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Новини
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Нефьодов і Верланов знали про мою позицію: їхня відставка була лише питанням часу, - глава Мінфіну Марченко

Нефьодов і Верланов знали про мою позицію: їхня відставка була лише питанням часу, - глава Мінфіну Марченко

Звільнення глав Державної податкової та митної служб не було несподіванкою, заявляє міністр фінансів Сергій Марченко.

"Вони (звільнені керівники відомств Максим Нефьодов та Сергій Верланов. - Ред.) знали про мою позицію, і насправді жодних несподіванок не було. Їхня відставка була лише питанням часу", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Я не раз підкреслював: кадрові зміни назріли. Моє рішення - зважене і обґрунтоване, оскільки саме міністр фінансів несе відповідальність за податкову і митну сфери", - додав Марченко.

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Кабмін на засіданні в п'ятницю, 24 квітня, ухвалив рішення про звільнення голови Державної податкової С.Верланова і Держмитної служби М.Нефьодова. Пізніше вони заявили, що їх звільнення стало для них несподіванкою.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6142) звільнення (2690) Нефьодов Максим (383) Марченко Сергій (585) Верланов Сергій (153) Державна митна служба (663)


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Топ коментарі
+8
Нефьодов и Верланов знали о моей позиции: их отставка была лишь вопросом времени, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 4642
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27.04.2020 11:47 Відповісти
+8
Нефьодов и Верланов знали о моей позиции: их отставка была лишь вопросом времени, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 7532
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27.04.2020 11:53 Відповісти
+7
Нефьодов и Верланов знали о моей позиции: их отставка была лишь вопросом времени, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 3202
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27.04.2020 11:53 Відповісти
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Министр финансов заявил, что Верланова и Нефедова уволили, потому что они потеряли доверия людей. Имена этих людей министр не уточнил.
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27.04.2020 11:46 Відповісти
в первую очередь все порохоботы. Они все время возмущались.
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27.04.2020 11:52 Відповісти
Нефьодов и Верланов знали о моей позиции: их отставка была лишь вопросом времени, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 3202
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27.04.2020 11:53 Відповісти
маленький размер, не так убедительно.
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27.04.2020 11:59 Відповісти
Ігор Даун - в спам!
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27.04.2020 12:51 Відповісти
Интересно, а скоро ли появятся новости как при Порохе: дорогу отремонтировали, ФАП открыли, железную дорогу построили, или хотя бы детский сад ?
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27.04.2020 11:47 Відповісти
Нефьодов и Верланов знали о моей позиции: их отставка была лишь вопросом времени, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 7532
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27.04.2020 11:53 Відповісти
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27.04.2020 12:17 Відповісти
Склады на 12 миллиардов взорвали заранее заложенными зарядами по 760 килограмм каждый. Левым контрафактом из Рашки ВСУ снабжали по завышенным ценам, много новостей от Пороха не хватает... А жаль...
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27.04.2020 11:55 Відповісти
Не бывает на войне "завышенной цены". За сколько удалось купить - за столько и купили.
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27.04.2020 12:16 Відповісти
Ну вот и следовало ожидать. Порохоботы защищают людей закупающих у оккупантов левый военный товар. Даже доказывать ничего не нужно.
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27.04.2020 13:09 Відповісти
Eсли среди оккупантов оказались те кто ценит собственный карман выше всего остального, почему бы не воспользоваться этим ?
На войне как на войне. Засчитывается только победа.
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27.04.2020 13:31 Відповісти
Нефьодов и Верланов знали о моей позиции: их отставка была лишь вопросом времени, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 4642
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27.04.2020 11:47 Відповісти
"Нужно чаще всех перетрахивать"(с)
Лукашенко.
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27.04.2020 11:58 Відповісти
Цікаво, який премєр згодом скаже "Марченко знав про мою позицію що порохоботам не місце в кабиіні"? Шмигаль це скаже. чи міхо?
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27.04.2020 13:01 Відповісти
Не,ну не урод этот министр?! 23.04 он говорит,что Нефёдова и Верланова увольнять сейчас нет смысла.24.04 он же говорит,что Н.и В.утратили доверие людей(пидоров)и их уволили.Одним словом"Козёл...***"
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27.04.2020 13:11 Відповісти
 
 