Садовий звернувся до прем'єр-міністра з проханням дозволити відкриття продуктових ринків

Мер Львова Андрій Садовий звернувся до прем'єр-міністра і головного санітарного лікаря України з проханням дозволити продуктовим ринкам працювати або затверджувати рішення про їх відкриття на місцевому рівні.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Я звертаюсь до прем’єр-міністра та головного санітарного лікаря України з проханням дозволити продуктовим ринкам працювати або затверджувати рішення про їх відкриття на місцевому рівні. Кожен міський голова дуже добре знає ринки свого міста і чого від них чекати. У Львові від початку карантину були жорсткі правила: порушуєш - закриваємо. Але я б дуже не хотів, щоб через одного-двох порушників страждали мільйони людей", - написав Садовий.

За словами мера Львова, карантин на всіх наклав певні обмеження, але повинна бути можливість "впливати на ці умови, якщо це не суперечить здоровому глузду".

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"Я розумію ситуацію, в якій сьогодні опинилися власники продуктових ринків, продавці і фермери. Товари швидко псуються, і часу мало. З іншого боку - покупець, який купує дорогі закордонні товари, не маючи права вибору", - зазначив Садовий.