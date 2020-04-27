Під час призначення глав митниці і податкової важливо дотримуватися чесних, конкурентних процедур, - спільна заява США та ЄС

Під час призначення в Кабінет міністрів України високопоставлених осіб у митній і податковій службах важливо дотримуватися чесних, конкурентних процедур, заснованих на заслугах, і не ризикувати довготривалими реформами.

Про це заявили посольства США і ЄС в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"ЄС і США пильно слідкують за призначеннями у Кабінет міністрів України високопосадовців у митній та податковій службах. Важливо дотримуватися чесних, конкурентних процедур, що ґрунтуються на заслугах, та не ризикувати довготривалими реформами, що їх підтримують міжнародні партнери", - йдеться в повідомленні, опублікованому в понеділок посольством США в Україні та Представництвом ЄС в Україні.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України дозволив призначення голови і заступника голови Державної податкової служби шляхом укладення контракту про проходження державної служби. Згідно з розпорядженнями від 24 квітня, уряд погодився з пропозицією міністра фінансів Марченка про необхідність призначення на вакантні посади голови та заступника голови Державної податкової служби шляхом укладення контракту про проходження державної служби.

Уряд також визначив першого заступника міністра фінансів Дениса Улютіна уповноваженою особою для проведення співбесіди у встановленому порядку.

Кабмін 24 квітня звільнив з посади керівника Державної митної служби Максима Нефьодова та його заступників, а також голову Державної податкової служби Сергія Верланова.

Т. в. о. голови Держмитниці призначено керівника одного з департаментів Ігоря Муратова, т. в. о. голови податкової - заступника голови служби Михайла Тітарчука.