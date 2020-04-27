Кличко звільнив з посади заступника голови КМДА Слончака, затриманого за напад на поліцейського (оновлено) (оновлено)
Мер Києва Віталій Кличко звільнив з посади заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака.
Про це повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Я звільнив заступника голови КМДА Володимира Слончака. Гадаю, ви бачили в новинах, що сталося вчора пізно ввечері.
Я не дозволю дискредитувати міську владу - насамперед тим, хто її представляє. Перепрошую перед правоохоронцями і киянами за таку негідну поведінку заступника глави КМДА. Я не раз казав, що нікого покривати не буду! І Володимир Слончак має відповідати за свої вчинки за законом. Як і кожен громадянин України", - заявив Кличко.
Як повідомлялося раніше, поліція зупинила Mercedes у Києві за незначне порушення ПДР, але ситуація перейшла в конфлікт із бійкою і затриманням. За кермом була депутатка Київради Костенко, а пасажиром, який вдарив поліцейського, виявився заступник голови КМДА Слончак. Сьогодні мер Києва Віталій Кличко заявив, що вже ухвалив рішення щодо свого заступника.
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А вообщ Ссалончак же мычит, что он типа патриот, ну вот Родине в лице Зе-команды надо показать скоторату... извиняюсь, народу, что весной есть обещанные посадки. Хотя бы одна - вот этого лоха упоротого. И если Ссалончак патриот и проникся идеей партии и правительства, то какая разница 345ч1 или 345ч2, если садить все равно НАДО! Иначе придется садить кого-то другого, кому этот Ссалончак откатывает львиную долю от взяток и воровства.
А если серьезно ты не в курсе, то за избиение полицейского во время исполнения тем служебных обязанностей.
То был сарказм, если шо)))
24 апреля 2017 года в Василькове под Киевом произошла перестрелка с участием главы набсовета ПАО ХК "Киевгорстрой" Владимира Слончака. По версии Слончака, на него было совершено http://kievvlast.com.ua/news/na_predsedatelja_nabljudatelnogo_soveta_kievgorstroja_soversheno_pokushenie51310 вооруженное нападение , в результате которого он получил ножевое ранение. Однако, https://fakty.ua/234889-vladimir-slonchak-prestupnik-popytalsya-udarit-menya-nozhom-v-serdce-no-ya-uspel-zakrytsya-rukoj в полиции озвучили иную версию - глава компании ввязался в конфликт с другим участником дорожного движения, в котором больше пострадал не Слончак, а его оппонент. Более того, именно Слончак был вооружен охотничьим ружьем, а действие разворачивалось не на территории полицейского участка, как заявлял чиновник, а около пожарной части. Сами "нападавшие" утверждали, что якобы Слончак являлся инициатором "разборок".
тут п'яний щось промичав у бік поліціянта! Це розстріл, не менше!
А мародьори кретина-карантина нехай розпродають маски - лікарі і так працюватимуть,
саджають невинних до в'язниць на півроку, а розпродаж державних посад навіть морального поріцанія не дочекався від наівєлічнєшєго шаурмєна світу
витерло дупу РФ - виміняло всіх своїх шпигунів на таксистів з ОРДЛО та відвело наші війська у глиб нашої ж території кинувши напризволяще наших же громадян і небоячись диктує з екранів своїх зомбоящиків що цій шмарклі треба надалі виконувати
Скільки ще ця ганьба буде тривати?
Второе: не вы ли тут по поводу любых событий (о которых совершенно не имеете представления) орете "це політичні репресії!"?
Тоді це кардинально все змінює!
Но тогда есть один вопрос к Кличку: А ГДЕ Ж ТЫ ПАРЯ ТАКИХ ЛОХОВ И ЛАХУДР ПОНАБИРАЛ?? Что они тебя как того в карты проигранного подставляют на ровном месте.
Так это на ровном, а если трусануть всю вашу воровскую малину КГГА - что там обнаружится, если у вас такие гуси и такие курицы работают и зарплаты космические получают за "работу" ???
Треба видвигати його кандидатуру на дострокові президентські вибори
народ не хоче більше хамів при владі
Кличко був би гідною заміною не виправдавшому довіри бубочці на дострокових президентських.
Хто за - ставимо лайк!
Аби не мордвини чи Ж2
(М.Булгаков).
Вся удареная рыгосоева нечисть должна быть подвергнута кримации а пепел развеян на северном полюсе!
Слончак и не такое устраивал. Устроил например стрельбу из карабина в 2017 году. И все сошло с рук конечно.
А не как страус, голову в песок...