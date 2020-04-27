Усі конвертаційні центри в Україні можна закрити за пів року, - начальник податкової міліції Дніпропетровщини Пеньков

Правоохоронні структури беруть участь у розподілі доходів великих конвертаційних центрів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю каналу "Свободный" заявив начальник податкової міліції Дніпропетровської області Сергій Пеньков.

"2% доходу конвертаційних центрів розподіляється між" прокуратурою, СБУ, податковою і поліцією - кожна структура отримує по 0,5% ", - говориться в заяві.

Крім цього, зазначає Пеньков, правоохоронні органи докладають зусилля лише для збереження діяльності "конвертів": "Буквально вчора заходить до мене начальник відділу, що займається саме конвертаційними центрами, і каже: прокуратура продала черговий "конверт". Ось подивіться на будь-яку відкриту справу, що з нею трапляється через місяць - якщо її не пропили податківці, то продасть суд. А якщо суд не продасть - продасть прокуратура".

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За словами начальника податкової міліції Дніпропетровської області, так відбувається тому, що ці конвертаційні центри працюють під прикриттям держави: "До Революції Гідності в Дніпрі існував центр, який обслуговував область, частину Східної України і, напевно, Криму. Там був обіг у 2,5 млрд гривень на місяць. І ці державні майданчики нікуди не поділися".

"Конвертаційні центри - найбільше зло, тому що вони розвалюють економіку. І якщо підійти законодавчо і з правової точки зору, то за пів року можна всі їх ліквідувати, для цього є всі можливості. Головне - щоб була чітка система відповідальності за ухилення від сплати податків", - підсумував Пеньков.