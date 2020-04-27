Верховний Суд відклав розгляд справи про вклади Суркісів у "Приватбанку" через "тиск на суддів"

Верховний Суд відклав розгляд справи про вклади Суркісів у "Приватбанку" і законність процедури bail-in нібито через тиск на суддів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Велика палата Верховного Суду через тиск у ЗМІ в понеділок відклала розгляд касаційної скарги Національного банку України (НБУ), Кабінету міністрів і "Приватбанку"(Київ) на рішення судів нижчих інстанцій за позовом сім'ї Суркісів про скасування рішень НБУ про визнання їх пов'язаними з "Приватбанком" особами і визнання недійсними договорів обміну їхніх коштів у банку на суму понад 1 млрд грн на акції банку (bail-in), пізніше викуплені державою за 1 грн", - повідомив журналістам представник суду.

Зокрема зазначається, що Верховний Суд планує заявити в прокуратуру і Вищу раду правосуддя про тиск у справі про вклади Суркісів у "Приватбанку".

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Як відомо, члени сім'ї Суркісів намагаються в суді довести, що є не пов'язаними з ексвласниками "Приватбанку" особами. Також вони хочуть скасувати процедуру bail-in. У рамках цієї процедури, гроші на їхніх рахунках у "Приватбанку" були стягнуті на користь держави при націоналізації банку.

Наслідки розгляду цього процесу масштабніші, ніж здається на перший погляд. Від цього буде залежати хід трирічної судової війни між Ігорем Коломойським і державою за законність націоналізації "Приватбанку". Адже судові процеси за позовами ексвласника про незаконність націоналізації припинені до розгляду "справи сім'ї Суркісів".