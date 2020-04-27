Глава Мінфіну Марченко: Є підстави для розслідування діяльності Нефьодова і Верланова правоохоронними органами
Міністр фінансів Сергій Марченко бачить підстави для розслідування правоохоронцями діяльності звільнених у п'ятницю, 24 квітня, глави Державної митної служби Максима Нефьодова і глави Державної податкової служби Сергія Верланова.
Про це він повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"... Є достатні підстави для розслідування їхньої діяльності правоохоронними органами", - сказав глава Мінфіну.
Говорячи про такі підстави стосовно ексглави Державної податкової, Марченко повідомив про скарги з боку бізнесу на затримки з автоматичним відшкодуванням ПДВ, безпідставне блокування податкових накладних.
"З таким підходом люди просто втрачають свій бізнес. І це замість того, щоб у такий складний період допомогти йому вижити", - сказав міністр.
"На митниці зафіксовано порушення під час митного оформлення товарів - це стосується і визначення митної вартості, і недотримання термінів митного оформлення. Досі не запущено систему автоматичних сканерів на пунктах пропуску. Ну і, звичайно, контрабанда нікуди не зникла", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Оце дилема у зебілів буде - на чий ж бік стати?)))) Хто ж з них більший порохобот?
И кто-ж назначил его на должность в таможню? Порошенко? Или все таки чмошник зеленый?
Это политические репрессии.
Вот это просто огонь - кому-то прищемили хвост с их миллиардными схемами по махинациям с НДС, и под видом "жалоб обеспокоенной общественности" убрали строптивцев. Сейчас вернут все как было, и жалоб больше не будет. И хуже не будет.
Просто членограй думал, что нефёдка бабло с таможни в его карманы направит, но тот, вот ведь утырок, по старой привычке бабло направил во всё те же карманы, а не членограйские.
они и щас сами пользуются ручным назначением, потому что систему "конкурсов" как они заявляли сделать не смогли, только в ручном режиме кое-как работает...
Ну надо же!
А порохоботы, ванги этакие, об этом говорили с самого начала!!!
зе-билы, жри-те
Вот это, бл..., "открытие"!
А зеленые дебилы в комментариях уже год как уверяют, что все будет зашибись с конрабасом!