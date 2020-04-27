Понад 6 тис. хворих на COVID-19 виявлено за добу в Росії, загальна кількість інфікованих перевищила 87 тисяч

У Росії за добу виявлено 6 198 нових випадків захворювання на коронавірус у 84 регіонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

У 43,4% нових пацієнтів немає клінічних проявів хвороби. Загальна кількість хворих у Росії досягла 87 147.

Одужали за добу 579 осіб, за весь період з хворобу побороли вже 7 346 пацієнтів. Померли 50 осіб, загальна кількість загиблих від ускладнень досягла 794.

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