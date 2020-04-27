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Усі конвертаційні центри в Україні можна закрити за пів року, - начальник податкової міліції Дніпропетровщини Пеньков

Усі конвертаційні центри в Україні можна закрити за пів року, - начальник податкової міліції Дніпропетровщини Пеньков

Правоохоронні структури беруть участь у розподілі доходів великих конвертаційних центрів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю каналу "Свободный" заявив начальник податкової міліції Дніпропетровської області Сергій Пеньков.

"2% доходу конвертаційних центрів розподіляється між" прокуратурою, СБУ, податковою і поліцією - кожна структура отримує по 0,5% ", - говориться в заяві.

Крім цього, зазначає Пеньков, правоохоронні органи докладають зусилля лише для збереження діяльності "конвертів": "Буквально вчора заходить до мене начальник відділу, що займається саме конвертаційними центрами, і каже: прокуратура продала черговий "конверт". Ось подивіться на будь-яку відкриту справу, що з нею трапляється через місяць - якщо її не пропили податківці, то продасть суд. А якщо суд не продасть - продасть прокуратура".

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За словами начальника податкової міліції Дніпропетровської області, так відбувається тому, що ці конвертаційні центри працюють під прикриттям держави: "До Революції Гідності в Дніпрі існував центр, який обслуговував область, частину Східної України і, напевно, Криму. Там був обіг у 2,5 млрд гривень на місяць. І ці державні майданчики нікуди не поділися".

"Конвертаційні центри - найбільше зло, тому що вони розвалюють економіку. І якщо підійти законодавчо і з правової точки зору, то за пів року можна всі їх ліквідувати, для цього є всі можливості. Головне - щоб була чітка система відповідальності за ухилення від сплати податків", - підсумував Пеньков.

Автор: 

конвертцентр (257) податкова міліція (1495)


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Топ коментарі
+8
Если сделать адекватную налоговую систему, они закроются сами.
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27.04.2020 12:18 Відповісти
+2
2% дохода конвертационных центров распределяется между "прокуратурой, СБУ, налоговой и полицией - каждая структура получает по 0,5%", - говорится в заявлении.Источник: https://censor.net/n3191768

все понятно....борьба идет что бы увеличить до 5...А то получается что пчелы против меда....закрыть то можно но кто же даст
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27.04.2020 12:20 Відповісти
+2
Дело не в закрытии.. Закрыть можно легко и быстро. Дело в том, что через час откроется новая вместо закрытой. Потому что нет наказания серьезного за это. А вот если всех причастных посадить года хотя бы на 3, а повторно на 6 - вот и будет результат.
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27.04.2020 12:35 Відповісти
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Если сделать адекватную налоговую систему, они закроются сами.
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27.04.2020 12:18 Відповісти
Совершенно точно. И не надо будет "рожать слона".
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27.04.2020 12:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=NDMaH3XqtRc Где моё пенсне?
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27.04.2020 15:03 Відповісти
а откуда ты взятки грести будешь?
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27.04.2020 12:19 Відповісти
ну дайте ещё 100 дней
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27.04.2020 12:20 Відповісти
2% дохода конвертационных центров распределяется между "прокуратурой, СБУ, налоговой и полицией - каждая структура получает по 0,5%", - говорится в заявлении.Источник: https://censor.net/n3191768

все понятно....борьба идет что бы увеличить до 5...А то получается что пчелы против меда....закрыть то можно но кто же даст
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27.04.2020 12:20 Відповісти
брехня
за 3 дня
аваков за сутки закрыл игральни
а этих за 3 дня могут
при желании
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27.04.2020 12:21 Відповісти
їх можна закрити за один день .лишень треба хотіти.
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27.04.2020 12:26 Відповісти
Дело не в закрытии.. Закрыть можно легко и быстро. Дело в том, что через час откроется новая вместо закрытой. Потому что нет наказания серьезного за это. А вот если всех причастных посадить года хотя бы на 3, а повторно на 6 - вот и будет результат.
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27.04.2020 12:35 Відповісти
У начальника налоговой есть проект налоговой реформы ? Или это очередной популизм борьба не с причиной а со следствием ?
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27.04.2020 12:43 Відповісти
если закрыть конверт центры и ничего больше не делать , то предприятия просто перестанут работать ... вся экономика встанет ...
сначала создайте среду, где можно работать без таких центров а потом, что то говорите об их закрытии ...
без этого , данное высказывание, означает только - ПЕРЕДЕЛ РЫНКА!
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27.04.2020 12:50 Відповісти
По этому, лучше ничего не делать. И все будет отлично работать.
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27.04.2020 13:32 Відповісти
Дайте ему еще полгода!
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27.04.2020 13:49 Відповісти
Как же свое родное то закрыть?Лишить себя средств существования и смысла жизни?????
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27.04.2020 14:23 Відповісти
Все конвертцентры в Украине можно закрыть за полгода, а затем открыть новые под новой крышей.Пока будет НДС-будет обнал и мы будем жиреть- начальник налоговой милиции Днепропетровщины Пеньков
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27.04.2020 14:23 Відповісти
Закрывать нужно налполицаев,прожирающих средства налогоплательщиков и обкладывающих бизнес поборами,а конверты - просто часть экономики.
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27.04.2020 14:33 Відповісти
Закрыть можно и быстрее, но для этого надо приходить на закрытие с гранатомётом.
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27.04.2020 15:50 Відповісти
 
 