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Новини Коронавірус і карантин
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Київські лабораторії працюють практично в режимі нон-стоп. Уже зроблено майже 12 700 ПЛР-тестів, - Кличко

Київські лабораторії працюють практично в режимі нон-стоп. Уже зроблено майже 12 700 ПЛР-тестів, - Кличко

У столиці зробили вже майже 12 700 ПЛР-досліджень зразків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

"Лабораторії працюють практично в режимі нон-стоп. Щодня в них здійснюють понад 400 досліджень. А вчора, наприклад, опрацювали близько 700 зразків. Загалом, за цей час у столиці зробили вже майже 12 700 досліджень зразків. Тому запаси тестів треба регулярно поповнювати, - наголосив Кличко. - Також зазначу, що тестування в Києві проводять і мобільні бригади медиків, що виїжджають додому до пацієнтів. Наприклад, вчора відібрали 160 зразків у пацієнтів з підозрою на коронавірус. Загалом від початку роботи мобільних бригад відібрано понад 4700 зразків біоматеріалу", - повідомив Кличко.

Він нагадав, що лабораторно досліджують ПЛР-тести в Києві в трьох установах. Це Олександрівська лікарня, міська лікарня номер 4 та "Київський міський лабораторний центр МОЗ України". Сьогодні там використовують тести та реактиви, що місто закупило в Китаї та Південній Кореї. Поки столиці таких тестів вистачає.

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"Щодо вітчизняних тестів. Нам відомо, що перша партія українських ПЛР-тестів надійшла в розпорядження Міністерства охорони здоров’я. За словами профільного міністра, це майже 450 000 тестів, що почали передавати в лабораторії по всій Україні. Тести розроблені в Інституті молекулярної біології і генетики Академії наук України", - зазначив мер Києва.

"Столиця таких тестів поки не отримала. Хоча Київ проводить найбільшу кількість тестувань. І потребує великої кількості тестів. Зокрема, з огляду на те, що одному хворому потрібно зробити 3 дослідження", - підкреслив Кличко.

Автор: 

карантин (18172) Кличко Віталій (3527) тестування (457) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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так надо создать новые лаборатории, чтобы снизить нагрузку!
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27.04.2020 12:49 Відповісти
А специалисты и финансирование где взять?
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27.04.2020 12:52 Відповісти
А кто их должен был создать ,начиная с января месяца? Кличко или Зедебилы? Те кто должны были создавать продавали за границу маски и респираторы!
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27.04.2020 13:34 Відповісти
ну така в них робота.
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27.04.2020 12:52 Відповісти
То добре, але для міста-мльйонника це замало... Може з ремонту доріг (зара мене всі водії бити почнуть хоча я сам водій) кошти на розширення лабораторії виділити? А краще - скоротити бюджет ОПУ з майже мільярда хоча б до 500 мільйонів... Але це тіко мрії....
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27.04.2020 12:58 Відповісти
и что? я 20 лет пашу в режиме нонстоп и мне никто косточку не даст.
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27.04.2020 13:09 Відповісти
Радоваться надо. Это может быть единственным местом,которое будет работать после правления зебуинов. Все остальное уже или потеряли или прое**ли,как в анекдоте про идиота.
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27.04.2020 13:14 Відповісти
В Киеве 3 700 000 человек, делим на 12 700, потом на 30 = 9 человек в день - акуеть, пашут в поте лица
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27.04.2020 15:24 Відповісти
 
 