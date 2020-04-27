УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11089 відвідувачів онлайн
Новини Будні поліції
5 455 17

Відповідатиме перед законом незалежно від статусу і посади, - голова НПУ Клименко про затримання заступника голови КМДА Слончака

Відповідатиме перед законом незалежно від статусу і посади, - голова НПУ Клименко про затримання заступника голови КМДА Слончака

Глава Національної поліції України Ігор Клименко прокоментував нічний інцидент на Льва Толстого, після якого заступника голови КМДА Володимира Слончака затримала поліція.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сьогодні, 27 квітня, сказав глава Національної поліції України, коментуючи затримання заступника голови Київської міської державної адміністрації.

"Кожен, хто не виконує законних вимог поліцейських, незалежно від статусу і посади, буде відповідати перед законом. Погроза або насильство щодо працівників правоохоронного органу під час виконання службових обов’язків, втручання у їхню роботу та невиконання законних вимог поліцейських - це кримінально карані діяння! При цьому усі – рівні перед законом! Дякую поліцейським за службу", - прокоментував затримання заступника голови КМДА Ігор Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За напад на поліцейського заступнику Кличка Слончаку загрожує до 5 років ув'язнення, розпочато досудове розслідування

Нагадаємо, вчора ввечері в Солом'янському районі Києва патрульні зупинили автомобіль "Мерседес", який рухався без увімкнених фар. З'ясувалося, що за кермом була депутатка Київської міської ради, а на пасажирському сидінні - заступник голови Київської міської державної адміністрації.

Під час спілкування патрульні запідозрили, що водійка була у стані сп'яніння. Їй запропонували пройти тест на драгері, проте жінка відмовилася. При цьому пасажир почав агресивно поводитися, не реагував на зауваження поліцейського і вдарив працівника поліції.

В результаті на водійку склали адміністративний протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення, а пасажира затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставили його в ізолятор тимчасового утримання.

За фактом погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення свободи.

Автор: 

КМДА (2379) Нацполіція (15276) Слончак Володимир (15)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
так скоро Кличко без замов останется...
показати весь коментар
27.04.2020 11:47 Відповісти
+2
Середина весни, пора посадок...
показати весь коментар
27.04.2020 11:51 Відповісти
+1
Только в одном случае-если этому заму приказали сплести лапти.
показати весь коментар
27.04.2020 11:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так скоро Кличко без замов останется...
показати весь коментар
27.04.2020 11:47 Відповісти
Похоже, одного якобы за взятку "прищучили", другого - за драку. Совпадение?
показати весь коментар
27.04.2020 12:05 Відповісти
Срочно проверить есть ли у Кличко права на велосипед а то буш младший от велика сильно пострадал! У Кличко два зама и три из них БУХИЕ!!!
показати весь коментар
27.04.2020 12:06 Відповісти
Только в одном случае-если этому заму приказали сплести лапти.
показати весь коментар
27.04.2020 11:48 Відповісти
Середина весни, пора посадок...
показати весь коментар
27.04.2020 11:51 Відповісти
Все верно - что там Зео и Ко мычели? Весной сажать? А вот и саженец готовый созрел для показательной посадки. Хоть этого петуха для отчета посадите, иначе народ вас в очко отымеет за бакланство!
показати весь коментар
27.04.2020 11:54 Відповісти
На парашу пусть посодют петуха позорного лет на 5.
показати весь коментар
27.04.2020 11:52 Відповісти
А чого його одразу не закрили ИВС ? Коли пересічний просто відштовхне мусора то одразу СОГ, куча непотріба у вигляді поліції і закривають а потом обсираются в суді..Де спарведливість??? А Клименко..можу факти навести..
показати весь коментар
27.04.2020 11:52 Відповісти
Знаем эти статусы при новой власти,был коррупционер стал мошенник и это переквалифицируют мошенники судьи,не страна ,а КВН
показати весь коментар
27.04.2020 11:53 Відповісти
а когда Ермак за госизмену и коррупцию будет отвечать, не подскажете???
показати весь коментар
27.04.2020 11:57 Відповісти
Громко помпезно задержали с флагами криками видео, а потом тихо ночью чтобы никто не видел выпустят! а суды все позакрывают так же тихо и незаметно! ПЛАВАЛИ ЗНАЕМ НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ!!
показати весь коментар
27.04.2020 11:59 Відповісти
Чергова маячня і піар від деградованої патрульної поліції..хоть щось потрібно показати, я не підтримую дії цього чиновника, але мусора а не хочете показати як хабарі берете з водіїв, як спілкуєтесь. То що вам не довіряють більшість населення..Усі ваші відосики до дупи, завтра він вийде і нічого не буде.
показати весь коментар
27.04.2020 12:07 Відповісти
ну ТП получила протокол по 130-й и шо, дальше поехала? или машинку таки забрали?
показати весь коментар
27.04.2020 12:14 Відповісти
Було б файно ,якби ходь одного місцевого"царька"--хама посадили на пару років.
показати весь коментар
27.04.2020 12:19 Відповісти
як то кажуть:дай Боже нашому телятки вовка з'їсти. Скоріше за все Віталік його помилує
показати весь коментар
27.04.2020 12:35 Відповісти
Ага - мы все уже в курсе про базовый сценарий дальнейший: сразу на ликарняный, потом "нивинаватаяя", потом "этовсеони", потом "возмещайтисуки", потом "востанавливайтипадлы"
показати весь коментар
27.04.2020 13:00 Відповісти
У меня вопрос к Кличко? Как человек с интеллектуальным уровнем гопника из Троещины начала 90-х попал на эту должность? сразу вспоминается бессмертный Булгаков и его герой Шариков: "Позвольте, но как же он служил в очистке...". И смех, и грех...
показати весь коментар
27.04.2020 14:11 Відповісти
 
 