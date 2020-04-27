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Кличко звільнив з посади заступника голови КМДА Слончака, затриманого за напад на поліцейського (оновлено) (оновлено)

Кличко звільнив з посади заступника голови КМДА Слончака, затриманого за напад на поліцейського (оновлено) (оновлено)

Мер Києва Віталій Кличко звільнив з посади заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака.

Про це повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Я звільнив заступника голови КМДА Володимира Слончака. Гадаю, ви бачили в новинах, що сталося вчора пізно ввечері.

Я не дозволю дискредитувати міську владу - насамперед тим, хто її представляє. Перепрошую перед правоохоронцями і киянами за таку негідну поведінку заступника глави КМДА. Я не раз казав, що нікого покривати не буду! І Володимир Слончак має відповідати за свої вчинки за законом. Як і кожен громадянин України", - заявив Кличко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ти не бикуй, бл#дь! Чого ти вий#буєшся?!" - заступник голови КМДА Слончак під час затримання за напад на поліцейського. ВIДЕО

Як повідомлялося раніше, поліція зупинила Mercedes у Києві за незначне порушення ПДР, але ситуація перейшла в конфлікт із бійкою і затриманням. За кермом була депутатка Київради Костенко, а пасажиром, який вдарив поліцейського, виявився заступник голови КМДА Слончак. Сьогодні мер Києва Віталій Кличко заявив, що вже ухвалив рішення щодо свого заступника.

Автор: 

КМДА (2379) Київ (19672) Кличко Віталій (3527) Слончак Володимир (15)


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Топ коментарі
+12
А вас что читать не учат?
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27.04.2020 12:22 Відповісти
+11
Ты опять обнаружил в своих штанах говно, наложенное туда "порохоботами"? Успокойся... Это ты ещё вчера, после пьянки, мог его туда сам наложить... Слончака не убрали, в 2019-м, а оставили служить новой власти, потому что он "присягнул на верность" "зелёному знамени пророка "халявы"... Так что твой "пук" - в лужу...
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27.04.2020 12:30 Відповісти
+11
Показово тут інше: Зеленський ніколи не звертає уваги навіть на найстрашніші зашквари своїх ;Слуг;.
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27.04.2020 12:32 Відповісти
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27.04.2020 12:19 Відповісти
А вас что читать не учат?
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27.04.2020 12:22 Відповісти
Показали, поведение Слончака было агрессивным и действительно несовместимым с его должностью, подождём решения суда по обстоятельствам произошедшего.
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27.04.2020 12:27 Відповісти
А киевский суд решит, что "невинаватаяона". Надо в славетный город Львив везьи упорка судить и там же опустить на парашу отбывать срок.
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27.04.2020 12:33 Відповісти
Там немає порушення, яке тягне "на парашу". Кличко все зробив правильно, а слоник повинен отримати згідно 345ч1, а не 345ч2, яку для понту приліпили.
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27.04.2020 12:42 Відповісти
И кого тогда садить весной?? Получается некого, если и этот клоун вывернется.
А вообщ Ссалончак же мычит, что он типа патриот, ну вот Родине в лице Зе-команды надо показать скоторату... извиняюсь, народу, что весной есть обещанные посадки. Хотя бы одна - вот этого лоха упоротого. И если Ссалончак патриот и проникся идеей партии и правительства, то какая разница 345ч1 или 345ч2, если садить все равно НАДО! Иначе придется садить кого-то другого, кому этот Ссалончак откатывает львиную долю от взяток и воровства.
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27.04.2020 13:08 Відповісти
Кличко не состоит в Зе-команде. Доказательство тому - постоянные и тупые наезды на него со стороны Ткаченко и Тимощука и здесь и по всем СИМИ.
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27.04.2020 13:24 Відповісти
Хай брата Єрмака посадить)
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27.04.2020 14:32 Відповісти
"Політичні репресії!"(Соевые идиоты)
А если серьезно ты не в курсе, то за избиение полицейского во время исполнения тем служебных обязанностей.
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27.04.2020 12:22 Відповісти
При Порошенко такого небыло (с) соевые идиоты.
То был сарказм, если шо)))
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27.04.2020 12:28 Відповісти
А в чем сарказм? При Порошенко действительно такого не было. Тогда Педалик сделал вид, что ничего не было. Как и Пашинскому ничего не было. Тогда быковать было в тренде.

