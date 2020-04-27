ОБСЄ зафіксувала 10 танків, 5 бронемашин, три гаубиці і 770 протитанкових мін найманців РФ на Донбасі, - СЦКК

Окупаційні війська РФ продовжують навмисно перешкоджати виконанню представниками СММ ОБСЄ мандата Місії і систематично відмовляють патрулям міжнародної організації в доступі до непідконтрольних уряду України територій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС в Facebook, про це повідомляє українська сторона СЦКК.

Минулого тижня безпілотний літальний апарат Місії дальнього радіусу дії поблизу населеного пункту Греччине Донецької області зафіксував три 122 мм самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика". Також на непідконтрольній уряду України території поза межами районів відведення було помічено 82 мм міномети 2Б9 "Волошка", 10 танків та 5 броньованих бойових машин.

В цей же період в населених пунктах Соснівське, Набережне та Пікузи було виявлено протитанкові міни, які належать незаконним збройним формуванням РФ загальною кількістю 770 штук. Також під час планових польотів над тимчасово окупованою територією БПЛА Місії двічі були обстріляні зі стрілецької зброї.

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Окрім цього, днями на блокпосту біля мосту, що поруч зі Станицею Луганською, озброєні представники окупаційних військ заборонили патрулям Місії прохід до непідконтрольних урядові України районів, посилаючись на карантинні обмеження через "COVID-19ˮ. Подібний інцидент трапився також на блокпосту поблизу населеного пункту Верхньошироківське.