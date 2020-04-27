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Новини
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85% підрядів "Укравтодору" в березні-квітні узурпував "картель" НАДУ на суму 20,40 млрд, - журналіст Ніколов

85% підрядів

У березні-квітні 2020 року на ремонт та експлуатаційне утримання доріг в Україні провели тендери на 24,26 млрд грн. З цієї суми невелика група компаній, об'єднаних під дахом Національної асоціації дорожників України, отримала левову частку - 20,40 млрд грн., або 85%.

Про це пише журналіст проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов, передає Цензор.НЕТ.

"З півтори сотні учасників ринку всього шість фірм, офіційно об'єднаних у картельну асоціацію, зрубали 85% значущих дорожніх підрядів ... Це кінець розповідям про те, що "Укравтодор" відкритий для всіх", - зазначив Ніколов у фейсбуці.

"Решта 15% отримали або регіональні лідери на кшталт "Славдорстой" в Донецькій області або "ШБУ-77" в Закарпатській, або компанії, які прорвалися на тендери через заточування Укравтодору після їх оскарження в АМКУ – наприклад "Рома" або "Мікстрансбуд"", - додав він, опублікувавши таблицю з підрядниками на суму від 200 млн грн (жирним виділені члени НАДУ).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міжнародна асоціація інженерів-консультантів підтримала тендерну методику "Укравтодору"

85% підрядів Укравтодору в березні-квітні узурпував картель НАДУ на суму 20,40 млрд, - журналіст Ніколов 01
85% підрядів Укравтодору в березні-квітні узурпував картель НАДУ на суму 20,40 млрд, - журналіст Ніколов 02

Автор: 

дороги (3075) Укравтодор (1200) Юрій Ніколов (102)


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Топ коментарі
+13
Кто там скучал за схемами януковича?
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27.04.2020 12:39 Відповісти
+13
Ещё одна впечатляющая "победа" Зеленского и его команды над коррупцией.

Говорите, при Порошенко была коррупция? Это вы ещё не видели коррупции при Зеленском.
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27.04.2020 12:39 Відповісти
+12
73% и скучали. Теперь им хорошо.
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27.04.2020 12:40 Відповісти
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27.04.2020 12:35 Відповісти
все прозоро))
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27.04.2020 12:36 Відповісти
Свежая молодая зеленая поросль на новых дорогах Бубочки, проложенных осенью 2019. Символично

