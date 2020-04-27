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Новини Коронавірус і карантин
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Понад 6 тис. хворих на COVID-19 виявлено за добу в Росії, загальна кількість інфікованих перевищила 87 тисяч

Понад 6 тис. хворих на COVID-19 виявлено за добу в Росії, загальна кількість інфікованих перевищила 87 тисяч

У Росії за добу виявлено 6 198 нових випадків захворювання на коронавірус у 84 регіонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

У 43,4% нових пацієнтів немає клінічних проявів хвороби. Загальна кількість хворих у Росії досягла 87 147.

Одужали за добу 579 осіб, за весь період з хворобу побороли вже 7 346 пацієнтів. Померли 50 осіб, загальна кількість загиблих від ускладнень досягла 794.

Також читайте: Майже 900 російських військових заражені COVID-19

Автор: 

карантин (18172) росія (66080) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
ну прямо така сумна новина))) нехай ще заберуть нах своїх попів і всі до кабзона дружна в ряд!
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27.04.2020 11:39 Відповісти
+7
Статистика и цифры на россии сродни китайским- сколько партия скажет. Спросите у жителей замкадья что такое тест,уверен они очень удивятся. Так что можно писать хоть милион тестов в день
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27.04.2020 12:15 Відповісти
+6
обогнали Китай...
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27.04.2020 11:33 Відповісти
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обогнали Китай...
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27.04.2020 11:33 Відповісти
На 9 место вышли,молодцы конечно,но америку надо нагнать или войти в тройку хотябы
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27.04.2020 11:47 Відповісти
Омерику абязательна сделают! К 9 мая Днюхе Бабеды выйдут на первое место!!! Можемпафтарить!!!!
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27.04.2020 12:15 Відповісти
Значит у нас где-то тысяч 30. Когда будем делать больше тестов, узнаем точнее.
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27.04.2020 11:35 Відповісти
В РФ в сутки делают 65 тыс. тестов. В Украине до 3 тыс. в сутки...
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27.04.2020 12:01 Відповісти
Статистика и цифры на россии сродни китайским- сколько партия скажет. Спросите у жителей замкадья что такое тест,уверен они очень удивятся. Так что можно писать хоть милион тестов в день
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27.04.2020 12:15 Відповісти
у них за добу +66 загиблих, у нас +8.
Це теж тести винуваті?
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27.04.2020 12:15 Відповісти
В РФ +47, в Украине +11 умерших от коронавируса.
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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27.04.2020 12:33 Відповісти
ой ну сьогодні трохи краще для них, але у нас 110 у критичному стані, а у них - 2300.
Не помітив?
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27.04.2020 13:01 Відповісти
ну прямо така сумна новина))) нехай ще заберуть нах своїх попів і всі до кабзона дружна в ряд!
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27.04.2020 11:39 Відповісти
Что то слово инфицированные не впечатляет.потери врага интересуют.цифирька щось маловата...пару ноликов бы к ней.для сурьезности.
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27.04.2020 11:44 Відповісти
не останавливаться на достигнутом! организовать стахановское движение в регионах по заболеваемости и смертности! догнать и перегнать америку, как дидызаващали! хоть в чём-то )
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27.04.2020 11:46 Відповісти
Пока почетное 9-е место в Мире, но темпы роста в топ 10 самые высокие и дают надежду надеяться на скорое вхождение в первую пятерку.
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27.04.2020 11:52 Відповісти
По смертям пока на двадцатом месте.
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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27.04.2020 12:05 Відповісти
afrikanskije strani tam lideri.Mozno podumat sto tam medicina luce vsex
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27.04.2020 12:18 Відповісти
Так там все по разному статистику ведут. Вирус один и тот же, но у одних 2% летельность, у других 20%.
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27.04.2020 12:21 Відповісти
В Москве, основном рассаднике страны, смертность с начала года на 5% меньше чем за тот же период прошлого года. Вот вам и страшная эпидемия.
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27.04.2020 13:25 Відповісти
Печалька для москалів - за добу у них майже стільки, скільки у нас всього
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27.04.2020 11:58 Відповісти
проте кремлєботи тут опи рвуть щоб знімали карантин, а то бач у нас при нашому зубожінні результати виявились кращими за їхню свєрхдержавність
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27.04.2020 12:17 Відповісти
V raske pik smertnosti dolzno bit za nedeliu ili dve.Togda tysiacimi v den,konecno vriatly oni dast realnyje cifry.I im pomogat nikto nebudet ,poskolku u nix mire net druzej krome goladrancev kak sirija ili venesuela
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27.04.2020 12:07 Відповісти
Горіть у пеклі москалі
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27.04.2020 12:57 Відповісти
Зачем цензор постит каждый день данные по рашке?Нахрена нам сдались эти ублюдки вообще?
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27.04.2020 14:23 Відповісти
Из Китая всё таки решили вывозить украинцев. Это победа.
Выбрали отличный город - из Шанхая. Прибл. дата вылета 5-9 мая. Почему Шанхай - загадка.
Ну предположим в Шанхае больше украинцев , чем в Пекине , Шенчжене , Гуанчжоу и тд. Или специально выбрали максимально дальнее расстояние для полёта ? Всего прибл. 1000 км от Пекина. Цены для украинцев почти шара 500-800$! При обычный средней цене 350$ из Пекина , Шанхай потолок 500$ эконом. Ну ещё решили наварится власти на народе. Никто не сомневался. Не знаю насколько много украинцев согласится на это мега выгодное предложение. Работы почти нет. Все сидят доедая сухари дома. Если есть где жить конечно. Посольство всегда смело отморозится от проблем нищебродов. У кого нет несчастных 100-200 юаней в сутки на отель без питания. Горячая линия для украинцев ? Нет не слышали! Это когда или занято , или никто не берёт трубку.

Счастливые украинцы на форумах конечно всячески будут обсырать вылетевших из Китая. Крича фразами - какого хр. опять нашару вывозят. Опять на наши налоги тд. Не сомневаюсь что так и будет.
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27.04.2020 15:21 Відповісти
 
 