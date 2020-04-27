Верховний Суд відклав розгляд справи про вклади Суркісів у "Приватбанку" через "тиск на суддів"
Верховний Суд відклав розгляд справи про вклади Суркісів у "Приватбанку" і законність процедури bail-in нібито через тиск на суддів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Велика палата Верховного Суду через тиск у ЗМІ в понеділок відклала розгляд касаційної скарги Національного банку України (НБУ), Кабінету міністрів і "Приватбанку"(Київ) на рішення судів нижчих інстанцій за позовом сім'ї Суркісів про скасування рішень НБУ про визнання їх пов'язаними з "Приватбанком" особами і визнання недійсними договорів обміну їхніх коштів у банку на суму понад 1 млрд грн на акції банку (bail-in), пізніше викуплені державою за 1 грн", - повідомив журналістам представник суду.
Зокрема зазначається, що Верховний Суд планує заявити в прокуратуру і Вищу раду правосуддя про тиск у справі про вклади Суркісів у "Приватбанку".
Як відомо, члени сім'ї Суркісів намагаються в суді довести, що є не пов'язаними з ексвласниками "Приватбанку" особами. Також вони хочуть скасувати процедуру bail-in. У рамках цієї процедури, гроші на їхніх рахунках у "Приватбанку" були стягнуті на користь держави при націоналізації банку.
Наслідки розгляду цього процесу масштабніші, ніж здається на перший погляд. Від цього буде залежати хід трирічної судової війни між Ігорем Коломойським і державою за законність націоналізації "Приватбанку". Адже судові процеси за позовами ексвласника про незаконність націоналізації припинені до розгляду "справи сім'ї Суркісів".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
рано или поздно...
"Государство - это я" - раздался хрюкот из Будки
шоб приняли законное решение или не законное??
потому как балл ин - плохой инструмент для привата
возвращать всеравно прийдется бабки, такая процедура ...
Вы не отдаете мне Приватбанк целиком, и даже закон принимаете?, - спрашивает Коломойский, - тогда я заберу его по частям.
Выплата этой суммы может привести к негативным последствиям не только для Приват-Банка, а для всей финансовой системы Украины. Потому что если процедура bail-in (списание средств связанных с акционерами лиц) незаконна, то тогда и национализация незаконна. И действительно, как сообщает НБУ, именно после этого будут разморожены все другие дела по национализации Приват-Банка. Это те дела, которыми Игорь Коломойский хочет признать незаконным национализацию и вернуть банк себе."
=Ferrum Must Flow=
не хоче ставити крапку у справі бені.
не бажання зеленського означити свою позицію
"хитає" всю владу..
ніхто не певен у стабільності влади..
Ми ж не довіряємо ******** українським судам! Навіть тим https://www.radiosvoboda.org/a/28474750.html суддям, які були відібрані на конкурсі Чи отут: https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/7/7214406/ . Бо ті перші конкурси були такими недосконалими... І першу скрипку у визначенні переможців конкурсу грали ті ж сами судді (часто - ті ж самі недоброчесні)...
Потрібен Саакашвіллі якого зразу погонять як получать кредит, так само як із законом про приват який приймається з порушенням Конституції...
Цей закон оскаржать в Конституційному суді і приват виплатить компенсаціюю або продадуть його а купить його офшорна компанія за липові гроші, по схемі як Ахметов купив Укртелеком колись за державні гроші...
Як відомо, під час роботи тимчасової адміністрації в ПриватБанку за процедурою конвертації коштів інсайдерів банку в капітал (bail-in - технічна частина націоналізації) сім'ю Суркісів також визнали пов'язаними особами. У Ігоря Суркіса в ПриватБанку на рахунку було 151 млн грн, у Поліни Ковалик (дружини Григорія Суркіса) - 514,1 млн грн, Григорія Суркіса - 163,1 млн грн, Марини Суркіс (дочка Ігоря Суркіса) - 174,5 млн грн, Рахміля Суркіса (батько братів Суркісів) - 44,8 млн грн.
Рішення суддів може поставити крапку у багаторічному конфлікті, суть якого зводиться до визнання або ж невизнання Суркісів пов'язаними особами із колишнім власником Привату Ігорем Коломойським. Також, від вердикту Великої Палати, надалі буде залежати доля й інших позовів щодо до намірів Суркісів зобов'язати Україну виплачувати мільярди гривень їх кіпрським офшорам. Ця справа вже давно вийшла за межі суто юридичного поля і стала політичною, вважає політолог Володимир Цибулько. За його словами, вона перетворилася у предмет торгу і може бути використана для тиску на Президента Володимира Зеленського.
"Всі ці ігри пов'язані з тим, щоб трохи підкорити Зеленського, зробити більш слухняним. Друге - чим довше ситуація довкола "Привату" буде заплутаною, тим спокійніше буде Коломойському торгуватися із зовнішніми агентами впливу", - каже політолог.
Цибулько нагадав, що ПриватБанк був націоналізований "не лише через шахрайське керівництво". "А, в тому числі, й тому що на нього було заведено майже 16 млн грн фізичних осіб. У випадку чого він би (банк) просто підірвав політичну стабільність в країні. Зрозуміло також і те, що Коломойський повиводив кошти, які були виділені на рекапіталізацію. Тому, цей спір він давно став політичним, давно покинув межі юридичного поля", - пояснив експерт.
За словами Цибулько, держава сьогодні повинна не лише відстояти свою правоту у судах із Суркісами, щоб не допустити виплат із бюджету на їх офшори, але й вимагати, щоб колишні власники банку та пов'язані з ним особи взагалі повертали Україні, вкладені у рекапіталізацію кошти.
"З них треба вимагати кошти на рекапіталізацію, які вони всі вивели. Держава взяла банк у катастрофічному стані, тому і відбулася націоналізація", - сказав він, і додав, що не виключає сценарій за якого судді підіграють олігархам і ті вкотре "перекачають кошти держави у свої кишені".