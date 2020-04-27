85% підрядів "Укравтодору" в березні-квітні узурпував "картель" НАДУ на суму 20,40 млрд, - журналіст Ніколов

У березні-квітні 2020 року на ремонт та експлуатаційне утримання доріг в Україні провели тендери на 24,26 млрд грн. З цієї суми невелика група компаній, об'єднаних під дахом Національної асоціації дорожників України, отримала левову частку - 20,40 млрд грн., або 85%.

Про це пише журналіст проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов, передає Цензор.НЕТ.

"З півтори сотні учасників ринку всього шість фірм, офіційно об'єднаних у картельну асоціацію, зрубали 85% значущих дорожніх підрядів ... Це кінець розповідям про те, що "Укравтодор" відкритий для всіх", - зазначив Ніколов у фейсбуці.

"Решта 15% отримали або регіональні лідери на кшталт "Славдорстой" в Донецькій області або "ШБУ-77" в Закарпатській, або компанії, які прорвалися на тендери через заточування Укравтодору після їх оскарження в АМКУ – наприклад "Рома" або "Мікстрансбуд"", - додав він, опублікувавши таблицю з підрядниками на суму від 200 млн грн (жирним виділені члени НАДУ).

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