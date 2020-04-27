Під час призначення глав митниці і податкової важливо дотримуватися чесних, конкурентних процедур, - спільна заява США та ЄС
Під час призначення в Кабінет міністрів України високопоставлених осіб у митній і податковій службах важливо дотримуватися чесних, конкурентних процедур, заснованих на заслугах, і не ризикувати довготривалими реформами.
Про це заявили посольства США і ЄС в Україні, передає Цензор.НЕТ.
"ЄС і США пильно слідкують за призначеннями у Кабінет міністрів України високопосадовців у митній та податковій службах. Важливо дотримуватися чесних, конкурентних процедур, що ґрунтуються на заслугах, та не ризикувати довготривалими реформами, що їх підтримують міжнародні партнери", - йдеться в повідомленні, опублікованому в понеділок посольством США в Україні та Представництвом ЄС в Україні.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України дозволив призначення голови і заступника голови Державної податкової служби шляхом укладення контракту про проходження державної служби. Згідно з розпорядженнями від 24 квітня, уряд погодився з пропозицією міністра фінансів Марченка про необхідність призначення на вакантні посади голови та заступника голови Державної податкової служби шляхом укладення контракту про проходження державної служби.
Уряд також визначив першого заступника міністра фінансів Дениса Улютіна уповноваженою особою для проведення співбесіди у встановленому порядку.
Кабмін 24 квітня звільнив з посади керівника Державної митної служби Максима Нефьодова та його заступників, а також голову Державної податкової служби Сергія Верланова.
Т. в. о. голови Держмитниці призначено керівника одного з департаментів Ігоря Муратова, т. в. о. голови податкової - заступника голови служби Михайла Тітарчука.
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«Плівки Єрмака» поповнилися черговим відеозаписом, фігурантом якого є брат глави Офісу Зеленського Андрія Єрмака Денис. Новий запис розповідає про «легальний» заробіток Єрмака-молодшого
у сфері купівлі науково-дослідних проектів в Національному інституті стратегічних досліджень та подальшого їх продажу кандидатам на державні посади.
Нове відео з'явилося сьогодні, 27 квітня, в Telegram-каналі «д'Ермак». Зауважимо, що згаданий інститут стратегічних досліджень - науково-дослідна установа, підпорядкована
президентові України, а юридично вона перебуває у структурі Державного управління справами.
Таким чином він заробляє на тих, кого прилаштувати на роботу не може. Звичайний бізнес проект… Розробляє інститут стратегічних досліджень, який підпорядкований Державному
управлінню справами. Там таким торгують не перший рік. Денис Єрмак, купує удвічі дешевше, а потім продає утричі дорожче, - йдеться у підписі до відео.
Свобода
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"А свинка слушает, да жрёт".
Рішення уряду призначити керівників податкової та митної служб без проведення конкурсу на ці посади навіюють думки про повернення Віктора Януковича, заявив в ефірі "Прямого" директор Інституту світової політики Євген Магда.
"Справа не в тому, як звільнили Верланова і Нефьодова. До речі, це дуже хороший урок для всіх технократів у білих пальто. Їх просто використали й викинули. І коли уряд в суботу оголошує конкурс на посаду керівника податкової служби, який триватиме менше ніж 60 годин, а в неділю говорять, що можна призначати керівника і без конкурсу, то жарти щодо того, а чи не повернеться Янукович на посаду президента, видаються цілком обґрунтованими", - сказав експерт.
"Це все шито білими нитками, і зрозуміло, що ніхто не збирається проводити чесні конкурси за таких умов. І ніхто не збирався їх робити. Саме тому зняли Варланова і Нефьодова. Тут є спроба призначити своїх людей на ці фінансові потоки і продовжувати красти гроші в нашій державі так само, як робили всі попередні уряди. Саме тому, все що зараз відбувається - це розворот не до того, яким чином ми намагалися змінити країну, і монобільшість стверджувала, що буде змінювати країну, а до "старих добрих способів" ще за часів Януковича, котрим доять ці напрямки для того, щоб зібрати гроші на місцеві вибори", - сказала Рудик.
https://prm.ua/nihto-ne-zbiravsya-provoditi-chesni-konkursi-nardep-pro-priznachennya-goliv-podatkovoyi-ta-mitnoyi-sluzhb/