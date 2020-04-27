Кличко звільнив з посади заступника голови КМДА Слончака, затриманого за напад на поліцейського (оновлено) (оновлено)

Мер Києва Віталій Кличко звільнив з посади заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака.

Про це повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Я звільнив заступника голови КМДА Володимира Слончака. Гадаю, ви бачили в новинах, що сталося вчора пізно ввечері.

Я не дозволю дискредитувати міську владу - насамперед тим, хто її представляє. Перепрошую перед правоохоронцями і киянами за таку негідну поведінку заступника глави КМДА. Я не раз казав, що нікого покривати не буду! І Володимир Слончак має відповідати за свої вчинки за законом. Як і кожен громадянин України", - заявив Кличко.

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Як повідомлялося раніше, поліція зупинила Mercedes у Києві за незначне порушення ПДР, але ситуація перейшла в конфлікт із бійкою і затриманням. За кермом була депутатка Київради Костенко, а пасажиром, який вдарив поліцейського, виявився заступник голови КМДА Слончак. Сьогодні мер Києва Віталій Кличко заявив, що вже ухвалив рішення щодо свого заступника.