: Є підстави для розслідування діяльності Нефьодова і Верланова правоохоронними органами

Міністр фінансів Сергій Марченко бачить підстави для розслідування правоохоронцями діяльності звільнених у п'ятницю, 24 квітня, глави Державної митної служби Максима Нефьодова і глави Державної податкової служби Сергія Верланова.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"... Є достатні підстави для розслідування їхньої діяльності правоохоронними органами", - сказав глава Мінфіну.

Говорячи про такі підстави стосовно ексглави Державної податкової, Марченко повідомив про скарги з боку бізнесу на затримки з автоматичним відшкодуванням ПДВ, безпідставне блокування податкових накладних.

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"З таким підходом люди просто втрачають свій бізнес. І це замість того, щоб у такий складний період допомогти йому вижити", - сказав міністр.

"На митниці зафіксовано порушення під час митного оформлення товарів - це стосується і визначення митної вартості, і недотримання термінів митного оформлення. Досі не запущено систему автоматичних сканерів на пунктах пропуску. Ну і, звичайно, контрабанда нікуди не зникла", - додав він.

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