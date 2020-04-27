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Новини Приватбанк
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Верховний Суд відклав розгляд справи про вклади Суркісів у "Приватбанку" через "тиск на суддів"

Верховний Суд відклав розгляд справи про вклади Суркісів у

Верховний Суд відклав розгляд справи про вклади Суркісів у "Приватбанку" і законність процедури bail-in нібито через тиск на суддів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Велика палата Верховного Суду через тиск у ЗМІ в понеділок відклала розгляд касаційної скарги Національного банку України (НБУ), Кабінету міністрів і "Приватбанку"(Київ) на рішення судів нижчих інстанцій за позовом сім'ї Суркісів про скасування рішень НБУ про визнання їх пов'язаними з "Приватбанком" особами і визнання недійсними договорів обміну їхніх коштів у банку на суму понад 1 млрд грн на акції банку (bail-in), пізніше викуплені державою за 1 грн", - повідомив журналістам представник суду.

Зокрема зазначається, що Верховний Суд планує заявити в прокуратуру і Вищу раду правосуддя про тиск у справі про вклади Суркісів у "Приватбанку".

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Як відомо, члени сім'ї Суркісів намагаються в суді довести, що є не пов'язаними з ексвласниками "Приватбанку" особами. Також вони хочуть скасувати процедуру bail-in. У рамках цієї процедури, гроші на їхніх рахунках у "Приватбанку" були стягнуті на користь держави при націоналізації банку.

Наслідки розгляду цього процесу масштабніші, ніж здається на перший погляд. Від цього буде залежати хід трирічної судової війни між Ігорем Коломойським і державою за законність націоналізації "Приватбанку". Адже судові процеси за позовами ексвласника про незаконність націоналізації припинені до розгляду "справи сім'ї Суркісів".

Автор: 

Боголюбов Геннадій (302) Верховний Суд (1193) Коломойський Ігор (3126) націоналізація (386) НБУ (10469) Порошенко Петро (15193) Суркіс (321) Гонтарева Валерія (873) Дубілет Олександр (115) Приватбанк (2437)


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Топ коментарі
+9
Как только МВФ даст кредит, так на следующий день всё порешают в пользу Суркисов. .
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27.04.2020 12:01 Відповісти
+6
Более того- нижестоящие суды тут же присудят Приватбанк Коломойскому.
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27.04.2020 12:04 Відповісти
+6
Цікаво: а атмосферний тиск їм не заважає?
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27.04.2020 12:10 Відповісти
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Как только МВФ даст кредит, так на следующий день всё порешают в пользу Суркисов. .
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27.04.2020 12:01 Відповісти
Более того- нижестоящие суды тут же присудят Приватбанк Коломойскому.
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27.04.2020 12:04 Відповісти
Верховный Суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в "Приватбанке" из-за "давления на судей" - Цензор.НЕТ 1537
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27.04.2020 12:11 Відповісти
так балл ин это и предусматривает
рано или поздно...
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27.04.2020 12:19 Відповісти
Украинские суды, как сугубо коммерческие организации, просто делают свой бизнес.
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27.04.2020 12:28 Відповісти
Здогадайтеся яке відомство провалило економічну експертизу у справі "Приват-Банку"......

Верховный Суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в "Приватбанке" из-за "давления на судей" - Цензор.НЕТ 9538
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27.04.2020 12:09 Відповісти
No money, no honey
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27.04.2020 12:09 Відповісти
Цікаво: а атмосферний тиск їм не заважає?
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27.04.2020 12:10 Відповісти
Ой, які вони там ніжні: на них тиснуть. Так не піддавайтесь тиску. У чому проблема? Чи в долі з Бенею&Суркіси?
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27.04.2020 12:10 Відповісти
"... трехлетней судебной войны между Игорем Коломойским и государством.."

"Государство - это я" - раздался хрюкот из Будки
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27.04.2020 12:10 Відповісти
Той, которую Коломой обещал покрасить?
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27.04.2020 12:15 Відповісти
Не страна ,а КВН
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27.04.2020 12:12 Відповісти
Верховный Суд планирует заявить в прокуратуру и Высший совет правосудия о давлении в деле о вкладах Суркисов в "Приватбанке".Источник: https://censor.net/n3191763 что значит планирует??????????? он что живой человек?????????
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27.04.2020 12:14 Відповісти
Правильно отложили. До принятия антиколомойского закона.
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27.04.2020 12:14 Відповісти
заявы в прокуратуру - и работайте дальше...государство вас должно защитить...как бы ))))
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27.04.2020 12:15 Відповісти
Ага защитит. Щас коломойский титушок нагонит, а всякие ахтивисты и патриоты даже не квакнут ибо не проплочено.
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27.04.2020 15:58 Відповісти
А хто у нас гарант Конституції?На державні інституції які не виконують свою функцію витрачаються сотні мільярдів гривень.....але кінець близько.
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27.04.2020 12:16 Відповісти
давят ???
шоб приняли законное решение или не законное??
потому как балл ин - плохой инструмент для привата
возвращать всеравно прийдется бабки, такая процедура ...
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27.04.2020 12:17 Відповісти
"27-го апреля Верховный Суд Украины (ВСУ) рассмотривает иск Суркисов, в котором они настаивают на том, что никак не связаны с Коломойским, и просят вернуть им депозит, конвертированный в капитал банка при национализации. Дело тут не только в Суркисах, которые требуют выплатить 1 млрд. грн, но и в том, что общая сумма средств лиц, списанных со счетов связанных с Коломойским составляет 29,4 млрд грн. И если ВСУ примет решение в пользу Суркисов, то это откроет дорогу к возвращению этой суммы людям Коломойского.
Вы не отдаете мне Приватбанк целиком, и даже закон принимаете?, - спрашивает Коломойский, - тогда я заберу его по частям.
Выплата этой суммы может привести к негативным последствиям не только для Приват-Банка, а для всей финансовой системы Украины. Потому что если процедура bail-in (списание средств связанных с акционерами лиц) незаконна, то тогда и национализация незаконна. И действительно, как сообщает НБУ, именно после этого будут разморожены все другие дела по национализации Приват-Банка. Это те дела, которыми Игорь Коломойский хочет признать незаконным национализацию и вернуть банк себе."
=Ferrum Must Flow=
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27.04.2020 12:18 Відповісти
зеленський тягне час,
не хоче ставити крапку у справі бені.

