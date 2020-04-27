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Новини
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Кабмін призначить нових глав митниці та податкової за спрощеною процедурою: після карантину проведемо конкурсний відбір, - глава Мінфіну Марченко

Кабмін призначить нових глав митниці та податкової за спрощеною процедурою: після карантину проведемо конкурсний відбір, - глава Мінфіну Марченко

Кабінет міністрів призначить нових глав Державної податкової та Державної митної служб за спрощеною процедурою, а після закінчення карантину проведе конкурсний відбір, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Найближчим часом буде призначено нового голову податкової, пізніше - і митниці. В умовах карантину діє тимчасово спрощена процедура відбору кандидатів на ці посади", - сказав Марченко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

На його думку, в поточній ситуації - це оптимальний підхід, оскільки йдеться про відомства з тисячами службовців.

Також читайте: Кабмін дозволив призначати главу і заступника голови Держподаткової на контрактній основі

"Після закінчення карантину, як це передбачено законодавством, ми проведемо конкурсний відбір - із залученням експертів і громадськості", - зазначив Марченко.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України дозволив призначення голови і заступника голови Державної податкової служби шляхом укладення контракту про проходження державної служби. Згідно з розпорядженнями від 24 квітня, уряд погодився з пропозицією міністра фінансів Марченка про необхідність призначення на вакантні посади голови та заступника голови Державної податкової служби шляхом укладення контракту про проходження державної служби.

Уряд також визначив першого заступника міністра фінансів Дениса Улютіна уповноваженою особою для проведення співбесіди у встановленому порядку.

Кабмін 24 квітня звільнив з посади керівника Державної митної служби Максима Нефьодова та його заступників, а також голову Державної податкової служби Сергія Верланова.

Т. в. о. голови Держмитниці призначено керівника одного з департаментів Ігоря Муратова, т. в. о. голови податкової - заступника голови служби Михайла Тітарчука.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6142) Кабмін (14153) призначення (2301) Марченко Сергій (585) Державна митна служба (663)


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Топ коментарі
+11
Кабмин назначит новых глав таможни и налоговой по упрощенной процедуре: после карантина проведем конкурсный отбор, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 4119
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27.04.2020 10:39 Відповісти
+9
Процедура уже давно упрощена братом Ермака
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27.04.2020 10:33 Відповісти
+7
А давайте по спрощеній процедурі поміняємо презедента, який звів свої комунікації з нарідом до відосіків, де розмовляє з ним нарізками по 5-7 сек (це максимум мозоку бубочки тримати місль в рамках мовного апарату і моторики м"язів обличчя)))
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27.04.2020 10:35 Відповісти
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спортлото.. крутим барабан с бумажками, достаём, читаем фамилию и вуаля... новый глава таможни)) ура))
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27.04.2020 10:32 Відповісти
Процедура уже давно упрощена братом Ермака
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27.04.2020 10:33 Відповісти
Кабмин назначит новых глав таможни и налоговой по упрощенной процедуре: после карантина проведем конкурсный отбор, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 4119
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27.04.2020 10:39 Відповісти
А шо так карантин помешал??? ПреЗЕдент ведь обещал на честных прозрачных конкурсах,,
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27.04.2020 10:33 Відповісти
А хоть один был?

Мендель, Венедиктова, Ермак, Богдан, Тимошенко и т.д. Список можете продолжать сами.
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27.04.2020 10:44 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3130233/jurnalistka_yuliya_mendel_vygrala_konkurs_na_posadu_pressekretarya_zelenskogo_onovleno03.06.19 12:24https://censor.net/ua/news/3130233/jurnalistka_yuliya_mendel_vygrala_konkurs_na_posadu_pressekretarya_zelenskogo_onovleno
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27.04.2020 15:04 Відповісти
Не было никакого конкурса. Они сами себе написали в фейсбуке и не более. На заборе тоже много чего написано. Конкурс объявляется официально через прессу, а для своих в фейсбуке.
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27.04.2020 15:10 Відповісти
А давайте по спрощеній процедурі поміняємо презедента, який звів свої комунікації з нарідом до відосіків, де розмовляє з ним нарізками по 5-7 сек (це максимум мозоку бубочки тримати місль в рамках мовного апарату і моторики м"язів обличчя)))
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27.04.2020 10:35 Відповісти
Точно! Спочатку виріжемо апендицит і гланди, а вже потім будемо дивитись на симптоми та встановлювати діагноз! Саме воно! А т.в.о. до закінчення карантину призначити мізків не вистачає? Чи треба щось вкрасти і потрібні свої люди? А потім вже хай конкурсні призначенці розгрібають і ходять під статтею? Розумно, чо!
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27.04.2020 10:39 Відповісти
а что карантин позволяет забить на законодательство?
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27.04.2020 10:44 Відповісти
таможня это же не санитарная норма, при сем здесь карантин?
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27.04.2020 10:44 Відповісти
Кабмин назначит новых глав таможни и налоговой по упрощенной процедуре: после карантина проведем конкурсный отбор, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 8639
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27.04.2020 10:46 Відповісти
дрим-тим 2
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27.04.2020 10:51 Відповісти
До кінця карантину всі вже забудуть, що хтось обіцяв конкурс.
Якщо конкурс і буде, то, як завжди у зелоха, закритий, і на кого вкаже беня, той і "переможе" в ньому.
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27.04.2020 10:59 Відповісти
зеленые шулеры...
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27.04.2020 11:15 Відповісти
"Кадры нужно раз в год перетрахивать" Бацька Лукашенка. А нам стоит начать перетряску с нынешнего президента из 95 квартала захолустного города.
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27.04.2020 11:25 Відповісти
вирус мешает делать дело с пользой для Украины и ее народа уже сейчас...растаскивать страну по упрощенной процедуре проще...
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27.04.2020 11:48 Відповісти
вот вдумайтесь, зеледрочеры, а для чего так экстренно было увольнять нефедова и верланова, чтобы потом назначать временно, без конкурса неизвестно кого (на самом деле конечно известно и оплачено кого)?? Почему нельзя было их оставить и паралельно запустить новый конкурс? А?? может быть потому что дать возможность пограбить в.о. который будет без контракта и без ответственности за грабеж? А?
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27.04.2020 12:56 Відповісти
Опять лапша для зедебилов! через месяц все забудут ,на это и расчитано. Ермаки уже все получили и поделили.
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27.04.2020 13:41 Відповісти
 
 