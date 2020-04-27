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Новини Коронавірус і карантин
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За минулу добу у 32 киян підтвердили коронавірус, один випадок летальний, - Кличко

За минулу добу у 32 киян підтвердили коронавірус, один випадок летальний, - Кличко

Всього в столиці вже 1220 підтверджених випадків COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 32 людини. Двоє з них - медики. Один випадок за минулу добу - на жаль, летальний. Всього в столиці від коронавірусу померли 23 людини. Підтверджених випадків захворювання на COVID -19 на сьогодні - 1220", - сказав Кличко.

Серед захворілих 11 жінок віком від 25 до 68 років і 21 чоловік від 18 до 71 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі пройшли огляд, а не хворіли, - в Московському патріархаті спростували інформацію ЗМІ про тотальний COVID-19 у Києво-Печерській лаврі

З чоловіків, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус - 20 семінаристів з Києво-Печерської лаври.

Одного пацієнта госпіталізували в Олександрівську лікарню. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19665) Кличко Віталій (3527) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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https://www.worldometers.info/coronavirus/ там есть колонка "кол-во тестов на 1 млн населения". Албания сделала больше тестов, чем земразота!
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27.04.2020 12:18 Відповісти
20 чоловіків із 21 захворілого - з лаври РПЦвУ!
Може їх обкопати як в Дніпрі та посипати дустом з повітря?
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27.04.2020 12:47 Відповісти
 
 