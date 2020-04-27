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Новини Будні поліції
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За напад на поліцейського заступнику Кличка Слончаку загрожує до 5 років ув'язнення, розпочато досудове розслідування

За напад на поліцейського заступнику Кличка Слончаку загрожує до 5 років ув'язнення, розпочато досудове розслідування

Слідчі столичної поліції почали досудове розслідування щодо чиновника, який вдарив поліцейського. За вчинення протиправних дій затриманому загрожує до п'яти років ув'язнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Києва.

Як повідомляється, вчора до чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення від патрульного поліцейського про те, що під час виконання службових обов’язків його вдарив невідомий чоловік. На виклик прибула слідчо-оперативна група районного управління поліції для встановлення всіх обставин події.

З’ясувалося, що у ході відпрацювання території району патрульні поліцейські зупинили автомобіль, оскільки водійка не ввімкнула фари у темну пору доби. Під час спілкування патрульні запідозрили, що жінка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, однак від проходження тесту на драгері вона відмовилася. Поліцейські склали на правопорушницю адміністративний протокол за ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступника голови КМДА Слончака затримали за напад на поліцейського в Києві. Кличко заявив, що вже ухвалив рішення щодо свого заступника. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як наголошується, під час оформлення адмінматеріалів із машини вийшов нетверезий пасажир, який агресивно поводився та після неодноразових зауважень почав погрожувати патрульному і вдарив його. Як з’ясувалося пізніше, зловмисник - заступник голови Київської міської державної адміністрації.

Правоохоронця доставили до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до п’яти років ув’язнення.

Як повідомлялося раніше, поліція зупинила Mercedes у Києві за незначне порушення ПДР, але ситуація перейшла в конфлікт із бійкою і затриманням. За кермом була депутатка Київради Костенко, а пасажиром, який вдарив поліцейського, виявився заступник голови КМДА Слончак. Сьогодні мер Києва Віталій Кличко заявив, що вже ухвалив рішення щодо свого заступника.

Автор: 

Нацполіція (15276) Слончак Володимир (15)


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Топ коментарі
+12
Ничего ему не грозит
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27.04.2020 11:18 Відповісти
+10
Виновата, пусть наказьівают.
Но ПОЧЕМУ-ТО о заме Кличко полиция сразу же раскричалась, а о помошнике зе-депутата Тищенко, которьій мьілится в мерьі Киева, полньій молчок.
А это пьяное тело "минировало" Александровскую больницу, пациентов и врачей которой пришлось эвакуировать.
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27.04.2020 11:24 Відповісти
+6
В милиции, полиции не служил , не могу ответить на Ваш вопрос. Но то , что этот чиновник вел себя неадекватно и мог ударить полицейского - верю.
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27.04.2020 11:30 Відповісти
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Ничего ему не грозит
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27.04.2020 11:18 Відповісти
ну, с хлебной должности вылетел как пробка. и повод же ж не какие-то там недоказанные коррупционные действия, а вполне конкретное рукоприкладство, зафиксированное на видео. Так что 15 лет карьеры в КГГА - коту под хвост. Кто ж его, кроме друзяк или за немалое бабло, теперь возьмёт в команду, раз уже известно, что пьёт и на ментов по синьке лезет, создавая плохую картинку для любого патрона - а друзяки не каждый год при власти и не каждый год на общественность плевать...
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28.04.2020 01:02 Відповісти
343-ю йому до купи не забудьте...
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27.04.2020 11:18 Відповісти
на шконку петушару!
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27.04.2020 12:20 Відповісти
Ну на шконку навряд.. раніше не судимий, позитивно характеризується, зараз купа утриманців з'явиться, ще якість заохочення і т.п. У нас раніше не судимих, за вперше вчинені легкі чи середньої тяжкості злочини не саджають до в'язниці. І питання навіть не в тому хто він. Така практика.
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27.04.2020 12:23 Відповісти
Что-то мне подсказывает , что срок он не получит, дай Бог мне ошибаться.
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27.04.2020 11:19 Відповісти
а много ментов приговорили за подобное или гораздо хуже деяния, которые они совершают каждый день?
Погоны дают минус 5 лет тюрьмы по умолчанию, да?
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27.04.2020 11:25 Відповісти
В милиции, полиции не служил , не могу ответить на Ваш вопрос. Но то , что этот чиновник вел себя неадекватно и мог ударить полицейского - верю.
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27.04.2020 11:30 Відповісти
Виновата, пусть наказьівают.
Но ПОЧЕМУ-ТО о заме Кличко полиция сразу же раскричалась, а о помошнике зе-депутата Тищенко, которьій мьілится в мерьі Киева, полньій молчок.
А это пьяное тело "минировало" Александровскую больницу, пациентов и врачей которой пришлось эвакуировать.
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27.04.2020 11:24 Відповісти
* виноват, пусть наказьівают
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27.04.2020 11:25 Відповісти
"Жена Цезаря - вне подозрений!...".
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27.04.2020 11:28 Відповісти
Пусть Тищено идет. Это здорово! За этого Мудака проголосует 0,1% его родственников. Зато больше нос показывать не будет!!!
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27.04.2020 11:34 Відповісти
Да пусть идет...
Но очевидно вьіпячивание неблаговидньіх поступков одних и покрьівательство преступлений других.
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27.04.2020 11:36 Відповісти
Напомнило анекдот : Выбори (неважно куда)- после оглашения результатов ( за чела проголосовало 3 человека) жена бьёт мужа по лицу и кричит " Я так и знала что у тебя есть любовница"! Так и с Коляном-котлетой!
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27.04.2020 11:48 Відповісти
Пора начинать сажать. Да и за отказ освидетельствования на алкоголь автоматически записывать-был пян(Ая).
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27.04.2020 11:25 Відповісти
пора расстреливать уже как товарищ Сралин....
десятками тысяч...
комсомолец 70-х....
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27.04.2020 11:28 Відповісти
По твоему бить полицейского на службе можно и сдавать тэст на алкоголь только своему врачу,у тебя видать писок сильно в пушку любитель Сталина.
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27.04.2020 11:41 Відповісти
Це полiтичнi репресii i незаконне обмеження суверенных прав феодала. Слончаку волю.
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27.04.2020 11:26 Відповісти
Этот инциндент еще раз подтверждает, что пора уже разъединить две должности: мэра и главы КМДА.
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27.04.2020 11:26 Відповісти
почему подтверждает?
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27.04.2020 11:45 Відповісти
шоу-бізнес пора відокремити від президентства
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27.04.2020 11:56 Відповісти
Хоть рассмешили. Вот только полицейских жалко, везде им попадает.
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27.04.2020 11:27 Відповісти
Місцеві князьки "від жиру" дуріють, дозволяючи собі в такий тяжкий період для країни різного роду п"янки та гулянки.
Натомість, з 28.04.2020 р. в країні запроваджується жорсткий фіннсовий моніторинг щодо переказів коштів. Зазначені заходи надають право банкам блокувати банківські картки і т.д. Пандемія нанесла нещівного удару по дрібному та середньому підприємництву, який вже другий місяць практично не працює.
Краще б чиновники думали, як послабити такі жорсткі фінансові заходи для підприємництва, яке потерпає від економічної скрути, бо зватра вони ( чиновники ) не матимуть коштів, щоб заправити свої дорогі авто пальним та на різного роду розваги.
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27.04.2020 11:30 Відповісти
Ногу надо было прострелить.
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27.04.2020 11:30 Відповісти
Кличку надо его взять в спаринг и немного надавать, что бы немного мозги повернуть, а так ПАНТЫ.
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27.04.2020 11:31 Відповісти
Угроза или насилие в отношении работника этого правоохранительного органа? Боже упаси...

