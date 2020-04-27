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Новини
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Кабмін підтримує створення ТСК щодо перевірки зловживань на митниці та в податковій упродовж останніх років, - Шмигаль

Кабмін підтримує створення ТСК щодо перевірки зловживань на митниці та в податковій упродовж останніх років, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликає правоохоронців розслідувати інформацію про можливі махінації в митній і податковій сферах, а також зазначає, що звільнення глав Митної та Податкової служб пов'язано з поганими показниками надходжень коштів до державного бюджету.

"Уряд вжив таких заходів (звільнення глав відомств. - Ред.), адже робота митниці та податкової – це насамперед питання економічної безпеки країни. Тут не може бути жодних виправдань. Бюджет-2019 показав один із найгірших показників щодо надходжень за останні роки. Ми бачимо, що ситуація в 2020 році не покращилася, і не тільки через коронакризу", - написав Шмигаль на своїй сторінці у Facebook у понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Прем'єр підкреслив, що "ситуація вимагає комплексного підходу, а не просто звільнення топчиновників". "Сама по собі заміна керівництва мало що змінює. Потрібно більш рішуче впроваджувати інституційні зміни. Зараз Кабінет Міністрів перебуває в процесі підбору ефективних команд, які зможуть реалізовувати цю роботу в надскладний час", - розповів глава уряду.

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За його словами, Кабмін також підтримує створення парламентом Тимчасової слідчої комісії щодо перевірки інформації про можливі зловживання у податковій та на митниці за останні роки. "Це і є реальний "аудит держави", який ми готові проводити разом із народними депутатами. Водночас я закликаю правоохоронні органи прозоро провести розслідування інформації щодо можливих махінацій у митній та податковій сферах. І поставити крапку в цьому питанні", - написав Шмигаль.

Як повідомлялося, Кабмін 24 квітня звільнив з посади керівника Державної митної служби Максима Нефьодова та його заступників, а також голову Державної податкової служби Сергія Верланова. Т. в. о. голови Держмитниці призначено керівника одного з департаментів Ігоря Муратова, т. в. о. голови податкової - заступника голови служби Михайла Тітарчука. Того ж дня уряд дозволив призначення глави і заступника глави Державної податкової служби шляхом укладення контракту про проходження державної служби.

Кабмін підтримує створення ТСК щодо перевірки зловживань на митниці та в податковій упродовж останніх років, - Шмигаль 01

Автор: 

ТСК (376) Держприкордонслужба ДПСУ (6142) Нефьодов Максим (383) Верланов Сергій (153) Державна митна служба (663) Шмигаль Денис (4648)


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Топ коментарі
+7


https://twitter.com/Vika_Ruda

https://twitter.com/Vika_Ruda Кабмин поддерживает создание ВСК по проверке злоупотреблений на таможне и в налоговой за последние годы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7834 Вікторія Мірошніченко

https://twitter.com/Vika_Ruda @Vika_Ruda

·https://twitter.com/Vika_Ruda/status/1254515619472510976 11 ч

Знаєте навіщо у виборців Зеленського на одну звивину більше ніж у коняки?

Щоб коли підлогу миють, воду з відра не пили.
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27.04.2020 11:03 Відповісти
+3
Года не прошло, как зекоМанда поставила эти тела на посады.
Просадка надходжень пошла. Как и следовало.
Почему сейчас? Я думаю, в кризис основные контрабандисты поставили проекты на паузы и дали возможность зекоМанде запилить новый видос.
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27.04.2020 11:07 Відповісти
+3
При Пороху грабували, при Зе - "плохо работалі".
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27.04.2020 11:09 Відповісти
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https://twitter.com/Vika_Ruda

https://twitter.com/Vika_Ruda Кабмин поддерживает создание ВСК по проверке злоупотреблений на таможне и в налоговой за последние годы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7834 Вікторія Мірошніченко

https://twitter.com/Vika_Ruda @Vika_Ruda

·https://twitter.com/Vika_Ruda/status/1254515619472510976 11 ч

Знаєте навіщо у виборців Зеленського на одну звивину більше ніж у коняки?

Щоб коли підлогу миють, воду з відра не пили.
показати весь коментар
27.04.2020 11:03 Відповісти
Года не прошло, как зекоМанда поставила эти тела на посады.
Просадка надходжень пошла. Как и следовало.
Почему сейчас? Я думаю, в кризис основные контрабандисты поставили проекты на паузы и дали возможность зекоМанде запилить новый видос.
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27.04.2020 11:07 Відповісти
так если нет контрабанды - поступления должны расти, так у зеленых вроде предсказывалось - нет контрабанды - плюс куча бабла, а вона как вышло
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27.04.2020 11:15 Відповісти
До кризиса она была, но её "побороли".
А в кризис снизилась. Так понятно?
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27.04.2020 11:58 Відповісти
ниче не понтно, бабки где, ещё один бюджет где?
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27.04.2020 12:17 Відповісти
Ну ... местонахождение бабок точно известно только электорату зеленского (зебилам).
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27.04.2020 12:23 Відповісти
При Пороху грабували, при Зе - "плохо работалі".
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27.04.2020 11:09 Відповісти
опять "ещё один бюджет" куда-то пропал
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27.04.2020 11:14 Відповісти
а может нет никаких там вселенских злоупотреблений, а вы просто задушили всех налогами? собирать можно когда клиенты жирные, а вам им нечего предложить, как только начнете их щипать вообще ни с чем останетесь, что собственно и происходит
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27.04.2020 11:13 Відповісти
... по проверке злоупотреблений на таможне и в налоговой за последние годы.... или за последний год?
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27.04.2020 11:13 Відповісти
Там проклятое место. Кто бы не пришел, будет злоупотреблять.Уж много там кормится "сирот".
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27.04.2020 11:15 Відповісти
 
 