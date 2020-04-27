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Під час призначення глав митниці і податкової важливо дотримуватися чесних, конкурентних процедур, - спільна заява США та ЄС

Під час призначення глав митниці і податкової важливо дотримуватися чесних, конкурентних процедур, - спільна заява США та ЄС

Під час призначення в Кабінет міністрів України високопоставлених осіб у митній і податковій службах важливо дотримуватися чесних, конкурентних процедур, заснованих на заслугах, і не ризикувати довготривалими реформами.

Про це заявили посольства США і ЄС в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"ЄС і США пильно слідкують за призначеннями у Кабінет міністрів України високопосадовців у митній та податковій службах. Важливо дотримуватися чесних, конкурентних процедур, що ґрунтуються на заслугах, та не ризикувати довготривалими реформами, що їх підтримують міжнародні партнери", - йдеться в повідомленні, опублікованому в понеділок посольством США в Україні та Представництвом ЄС в Україні.

Також читайте: Кабмін призначить нових глав митниці та податкової за спрощеною процедурою: після карантину проведемо конкурсний відбір, - глава Мінфіну Марченко

Під час призначення глав митниці і податкової важливо дотримуватися чесних, конкурентних процедур, - спільна заява США та ЄС 01

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України дозволив призначення голови і заступника голови Державної податкової служби шляхом укладення контракту про проходження державної служби. Згідно з розпорядженнями від 24 квітня, уряд погодився з пропозицією міністра фінансів Марченка про необхідність призначення на вакантні посади голови та заступника голови Державної податкової служби шляхом укладення контракту про проходження державної служби.

Уряд також визначив першого заступника міністра фінансів Дениса Улютіна уповноваженою особою для проведення співбесіди у встановленому порядку.

Кабмін 24 квітня звільнив з посади керівника Державної митної служби Максима Нефьодова та його заступників, а також голову Державної податкової служби Сергія Верланова.

Т. в. о. голови Держмитниці призначено керівника одного з департаментів Ігоря Муратова, т. в. о. голови податкової - заступника голови служби Михайла Тітарчука.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6142) призначення (2301) США (23417) Євросоюз (13666) Державна митна служба (663)


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Топ коментарі
+15
У Дермака честные и конкурентные цены!
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27.04.2020 11:33 Відповісти
+14
Не смішіть Єрмака, бо лусне від реготу... Разом з вбитим братом
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27.04.2020 11:38 Відповісти
+14
При назначении глав таможни и налоговой важно придерживаться честных, конкурентных процедур, - совместное заявление США и ЕС - Цензор.НЕТ 5675
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27.04.2020 11:40 Відповісти
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Та шо ж такое, токо с коррупцией справжню борьбу начинаешь - и тут на тебе, сразу тупые американцы мешают.
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27.04.2020 11:33 Відповісти
дело в том, шо у главЗебила сложились, не будем уточнять почему, великолепные отношения с культиватором рыжей белки на башке... и теперь про Украину знает вся Америка. И Америка теперь не может не следить за назначениями борцунов с коррупцией...
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27.04.2020 11:47 Відповісти
У Дермака честные и конкурентные цены!
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27.04.2020 11:33 Відповісти
Під час призначення глав митниці і податкової важливо дотримуватися чесних, конкурентних процедур, - спільна заява США та ЄС - Цензор.НЕТ 7984
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27.04.2020 12:05 Відповісти
Конкурентную процедуру отката за должность определяет Андрей Ермак с подачи своего брата Дениса Ермака
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27.04.2020 11:35 Відповісти
Не смішіть Єрмака, бо лусне від реготу... Разом з вбитим братом
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27.04.2020 11:38 Відповісти
«Плівки Єрмака» розкривають, як брат глави офісу Зеленського заробляє на схемах із науково-дослідницькими проектами"

«Плівки Єрмака» поповнилися черговим відеозаписом, фігурантом якого є брат глави Офісу Зеленського Андрія Єрмака Денис. Новий запис розповідає про «легальний» заробіток Єрмака-молодшого

у сфері купівлі науково-дослідних проектів в Національному інституті стратегічних досліджень та подальшого їх продажу кандидатам на державні посади.

Нове відео з'явилося сьогодні, 27 квітня, в Telegram-каналі «д'Ермак». Зауважимо, що згаданий інститут стратегічних досліджень - науково-дослідна установа, підпорядкована

президентові України, а юридично вона перебуває у структурі Державного управління справами.

Таким чином він заробляє на тих, кого прилаштувати на роботу не може. Звичайний бізнес проект… Розробляє інститут стратегічних досліджень, який підпорядкований Державному

