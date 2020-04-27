Київські лабораторії працюють практично в режимі нон-стоп. Уже зроблено майже 12 700 ПЛР-тестів, - Кличко

У столиці зробили вже майже 12 700 ПЛР-досліджень зразків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

"Лабораторії працюють практично в режимі нон-стоп. Щодня в них здійснюють понад 400 досліджень. А вчора, наприклад, опрацювали близько 700 зразків. Загалом, за цей час у столиці зробили вже майже 12 700 досліджень зразків. Тому запаси тестів треба регулярно поповнювати, - наголосив Кличко. - Також зазначу, що тестування в Києві проводять і мобільні бригади медиків, що виїжджають додому до пацієнтів. Наприклад, вчора відібрали 160 зразків у пацієнтів з підозрою на коронавірус. Загалом від початку роботи мобільних бригад відібрано понад 4700 зразків біоматеріалу", - повідомив Кличко.

Він нагадав, що лабораторно досліджують ПЛР-тести в Києві в трьох установах. Це Олександрівська лікарня, міська лікарня номер 4 та "Київський міський лабораторний центр МОЗ України". Сьогодні там використовують тести та реактиви, що місто закупило в Китаї та Південній Кореї. Поки столиці таких тестів вистачає.

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"Щодо вітчизняних тестів. Нам відомо, що перша партія українських ПЛР-тестів надійшла в розпорядження Міністерства охорони здоров’я. За словами профільного міністра, це майже 450 000 тестів, що почали передавати в лабораторії по всій Україні. Тести розроблені в Інституті молекулярної біології і генетики Академії наук України", - зазначив мер Києва.

"Столиця таких тестів поки не отримала. Хоча Київ проводить найбільшу кількість тестувань. І потребує великої кількості тестів. Зокрема, з огляду на те, що одному хворому потрібно зробити 3 дослідження", - підкреслив Кличко.