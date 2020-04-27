Садовий звернувся до прем'єр-міністра з проханням дозволити відкриття продуктових ринків
Мер Львова Андрій Садовий звернувся до прем'єр-міністра і головного санітарного лікаря України з проханням дозволити продуктовим ринкам працювати або затверджувати рішення про їх відкриття на місцевому рівні.
Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Я звертаюсь до прем’єр-міністра та головного санітарного лікаря України з проханням дозволити продуктовим ринкам працювати або затверджувати рішення про їх відкриття на місцевому рівні. Кожен міський голова дуже добре знає ринки свого міста і чого від них чекати. У Львові від початку карантину були жорсткі правила: порушуєш - закриваємо. Але я б дуже не хотів, щоб через одного-двох порушників страждали мільйони людей", - написав Садовий.
За словами мера Львова, карантин на всіх наклав певні обмеження, але повинна бути можливість "впливати на ці умови, якщо це не суперечить здоровому глузду".
"Я розумію ситуацію, в якій сьогодні опинилися власники продуктових ринків, продавці і фермери. Товари швидко псуються, і часу мало. З іншого боку - покупець, який купує дорогі закордонні товари, не маючи права вибору", - зазначив Садовий.
Будь ласка, зачекайте...
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Да, и самое главное, - больше радуйтесь жизни, дорогой мой!!
А почему не задан вопрос правомочности запрещения ? Почему не возбуждено уголовное дело за узурпацию власти?
https://www.facebook.com/ostakhiv/videos/2974088199303340/
А у нас на рынки по большей части с тех же огородов херсонщины и идут огурцы/помидоры/перцы/редиски итепе
Сдают под Херсоном по десятке, а тутава в Кыйови в так любимых многими борцунами магазинах - от тридцатки тоже самое.
Нормальные огурцы в херсонщине выращивают.