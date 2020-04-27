Кабінет громадянина запущено в Україні: можна подивитися, яка в наявності нерухомість, земля, авто або бізнес, - глава Мінцифри Федоров

На порталі "Дія" вже запустили кабінет громадянина, де можна подивитися, яка у вас нерухомість, електронні документи, авто, земля, бізнес. Список даних буде розширюватися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Раніше кожне міністерство плодило новий реєстр як інструмент заробляння грошей. І чим більший у них безлад, тим довше і більше можна заробляти. ... Ми працюємо над наведенням порядку: провели аудит, розробили концепцію єдиного реєстру народонаселення, покращуємо якість даних, здійснили тестову верифікацію даних", - розповів він.

За словами Федорова, дуже важливо, щоб кожен громадянин знав, які дані має про нього держава, хто з чиновників переглядав особисті дані і навіщо.

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"На порталі Дія вже запустили кабінет громадянина, де можна подивитися, яка в тебе нерухомість, електронні документи, авто, земля, бізнес. Список даних буде розширюватися. Це початок. Якщо, наприклад, ви володієте квартирою, але дані про неї не відображені в кабінеті, це означає, що її немає в електронному реєстрі. А право власності є тільки в паперовому вигляді, в архіві. Відсутність даних в реєстрі — це ризики рейдерства, та взагалі втрати прав власності, якщо щось станеться з тим самим архівом", - підкреслив він.