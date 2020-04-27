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Новини Убивство Гандзюк
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Підозрюваний у вбивстві Гандзюк Левін відмовляється співпрацювати зі слідством, - Офіс Генпрокурора

Підозрюваний у вбивстві Гандзюк Левін відмовляється співпрацювати зі слідством, - Офіс Генпрокурора

Підозрюваний в організації нападу на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк Олексій Левін (Москаленко) відмовляється від надання показань і проведення з ним слідчих дій.

Про це hromadske повідомили в Офісі Генерального прокурора України, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією прокурорів у справі, вони кілька разів намагалися провести з ним процесуальні дії, однак, він відмовлявся співпрацювати зі слідством, користуючись відповідним правом. Захисник підозрюваного Ігор Мокін раніше повідомляв hromadske, що це пов’язано із тим, що строки досудового розслідування у справі завершились, а їхнє продовження вони вважають незаконним.

"Відповідно до ухвали Шевченківського районного суду міста Київ, строк досудового розслідування спливає 2.04.2020 року. Ми вважаємо, що всі слідчі дії, які проведені поза межами цього строку, є незаконними. Отже, брати участь в них ми не будемо", — сказав Мокін ще на початку квітня.

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Наразі коментувати процесуальну позицію клієнта адвокат відмовився. Так само про відмову від слідчих дій заявляв і підозрюваний у замовленні нападу на Гандзюк Владислав Мангер і його захисники. Прокурори зазначили, що ймовірно найближчим часом обвинувальний акт можуть скерувати до суду.

Нагадаємо, 30 березня суд продовжив термін тримання Олексія Левіна під вартою ще на 2 місяці, адвокати подали апеляцію. А 25 березня суд продовжив до липня терміни досудового слідства у провадженні щодо Левіна та підозрюваного замовника Владислава Мангера.

Раніше слідство встановило, що влітку 2018 року Олексій Левін отримав замовлення від голови Херсонської облради Владислава Мангера на організацію нападу на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк, яка нібито заважала Мангеру впроваджувати схеми щодо незаконної вирубки лісу, а також підривала його авторитет в області. Скільки коштів за організацію злочину він отримав, у підозрі наразі не вказано. Але, за попередньою інформацією, у підозрі Мангеру йшлося про надання замовником $5,6 тис. за напад на Гандзюк.

Надалі, за даними слідства, Левін залучив до злочину іншого фігуранта справи — Сергія Торбіна, а він знайшов виконавців. Домовленість про напад відбувалася у дворі офісу ще одного фігуранта — Ігоря Павловського, який, як стверджує слідство, знав про підготовку злочину. Роль Левіна підтверджується показами інших фігурантів, а також даними слідства.

Правоохоронці вважають, що Левін надав Торбіну $5000 на реалізацію нападу на Гандзюк. Коли вже затримали виконавців, Торбін просив і отримав від Левіна ще $2000 для втечі. Левін надав цю суму.

Слідство окремо встановило, що Левін вже після виїзду з України фінансував родичів фігурантів, щоб ті мовчали. За інформацією слідства, підозрюваний замовник Мангер разом з Левіним запропонували Торбіну два варіанти нападу: облити кислотою або зламати руки та ноги. Безпосередньо з Торбіним контактував Левін.

11 березня Апеляційний суд Болгарії відхилив скаргу захисту Левіна, який просив відмовити в екстрадиції. 16 березня Левіна доставили в Україну. У коментарі hromadske він заявив, що не має жодного стосунку до злочину проти Катерини Гандзюк і буде доводити це в українському суді. Також Левін додав, що подаватиме скаргу проти Болгарії до Європейського суду з прав людини.

Нагадаємо, 31 липня 2018-го херсонську активістку та радницю міського голови Катерину Гандзюк облили кислотою. Вона виконувала обов'язки керівника справами виконавчого комітету Херсонської міської ради. Жінка з опіками потрапила в реанімацію. 4 листопада Катерина Гандзюк померла в лікарні. Активісти і знайомі повідомили, що вона померла від розриву тромба.

Вирок у справі вже отримало п’ятеро осіб, які зізналися у скоєному та пішли на угоду зі слідством. Ще один обвинувачений Ігор Павловський, якому інкримінують приховування злочину також пішов на угоду зі слідством, але порушив її умови. Павловського знову затримали та взяли під варту за іншою підозрою — створення злочинної організації на Херсонщині.

