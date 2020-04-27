Німеччина в 2019 році найбільше в Європі наростила витрати на оборону

У 2019 році глобальні військові витрати зросли найбільше за десятиліття. Німеччина стала лідером за витратами на оборону в Європі.

Про це йдеться в доповіді Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI) про тенденції у військових витратах основних країн-гравців у 2019 році, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що загальна сума військових витрат за 2019 рік становить збільшення на 3,6% порівняно з 2018 роком і найбільше щорічне зростання витрат з 2010 року.

У п'ятірку країн, які витрачали в 2019 році на оборону найбільше і на частку яких припадало 62% витрат, увійшли США, Китай, Індія, Росія та Саудівська Аравія. Це перший випадок, коли дві азіатські країни увійшли до трійки держав, які витрачають на оборону найбільше.

Німеччина за військовими витратами лідирує в Європі. Військові витрати Німеччини зросли на 10% в 2019 році, до 49,3 мільярда доларів. Це було найбільше зростання витрат серед 15 країн.

"Зростання військових витрат Німеччини частково можна пояснити сприйняттям збільшеної загрози з боку Росії, що поділяють багато членів НАТО", - повідомив науковий співробітник SIPRI Дієго Лопес Да Сілва.

Україна теж збільшила витрати, піднявшись із 41 на 35 місце.

Крім цього, зросли військові витрати країн НАТО в Центральній Європі: витрати Болгарії зросли на 127%, головним чином, за рахунок оплати нових бойових літаків, а Румунії - на 17%. Загальні військові витрати всіх 29 держав-членів НАТО в 2019 році становили 1,035 трлн дол.

У 2019 році Росія стала четвертою у світі за кількістю військових витрат, збільшивши їх на 4,5%, до 65,1 мільярда доларів. "За 3,9% ВВП тягар військових витрат Росії був одним із найвищих у Європі в 2019 році", - зазначила Олександра Куїмова, науковий співробітник SIPRI.

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