85% подрядов "Укравтодора" в марте-апреле узурпировал "картель" НАДУ на сумму 20,40 млрд, - журналист Николов - Цензор.НЕТ 8499
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27.04.2020 12:50 Відповісти
85% підрядів "Укравтодору" в березні-квітні узурпував "картель" НАДУ на суму 20,40 млрд, - журналіст Ніколов - Цензор.НЕТ 5942
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27.04.2020 14:47 Відповісти
А зеленский тут при чем? Или Выдумаете, что с коррупцией и воровством можно покончить по щелчку пальцев? Так сами же начнете кричать, что демократию зажимают, политические преследования и т.д. и т.п.
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27.04.2020 16:11 Відповісти
Повторюсь У Бубочки сейчас абсолютная власть в стране. Моновласть. Он сам к этому стремился. С лета 2019 гидрант теперь отвечает абсолютно за все в стране. Деньги на это распределяет в ручном режиме уже второй ручной премьер "величайшего". Начальник Укравтодора назначен лично "величайшим". "Величайший" создал такую схему -- ему и отвечать.
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27.04.2020 16:15 Відповісти
Абсолютная власть - это у Путина. Не путайте. Дорога на фото "Княжа - Стецовка". Ремонтировалась за деньги местного бюджета всякими ТОВ и ПП.
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27.04.2020 16:54 Відповісти
У Зели сейчас тоже абсолютная власть. И отсутствие мозгов. Он проводит любые кадровые решения по чиновникам. Я знаю где эта дорога, как и о контроле от "Укравтодора". Там и без зелени видно низкое качество финишного слоя покрытия. Если финиш там вообще клали.
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27.04.2020 17:05 Відповісти
Ну тогда Вы не знаете, что такое абсолютная власть. Дорогу из КрРгоа на Николаев знаете? Это символ власти всех предыдущих президентов.
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27.04.2020 18:24 Відповісти
Знаю - эта дорога называется "дорогой жизни имени Нибулона". Там постоянная проблема со слепыми "ментами" и нибулоновскими фурами. Но те дороги, которые капитально сделали 1,5-2 года назад, например Одесса-Марик от Олешек, стоят на славу. Оли Одесса-Рени. Или от Винницы на запад и т.д.
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27.04.2020 18:39 Відповісти
Одесса-Рени делали под руководством Саакашвили. Одесса-Мариуполь - я видел как ее делали. Фифти-фифти. Деньги, выделенные для ремонта дороги на Николаев при Порошенко, если не ошибаюсь в 2017м, были переведены на западную Украину благодаря ихним лоббистам и там благополучно канули в лету.
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27.04.2020 20:50 Відповісти
Ты рассказываешь сказки человеку накрутившему по Украине много-много километров. Олешки-Марик до канала, где Зеля уже отобрал деньги, просто песня. (Недоделанный в конце 2019 кусок - это к "величайшему"). Машина шепчет . Как и большинство трасс западнее Умани. Поэтому не рассказывай тут тупых сказок о "канули в лету".
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27.04.2020 20:59 Відповісти
Не знаю сколько Вы километров накрутили, а я с 92 по командировкам мотаюсь.))) Западная Украина не ограничивается Уманью.
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28.04.2020 10:49 Відповісти
Кто там скучал за схемами януковича?
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27.04.2020 12:39 Відповісти
73% и скучали. Теперь им хорошо.
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27.04.2020 12:40 Відповісти
А ты в этом уверено? Ты точно знаешь кто стоит за этим картелем или просто посфиздеть хочется.
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27.04.2020 12:50 Відповісти
У Бубочки сейчас абсолютная власть в стране. Он сам к этому стремился. С лета 2019 гидрант теперь отвечает абсолютно за все в стране.
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27.04.2020 13:02 Відповісти
Судя по твоему выперду могу с увереностью утверждать только о твоей абсолютной безмозглости. Бубочка даже при всем желании не мог подмять под себя бизнесы прихлебателей всех бывших президентов.
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27.04.2020 13:10 Відповісти
Ответ выше. Деньги на это распределяет в ручном режиме уже второй ручной премьер "величайшего". "Величайший" создал такую схему -- ему и отвечать.
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27.04.2020 13:14 Відповісти
Зеленському і не потрібно підминати все під себе, головне умови створити для можливості підминання, протягти до влади жадібних людей, а там вже і без нього зорієнтуються.
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27.04.2020 13:47 Відповісти
Никому, ничего создавать не надо, все создано до него. Каждый президент законами обеспечил свои кормушки на десятки лет вперед.
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27.04.2020 13:56 Відповісти
Між президентами також "какая разніца?". Ну, ок...
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27.04.2020 14:26 Відповісти
Ещё одна впечатляющая "победа" Зеленского и его команды над коррупцией.

