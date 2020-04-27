Українці, які сьогодні прибудуть зі США, пройдуть обсервацію або будуть на самоізоляції, - Степанов

Українці, які в понеділок прибудуть зі США, пройдуть обов'язкову обсервацію і самоізоляцію.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, згідно з порядком, ті, хто відмовиться проходити самоізоляцію вдома за умови встановлення в смартфоні додатку "Дія", пройдуть обсервацію в Києві або області.

"У нас є порядок самоізоляції - це коли людина, встановлюючи у себе додаток "Дія", щоб ми могли контролювати, що людина дійсно перебуває в самоізоляції – вона іде на самоізоляцію. Якщо у нього немає такої можливості встановити цей додаток або на його прохання він хоче пройти обсервацію (не за місцем проживання), то у нас визначені місця обсервації - кілька таких місць є в Києві і Київській області. Залежно від того, за яким алгоритмом піде громадянин України, який буде прибувати, ми вже будемо з ним визначатися. ​​Але обов'язково у нас є самоізоляція з певними умовами, в тому числі з встановленням додатка "Дія", - сказав Степанов.

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