24 апреля 2017 года в Василькове под Киевом произошла перестрелка с участием главы набсовета ПАО ХК "Киевгорстрой" Владимира Слончака. По версии Слончака, на него было совершено http://kievvlast.com.ua/news/na_predsedatelja_nabljudatelnogo_soveta_kievgorstroja_soversheno_pokushenie51310 вооруженное нападение , в результате которого он получил ножевое ранение. Однако, https://fakty.ua/234889-vladimir-slonchak-prestupnik-popytalsya-udarit-menya-nozhom-v-serdce-no-ya-uspel-zakrytsya-rukoj в полиции озвучили иную версию - глава компании ввязался в конфликт с другим участником дорожного движения, в котором больше пострадал не Слончак, а его оппонент. Более того, именно Слончак был вооружен охотничьим ружьем, а действие разворачивалось не на территории полицейского участка, как заявлял чиновник, а около пожарной части. Сами "нападавшие" утверждали, что якобы Слончак являлся инициатором "разборок".
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27.04.2020 13:28 Відповісти
Как там Ермак, приватизация одесской киностудии, почему китайские маски продают где угодно и по завышенным ценам, но не в аптеках? Как там воровство в таможне и в налоговой? Порошенко ворует без конца.
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27.04.2020 12:29 Відповісти
нєєєє
тут п'яний щось промичав у бік поліціянта! Це розстріл, не менше!
А мародьори кретина-карантина нехай розпродають маски - лікарі і так працюватимуть,
саджають невинних до в'язниць на півроку, а розпродаж державних посад навіть морального поріцанія не дочекався від наівєлічнєшєго шаурмєна світу
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27.04.2020 12:41 Відповісти
а ще об нього і всю нашу країну в цілому витір ноги Іран - хтось чув за чорні скриньки з літака?
витерло дупу РФ - виміняло всіх своїх шпигунів на таксистів з ОРДЛО та відвело наші війська у глиб нашої ж території кинувши напризволяще наших же громадян і небоячись диктує з екранів своїх зомбоящиків що цій шмарклі треба надалі виконувати

