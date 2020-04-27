Нефьодов і Верланов знали про мою позицію: їхня відставка була лише питанням часу, - глава Мінфіну Марченко
Звільнення глав Державної податкової та митної служб не було несподіванкою, заявляє міністр фінансів Сергій Марченко.
"Вони (звільнені керівники відомств Максим Нефьодов та Сергій Верланов. - Ред.) знали про мою позицію, і насправді жодних несподіванок не було. Їхня відставка була лише питанням часу", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Я не раз підкреслював: кадрові зміни назріли. Моє рішення - зважене і обґрунтоване, оскільки саме міністр фінансів несе відповідальність за податкову і митну сфери", - додав Марченко.
Кабмін на засіданні в п'ятницю, 24 квітня, ухвалив рішення про звільнення голови Державної податкової С.Верланова і Держмитної служби М.Нефьодова. Пізніше вони заявили, що їх звільнення стало для них несподіванкою.
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