не бажання зеленського означити свою позицію
"хитає" всю владу..
ніхто не певен у стабільності влади..
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27.04.2020 13:06 Відповісти
От для чого потрібні "антиколомойські" зміни в банківському Законі...
Ми ж не довіряємо ******** українським судам! Навіть тим https://www.radiosvoboda.org/a/28474750.html суддям, які були відібрані на конкурсі Чи отут: https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/7/7214406/ . Бо ті перші конкурси були такими недосконалими... І першу скрипку у визначенні переможців конкурсу грали ті ж сами судді (часто - ті ж самі недоброчесні)...
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27.04.2020 13:22 Відповісти
МВФ корумпована структура інакше Україні давно б не давали кредитів, але що дати кредит потрібна хороша інформаційна кампанія, щоб керівництво МВФ могло показати країнам донорам що гроші не просто вкрали а ніби пішли в правильне русло...
Потрібен Саакашвіллі якого зразу погонять як получать кредит, так само як із законом про приват який приймається з порушенням Конституції...
Цей закон оскаржать в Конституційному суді і приват виплатить компенсаціюю або продадуть його а купить його офшорна компанія за липові гроші, по схемі як Ахметов купив Укртелеком колись за державні гроші...
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27.04.2020 14:06 Відповісти
Пропоную наступну правову позицію Верховного Суду у даній справі:при розгляді позовних вимог, пов'язаних з поверненням депозитного вкладу в установі банку, яка була у подальшому націоналізована, судам належить з'ясовувати законність походження коштів вкладника та достовірність внесення вкладу.
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27.04.2020 14:26 Відповісти
Як повідомляє https://nv.ua/ukr/biz/finance/sudi-z-surkisami-sudi-za-privatbank-novini-ukrajini-50084648.html НВ з посиланням на представників ПриватБанку, Велика палата Верховного суду України відклала розгляд касаційної скарги Національного банку України, Кабміну і ПриватБанку за позовом сім'ї Суркісів. Таке рішення Велика палата прийняла у зв'язку з тим, що суд звернувся до Вищої ради правосуддя і Офіс прокурора України через тиск на суд у ЗМІ.
Як відомо, під час роботи тимчасової адміністрації в ПриватБанку за процедурою конвертації коштів інсайдерів банку в капітал (bail-in - технічна частина націоналізації) сім'ю Суркісів також визнали пов'язаними особами. У Ігоря Суркіса в ПриватБанку на рахунку було 151 млн грн, у Поліни Ковалик (дружини Григорія Суркіса) - 514,1 млн грн, Григорія Суркіса - 163,1 млн грн, Марини Суркіс (дочка Ігоря Суркіса) - 174,5 млн грн, Рахміля Суркіса (батько братів Суркісів) - 44,8 млн грн.
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27.04.2020 15:45 Відповісти
Велика Палата Верховного суду так чи інакше має розглянути позов українських олігархів Суркісів у спорі за ПриватБанк.
Рішення суддів може поставити крапку у багаторічному конфлікті, суть якого зводиться до визнання або ж невизнання Суркісів пов'язаними особами із колишнім власником Привату Ігорем Коломойським. Також, від вердикту Великої Палати, надалі буде залежати доля й інших позовів щодо до намірів Суркісів зобов'язати Україну виплачувати мільярди гривень їх кіпрським офшорам. Ця справа вже давно вийшла за межі суто юридичного поля і стала політичною, вважає політолог Володимир Цибулько. За його словами, вона перетворилася у предмет торгу і може бути використана для тиску на Президента Володимира Зеленського.
"Всі ці ігри пов'язані з тим, щоб трохи підкорити Зеленського, зробити більш слухняним. Друге - чим довше ситуація довкола "Привату" буде заплутаною, тим спокійніше буде Коломойському торгуватися із зовнішніми агентами впливу", - каже політолог.
Цибулько нагадав, що ПриватБанк був націоналізований "не лише через шахрайське керівництво". "А, в тому числі, й тому що на нього було заведено майже 16 млн грн фізичних осіб. У випадку чого він би (банк) просто підірвав політичну стабільність в країні. Зрозуміло також і те, що Коломойський повиводив кошти, які були виділені на рекапіталізацію. Тому, цей спір він давно став політичним, давно покинув межі юридичного поля", - пояснив експерт.
За словами Цибулько, держава сьогодні повинна не лише відстояти свою правоту у судах із Суркісами, щоб не допустити виплат із бюджету на їх офшори, але й вимагати, щоб колишні власники банку та пов'язані з ним особи взагалі повертали Україні, вкладені у рекапіталізацію кошти.
"З них треба вимагати кошти на рекапіталізацію, які вони всі вивели. Держава взяла банк у катастрофічному стані, тому і відбулася націоналізація", - сказав він, і додав, що не виключає сценарій за якого судді підіграють олігархам і ті вкотре "перекачають кошти держави у свої кишені".
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27.04.2020 19:39 Відповісти
 
 