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Понад 6 тис. хворих на COVID-19 виявлено за добу в Росії, загальна кількість інфікованих перевищила 87 тисяч
У Росії за добу виявлено 6 198 нових випадків захворювання на коронавірус у 84 регіонах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
У 43,4% нових пацієнтів немає клінічних проявів хвороби. Загальна кількість хворих у Росії досягла 87 147.
Одужали за добу 579 осіб, за весь період з хворобу побороли вже 7 346 пацієнтів. Померли 50 осіб, загальна кількість загиблих від ускладнень досягла 794.
Топ коментарі
+9 Валерій Atman
показати весь коментар27.04.2020 11:39 Відповісти Посилання
+7 Anatoliy A #437998
показати весь коментар27.04.2020 12:15 Відповісти Посилання
+6 des_104
показати весь коментар27.04.2020 11:33 Відповісти Посилання
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Це теж тести винуваті?
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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https://www.worldometers.info/coronavirus/
Выбрали отличный город - из Шанхая. Прибл. дата вылета 5-9 мая. Почему Шанхай - загадка.
Ну предположим в Шанхае больше украинцев , чем в Пекине , Шенчжене , Гуанчжоу и тд. Или специально выбрали максимально дальнее расстояние для полёта ? Всего прибл. 1000 км от Пекина. Цены для украинцев почти шара 500-800$! При обычный средней цене 350$ из Пекина , Шанхай потолок 500$ эконом. Ну ещё решили наварится власти на народе. Никто не сомневался. Не знаю насколько много украинцев согласится на это мега выгодное предложение. Работы почти нет. Все сидят доедая сухари дома. Если есть где жить конечно. Посольство всегда смело отморозится от проблем нищебродов. У кого нет несчастных 100-200 юаней в сутки на отель без питания. Горячая линия для украинцев ? Нет не слышали! Это когда или занято , или никто не берёт трубку.
Счастливые украинцы на форумах конечно всячески будут обсырать вылетевших из Китая. Крича фразами - какого хр. опять нашару вывозят. Опять на наши налоги тд. Не сомневаюсь что так и будет.