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Новини Коронавірус і карантин
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13-й летальний випадок від COVID-19 зафіксовано на Київщині, за добу - 28 нових випадків зараження, загалом 570 хворих, - ОДА

13-й летальний випадок від COVID-19 зафіксовано на Київщині, за добу - 28 нових випадків зараження, загалом 570 хворих, - ОДА

За даними Київського обласного лабораторного центру, в Київській області станом на 10:00 27 квітня 2020 року офіційно підтверджено 570 випадків захворювання на коронавірус.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Київської ОДА, передає Цензор.НЕТ.

За добу лабораторно підтверджено 28 нових випадків.

Загалом офіційно підтверджено 570 випадків захворювання на коронавірус. З них на стаціонарному лікуванні - 126 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) - 444 особи. Серед них 48 дітей.

За час пандемії померло - 13 осіб: 6 випадків - Києво-Святошинський р-н (Вишневе, с. Святопетрівське, с. Гатне, с. Тарасівка), 1 випадок - Макарівський р-н (с. Мостище), 1 випадок – м. Біла Церква, 1 випадок - м. Фастів, 1 випадок – м. Васильків, 1 випадок - Ставищенський р-н.

Новий випадок - м.Українка, Обухівський р-н, чоловік 42 років.

За період із 14.03.2020 загалом у Київський обласний лабораторний центр надійшло 2094 підозри на COVID-19. За останню добу отримано 64 повідомлення про підозру. Встановлено медичне спостереження за 3730 контактними особами.

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Автор: 

карантин (18172) Київська область (4094) ОДА (1631) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Для того, чтобы понять уровень нашего п.....ца, достаточно одной цифры - даже в Албании к-во тестов на 1 млн населения больше, чем у нас.
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27.04.2020 12:13 Відповісти
 
 