Кабмін підтримує створення ТСК щодо перевірки зловживань на митниці та в податковій упродовж останніх років, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликає правоохоронців розслідувати інформацію про можливі махінації в митній і податковій сферах, а також зазначає, що звільнення глав Митної та Податкової служб пов'язано з поганими показниками надходжень коштів до державного бюджету.

"Уряд вжив таких заходів (звільнення глав відомств. - Ред.), адже робота митниці та податкової – це насамперед питання економічної безпеки країни. Тут не може бути жодних виправдань. Бюджет-2019 показав один із найгірших показників щодо надходжень за останні роки. Ми бачимо, що ситуація в 2020 році не покращилася, і не тільки через коронакризу", - написав Шмигаль на своїй сторінці у Facebook у понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Прем'єр підкреслив, що "ситуація вимагає комплексного підходу, а не просто звільнення топчиновників". "Сама по собі заміна керівництва мало що змінює. Потрібно більш рішуче впроваджувати інституційні зміни. Зараз Кабінет Міністрів перебуває в процесі підбору ефективних команд, які зможуть реалізовувати цю роботу в надскладний час", - розповів глава уряду.

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За його словами, Кабмін також підтримує створення парламентом Тимчасової слідчої комісії щодо перевірки інформації про можливі зловживання у податковій та на митниці за останні роки. "Це і є реальний "аудит держави", який ми готові проводити разом із народними депутатами. Водночас я закликаю правоохоронні органи прозоро провести розслідування інформації щодо можливих махінацій у митній та податковій сферах. І поставити крапку в цьому питанні", - написав Шмигаль.

Як повідомлялося, Кабмін 24 квітня звільнив з посади керівника Державної митної служби Максима Нефьодова та його заступників, а також голову Державної податкової служби Сергія Верланова. Т. в. о. голови Держмитниці призначено керівника одного з департаментів Ігоря Муратова, т. в. о. голови податкової - заступника голови служби Михайла Тітарчука. Того ж дня уряд дозволив призначення глави і заступника глави Державної податкової служби шляхом укладення контракту про проходження державної служби.