Скільки ще ця ганьба буде тривати?
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27.04.2020 12:45 Відповісти
Ты опять обнаружил в своих штанах говно, наложенное туда "порохоботами"? Успокойся... Это ты ещё вчера, после пьянки, мог его туда сам наложить... Слончака не убрали, в 2019-м, а оставили служить новой власти, потому что он "присягнул на верность" "зелёному знамени пророка "халявы"... Так что твой "пук" - в лужу...
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27.04.2020 12:30 Відповісти
Для тех, кто с броней во лбу: Слончак был замом Кличка и своих замов подбирал и утверждал Кличко, а не Порошенко или Зеленский.
Второе: не вы ли тут по поводу любых событий (о которых совершенно не имеете представления) орете "це політичні репресії!"?
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27.04.2020 12:34 Відповісти
"Броню у лобі" ти бачиш кожен ранок, у дзеркалі, коли умиваєшься - ти тут вважаєшся одним з самих "твердолобих" "ЗЕбілів". Голів лісництв, та інших чиновників, по всій Україні, теж не "Блазень" призначав, однак це не завадило їх, йому, звільнять і призначать нових. Ні разу, в своїх коментарях, словосполучення "політичні репресії" не застосовував... Я "не по тих ділах...". У мене інші словосполучення і фрази, в ходу: "Давайте фактуру!...", "Аргументи - в студію!...", "Коли, в кінці-кінців, Порошенку висунете звинувачення, щоб я посміявся?...", і тому подібне...
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27.04.2020 13:06 Відповісти
Так який "зебіл" призначив заступником Кличка Слончака?
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27.04.2020 14:02 Відповісти
Ти часто всіх до Гуглу адресуєш? Ну так іди і виясняй...
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27.04.2020 14:27 Відповісти
Ну то сиди і не тринди.
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27.04.2020 14:28 Відповісти
Що хочу - те і роблю... Ти форум на "відкуп" не брав...
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27.04.2020 14:44 Відповісти
Тобто ти свого п"ятака всунув та натупив виключно за власним бажанням?
Тоді це кардинально все змінює!
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27.04.2020 14:46 Відповісти
"П"ятаки" з "соєвими" та "Порохом", де треба, і де не треба, пхаєш ти... Тема стосувалася поведінки Слончака, а не "соєвих ідіотів"... Ти скоро всіх, хто думає не по -"зєлебобськи", звинуватиш і в розп"ятті Христа і всесвітньому потопі...
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27.04.2020 15:24 Відповісти
Тобто то не ти, соєвий ідіот, написав: "Ты опять обнаружил в своих штанах говно, наложенное туда "порохоботами"? Успокойся... Это ты ещё вчера, после пьянки, мог его туда сам наложить... Слончака не убрали, в 2019-м, а оставили служить новой власти, потому что он "присягнул на верность" "зелёному знамени пророка "халявы"... Так что твой "пук" - в лужу..."?Кличко звільнив з посади заступника голови КМДА Слончака, затриманого за напад на поліцейського (оновлено) - Цензор.НЕТ 8788
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27.04.2020 16:38 Відповісти
А Зеленський наоборот не звільнив, а щей премію виписав.
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27.04.2020 12:32 Відповісти
Ти зовсім дурний? Де там побиття?
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27.04.2020 12:43 Відповісти
Тобто таки точно "політичне переслідування"?Кличко звільнив Слончака з посади заступника голови КМДА - Цензор.НЕТ 7411
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27.04.2020 12:50 Відповісти
Ага, якраз. 345ч1 там, а не побиття.
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27.04.2020 13:03 Відповісти
Всё? Теперь на биржу труда? Регистрироваться, как "безработный"? Вот, уж, воистину, классический случай, когда "Дурная голова ногам ("рукам"), покою не даёт...".
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27.04.2020 12:23 Відповісти
Нет, сперва в суд на восстановление, компенсация за вынужденный прогул за наш счёт, а потом уже можно и на биржу за добавкой.
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27.04.2020 12:30 Відповісти
Не исключено... Всё будет зависеть от толщины конверта, занесённого в "заднюю" часть кабинета судьи...
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27.04.2020 12:32 Відповісти
Надеюсь, что Кличко уволил его по правильной процедуре - через служебное расследование. Хотя судя по времени /с сегодня на завтра/ возможно просто дал указание срочно по статье уволить. Тогда судья Вовк уж точно протирает руки.
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27.04.2020 12:40 Відповісти
По дискредитации - элементарно. ЯР, УЖ ПОВЕРЬ.
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27.04.2020 13:44 Відповісти
На мальдивы - тратить наворованное трудом непосильным
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27.04.2020 12:31 Відповісти
Он не пропадет,он Шмыгаль пообещал брусчатку ложить кто безработный за 6-8 тысяч,работа найдётся
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27.04.2020 12:43 Відповісти
а ермак у клоуна по прежнему на робочем месте...вот и как говорится для сравнения...
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27.04.2020 12:27 Відповісти
Интересно как получилось: Ссалончак мычел ментам, что "завтра вас след простынет", а на деле оказалось, что завтра как раз Ссалончака след простыл в КГГА Короче, понятно, что этот чмошник конченый лох.
Но тогда есть один вопрос к Кличку: А ГДЕ Ж ТЫ ПАРЯ ТАКИХ ЛОХОВ И ЛАХУДР ПОНАБИРАЛ?? Что они тебя как того в карты проигранного подставляют на ровном месте.
Так это на ровном, а если трусануть всю вашу воровскую малину КГГА - что там обнаружится, если у вас такие гуси и такие курицы работают и зарплаты космические получают за "работу" ???
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27.04.2020 12:28 Відповісти
Кличко вчинив як справжній національний лідер!
Треба видвигати його кандидатуру на дострокові президентські вибори
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27.04.2020 12:38 Відповісти
Уже выдвигали - он сам слился.
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27.04.2020 13:03 Відповісти
Не смешите. Люди меняются, к тому же в подавляющем большинстве власть людей портит очень быстро.
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27.04.2020 13:07 Відповісти
А Папанов говорил что если человек идиот, то это надолго и не меняется
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27.04.2020 13:11 Відповісти
Красава!
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27.04.2020 12:29 Відповісти
Показово тут інше: Зеленський ніколи не звертає уваги навіть на найстрашніші зашквари своїх ;Слуг;.
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27.04.2020 12:32 Відповісти
Так он скоро один останется. На знал кого набирает.
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27.04.2020 12:33 Відповісти
даремно із пєдаліка роблять наступного президента-зека,

