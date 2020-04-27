Кабінет громадянина запущено в Україні: можна подивитися, яка в наявності нерухомість, земля, авто або бізнес, - глава Мінцифри Федоров
На порталі "Дія" вже запустили кабінет громадянина, де можна подивитися, яка у вас нерухомість, електронні документи, авто, земля, бізнес. Список даних буде розширюватися.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Раніше кожне міністерство плодило новий реєстр як інструмент заробляння грошей. І чим більший у них безлад, тим довше і більше можна заробляти. ... Ми працюємо над наведенням порядку: провели аудит, розробили концепцію єдиного реєстру народонаселення, покращуємо якість даних, здійснили тестову верифікацію даних", - розповів він.
За словами Федорова, дуже важливо, щоб кожен громадянин знав, які дані має про нього держава, хто з чиновників переглядав особисті дані і навіщо.
"На порталі Дія вже запустили кабінет громадянина, де можна подивитися, яка в тебе нерухомість, електронні документи, авто, земля, бізнес. Список даних буде розширюватися. Це початок. Якщо, наприклад, ви володієте квартирою, але дані про неї не відображені в кабінеті, це означає, що її немає в електронному реєстрі. А право власності є тільки в паперовому вигляді, в архіві. Відсутність даних в реєстрі — це ризики рейдерства, та взагалі втрати прав власності, якщо щось станеться з тим самим архівом", - підкреслив він.
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Прекрасно! Воры, жулики и рэкетиры скажут только спасибо. При любых защитах вся эта информация гарантировано будет в свободном доступе...
но там вход точно так же требует авторизации
нотариусы , суды к ней имеют доступ
Не доверяю я этой власти ни в чем и ни грамма. Аферисты-клоуны зеленые.
Деда, всю жизнь тунеядствовал?
и потом, всеобщая оцифровка майна и сразу видно - у кого сколько квартир и платит ли он налог на "роскошь" или за "лишние" квадратные метры (60 для квартиры и 120 для дома - необлагаемая норма)
(совсем успокоили)))
До того ж... А нагадайте-но: що треба для того, щоб зареєструватись в цій "дії"? Чи не цифровий підпис часом?
Все на одно лицо и халатики одинаковые больничные.
Запорізька "Іскра" готова запустити у виробництво новий комплекс радіотехнічної розвідки.
КП "НВК "Іскра" пропонує розробити та поставити на виробництво нову станцію радіотехнічної розвідки (РТР), яка за своїми можливостями буде кращою за відому "Кольчугу-М". Про це в інтерв'ю https://defence-ua.com/ Defense Express повідомив директор КП "НВК "Іскра" Юрій Пащенко.
Відповідаючи на запитання стосовно організації виробництва на потужностях КП «НВК "Іскра" комплексів радіотехнічної розвідки "Кольчуга-М", як про це свого часу планувалося керівництвом країни, директор КП "НВК "Іскра" Юрій Пащенко зазначив: "Ми вважаємо недоцільним займатися відновленням чи модернізацією даних станцій. Натомість пропонуємо розробити та поставити на виробництво нову машину. Вона візьме всі кращі за тактико-технічними характеристиками можливості від "Кольчуги", однак будуть додані кілька нових опцій. Це буде нова станція, яка і виглядатиме по-новому, і скомплектована по-іншому. Технічне завдання на станцію вже дав один з підрозділів Міноборони, однак я думаю, в процесі дослідно-конструкторських робіт, воно буде змінюватися і набувати більш реалістичних обрисів".
Нагадаємо, "Кольчуга-М" є автоматизованою станцією радіотехнічної розвідки. За принципом дії - пасивний радар. Завдяки відсутності активних випромінювань, «Кольчуга» не може бути виявлена засобами радіоелектронної розвідки. На відміну від активних радарів, станція «Кольчуги» не випромінює електромагнітні імпульси, щоб потім прийняти відбитий від цілі сигнал. Натомість, «Кольчуга» виявляє ціль за випромінюванням бортових радіо- та електротехнічних приладів, встановлених на цілі.
Радіус дії станції становить 600 км у глибину території, 150 км по фронту. Для повітряних цілей на висоті до 10 км радіус дії в глибину території становить до 800 км.
Чутливість радіотракту становить від 110 до 155 дБ/Вт у смузі панорамного огляду. Це забезпечують п'ять антенних систем, розрахованих на різну довжину хвилі. "Кольчуга-М", контролює імпульсне та безперервне випромінювання на частотах 135-170, 230-470 та 750-18000 Мгц.
Станцію виробляв донецький завод «Топаз», але з початком російсько-української війни у 2014 році, її виробництво мало бути перенесене до НВК "Іскра» (Запоріжжя).
Поэтому видел я твоего Ахметку на кую.
Кто-нибудь слышал, что будут завершать судебную реформу?
из-за штрафа... Поставил "Дію" патамушо..Дія в дії..))
-Папанов "Берегись автомобиля"
А так получается это будет приложение для рейдеров, если в Ощаде через интернет банкинг воруют деньги и служба безопасности банка ничего зделать с этим не может, т.к. в банке проходной двор.
ЛОЛ! Шо за люди