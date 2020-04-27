За напад на поліцейського заступнику Кличка Слончаку загрожує до 5 років ув'язнення, розпочато досудове розслідування

Слідчі столичної поліції почали досудове розслідування щодо чиновника, який вдарив поліцейського. За вчинення протиправних дій затриманому загрожує до п'яти років ув'язнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Києва.

Як повідомляється, вчора до чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення від патрульного поліцейського про те, що під час виконання службових обов’язків його вдарив невідомий чоловік. На виклик прибула слідчо-оперативна група районного управління поліції для встановлення всіх обставин події.

З’ясувалося, що у ході відпрацювання території району патрульні поліцейські зупинили автомобіль, оскільки водійка не ввімкнула фари у темну пору доби. Під час спілкування патрульні запідозрили, що жінка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, однак від проходження тесту на драгері вона відмовилася. Поліцейські склали на правопорушницю адміністративний протокол за ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступника голови КМДА Слончака затримали за напад на поліцейського в Києві. Кличко заявив, що вже ухвалив рішення щодо свого заступника. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як наголошується, під час оформлення адмінматеріалів із машини вийшов нетверезий пасажир, який агресивно поводився та після неодноразових зауважень почав погрожувати патрульному і вдарив його. Як з’ясувалося пізніше, зловмисник - заступник голови Київської міської державної адміністрації.

Правоохоронця доставили до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до п’яти років ув’язнення.

Як повідомлялося раніше, поліція зупинила Mercedes у Києві за незначне порушення ПДР, але ситуація перейшла в конфлікт із бійкою і затриманням. За кермом була депутатка Київради Костенко, а пасажиром, який вдарив поліцейського, виявився заступник голови КМДА Слончак. Сьогодні мер Києва Віталій Кличко заявив, що вже ухвалив рішення щодо свого заступника.