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Новини
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Німеччина в 2019 році найбільше в Європі наростила витрати на оборону

Німеччина в 2019 році найбільше в Європі наростила витрати на оборону

У 2019 році глобальні військові витрати зросли найбільше за десятиліття. Німеччина стала лідером за витратами на оборону в Європі.

Про це йдеться в доповіді Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI) про тенденції у військових витратах основних країн-гравців у 2019 році, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що загальна сума військових витрат за 2019 рік становить збільшення на 3,6% порівняно з 2018 роком і найбільше щорічне зростання витрат з 2010 року.

У п'ятірку країн, які витрачали в 2019 році на оборону найбільше і на частку яких припадало 62% витрат, увійшли США, Китай, Індія, Росія та Саудівська Аравія. Це перший випадок, коли дві азіатські країни увійшли до трійки держав, які витрачають на оборону найбільше.

Німеччина за військовими витратами лідирує в Європі. Військові витрати Німеччини зросли на 10% в 2019 році, до 49,3 мільярда доларів. Це було найбільше зростання витрат серед 15 країн.

"Зростання військових витрат Німеччини частково можна пояснити сприйняттям збільшеної загрози з боку Росії, що поділяють багато членів НАТО", - повідомив науковий співробітник SIPRI Дієго Лопес Да Сілва.

Україна теж збільшила витрати, піднявшись із 41 на 35 місце.

Німеччина в 2019 році найбільше в Європі наростила витрати на оборону 01

Крім цього, зросли військові витрати країн НАТО в Центральній Європі: витрати Болгарії зросли на 127%, головним чином, за рахунок оплати нових бойових літаків, а Румунії - на 17%. Загальні військові витрати всіх 29 держав-членів НАТО в 2019 році становили 1,035 трлн дол.

У 2019 році Росія стала четвертою у світі за кількістю військових витрат, збільшивши їх на 4,5%, до 65,1 мільярда доларів. "За 3,9% ВВП тягар військових витрат Росії був одним із найвищих у Європі в 2019 році", - зазначила Олександра Куїмова, науковий співробітник SIPRI.

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Автор: 

Німеччина (7484) оборона (4831) витрати (293)


