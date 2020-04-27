11 співробітників Держприкордонслужби хворіють на COVID-19, ще близько трьох сотень під наглядом лікарів

На цей момент під контролем медиків перебувають майже три сотні прикордонників, які контактували з хворими. Більшість контактних осіб - на самоізоляції, інші ізольовані в підрозділах або обсерваторах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Станом на 27 квітня 2020 року 11 представників Державної прикордонної служби України – військовослужбовців та працівників – мають лабораторно підтверджений діагноз COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Підрозділи охорони здоров'я Держприкордонслужби здійснюють постійний контроль над лікуванням хворих, визначають коло контактних осіб, відстежують стан їхнього здоров'я, за необхідності проводять експрес-тести або ПЛР-діагностику на наявність захворювання.

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На цей момент під контролем медиків перебувають майже три сотні прикордонників, які контактували з хворими. Більшість контактних осіб - на самоізоляції, інші ізольовані в підрозділах або обсерваторах.