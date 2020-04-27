За минулу добу у 32 киян підтвердили коронавірус, один випадок летальний, - Кличко
Всього в столиці вже 1220 підтверджених випадків COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 32 людини. Двоє з них - медики. Один випадок за минулу добу - на жаль, летальний. Всього в столиці від коронавірусу померли 23 людини. Підтверджених випадків захворювання на COVID -19 на сьогодні - 1220", - сказав Кличко.
Серед захворілих 11 жінок віком від 25 до 68 років і 21 чоловік від 18 до 71 року.
З чоловіків, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус - 20 семінаристів з Києво-Печерської лаври.
Одного пацієнта госпіталізували в Олександрівську лікарню. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.
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