Відповідатиме перед законом незалежно від статусу і посади, - голова НПУ Клименко про затримання заступника голови КМДА Слончака

Глава Національної поліції України Ігор Клименко прокоментував нічний інцидент на Льва Толстого, після якого заступника голови КМДА Володимира Слончака затримала поліція.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сьогодні, 27 квітня, сказав глава Національної поліції України, коментуючи затримання заступника голови Київської міської державної адміністрації.

"Кожен, хто не виконує законних вимог поліцейських, незалежно від статусу і посади, буде відповідати перед законом. Погроза або насильство щодо працівників правоохоронного органу під час виконання службових обов’язків, втручання у їхню роботу та невиконання законних вимог поліцейських - це кримінально карані діяння! При цьому усі – рівні перед законом! Дякую поліцейським за службу", - прокоментував затримання заступника голови КМДА Ігор Клименко.

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Нагадаємо, вчора ввечері в Солом'янському районі Києва патрульні зупинили автомобіль "Мерседес", який рухався без увімкнених фар. З'ясувалося, що за кермом була депутатка Київської міської ради, а на пасажирському сидінні - заступник голови Київської міської державної адміністрації.

Під час спілкування патрульні запідозрили, що водійка була у стані сп'яніння. Їй запропонували пройти тест на драгері, проте жінка відмовилася. При цьому пасажир почав агресивно поводитися, не реагував на зауваження поліцейського і вдарив працівника поліції.

В результаті на водійку склали адміністративний протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення, а пасажира затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставили його в ізолятор тимчасового утримання.

За фактом погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення свободи.