Говорите, при Порошенко была коррупция? Это вы ещё не видели коррупции при Зеленском.
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27.04.2020 12:39 Відповісти
Та ви шо! Немає при найвеличнішому ніякої корупції - він її подолав ще того року! І олігархів в нас нема - то все поважні бізнесмени, яким на відкуп роздано частини країни під приводом "допомоги в протидії коронавірусу"... Вони тепер меценати! До того ж епоха бідності скінчилась (для них), а "мудрому наріду" якраз солоденька кісточка з барського столу
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27.04.2020 12:47 Відповісти
Вообще то возглавляет эту "ассоциацию" некий гриненко, который создал эту "ассоциацию" будучи помощником лидера фракции бпп герасимова, и советником миу омеляна ))
Создали ее ещё до зелёных, как раз для роспила тендеров
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27.04.2020 12:56 Відповісти
если не эта ассоцияция так другая... кто им создал возможность роспиливать?
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27.04.2020 13:30 Відповісти
Новак
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27.04.2020 13:36 Відповісти
а Кубраков не?
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27.04.2020 13:46 Відповісти
Кубраков продолжил эту славную традицию
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27.04.2020 14:05 Відповісти
Не знаю, що там було до квітня 2019, знаю, що все це прекрасно працює при Зєльцмані. Факт. Якби був "роспил тендеров", ручні прокурори чи СБУ/ДБР/НАБУ давно б щось нарили. Так що не звизди. Ви так само і про "свинарчуків" брехали.
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27.04.2020 13:48 Відповісти
Кінець епохи спротиву... Ішні епохи залишаються в силі.
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27.04.2020 12:42 Відповісти
Где там эти американские разведчики подевались?
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27.04.2020 12:43 Відповісти
Урра! Прийшли новиє ліца!
85% подрядов "Укравтодора" в марте-апреле узурпировал "картель" НАДУ на сумму 20,40 млрд, - журналист Николов - Цензор.НЕТ 6909
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27.04.2020 12:45 Відповісти
А что подряды отдавать юристам или все же тем кто имеет современную технику персонал и технологии???
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27.04.2020 12:45 Відповісти
ах да, оборудование и технологии есть только у этих нескольких чудесных фирм...
вы не в теме. вообще.
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27.04.2020 13:34 Відповісти
Та, цілу країну клоуну віддали, а тут не можна пару доріг "юристам" дати))))
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27.04.2020 13:50 Відповісти
а шо не так с Онуром? по построенным им к Евро 2012 дорогам до сих пор можно ездить вполне комфортно.
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27.04.2020 12:48 Відповісти
85% подрядов "Укравтодора" в марте-апреле узурпировал "картель" НАДУ на сумму 20,40 млрд, - журналист Николов - Цензор.НЕТ 1811
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27.04.2020 12:50 Відповісти
систему не здолати.. тільки якось так..
85% подрядов "Укравтодора" в марте-апреле узурпировал "картель" НАДУ на сумму 20,40 млрд, - журналист Николов - Цензор.НЕТ 3323
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27.04.2020 12:51 Відповісти
Нам это ни о чем не говорит. Кто бенефициар этого дерибана? Имя есть?
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27.04.2020 12:52 Відповісти
85% підрядів "Укравтодору" в березні-квітні узурпував "картель" НАДУ на суму 20,40 млрд, - журналіст Ніколов - Цензор.НЕТ 2896
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27.04.2020 13:07 Відповісти
Помощник главы БПП и друг Омеляна , фамилия Гриненко )))
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27.04.2020 13:07 Відповісти
Уже не катит. Деньги на это распределяет в ручном режиме уже второй ручной премьер "величайшего". Начальник Укравтодора назначен лично "величайшим". "Величайший" создал такую схему -- ему и отвечать.
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27.04.2020 13:22 Відповісти
Ещё как катит ))) В прошлом году на сходняке этой ассоциации в качестве спикера был криклий (чел авакова), а у авакова с герасимовым полный порядок в отношениях ))
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27.04.2020 13:40 Відповісти
Без выделения денег нет аферы. За деньги ответ выше.
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27.04.2020 13:49 Відповісти
І що? Гріненко гроші роздає? Чи пише умови тендерів? Він що, твою подружку трахнув, що ти його кругом приплітаєш?
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27.04.2020 13:53 Відповісти
Грiненко грошi отримуе )
Добре це чи нi - не знаю , але 85 вiдсоткiв на ремонт та будiвлю дорiг забрав помiчник глави порошенкiвcький фракцii - це беззаперечний ФАКТ )))
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27.04.2020 16:57 Відповісти
Зєльцман його ім'я... а, взагалі, ім'я їм - легіон, або 73%))))
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27.04.2020 13:51 Відповісти
во всем что делается при зеленском ключевое слово ДРУГ. кто не согласен, АФЕРИСТ
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27.04.2020 12:55 Відповісти
Могу сказать про Альтком.Это банда дона Колесникова..Она строила в Харькове дороги к Евро-2012.Техники очень много,но строила -тяп -ляп.Строила она и Киеве и Львове при поддержке Овоща. При выборе подрядчика важны цена ,темпы и качество.Политика в эти параметры не вписывается.
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27.04.2020 13:05 Відповісти
При последнем общении глава альткома сказал, что они уже не бори, а чисто голландская фирма ))))) Это было когда Риги не знали куда бежать ))))
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27.04.2020 13:38 Відповісти
Откаты вернулись, качество на пол года, дача на Кипре за месяц.
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27.04.2020 13:16 Відповісти
Якщо дорогі це до Зеленського, він там щось сшиває.
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27.04.2020 13:18 Відповісти
Та щас я вам видосик переможний,про конец зъубожиння
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27.04.2020 13:37 Відповісти
самое досадное в этой ситуации, даже не те деньги на дороги, которое распиливает горестроительное 3,14дарье последние 30 лет на дороги. Сколько им денег не дай, какую технику не вручи, делают они откровенное го*но!!! Когда то давно отремонтировали дорогу К-Ч, македонцы, Онур итд, по ней хоть элементарно можно ехать, эти уроды несколько раз за много лет мучают Одесское направление и всё хуже и хуже, их нужно или прибивать всех кто пришёл на тендер или руки обламывать... это какой то атасс!!
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27.04.2020 14:02 Відповісти
Онур делала аэропорты и другие дороги. Как по мне идеальная компания погуглите. Технологии и сроки выше всякого. Кому то не нравится что турки лучше наших, так это факт. Выйграли получили. Альтернатива нужна проззоро при чем срочно
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27.04.2020 14:24 Відповісти
ШБУ-77 на Закарпатті рулить. Процес, технологія і якість подобається. Ще СПБ якесь є, але то вже не так.
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27.04.2020 18:45 Відповісти
 
 