управлінню справами. Там таким торгують не перший рік. Денис Єрмак, купує удвічі дешевше, а потім продає утричі дорожче, - йдеться у підписі до відео.
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27.04.2020 11:38 Відповісти
Ната, дякую Вам за https://censor.net/comments/locate/2008573/01921222-0ada-72cb-bc87-************
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27.04.2020 12:53 Відповісти
😏
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27.04.2020 16:36 Відповісти
Агресивна особа.Знадобилося заспокійливе.
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27.04.2020 16:39 Відповісти
і не з першого разу допомогло
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27.04.2020 16:55 Відповісти
С чиновниками Украины и всех, кто дерибанит и ворует бюджет нужна статья УК и АК о конфискации у всех членов семьи и близких родственников, включая друзей.
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27.04.2020 11:40 Відповісти
При назначении глав таможни и налоговой важно придерживаться честных, конкурентных процедур, - совместное заявление США и ЕС - Цензор.НЕТ 5675
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27.04.2020 11:40 Відповісти
уже назначили в турбо режиме. некогда думать
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27.04.2020 11:43 Відповісти
Будет "честная конкуренция", будет... Кто "зелени" больше "отслюнявит", тот и процедуру пройдёт... Чем не "честная конкуренция"? Нечего "жмотов" на должности назначать!!!...
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27.04.2020 11:47 Відповісти
Наши олигархи некоторых назначаемых на должности мажоров знают с молодых ногтей. Куда уже строже! Эта традиция имеет свою историю: Капельман ещё пионеркой была, когда сидела на коленках у Кучмы.
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27.04.2020 13:34 Відповісти
Капительман.
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27.04.2020 13:38 Відповісти
Слово "сарказм" знайоме? Для чого "лапки" застосовуються, відомо?...
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27.04.2020 13:41 Відповісти
Ермак уже провел все процедуры... Провел честно и трансорентно=))0
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27.04.2020 11:52 Відповісти
Они уже один такой "конкурс" провели - Венедиктова (и.о.) себе замов выбирала в Новогодние праздники. Проконало. Если и такой "конкурс" на глав Таможни и ГФС прокатит, то "зелёные" и министров будут так назначать. 95-й квартал, однако.
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27.04.2020 12:01 Відповісти
Неужели они такие туп-п-п-пые или о чем-то намекают?
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27.04.2020 12:02 Відповісти
Радио
Свобода

@SvobodaRadio

"Перший рік Зеленського:
від віртуального кандидата до скомпрометованого президента - СВІТОВА ПРЕСА."

https://www.radiosvoboda.org/a/ohliad-presy/30574799.html
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27.04.2020 12:06 Відповісти
Лидеры приличных стран уже брезгуют разговаривать с Зеленским даже по телефону.
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27.04.2020 12:23 Відповісти
а зебіли звиздять, що клована сам Трамп поважає...
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27.04.2020 12:50 Відповісти
Ну, я, наприклад, лайно теж "поважаю" - зустрівши на шляху, обережно обходжу, щоб не розтоптать...
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27.04.2020 13:47 Відповісти
Другими словами - не будьте зе-свиньями, проведите честные конкурсы.
"А свинка слушает, да жрёт".
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27.04.2020 12:19 Відповісти
Плісняві "так і зробили". Все для того, щоб світ втомився від цього абсурду, і відмовився підтримувати
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27.04.2020 12:25 Відповісти
"дотримуватися чесних, конкурентних процедур, що ґрунтуються на заслугах, та не ризикувати довготривалими реформами, що їх підтримують міжнародні партнери" - це не про нинішню зебільну владу., та, хоча би на прикладі призначень керівництва ДБР... Бачили ми вже подібні конкурси, навіть наїлися цією показухою...
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27.04.2020 12:49 Відповісти
Ой-вей! Не для того знімали тих, хто переміг в чесних і конкурентних умовах, щоби стативити таких самих.
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27.04.2020 14:29 Відповісти
https://prm.ua/magda-pro-priznachennya-goliv-podatkovoyi-i-mitnoyi-sluzhb-teper-povernennya-yanukovicha-ne-vidayetsya-zhartom/ Тепер повернення Януковича не видається жартом

Рішення уряду призначити керівників податкової та митної служб без проведення конкурсу на ці посади навіюють думки про повернення Віктора Януковича, заявив в ефірі "Прямого" директор Інституту світової політики Євген Магда.
"Справа не в тому, як звільнили Верланова і Нефьодова. До речі, це дуже хороший урок для всіх технократів у білих пальто. Їх просто використали й викинули. І коли уряд в суботу оголошує конкурс на посаду керівника податкової служби, який триватиме менше ніж 60 годин, а в неділю говорять, що можна призначати керівника і без конкурсу, то жарти щодо того, а чи не повернеться Янукович на посаду президента, видаються цілком обґрунтованими", - сказав експерт.
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27.04.2020 16:39 Відповісти
Це все шито білими нитками, і зрозуміло, що ніхто не збирався проводити чесні конкурси на ці посади, вважає народна депутатка фракції "Голос" Кіра Рудик. Таку думку в ефірі "Прямого" вона висловила, коментуючи рішення уряду призначити керівників податкової та митної служб без проведення конкурсу.
"Це все шито білими нитками, і зрозуміло, що ніхто не збирається проводити чесні конкурси за таких умов. І ніхто не збирався їх робити. Саме тому зняли Варланова і Нефьодова. Тут є спроба призначити своїх людей на ці фінансові потоки і продовжувати красти гроші в нашій державі так само, як робили всі попередні уряди. Саме тому, все що зараз відбувається - це розворот не до того, яким чином ми намагалися змінити країну, і монобільшість стверджувала, що буде змінювати країну, а до "старих добрих способів" ще за часів Януковича, котрим доять ці напрямки для того, щоб зібрати гроші на місцеві вибори", - сказала Рудик.
https://prm.ua/nihto-ne-zbiravsya-provoditi-chesni-konkursi-nardep-pro-priznachennya-goliv-podatkovoyi-ta-mitnoyi-sluzhb/
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27.04.2020 16:41 Відповісти
 
 