Автор: 

Гандзюк Катерина (549) Левін Олексій (68) Офіс Генпрокурора (3280)


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Топ коментарі
+5
круто, а я вважав, що це КОНСТИТУЦІЙНЕ право громадянина...
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27.04.2020 12:51 Відповісти
+5
Это он сказал про Сивоху, но и здесь на 1000% подходит

Подозреваемый в убийстве Гандзюк Левин отказывается сотрудничать со следствием, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 9095
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27.04.2020 12:57 Відповісти
+4
Який жах! А що ж робити? Може нехай Венедіктова збере увесь "Офіс", сядете у коло, і поридаєте?
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27.04.2020 12:47 Відповісти
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Потому что Мангер теперь приближенный к власти "величайшего". Если Левин откроет рот, то до суда может и не дожить.
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27.04.2020 12:47 Відповісти
Який жах! А що ж робити? Може нехай Венедіктова збере увесь "Офіс", сядете у коло, і поридаєте?
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27.04.2020 12:47 Відповісти
Это отягчающее обстоятельство.
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27.04.2020 12:49 Відповісти
круто, а я вважав, що це КОНСТИТУЦІЙНЕ право громадянина...
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27.04.2020 12:51 Відповісти
А я думал, что суд учитывает такие нюансы, когда уходит на совещание для вынесения приговора.
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27.04.2020 12:55 Відповісти
Перелік обставин, що обтяжують покарання визначений ст.67 КК України, він є виключним, тобто чого в цій статті не має, те суд не можу визнати обтяжуючою обставиною, а ось пом'якшуючі (ст.66) ні, там суд може щось і вигадати.
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27.04.2020 12:59 Відповісти
Просто если ему идти на сделку со следствием, это значит признать свою вину.
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27.04.2020 13:08 Відповісти
так яке слідство з вами без цього піде на угоду? і на яку? Йому не має чого йти на угоди у цій справі. Популізм і бажання сподобатись населенню завели її у глухий кут. Якби там не вигадували кваліфікацій, що не існують і не натягували її. Вже давно був би вирок.
Не було там замовлення на вбивство. Чистий ексцес виконавця. Але наш народ не зрозуміє, якщо виконавець отримає 12-15 років позбавлення волі, а замовник 1-2, чи взагалі умовно...
Звідси і весь цей цирк.
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27.04.2020 14:29 Відповісти
Украинский суд оправдает убийц.Он такой!
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27.04.2020 12:50 Відповісти
Ну на нет и суда нет. Свободен.
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27.04.2020 12:51 Відповісти
Созрел, пора назначать советником Веникдиктовой.
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27.04.2020 12:51 Відповісти
Посадить к цыганве с голой жопой на сутки и согласится потом со всем что предложат.
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27.04.2020 12:54 Відповісти
Он хотел сотрудничать.
Но офис генпрокурорши еле отговорил.
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27.04.2020 12:57 Відповісти
Это он сказал про Сивоху, но и здесь на 1000% подходит

Подозреваемый в убийстве Гандзюк Левин отказывается сотрудничать со следствием, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 9095
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27.04.2020 12:57 Відповісти
Ну чому ви так, є ще пан Корчинський і він - КРАСАВА
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27.04.2020 13:00 Відповісти
Он понимает, что жив он пока молчит.
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27.04.2020 13:03 Відповісти
Знакомая тактика.
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27.04.2020 13:05 Відповісти
Значить, мангеру гуляти ще довго.
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27.04.2020 13:13 Відповісти
Так попередній зам прокурора сказав, що Венедіктова злиє всю справу. Ось і результат!!!
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27.04.2020 15:07 Відповісти
Правильно ли я понимаю, что у следаков был законный временной интервал и Левин с ними сотрудничал. А когда законом отведенное время закончилось, Левин отказался продолжать этот балаган с расследованием.
И поэтому виноват в развале дела в суде типа исполнитель убийства Левин, т.к. пользуясь своими правами не сотрудничает дальше, а не следаки, которые непонятно чем были заняты в отведенное законом время!
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27.04.2020 17:31 Відповісти
 
 