За напад на поліцейського заступнику Кличка Слончаку загрожує до 5 років ув'язнення, розпочато досудове розслідування - Цензор.НЕТ 4481
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27.04.2020 11:32 Відповісти
да там везде не панькаются - за невыполнение команд полицейского и неадекватное поведение - электрошокером просто сразу. За угрозу насилия к полицейскому - просто стрельба на поражение. в любом штате.
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28.04.2020 01:07 Відповісти
Один зам на взятке погорел, другая пьянь полицейских бьет. Вывод один - рыба гниет с головы! А голова у нас боксерская!!!!! Замы или подставляют шефа или кадровая политика боксера равна его мировозрению в подборе кадров. Делайте выводы, киевляне!
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27.04.2020 11:32 Відповісти
Єрмак продає посади! Де вирок? Де посадки? Де хоча б відсторонення?
Ви п'яними виходками дрібних чинуш не заболтаєте мародьорство з продажем засобів захисту та розпродаж посад в оточенні шаурмена!
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27.04.2020 11:59 Відповісти
Сейчас нам здесь расскажут что он 100ый зебил ,потому что только тот кто голосовал за землю может себя так вести,а с другого лагеря понесется что он порохобот и так почти под каждой новостью.Иногда и хочется подискутировать с людьми на разные темы,но ты автоматически становишься или зеле,юле,порохоботом в зависимости от полит взглядов оппонента)))
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27.04.2020 11:32 Відповісти
Отстаивай свои взгляды.
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27.04.2020 11:35 Відповісти
Посилай ВСІХ!!))
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27.04.2020 11:38 Відповісти
Не удивительно что такие руководители превратили Киев в хутор
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27.04.2020 11:38 Відповісти
а можно конкретные примеры на местности - где Киев был лет 6 назад мегаполисом, а теперь стал хутором?
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27.04.2020 11:48 Відповісти
Угу. Свято верю ментам. Для иллюстрации два фото месячной давности, когда "Полицейской разбили нос в маршрутке в Киеве: выяснились скандальные детали об обидчике"

На первом фото - избитый "обидчик" и "избитаая" полицейский :
https://i.obozrevatel.com/gallery/2020/3/8/454.jpg
На втором фото - та же полицейский уже с расцарапанным носом:
https://i.obozrevatel.com/gallery/2020/3/8/565656.jpg
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27.04.2020 11:41 Відповісти
Вся чиновнича мерзота завжди веде себе по хамські при любій ситуації. Бо вони себе вважають ХОЗЯЄВАМИ, а народ лохами. Звільнення зроботи -це найменше,що повинно бути.
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27.04.2020 11:54 Відповісти
Ну вот мы и проверим как там с посадками весенними - саженец привезли тестовый - ожидает посадки в обезьяннике. Посмотрим какие из Зе-команды садоводы.
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27.04.2020 12:20 Відповісти
Уж точно не посадят, так пожурят и отпустят. А зря, дурной пример заразителен. Место ему на нарах, возомнил себя небожителем.
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27.04.2020 13:01 Відповісти
 
 