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Топ коментарі
+4
В Германии - если офицеры не слабы спортивные нормы - нафиг с пляжа .
А где спортивные нормы в Украине для высшего командного состава?
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27.04.2020 10:30 Відповісти
+4
Ближний восток ,Африка и Украина .конечно же - все авантюры фюрера стоят денег. Куда там пенсии повышать, ежели исконно расейские интересы в Ливии и Сирии под угрозой ? А про "один народ" так и разговора нет ...тяжелой их артиллерией! Правда за Уралом треск ....но закадычным друзьям можно еще чего то подарить...Байкалов там много.
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27.04.2020 11:42 Відповісти
+3
Немцы практичные люди - надо у них учиться
Ну а ЗЕ с Ермаком уменьшили расходы и какого-то старика министром сделали
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27.04.2020 10:28 Відповісти
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Поляки напряглись
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27.04.2020 10:20 Відповісти
Могут повторить?))
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27.04.2020 10:36 Відповісти
Это Германия ссыканула, что США перетащат все свое добро и базы в Польшу - вот и начали со статистикой играться))))
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27.04.2020 10:36 Відповісти
Адольфик тож видать в своё время боялся, чтоб на него никто не напал))
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27.04.2020 10:40 Відповісти
Spending as a share of GDP (%) - Poland: 1,8% - 2010, 2% - 2019.
Поляки піднапряглись в економіку. А збільшення витрат на армію вже наслідок.
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27.04.2020 10:40 Відповісти
Немцы практичные люди - надо у них учиться
Ну а ЗЕ с Ермаком уменьшили расходы и какого-то старика министром сделали
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27.04.2020 10:28 Відповісти
В Германии - если офицеры не слабы спортивные нормы - нафиг с пляжа .
А где спортивные нормы в Украине для высшего командного состава?
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27.04.2020 10:30 Відповісти
Если не сдают нормы
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27.04.2020 10:31 Відповісти
У нас главнокомандующий спортивный и весёлый. Этого достаточно.
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27.04.2020 10:37 Відповісти
Я не понял - а какое отношение к "менталитету" имеет физическое состояние офицера? Что-то вас "не туда" понесло... Кстати, у китайцев регулярно проходят сборы старшего офицерского и генеральского состава, на которых они исполняют должности "рядовых" - но пузатых у них достаточное количество... И, вообще, "пузо" - не признак недостатка ума - аналитикам не обязательно ползать по-пластунски... Гинденбург был "пузатым", что не мешало ему несколько лет успешно руководить войсками на Западном фронте...
Я смотрю, у вас подход и тут "чёрно-белый" - "всё и сразу!!!", "Ночь кормить, к утру - зарезать!..."
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27.04.2020 12:11 Відповісти
В статье: "Украина тоже увеличила расходы, поднявшись с 41 на 35 место."
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27.04.2020 10:31 Відповісти
Они такие практичные, что ничего не делали до 19 года.
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27.04.2020 10:39 Відповісти
А навіщо німцям щось робити як вони в НАТО і в Німеччині найбільша у Європі амерівська війскова групіровка . Кто сюди рипнеться ?
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27.04.2020 11:04 Відповісти
Зато нам советуют сдаться и не мучиться
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27.04.2020 10:34 Відповісти
Загалом, рашка більш воїнізована країна ніж Ірак і ще більше витрат на армію не потягне не поставивши хрест на економіці. А Європа і конкретно Німеччина мають найбільший мобілізаційний потенціяал, який вони не використовують, маючи парасольку в вигляді армії США і буфер у вигляді української армії.
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27.04.2020 10:54 Відповісти
какой нах буфер, какой нах армии...
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27.04.2020 12:35 Відповісти
Тої армії, яка в найгіршому свому стані, в найважчі роки (без Джавелінів, Стугн, рацій, розвідки, тисяч одиниць військової техніки, з кількома тисячами військових) перемолола тисячі самих відбитих іхтамнєтов, яка 242 дня тримала Донецький аеропорт. Та, котра стоїть віж військами оборони НАТО і військами агресора парашки, яка в свою чергу розгорнула війська на кордонах, в тому числі Білорусі і проводить постійні навчання нападу на Європу.
А у вас там, в російській діаспорі, парашка з якими рептілоїдами воює, що в неї такі витрати на агресію?
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27.04.2020 14:00 Відповісти
какой нах диаспоры...
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28.04.2020 12:45 Відповісти
ну нах, так нах
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28.04.2020 13:17 Відповісти
в ЕвроРейх можно ввойти, но выйти сложно(у Великобритании есть ядерное оружие, как аргумент).
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27.04.2020 11:13 Відповісти
Подлодки, танки и самолеты всегда были германским "козырем и коньком", правда авиации (собственного производства) по сути сейчас нет в Германии, а зря! Сегодня нужно производить уже дроны, эта перспективная ниша военной техники пока только набирает обороты, есть еще возможность сделать стремительный прорыв далеко вперед!
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27.04.2020 11:41 Відповісти
Ближний восток ,Африка и Украина .конечно же - все авантюры фюрера стоят денег. Куда там пенсии повышать, ежели исконно расейские интересы в Ливии и Сирии под угрозой ? А про "один народ" так и разговора нет ...тяжелой их артиллерией! Правда за Уралом треск ....но закадычным друзьям можно еще чего то подарить...Байкалов там много.
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27.04.2020 11:42 Відповісти
Трамп поднапряг фрицев.
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27.04.2020 11:56 Відповісти
..а,что еще остается тевтонам делать имея запрет на собственное ЯО
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27.04.2020 12:06 Відповісти
Меркель часто с Путиным общалась....
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27.04.2020 12:21 Відповісти
Німеччина в 2019 році найбільше в Європі наростила витрати на оборону - Цензор.НЕТ 2521
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27.04.2020 12:43 Відповісти
 
 