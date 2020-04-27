Підозрюваний у вбивстві Гандзюк Левін відмовляється співпрацювати зі слідством, - Офіс Генпрокурора

Підозрюваний в організації нападу на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк Олексій Левін (Москаленко) відмовляється від надання показань і проведення з ним слідчих дій.

Про це hromadske повідомили в Офісі Генерального прокурора України, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією прокурорів у справі, вони кілька разів намагалися провести з ним процесуальні дії, однак, він відмовлявся співпрацювати зі слідством, користуючись відповідним правом. Захисник підозрюваного Ігор Мокін раніше повідомляв hromadske, що це пов’язано із тим, що строки досудового розслідування у справі завершились, а їхнє продовження вони вважають незаконним.

"Відповідно до ухвали Шевченківського районного суду міста Київ, строк досудового розслідування спливає 2.04.2020 року. Ми вважаємо, що всі слідчі дії, які проведені поза межами цього строку, є незаконними. Отже, брати участь в них ми не будемо", — сказав Мокін ще на початку квітня.

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Наразі коментувати процесуальну позицію клієнта адвокат відмовився. Так само про відмову від слідчих дій заявляв і підозрюваний у замовленні нападу на Гандзюк Владислав Мангер і його захисники. Прокурори зазначили, що ймовірно найближчим часом обвинувальний акт можуть скерувати до суду.

Нагадаємо, 30 березня суд продовжив термін тримання Олексія Левіна під вартою ще на 2 місяці, адвокати подали апеляцію. А 25 березня суд продовжив до липня терміни досудового слідства у провадженні щодо Левіна та підозрюваного замовника Владислава Мангера.

Раніше слідство встановило, що влітку 2018 року Олексій Левін отримав замовлення від голови Херсонської облради Владислава Мангера на організацію нападу на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк, яка нібито заважала Мангеру впроваджувати схеми щодо незаконної вирубки лісу, а також підривала його авторитет в області. Скільки коштів за організацію злочину він отримав, у підозрі наразі не вказано. Але, за попередньою інформацією, у підозрі Мангеру йшлося про надання замовником $5,6 тис. за напад на Гандзюк.

Надалі, за даними слідства, Левін залучив до злочину іншого фігуранта справи — Сергія Торбіна, а він знайшов виконавців. Домовленість про напад відбувалася у дворі офісу ще одного фігуранта — Ігоря Павловського, який, як стверджує слідство, знав про підготовку злочину. Роль Левіна підтверджується показами інших фігурантів, а також даними слідства.

Правоохоронці вважають, що Левін надав Торбіну $5000 на реалізацію нападу на Гандзюк. Коли вже затримали виконавців, Торбін просив і отримав від Левіна ще $2000 для втечі. Левін надав цю суму.

Слідство окремо встановило, що Левін вже після виїзду з України фінансував родичів фігурантів, щоб ті мовчали. За інформацією слідства, підозрюваний замовник Мангер разом з Левіним запропонували Торбіну два варіанти нападу: облити кислотою або зламати руки та ноги. Безпосередньо з Торбіним контактував Левін.

11 березня Апеляційний суд Болгарії відхилив скаргу захисту Левіна, який просив відмовити в екстрадиції. 16 березня Левіна доставили в Україну. У коментарі hromadske він заявив, що не має жодного стосунку до злочину проти Катерини Гандзюк і буде доводити це в українському суді. Також Левін додав, що подаватиме скаргу проти Болгарії до Європейського суду з прав людини.

Нагадаємо, 31 липня 2018-го херсонську активістку та радницю міського голови Катерину Гандзюк облили кислотою. Вона виконувала обов'язки керівника справами виконавчого комітету Херсонської міської ради. Жінка з опіками потрапила в реанімацію. 4 листопада Катерина Гандзюк померла в лікарні. Активісти і знайомі повідомили, що вона померла від розриву тромба.

Вирок у справі вже отримало п’ятеро осіб, які зізналися у скоєному та пішли на угоду зі слідством. Ще один обвинувачений Ігор Павловський, якому інкримінують приховування злочину також пішов на угоду зі слідством, але порушив її умови. Павловського знову затримали та взяли під варту за іншою підозрою — створення злочинної організації на Херсонщині.