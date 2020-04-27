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Новини Коронавірус і карантин
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Громадський транспорт столиці щодня перевозить за спецквитками понад 40 тис. пасажирів, - Кличко

Громадський транспорт столиці щодня перевозить за спецквитками понад 40 тис. пасажирів, - Кличко

Громадський транспорт Києва щодня перевозить в умовах карантинних обмежень за спеціальними квитками понад 40 тисяч пасажирів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко.

"Після тимчасового припинення роботи метрополітену все навантаження взяв на себе наземний громадський транспорт. Він сьогодні працює в обмеженому режимі - тільки за спецквитками. І перевозить щодня понад 40 тисяч пасажирів. Це - медики, співробітники поліції та рятувальники, працівники стратегічних підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста", - наголосив Кличко.

За його словами, щодня на маршрути в столиці виходить 300 одиниць транспорту. Автобуси, тролейбуси i трамваї комунального підприємства "Київпастранс". Графік маршрутів складається з урахуванням пасажиропотоку. І постійно коригується. В години пік на лініях працює максимальна кількість транспорту.

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"Обслуговують його 11 транспортних ДЕПО міста. Там же забезпечують обов’язкову дезінфекцію рухомого складу. Як перед виїздом на лінію, так i впродовж дня. Крім того, всі водії та кондуктори забезпечені засобами захисту – масками. За цим слідкують у кожному депо", - підкреслив Віталій Кличко.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19665) Кличко Віталій (3527) транспорт (1409) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Недавно радіо слухав і туди додзвонився дядько, який сторожем у школі працює. Ніби ж важлива посада, але йому перепустку не видали. Як хочеш - так і добирайся на роботу...
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27.04.2020 12:55 Відповісти
Лісапет йому в поміч.
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27.04.2020 13:02 Відповісти
Шмыгаль сказал ,что 70% граждан украины работает. На весь киев 40 тыщ? Ладно + такси 50-60 тыщ! И это ,что все работающие в киеве? Сами себя под ипали!
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27.04.2020 13:46 Відповісти
 
 