85% підрядів "Укравтодору" в березні-квітні узурпував "картель" НАДУ на суму 20,40 млрд, - журналіст Ніколов
У березні-квітні 2020 року на ремонт та експлуатаційне утримання доріг в Україні провели тендери на 24,26 млрд грн. З цієї суми невелика група компаній, об'єднаних під дахом Національної асоціації дорожників України, отримала левову частку - 20,40 млрд грн., або 85%.
Про це пише журналіст проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов, передає Цензор.НЕТ.
"З півтори сотні учасників ринку всього шість фірм, офіційно об'єднаних у картельну асоціацію, зрубали 85% значущих дорожніх підрядів ... Це кінець розповідям про те, що "Укравтодор" відкритий для всіх", - зазначив Ніколов у фейсбуці.
"Решта 15% отримали або регіональні лідери на кшталт "Славдорстой" в Донецькій області або "ШБУ-77" в Закарпатській, або компанії, які прорвалися на тендери через заточування Укравтодору після їх оскарження в АМКУ – наприклад "Рома" або "Мікстрансбуд"", - додав він, опублікувавши таблицю з підрядниками на суму від 200 млн грн (жирним виділені члени НАДУ).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Говорите, при Порошенко была коррупция? Это вы ещё не видели коррупции при Зеленском.
Создали ее ещё до зелёных, как раз для роспила тендеров
вы не в теме. вообще.
Добре це чи нi - не знаю , але 85 вiдсоткiв на ремонт та будiвлю дорiг забрав помiчник глави порошенкiвcький фракцii - це беззаперечний ФАКТ )))