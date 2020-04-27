Кабмін призначить нових глав митниці та податкової за спрощеною процедурою: після карантину проведемо конкурсний відбір, - глава Мінфіну Марченко

Кабінет міністрів призначить нових глав Державної податкової та Державної митної служб за спрощеною процедурою, а після закінчення карантину проведе конкурсний відбір, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Найближчим часом буде призначено нового голову податкової, пізніше - і митниці. В умовах карантину діє тимчасово спрощена процедура відбору кандидатів на ці посади", - сказав Марченко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

На його думку, в поточній ситуації - це оптимальний підхід, оскільки йдеться про відомства з тисячами службовців.

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"Після закінчення карантину, як це передбачено законодавством, ми проведемо конкурсний відбір - із залученням експертів і громадськості", - зазначив Марченко.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України дозволив призначення голови і заступника голови Державної податкової служби шляхом укладення контракту про проходження державної служби. Згідно з розпорядженнями від 24 квітня, уряд погодився з пропозицією міністра фінансів Марченка про необхідність призначення на вакантні посади голови та заступника голови Державної податкової служби шляхом укладення контракту про проходження державної служби.

Уряд також визначив першого заступника міністра фінансів Дениса Улютіна уповноваженою особою для проведення співбесіди у встановленому порядку.

Кабмін 24 квітня звільнив з посади керівника Державної митної служби Максима Нефьодова та його заступників, а також голову Державної податкової служби Сергія Верланова.

Т. в. о. голови Держмитниці призначено керівника одного з департаментів Ігоря Муратова, т. в. о. голови податкової - заступника голови служби Михайла Тітарчука.