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Новини Агресія Росії проти України
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ОБСЄ зафіксувала 10 танків, 5 бронемашин, три гаубиці і 770 протитанкових мін найманців РФ на Донбасі, - СЦКК

ОБСЄ зафіксувала 10 танків, 5 бронемашин, три гаубиці і 770 протитанкових мін найманців РФ на Донбасі, - СЦКК

Окупаційні війська РФ продовжують навмисно перешкоджати виконанню представниками СММ ОБСЄ мандата Місії і систематично відмовляють патрулям міжнародної організації в доступі до непідконтрольних уряду України територій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС в Facebook, про це повідомляє українська сторона СЦКК.

Минулого тижня безпілотний літальний апарат Місії дальнього радіусу дії поблизу населеного пункту Греччине Донецької області зафіксував три 122 мм самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика". Також на непідконтрольній уряду України території поза межами районів відведення було помічено 82 мм міномети 2Б9 "Волошка", 10 танків та 5 броньованих бойових машин.

В цей же період в населених пунктах Соснівське, Набережне та Пікузи було виявлено протитанкові міни, які належать незаконним збройним формуванням РФ загальною кількістю 770 штук. Також під час планових польотів над тимчасово окупованою територією БПЛА Місії двічі були обстріляні зі стрілецької зброї.

Також читайте: Найманці РФ знову не пустили патруль ОБСЄ на окуповану частину Донбасу, - СЦКК

Окрім цього, днями на блокпосту біля мосту, що поруч зі Станицею Луганською, озброєні представники окупаційних військ заборонили патрулям Місії прохід до непідконтрольних урядові України районів, посилаючись на карантинні обмеження через "COVID-19ˮ. Подібний інцидент трапився також на блокпосту поблизу населеного пункту Верхньошироківське.

Автор: 

зброя (7535) Донбас (22357) СЦКК (642) найманці рф (2066) операція Об’єднаних сил (6725)


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И сколько это по шкале обеспокоенности?
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27.04.2020 10:35 Відповісти
Ну наконецто прозрели
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27.04.2020 10:40 Відповісти
Озабоченность выразили в письменном виде ? Или только в напечатанном ?
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27.04.2020 10:42 Відповісти
ОБСЄ нічого не виражає, вони лише фіксують.
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27.04.2020 11:04 Відповісти
Обычно наблюдатели ОБСЕ на такие вещи чхать хотели. Просьба к ОБСЕ - Направьте в ОРДЛО наблюдателей с положительным тестом на коронавирус. Чтоб они хоть с пользой для дела чхали.
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27.04.2020 10:47 Відповісти
І дє там наш оманський віслюк зі своїм - "нужно просто перестать стрелять"... знову відведеш наших бійців у голе поле?
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27.04.2020 10:52 Відповісти
Цікаво, як вони міни рахували?
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27.04.2020 11:04 Відповісти
Не этот ли "гумконвой" следует в Киево-Печерскую Лавру?
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27.04.2020 11:11 Відповісти
 
 