народ не хоче більше хамів при владі
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27.04.2020 12:33 Відповісти
Это политическое преследование, демократия в опасности
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27.04.2020 12:34 Відповісти
Нормальна реакція на подібні події.
Кличко був би гідною заміною не виправдавшому довіри бубочці на дострокових президентських.
Хто за - ставимо лайк!
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27.04.2020 12:36 Відповісти
спасибо, поржал
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27.04.2020 12:42 Відповісти
Нє, ВІталя туповатий на президента. Краще от цего дядька)
Кличко звільнив Слончака з посади заступника голови КМДА - Цензор.НЕТ 5751
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27.04.2020 12:46 Відповісти
не тупіше за нинішніх. Проти цього генерала теж нічого не маю.
Аби не мордвини чи Ж2
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27.04.2020 12:50 Відповісти
Да там всех надо увольнять в главе с Кличко! "Прямо скажем, все воры в домоуправлении"
(М.Булгаков).
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27.04.2020 12:37 Відповісти
А в детстве был такой хароший малчик(выдержка из характеристики при назначении) Педалику ума не фатило разную мразь держать под рукой зато теперь он нипричОма бо уволил задним числом)))

Вся удареная рыгосоева нечисть должна быть подвергнута кримации а пепел развеян на северном полюсе!
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27.04.2020 12:39 Відповісти
З почином вас!
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27.04.2020 12:40 Відповісти
Бубочка тебе пример показали, ктобы не гнал на Кличко но он в этом отношении правильно поступает,бубочка начни хотябы с Мендель,Ермака,тебя просили уволить давно ее но ты кум-сват играеш для тебя закон не писан?
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27.04.2020 12:40 Відповісти
Одобряем реакцию мера. Ждем быстрого расследования и суда
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27.04.2020 12:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vhZTdS5niOg
Слончак и не такое устраивал. Устроил например стрельбу из карабина в 2017 году. И все сошло с рук конечно.
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27.04.2020 12:42 Відповісти
Чё пристали, он по снигирям рускоговорящим стрылял, поцреот знач!
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27.04.2020 12:47 Відповісти
учись ЗЕбил, что надо делать с подчиненными за их ФАКапы...
А не как страус, голову в песок...
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27.04.2020 12:45 Відповісти
Довыё...
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27.04.2020 12:54 Відповісти
К полицейським завжди треба відноситись з повагою))!! А ось коли вони проколюються тоді вже..)) Вчити
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27.04.2020 13:00 Відповісти
Через квартал восстановится по решению суда. Даже не сомневаюсь.
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27.04.2020 13:00 Відповісти
Не может Кличко знать, что делают его сотрудники в быту.
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27.04.2020 13:12 Відповісти
быстренько сработали))
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27.04.2020 13:32 Відповісти
Этот слоник со своей спутницей должны были себя вести адекватно с полицией,не хамить и не кидаться и пройти тест на алкоголь, а потом если у него бы возникли претензии - подал бы в суд..а так, видимо, дозы алкоголя не держали в узде властителя мира
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27.04.2020 13:36 Відповісти
У меня вопрос к Кличко? Как человек с интеллектуальным уровнем гопника из Троещины начала 90-х попал на эту должность? сразу вспоминается бессмертный Булгаков и его герой Шариков: "Позвольте, но как же он служил в очистке...". И смех, и грех...
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27.04.2020 13:57 Відповісти
Ещё повезло, что без джеба или хука обошлось.
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27.04.2020 14:38 Відповісти
Сидів на пасажирському...включився перед тьолкою...Дибіл року-здається заслужене звання для цього діяча (хоча там ще Тищенко з "празнікам" ліквідаторів на ЧАЕС вітав...)
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27.04.2020 14:44 Відповісти
А п"яну водійку Костенко, яка представляє євросолідарність в Київській раді, хто повинен звільнити? Чомусь Пеця мовчить.
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27.04.2020 14:52 Відповісти
А виновата дамочка,шо фары не включила.Вот так, пускай девушек за руль....
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27.04.2020 14:57 Відповісти
Суільки ж цих гнід розвелось? А ми хочемо розвинуту країну по будувати! Пока такі як Солончаки будуть у владі, майбуть дуже не скоро буде якась цивілізація в Україні.
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27.04.2020 15:09 Відповісти
Яка відповідь Зеленського? Звільнить Єрмачка?
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27.04.2020 15:54 Відповісти
 
 